ستساعدك المقالة التالية: مراجعة EasyTranslate 2023: هل هي أفضل منصة لإدارة الترجمة؟

عند العمل على جزء صغير من المشروع دون معرفة ما يحدث في الصورة الأكبر، غالبًا ما يتم استبعاد المعرفة من الناتج النهائي، مما يثبط عزيمة الموظفين ويقلل الإنتاجية وسير العمل.

يمكن التعامل مع هذه المشكلات من خلال تنفيذ منصة ترجمة وبناء علاقة تعاونية بناءة مع مترجميك وشركتك.

فهو يقلل بشكل كبير من عبء العمل، ويمنحهم مساحة أكبر للتنفس ويزيد من إنتاجيتهم. في أوقات الطوارئ، قد تكون منصة إدارة الترجمة اللائقة بمثابة شريكك وتحمي ظهرك.

لذا، إذا كنت تبحث عن برنامج يشتمل على جميع الأدوات التي ستحتاجها لإنشاء ترجمة رفيعة المستوى لمشاريعك، فلا داعي لمزيد من البحث لأننا على وشك التحدث عن برنامج على وجه الخصوص نعتقد أنه الخيار الأفضل لك.

ما هو برنامج EasyTranslate؟

ترجمة سهلة هي منصة لإدارة الترجمة تقدم أكثر من مجرد ترجمات. وهو يدرك تمامًا جميع التعقيدات التي تنطوي عليها الترجمة. إنها تساعدك في وضع أساس متين من الألف إلى الياء حتى تتمكن من التواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم دون صعوبة.

ويقدم مجموعة متنوعة من الميزات لمستخدميه، بما في ذلك التوفيق بين المترجموالتعلم الآلي وتدفقات الترجمة المخصصة وأكاديمية EasyTranslate والمزيد. فهي تمكنهم من إنتاج ترجمات عالية الجودة من خلال زيادة كفاءة الأدوات المتاحة. كما أنه يأتي مع عدد كبير من المكونات الإضافية التي تسمح لك بالاتصال بسهولة بالأنظمة الأخرى، والتي تشمل WordPress، Shopify، Magento، EPiServer، Zapier، Shopware، إلخ.

ماذا يوجد داخل EasyTranslate؟

تقدم EasyTranslate مجموعة متنوعة من الخدمات لعملائها، والتي سنتناولها بالتفصيل أدناه، إلى جانب فوائدها وتكاليفها.

اللغة كخدمة

يعد هذا الحل بمثابة العمود الفقري لسير عمل الترجمة لديك، مما يجعله أكثر سلاسة وكفاءة. إنهم يعتنون بجميع مشاريعك ويتأكدون من عدم وجود أي مخاوف تتعلق بخدمة العملاء. جميع أجزاء العملية مركزية داخل نظامهم الأساسي، ولديك حق الوصول الكامل إلى جميع إمكاناتهم حتى تتمكن من التواصل باستمرار وتقديم المواد الخاصة بك في جميع أنحاء العالم.

دلائل الميزات

عملية الترجمة: تعمل هذه الميزة على زيادة سرعة الترجمة من خلال التواصل السلس والآلي بين فريقك الذي يتعامل مع الترجمات؛ بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من عمليات التكامل والمكونات الإضافية مع سلعك النهائية.

تعمل هذه الميزة على زيادة سرعة الترجمة من خلال التواصل السلس والآلي بين فريقك الذي يتعامل مع الترجمات؛ بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من عمليات التكامل والمكونات الإضافية مع سلعك النهائية. فريق شخصي: دون أي تدخل خارجي، قم باختيار كل عضو في الفريق بشكل فردي. بعد اختيار الفريق المطلوب، ستتمكن من ضمهم إلى الفريق والبدء في العمل على الفور. إن دمج الذكاء الاصطناعي في فريق الترجمة الخاص بك يوفر لهم اقتراحات يمكن أن تساعدهم في جعل ترجمة مشروعك أكثر كفاءة وفي الوقت المناسب.

دون أي تدخل خارجي، قم باختيار كل عضو في الفريق بشكل فردي. بعد اختيار الفريق المطلوب، ستتمكن من ضمهم إلى الفريق والبدء في العمل على الفور. إن دمج الذكاء الاصطناعي في فريق الترجمة الخاص بك يوفر لهم اقتراحات يمكن أن تساعدهم في جعل ترجمة مشروعك أكثر كفاءة وفي الوقت المناسب. منصة قابلة للتخصيص: توفر لك EasyTranslate منصة يمكن تخصيصها بالكامل لتلبية متطلبات شركتك. يتيح لك ذلك الحفاظ على هيكلك التنظيمي أثناء الترجمة. لضمان أن كل شيء يتبع تنظيمك الداخلي، يمكنك ضبط بنية المستخدم والحساب.

توفر لك EasyTranslate منصة يمكن تخصيصها بالكامل لتلبية متطلبات شركتك. يتيح لك ذلك الحفاظ على هيكلك التنظيمي أثناء الترجمة. لضمان أن كل شيء يتبع تنظيمك الداخلي، يمكنك ضبط بنية المستخدم والحساب. الترجمة الآلية: توفر لك المنصة إمكانية الوصول للمحرر، مما يسمح لك بإجراء تغييرات وتعديلات مباشرة على ذاكرة الترجمة. يتم بعد ذلك تذكر كافة التعديلات للمشاريع المستقبلية، مما يسهل على فريقك فهم تفضيلاتك اللغوية. كل من يشارك في المشروع يوفر الوقت نتيجة لذلك.

ترجم نفسك

لنفترض أنك تريد استخدام نظام إدارة الترجمة الخاص بالمنصة للعمل على الترجمات بنفسك. فهو يسمح لك برؤية كيفية الانتقال بين النظام الأساسي الاحترافي والأدوات الداخلية بشكل مباشر. فهو يوفر لك إمكانية الوصول إلى جميع أدوات التحرير والترجمة الآلية، مما يسمح لك بتوفير الوقت وتحسين جودة المحتوى الذي تقوم بإنشائه. وبشكل عام، فهو يسمح لك بمضاعفة إنتاجك بعامل العشرة.

دلائل الميزات

الترجمة الآلية: تمت ترجمة جميع نصوصك تلقائيًا مسبقًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. يتيح لك ذلك تجاوز كافة الإجراءات والانتقال مباشرة إلى مرحلة المراجعة، حيث يمكنك العمل على نغمة الصوت وتفضيلات اللغة.

تمت ترجمة جميع نصوصك تلقائيًا مسبقًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. يتيح لك ذلك تجاوز كافة الإجراءات والانتقال مباشرة إلى مرحلة المراجعة، حيث يمكنك العمل على نغمة الصوت وتفضيلات اللغة. ذاكرة الترجمة: تضمن هذه الميزة حفظ جميع ترجماتك السابقة تلقائيًا ثم تخزينها في قاعدة البيانات الخاصة بها، لتكون جاهزة للاستخدام وإعادة الاستخدام كلما دعت الحاجة، كما هو الحال عندما يظهر جزء نص مرة أخرى في مشروع جديد. لن تحتاج أبدًا إلى إرجاع أي شيء وإصلاحه لأن كل شيء تتم إدارته بشكل مثالي.

تضمن هذه الميزة حفظ جميع ترجماتك السابقة تلقائيًا ثم تخزينها في قاعدة البيانات الخاصة بها، لتكون جاهزة للاستخدام وإعادة الاستخدام كلما دعت الحاجة، كما هو الحال عندما يظهر جزء نص مرة أخرى في مشروع جديد. لن تحتاج أبدًا إلى إرجاع أي شيء وإصلاحه لأن كل شيء تتم إدارته بشكل مثالي. تدفق الترجمة: إن تزويد المترجمين الداخليين لديك بإمكانية الوصول إلى المنصة يقلل من عبء العمل الإجمالي عليهم. يمكن لمترجميك تجاوز هذه المراحل والتركيز على المجالات المهمة الأخرى للمحتوى المترجم الخاص بك إذا كانوا يستخدمون جميع التقنيات المذكورة أعلاه.

طلب سهل

إذا كنت تريد أحد الحلول الأسرع والأكثر موثوقية والتي تتسم بالبساطة والقوة في إدارة مهام الترجمة الخاصة بك، فإن EasyOrder هي الأداة المثالية لك. لقد تم تصميم البرنامج لتلبية جميع احتياجاتك واهتماماتك المتعلقة بالمشروع.

دلائل الميزات

سهل الإصلاح: يمكنك إرسال ملفك بالبريد الإلكتروني إلى EasyTranslate، وبعد ذلك، سيقوم فريقهم بإدارة كل شيء يتعلق بمشروعك إذا كنت ترغب في أخذ يوم إجازة من الترجمة. وسوف يقومون بتتبع كل شيء يتعلق بالمحتوى الخاص بك، بدءًا من المحاسبة وحتى مجال عملك. سيتم أخذ كل شيء بعين الاعتبار من أجل توفير أفضل ترجمة ممكنة لك. بعد أن ترسل ترجمتك، يمكنك الجلوس والاسترخاء، مع العلم أنهم سيهتمون بالباقي ويتصلون بك عندما يكون متاحًا للتنزيل.

يمكنك إرسال ملفك بالبريد الإلكتروني إلى EasyTranslate، وبعد ذلك، سيقوم فريقهم بإدارة كل شيء يتعلق بمشروعك إذا كنت ترغب في أخذ يوم إجازة من الترجمة. وسوف يقومون بتتبع كل شيء يتعلق بالمحتوى الخاص بك، بدءًا من المحاسبة وحتى مجال عملك. سيتم أخذ كل شيء بعين الاعتبار من أجل توفير أفضل ترجمة ممكنة لك. بعد أن ترسل ترجمتك، يمكنك الجلوس والاسترخاء، مع العلم أنهم سيهتمون بالباقي ويتصلون بك عندما يكون متاحًا للتنزيل. التوفيق بين المترجم: الذكاء الاصطناعي (AI) موجود دائمًا لمساعدتك وتقديم حلول مخصصة لك. عند إرسال مشروع، ستتم مطابقتك بسرعة مع أفضل ترجمة للمحتوى والبيانات الخاصة بك. يجب عليك أولاً تحميل ملفك ثم الانتظار حتى تقوم الأداة بتجميع قائمة بالمترجمين المحتملين للمشروع.

الذكاء الاصطناعي (AI) موجود دائمًا لمساعدتك وتقديم حلول مخصصة لك. عند إرسال مشروع، ستتم مطابقتك بسرعة مع أفضل ترجمة للمحتوى والبيانات الخاصة بك. يجب عليك أولاً تحميل ملفك ثم الانتظار حتى تقوم الأداة بتجميع قائمة بالمترجمين المحتملين للمشروع. التخصص داخل الصناعة: يدرك جميع مترجمي EasyTranslate ضرورة إدارة المشاريع والفهم الشامل لمصطلحات المجالات المتخصصة. ولهذا السبب يتخصص كل منهم في مجال معين ويمتلك كل الخبرة اللازمة لتزويدك بأكبر قدر ممكن من المواد. إنهم دقيقون تمامًا في التعامل مع جميع مشكلات شركتك ولديهم ثروة من المعرفة الثقافية واللغوية والتقنية التي قد تساعدك بشكل كبير في تحقيق أهدافك.

كيف يعمل برنامج EasyTranslate؟

هيكل الحساب

عندما تقوم بإنشاء حساب EasyTranslate، فإنك تقوم بإنشاء منطقة يمكنك مشاركتها مع كل قسم وعضو فريق تختاره. ويشار إلى كل شخص لديه حق الوصول إلى هذه المنطقة باسم المستخدم. يمنحك الهيكل مرونة أكبر ويسمح لك بتخصيص حسابك ليناسب الهيكل التنظيمي الخاص بك.

يمكنك إنشاء أي عدد تريده من الحسابات الفرعية داخل حسابك الرئيسي. يمكن تمثيل الأقسام أو المواضيع أو العملاء المختلفة بواسطتهم. يحتوي كل حساب وحساب فرعي على فريق ترجمة ونظام فواتير ومشاريع وقائمة أسعار خاصة به، ولا تتم مشاركة أي منها بين الحسابات.

هيكل المستخدم

المستخدم هو شخص لديه حق الوصول إلى حسابك أو حسابك الفرعي. تحدد شركتك الأذونات والأدوار المخصصة لكل مستخدم. يمكن تخصيص هذا بالكامل لتسهيل إدارة المشروع. يمكنك تخصيص نقاط الوصول الخاصة بكل مستخدم وتعيين معايير مختلفة لها.

متفرق طرق الفوترة ويمكن أيضًا إعداد المشاريع لكل مستخدم. يمكن تعيين منصب مسؤول الفريق لأي عدد تريده من المستخدمين، مما يسمح لهم بإدارة المستخدمين وطرق الفوترة والحسابات الفرعية. يمكنك الوصول بشكل أسرع إلى المشاريع والمعلومات من خلال تكييف النظام الأساسي مع بنيتك الداخلية.

أكاديمية إيزي ترانسليت

سيحصل فريق المترجمين لديك على المعرفة والفهم الذي يحتاجون إليه لإتقان مهام الترجمة الخاصة بك مع أكاديمية EasyTranslate. تساعدك الأكاديمية من خلال تثقيف المترجمين واختبارهم فيما يتعلق بالمواد والعمليات الخاصة بك، بالإضافة إلى إبقائهم على اطلاع دائم بتقنياتهم الداخلية، من خلال الأكاديمية.

إنهم يتأكدون من تمثيل عالم علامتك التجارية بشكل فعال، بدءًا من التعليمات النصية والمبادئ التوجيهية والأفلام التعليمية للعلامة التجارية وحتى المحتوى الصوتي/المرئي، بحيث يكون لدى فريقك معرفة شاملة بمتطلباتك.

أكاديمية EasyTranslate هي أكثر من مجرد مكتبة معرفية؛ فهو يسمح لك بتتبع أداء كل عضو في فريقك وإلمامه بموضوعات محددة. سيقوم فريق المترجمين المبتهجين لديك بتقديم ترجمات ذات جودة أفضل في وقت قصير، مع كل الدعم الذي يحتاجونه!

ترجمات الاختبار

ستساعدك الترجمات الاختبارية في تضييق نطاق اختياراتك واختيار أفضل الترجمات المتطابقة. يقوم البرنامج بفحص توافق الأسلوب وشكل الاتصال والجودة العامة عن كثب من خلال إجراء ترجمات اختبارية.

إنهم يستخدمون تقنية محددة مع تقييم موضوعي لإجراء ترجماتهم الاختبارية، مما يسمح لهم بتحديد مدى الملاءمة والمعيار عبر مجالات العملاء ومجموعات اللغات.

يتم أيضًا إجراء هذه التقييمات على أساس منتظم مع جميع المترجمين النشطين بعد إجراء الإعداد الأولي، لضمان أداء عالي الجودة طوال علاقتهم. يتم إعطاء كل مترجم نموذج نص لترجمته ويطلب منه وصف التكتيكات اللغوية المستخدمة بدقة، بالإضافة إلى منهجيتها ونهجها.

توضح هذه البيانات كلاً من الأداء وعمليات التفكير، وهي ضرورية في تحديد كفاءة المترجم لمهمة معينة.

بنك الأجل

يمكنك استخدام بنك المصطلحات لضمان احترام تفضيلات أسلوبك خلال مشاريعك والحفاظ على نبرة صوتك بين اللغات. شارك المصطلحات المفضلة لديك مع بنك المصطلحات وقم بتحسين الاتساق عبر جميع مشاريعك.

هذه هي الأداة الأكثر أهمية لإدارة المصطلحات، وتتكون عادةً من قائمة من العبارات الخاصة بالصناعة والمتعلقة بالمنتج والتي تنفرد بها أنت وشركتك. مصطلح البنك هو معجمك الشخصي الذي يمكن للمترجم استخدامه.

خيارات التكامل السلس

تأخذ EasyTranslate أيضًا اللعبة خطوة أخرى إلى الأمام من خلال السماح للمستخدمين بالتكامل مع تطبيقات ومنصات الطرف الثالث الرائدة لضمان الإدارة السلسة لبيانات المحتوى والوظائف المحسنة في تدفقات الترجمة.

البرنامج المساعد ووردبريس

مع خدمة المكونات الإضافية، يمكنك الآن ترجمة موقع WordPress الخاص بك مباشرة من النهاية الخلفية. قم بتخصيص سير العمل الخاص بك عن طريق تحديد الخيارات الخاصة بك، ثم قم بتحريك العجلات بنقرة واحدة، وستبدأ المنصة الخاصة بهم في عملية الترجمة تلقائيًا. بمجرد الانتهاء من الترجمة، سيتم دمجها بسرعة في صفحة WordPress الخاصة بك.

أنشئ عملية ترجمة آلية مباشرةً من لوحة تحكم WordPress الخاصة بك. الإعداد بسيط ويمكن لأي شخص القيام بذلك. بمجرد تثبيت EasyTranslate وتكوينه في WordPress، يمكنك إنشاء الإجراء التلقائي الخاص بك.

يمكن للمكون الإضافي ترجمة كل شيء بدءًا من صفحاتك ومشاركات مدونتك إلى قوائمك وتذييلاتك. إنها عملية سريعة وسهلة، وتظهر المواد المترجمة في المكان الذي تريده بالضبط بمجرد الانتهاء منها.

شوبيفاي البرنامج المساعد

قم بتوصيل EasyTranslate بمتجر Shopify الخاص بك حتى تتمكن من الحصول على الترجمات مباشرة من الواجهة الخلفية. ستصبح عملية الترجمة الخاصة بك أسرع بشكل ملحوظ، مما يسمح لك بتخصيص المزيد من الوقت والموارد لتنمية شركتك. ابحث عن EasyTranslate في سوق Shopify وقم بإنشاء سير عمل تلقائي لترجمة أوصاف منتجك الجديد والصفحات المقصودة ومقالات المدونة والمزيد تلقائيًا بناءً على تفضيلاتك.

يمكنك استخدام المكون الإضافي لاكتشاف النص الذي لم تتم ترجمته بعد في متجر الويب الخاص بك وبدء عملية الترجمة بنقرة واحدة فقط! تأكد من تشغيل الإشعارات حتى تعرف متى تكون ترجماتك جاهزة للنشر على موقع الويب الخاص بك.

يعد ربط Shopify بـ EasyTranslate عملية سريعة وغير معقدة ولا تتطلب أي معرفة برمجية أو تقنية من جانبك. ما عليك سوى الانتقال إلى متجر Shopify الخاص بك وتحديد EasyTranslate، ثم تحديد المواصفات الخاصة بك لما يجب ترجمته ومتى. وبعد ذلك، ستكون جاهزًا لإجراء عملية سريعة ومؤتمتة.

البرنامج المساعد الماجنتو

باستخدام خدمة البرنامج الإضافي، يمكنك الآن ترجمة موقع Magento للتجارة الإلكترونية الخاص بك مباشرةً من النهاية الخلفية. قم بتخصيص سير العمل الخاص بك عن طريق تحديد الخيارات الخاصة بك، ثم قم بتحريك العجلات بنقرة واحدة، وستبدأ المنصة الخاصة بهم في عملية الترجمة تلقائيًا.

بمجرد الانتهاء من الترجمة، سيتم إدراجها بسرعة في صفحة Magento الخاصة بك. من خلال توفير محتوى محلي لجمهورك العالمي، يمكنك بسهولة توسيع نطاق عملك. لإرسال واستقبال الترجمات على الفور، قم بربط EasyTranslate بموقع Magento للتجارة الإلكترونية.

مباشرة من حساب Magento الخاص بك، يمكنك إعداد عملية ترجمة تلقائية. الإعداد بسيط ويمكن لأي شخص القيام بذلك. بمجرد تثبيت EasyTranslate وتكوينه في WordPress، يمكنك إنشاء الإجراء التلقائي الخاص بك. يمكن للمكون الإضافي ترجمة كل شيء بدءًا من صفحاتك ومشاركات مدونتك إلى قوائمك وتذييلاتك. إنها عملية سريعة وسهلة، وتظهر المواد المترجمة في المكان الذي تريده بالضبط بمجرد الانتهاء منها.

البرنامج المساعد زابير

زابير يتيح لك توصيل EasyTranslate بتطبيقاتك الأخرى بطريقة سلسة. ليست هناك حاجة لفهم تكنولوجي متقدم؛ الإجراء بسيط وأساسي. حدد موقع النص المصدر للتطبيقات التي تريد الاتصال بها. ثم حدد المعايير الخاصة بك، وحدد ما يجب ترجمته ومتى يجب القيام به.

سيتم تنزيل المواد وترجمتها ثم إيداعها في الموقع المطلوب تلقائيًا. تأكد من تشغيل الإشعارات حتى تعرف متى تنتهي ترجماتك!

قم بزيادة المحتوى متعدد اللغات الخاص بك عبر قنواتك دون إنفاق الموارد على الأنشطة اليدوية أو المطورين باستخدام أكثر من 3000 تطبيق من Zapier. لقد اكتملت تكوينات واجهة برمجة التطبيقات المختلفة نيابةً عنك، لذلك لا يلزم وجود أي تعليمات برمجية من جانبك.

بدلاً من ذلك، ركز على توزيع المحتوى متعدد اللغات على نطاق واسع والتأكد من وصول الرسالة الصحيحة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وباللغة المناسبة!

البرنامج المساعد للمتجر

من خلال توطين متجر الويب الخاص بك، يمكنك بيع منتجاتك على نطاق عالمي. لإرسال الترجمات واستلامها بشكل فوري، قم بتوصيل EasyTranslate بموقع التجارة الإلكترونية الخاص بـ Shopware. تأكد من حصول عملائك عبر الإنترنت على أكبر تجربة ممكنة من خلال توفير محتوى متعدد اللغات يتم ترجمته وتحديثه تلقائيًا حسب الحاجة.

الإعداد بسيط ويمكن لأي شخص القيام بذلك. بعد تثبيت ملحق EasyTranslate في Shopware، يمكنك إنشاء سير العمل الآلي الخاص بك. يسمح لك البرنامج الإضافي بترجمة أي شيء بدءًا من أوصاف منتجك والصفحات المقصودة إلى قوائمك وتذييلاتك. إنها عملية سريعة وسهلة، وتظهر المواد المترجمة في المكان الذي تريده بالضبط بمجرد الانتهاء منها.

البرنامج المساعد إبيسيرفر

احصل على النجاح العالمي بسرعة ودون زيادة عبء العمل لديك! إن تكاملها السهل سيسهل عليك تقديم محتوى محلي لجمهورك العالمي. قم بتوصيل EasyTranslate بموقع Episerver الخاص بك واستقبل وأرسل الترجمات في الوقت الفعلي.

قم بإعداد إجراء ترجمة تلقائية في منصة Episerver الخاصة بك للتعامل مع ترجماتك. الإعداد بسيط ويمكن لأي شخص القيام بذلك. بمجرد تثبيت EasyTranslate وتكوينه في Episerver، يمكنك إنشاء الإجراء الآلي الخاص بك. إنه أمر سريع وسهل، وبمجرد الانتهاء منه، يظهر النص المترجم بالضبط المكان الذي تريده، مما يحررك للتركيز على أشياء أخرى.

تطبيق EasyTranslate

قم بتثبيت تطبيق سطح المكتب EasyTranslate لتتمكن من الوصول السريع إلى النظام الأساسي. تتميز وظيفة التطبيق بسهولة الإعداد وتعمل بمثابة اختصار لحسابك ومشاريعك داخل النظام الأساسي الخاص بهم، مما يسمح لك بالتحقق منها في أي وقت، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت. تتيح لك هذه الأداة، بالإضافة إلى كونها سهلة الاستخدام بشكل لا يصدق، إعداد الإشعارات حتى تتمكن من تتبع حالة مشاريع الترجمة الخاصة بك في جميع الأوقات.

منصة إدارة المشاريع الخاصة بنا والتواصل مع فريقك من المترجمين ليست سوى نقرة واحدة مع تطبيق EasyTranslate، مما يسمح لك ولفريقك الداخلي بالعمل بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

ما هي تكلفة EasyTranslate؟

تنقسم حلول EasyTranslate إلى ثلاث حزم كما تمت مناقشته سابقًا؛ EasyOrder، ترجم نفسك، وEnterprise. في حين أن تفاصيل الحلول موسعة جدًا ولن يبدو أن هذه المقالة تنتهي أبدًا إذا بدأنا في سرد ​​كل شيء لك، لكننا قمنا بتلخيص التفاصيل للسماح لك بتكوين فكرة عما ستحصل عليه وبأي سعر .

أمر سهل

السعر: 0.10 يورو للكلمة

سمات:

أزواج اللغات المدعومة: أعلى 50

الحد الأدنى للدفع: 30 يورو لكل مهمة

دعم الدردشة/البريد الإلكتروني

ترجم نفسك

سعر: 29 يورو (شهريًا) و348 يورو (سنويًا)

سمات:

أزواج اللغات: ما يصل إلى 3

جميع اللغات مدعومة

الحد الشهري للكلمات: 30,000 (التعلم الآلي)

عدد المستخدمين: غير محدود

الوصول إلى ترجمة نفسك

الوصول إلى الترجمة الآلية

الترجمة الآلية المعززة

ذاكرة الترجمة

بنك الأجل

الوصول إلى المكونات الإضافية

وصول المحرر

دعم الدردشة/البريد الإلكتروني

مَشرُوع

السعر: عرض أسعار مخصص (سعر الكلمة يبدأ من 0.05 يورو)

سمات:

أزواج اللغات: ما يصل إلى 3

جميع اللغات مدعومة

الحد الأدنى للدفع: 5 يورو لكل مهمة

عدد المستخدمين: غير محدود

استخدام غير محدود مع التعلم الآلي

الوصول إلى أكاديمية EasyTranslate

الوصول إلى اختبار الترجمة

إعداد استيراد الملف

الحسابات الفرعية

أذونات المستخدم

فريق شخصي من المترجمين

الترجمة الآلية

وصول المحرر

سير عمل الترجمة المخصصة

الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات

الوصول إلى المكونات الإضافية

التكامل المخصص

تواصل مع المترجمين مباشرة

دعم الدردشة/البريد الإلكتروني

الدعم عبر الهاتف

الترجمة الآلية المعززة

بنك الأجل

ذاكرة الترجمة

فوائد استخدام EasyTranslate

الأسعار معقولة.

الخدمة سريعة ولا تشوبها شائبة.

خدمة العملاء موجودة دائمًا لمساعدتك في أي مشكلات.

إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

إنه قادر على التعامل مع مشروعك بأكمله.

مديري المشاريع مفيدون.

ليست هناك حاجة للتحرك ذهابًا وإيابًا في الإجراء.

يتم الانتهاء من المشروع في غضون أيام قليلة.

روابط سريعة

نظرة عامة سريعة

EasyTranslate هي المنصة الرائدة لحلول اللغة، حيث يتم تلبية جميع المتطلبات اللغوية لشركتك من خلال حلول ذكية وفعالة مصممة خصيصًا لك وكل ذلك في مكان واحد.

إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في العثور على أفضل المترجمين لمشاريعك. سيتم استهداف المطابقات الصحيحة من خلال نظام التعرف. باستخدام منصة التعلم الإلكتروني، يمكنك تدريب طاقم العمل الخاص بك من المترجمين المهرة وتأهيلهم. شارك المعلومات ومقاطع الفيديو والقواعد مع فريقك حتى يتمكنوا من البدء في المواد الخاصة بك والحفاظ على توحيد الأسلوب والمصطلحات.

بشكل عام، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات لضمان تلبية احتياجات الترجمة الخاصة بك بسرعة وبساطة وبتكلفة معقولة. إن ميزات جودة اللغة كخدمة العديدة لن توفر لك الوقت والمال فحسب، بل ستعمل أيضًا على تحسين جودة وكفاءة مشاريعك.

الأفكار النهائية: مراجعة الترجمة السهلة 2023

يجب أن يكون لديك فكرة أفضل عما يقدمه EasyTranslate بعد قراءة المراجعة بأكملها. يمكن أن يكون برنامج الكل في واحد الذي يتعامل مع جميع احتياجات الترجمة الخاصة بك مفيدًا جدًا لنجاحك.

إن السماح لفريقك بالتعامل مع كل هذه الواجبات عبر الأتمتة والتعلم الآلي سيوفر لك الكثير من الوقت الذي يمكنك تخصيصه لعناصر أخرى من مشروعك. ونتيجة لذلك، ننصحك بشدة بالاتصال بهم إذا كنت تواجه صعوبات في مشروعك.