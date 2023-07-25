ستساعدك المقالة التالية: مراجعة GrabPoints: هل هو مشروع أم عملية احتيال؟

إذا كنت تتطلع إلى كسب المال عبر الإنترنت ، فقد تفكر في استخدام مواقع الويب التي تقدم استطلاعات رأي مدفوعة وطرق أخرى لكسب المال.

هذه المواقع التي تُدفع مقابل الحصول عليها هي عشرة سنتات في هذه الأيام. لكن كل هذا الاختيار قد يجعل من الصعب معرفة أي المواقع شرعي وأيها ليس كذلك.

جراب بوينتس هو أحد أكثر الخيارات شيوعًا. وبوجود العديد من الطرق للربح والكثير من المكافآت ، فهي تحظى بشعبية لسبب وجيه.

ولكن هل GrabPoints شرعي ويستحق الاستخدام؟ وما مقدار الأموال التي يمكنك جنيها بشكل واقعي باستخدام موقع المكافآت هذا؟

في مراجعة Grabpoints هذه ، سأشارك كيف يعمل هذا الموقع ، وإمكانات الكسب ، وتجربتي الخاصة في استخدام GrabPoints.

دعنا نذهب اليها!

هل تبحث عن مواقع ويب أخرى ذات مكافآت عالية؟ الدفع:

ما هي GrabPoints؟

GrabPoints هو موقع ويب للمكافآت حيث تكسب نقاطًا لإكمال المهام مثل العروض المدفوعة ومشاهدة الإعلانات والإجابة على الاستطلاعات مقابل المال والأنشطة الأساسية الأخرى. مع أكثر من 4 ملايين مستخدم ، يُعرف موقع الويب هذا المشهور ذو التصنيف العالي بمدفوعات موثوقة لإكمال المهام.

لقد استخدمت GrabPoints في الماضي ، وعلى الرغم من أنه موقع مكافآت أقل شهرة ، إلا أنه بالتأكيد يحتفظ به في هذا المجال.

إذا سبق لك استخدام مواقع beermoney مثل Swagbucks أو Grindabuck من قبل ، فستشعر بأن GrabPoints مألوفة جدًا.

يتيح لك جني الأموال بسرعة من خلال إكمال العديد من الوظائف الصغيرة ، كما أنه مجاني تمامًا للتسجيل والاستخدام.

هل GrabPoints شرعي؟

نعم ، Grabpoints شرعي ويدفع لك مقابل إكمال الاستطلاعات ومشاهدة مقاطع الفيديو وتنزيل التطبيقات واستكمال المراجعات. يضم هذا الموقع ملايين الأعضاء والكثير من المراجعات الإيجابية الذين يسعدون بنتائجهم على الموقع. هناك أيضًا الكثير من إثباتات الدفع عبر الإنترنت والتي تُظهر أن هذا الموقع يدفع.

تمكنت من الاشتراك في GrabPoints ووجدت أن الموقع سهل الاستخدام أيضًا.

بالطبع ، لن تكسب 1000 دولار في اليوم أو أي شيء قريب من ذلك مع GrabPoints. لكن هذه طريقة فعالة لكسب المال عبر الإنترنت كمبتدئ ، والشركة شرعية.

كيف تعمل GrabPoints؟

لقد اشتركت في GrabPoints لاختبار النظام الأساسي ومعرفة كيفية عمله لهذه المراجعة. بشكل عام ، GrabPoints سهل الاستخدام للغاية ويعمل في سبع خطوات بسيطة:

اشتراك أجب عن الاستطلاعات المدفوعة مقابل المال عروض كاملة من OfferWall مشاهدة مقاطع الفيديو والإعلانات تحميل التطبيقات قم بإحالة الأصدقاء المصروفات

دعنا نغطي كيفية عمل كل خطوة من هذه الخطوات بمزيد من التفصيل.

1. قم بالتسجيل

التسجيل في GrabPoints سهل. أنشئ حسابًا مجانيًا على موقع الويب الخاص بهم عن طريق إدخال بريدك الإلكتروني وكلمة المرور. أو كخيار آخر ، يمكنك توصيل ملف Facebook حساب وإنشاء حساب بسهولة.

لا تحتاج إلى إدخال معلومات بطاقة الائتمان أو الدفع على الإطلاق لإنشاء حساب.

2. الإجابة على استطلاعات الرأي

الطريقة الرئيسية لكسب المال مع GrabPoints هي الإجابة على الاستطلاعات المدفوعة.

ترغب الشركات في معرفة المزيد حول رأي المستهلكين في علاماتهم التجارية والاستطلاعات طريقة رائعة للقيام بذلك!

تستخدم وكالات وشركات الإعلان هذه مواقع مثل GrabPoints للمساعدة في جمع البيانات وتقديم مكافآت مدفوعة مثل تلك التي يمكن ربحها من خلال إعلانات GrabPoints.

هذا يعني أن GrabPoints ليست الشركة التي تجري استطلاعات الرأي بالفعل. بدلاً من ذلك ، يعمل مع مجموعات بحثية مثل Peanut Labs و Your Surveys لربطك بالمسوحات ذات الصلة من مجموعات أبحاث السوق هذه.

3. عروض كاملة

هناك طريقة أخرى للربح مع GrabPoints وهي إكمال العروض لكسب المال. يدفع لك موقع الاستطلاع هذا مقابل إكمال العروض مثل: بعض العروض الحالية في حساب GrabPoints الخاص بي.

تشبه هذه العروض مواقع مثل Swagbucks و Kashkick ، ​​وقد تكون بعض العروض مربحة للغاية.

ومع ذلك ، في حين أن بعض هذه الفرص سهلة ولا تتضمن أي التزام بخلاف تنزيل لعبة ما ولعبها ، فإن البعض الآخر يتطلب التسجيل للحصول على خدمات قد ترغب فيها أو لا تريدها حقًا وقد تفرض عليك رسومًا مقابل الخدمة.

4. مشاهدة مقاطع الفيديو

واحدة من أسهل المهام على GrabPoints هي مشاهدة مقاطع الفيديو لكسب كميات صغيرة من النقاط.

هذه هي مقاطع الفيديو التي تتضمن إعلانات ، وعادة ما تتناول موضوعات شيقة. عندما جربته ، أتيحت لي الفرصة لمشاهدة الكثير من مقاطع الفيديو الخاصة بالوصفات والأشغال اليدوية.

أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو هذه وإعلاناتها المضمنة أمر سهل للغاية ، فهي واحدة من أقل المهام مدفوعة الأجر ، حيث تكافئك معظم مشاهدات الفيديو بجزء بسيط من سنت مقابل المشاهدة.

هذه فكرة سهلة للدخل السلبي ، ولكن مرة أخرى ، لن تكسب الكثير مقابل كل إعلان تشاهده. ولكن يمكنك استخدامه لكسب المال على الطيار الآلي ، وهو مفيد إذا كنت على وشك صرف الأموال.

5. تنزيل التطبيقات

كما ذكرنا سابقًا ، يدفع لك GrabPoints أيضًا مقابل تنزيل تطبيقات مختلفة وتجربتها.

هذا مشابه لمنصات مكافآت الألعاب مثل Mistplay و Cash Giraffe. وإذا كنت بالفعل من محبي ألعاب الهاتف المحمول ، فهذه ميزة مفيدة من GrabPoints للاستفادة منها.

لا تتطلب هذه العروض عادةً دفع أموال. ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر أيامًا أو أسابيع لإكمال الإنجازات داخل التطبيق التي تجعلك مؤهلاً لكسب المكافآت ، لذلك ضع هذه المتطلبات في الاعتبار.

6. قم بدعوة أصدقائك

باستخدام برنامج الإحالة GrabPoints ، يمكنك دعوة الأشخاص للانضمام إلى موقع الويب وكسب حافز إحالة بقيمة 500 نقطة ، أي ما يعادل 50 سنتًا.

للعثور على رمز الإحالة الخاص بك ، استخدم القسم الموجود في الزاوية اليمنى العلوية حيث يمكنك الوصول إلى رمز رابط إحالة رمز GrabPoints الترويجي لمشاركته مع العائلة والأصدقاء.

يحتوي منشورنا على أفضل المكافآت النقدية للإحالة على أكثر من 30 موقعًا وتطبيقًا آخر يمكنك التحقق منه أيضًا إذا كنت تحب هذه الفكرة.

خيارات مكافأة GrabPoints وكيفية صرف النقود

تتمثل إحدى ميزات استخدام GrabPoints في وجود العديد من خيارات المكافآت التي يمكنك صرف النقاط مقابلها:





تبدأ مكافآت PayPal من 5 دولارات فقط ، وهو شرط سحب نقدي منخفض جدًا. وتبدأ العديد من بطاقات الهدايا من 5 دولارات إلى 10 دولارات أيضًا ، لذلك يمكنك الحصول على مكافأة واقعية في يوم أو عدة أيام من العمل.

كم تستحق GrabPoints؟

يتطلب الأمر 1000 نقطة GrabPoints لتساوي دولارًا واحدًا. في حين أن معدل التحويل من النقاط إلى الدفع في بعض المواقع والتطبيقات قد يكون مربكًا في بعض الأحيان ، فقد وجدت أن GrabPoints سهلة الفهم ومباشرة.

عتبة الدفع لـ Grabpoints هي أيضًا أقل بكثير من مواقع مثل InboxDollars وتجعل من السهل المطالبة بمكافآتك بسرعة.

كم تدفع GrabPoints؟

يختلف المبلغ الذي تحصل عليه مقابل إكمال الأنشطة المختلفة على GrabPoints حسب صعوبة المهمة ومدتها. في النهاية ، من المحتمل أن تربح بضعة دولارات في الساعة باستخدام هذا الموقع ، لذلك لا تتوقع ترك عملك اليومي في أي وقت قريبًا.

يبدو أن مشاهدة مقاطع الفيديو مع الإعلانات هي أقل استطلاعات الرأي والعروض ربحًا واستكمالها ، ويبدو أنها المهام الأكثر ربحًا.

يتم إجراء الاستطلاعات على GrabPoints من خلال العديد من مزودي الاستبيانات المختلفين ، وبعضهم يدفع أعلى من البعض الآخر.

في الساعات القليلة الأولى لي في اختبار GrabPoints ، قيل لي أن لدي 930 استبيانًا متاحًا. دفعت معظم الاستطلاعات 0.25 دولارًا فقط ودفعت الاستطلاعات الأعلى أجراً 11.91 دولارًا. يشير GrabPoints إلى أنه كلما طالت مدة تواجدك على موقعهم وكلما زادت مشاركتك ، كانت العروض الأفضل التي ستتلقاها.

بعض العروض تدفع أيضا بشكل جيد. ولكن تميل أفضل العروض المدفوعة إلى أن تتضمن التزامًا ماليًا مثل إجراء عملية شراء أو على الأقل تقديم عرض تجريبي ستحتاج إلى إلغائه أو سيتم محاسبتك لاحقًا.

تأكد من قراءة جميع التفاصيل قبل الإكمال للتأكد من إطلاعك على جميع التفاصيل.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات:

حد أدنى منخفض من المدفوعات – مع حد أدنى منخفض من المدفوعات يبدأ من 5 دولارات ، يمكنك السحب بسرعة وفي كثير من الأحيان من GrabPoints.

– مع حد أدنى منخفض من المدفوعات يبدأ من 5 دولارات ، يمكنك السحب بسرعة وفي كثير من الأحيان من GrabPoints. مدفوعات سريعة – تشتهر GrabPoints بالدفع السريع والدفع أسرع بكثير من بعض منافسيها. عادةً ، تحصل على مكافآت في غضون يومين بعد سحب الأموال.

– تشتهر GrabPoints بالدفع السريع والدفع أسرع بكثير من بعض منافسيها. عادةً ، تحصل على مكافآت في غضون يومين بعد سحب الأموال. ودية للجوال – موقع GrabPoints الإلكتروني مناسب للجوّال ، ولديه أيضًا تطبيق مسح مجاني يمكنك تنزيله إذا كنت تريد صخبًا جانبيًا سهلًا للهاتف.

– موقع GrabPoints الإلكتروني مناسب للجوّال ، ولديه أيضًا تطبيق مسح مجاني يمكنك تنزيله إذا كنت تريد صخبًا جانبيًا سهلًا للهاتف. مكافأة متنوعة – بين مكافآت PayPal المالية ومجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا ، لديك الكثير من الخيارات لسحب الأموال.

سلبيات:

الكثير من رسائل البريد الإلكتروني – بعد الانضمام إلى GrabPoints ، غمر حساب البريد الإلكتروني الخاص بي على الفور برسائل البريد الإلكتروني حول الفرص المختلفة. في حين أن هذا أمر جيد لكسب المال ، إلا أنه قد يكون مربكًا أيضًا. ضع في اعتبارك استخدام حساب بريد إلكتروني منفصل لاستخدامه في موقع ويب الاستطلاع هذا.

– بعد الانضمام إلى GrabPoints ، غمر حساب البريد الإلكتروني الخاص بي على الفور برسائل البريد الإلكتروني حول الفرص المختلفة. في حين أن هذا أمر جيد لكسب المال ، إلا أنه قد يكون مربكًا أيضًا. ضع في اعتبارك استخدام حساب بريد إلكتروني منفصل لاستخدامه في موقع ويب الاستطلاع هذا. حوافز إحالة منخفضة – حيث تقدم العديد من مواقع الويب حافزًا للمكافأة لتشجيعك على إقناع أصدقائك وأفراد عائلتك بالانضمام إلى موقع الويب ، فإن GrabPoints لديها حافز إحالة منخفض.

– حيث تقدم العديد من مواقع الويب حافزًا للمكافأة لتشجيعك على إقناع أصدقائك وأفراد عائلتك بالانضمام إلى موقع الويب ، فإن GrabPoints لديها حافز إحالة منخفض. معدلات تأهيل أقل – أفاد المستخدمون أنه من الصعب أحيانًا التأهل لاستطلاعات الرأي على GrabPoints لأن مؤهلاتهم عالية. أفاد المستخدمون أن حوالي 30٪ من الأفراد غير مؤهلين لاستطلاعات مختلفة.

هذه الخدعة الأخيرة هي جانب سلبي حقيقي.

تطرح الاستطلاعات أسئلة تأهيل ، ويمكن استبعادك اعتمادًا على إجاباتك. تم إقصائي من أجل استطلاع لأنني لم أجيب بشكل صحيح على نوع البطل الخارق الذي أود أن أكون. (ما هي الإجابة الصحيحة على هذا السؤال بالمناسبة؟).

تم إقصائي أيضًا من استطلاع آخر لأنني لم أشتري أحذية Adidas في الشهرين الماضيين وثالثًا بسبب عمري وعرقي.

مراجعات GrabPoints أخرى

لقد اختبرت GrabPoints لفترة من الوقت للتعرف على كيفية عمل النظام الأساسي ومعرفة مقدار الأموال التي يمكنني جنيها. ولكن هناك طريقة رائعة أخرى لمعرفة ما إذا كان الأمر شرعيًا وهي معرفة ما يقوله المستخدمون الآخرون.

في مراجعة GrabPoints هذه ، يغطي YouTuber Vinsane كيفية عمل النظام الأساسي ومشاعره على المنصة.

يشير فيزان إلى كيفية حصوله على 5 دولارات بسرعة كبيرة باستخدام GrabPoints. لكنه يسلط الضوء أيضًا على كيفية قيامه بالتحقق من حساب PayPal الخاص به وهويته قبل صرف الأموال ، وهي ليست أخبارًا سارة.

استغرق الأمر يومين فقط للحصول على أموال من GrabPoints ، وهي أخبار سريعة ورائعة. لكن مرة أخرى ، لا تتوقع جني مئات الدولارات من هذا الموقع.

قراءة إضافية – كيفية الحصول على 150 دولارًا الآن.

أفضل بدائل GrabPoints

GrabPoints هي شركة رائدة في مجال الحصول على أموال ، ولكنها بعيدة كل البعد عن خيارك الوحيد. ويمكن لبعض المواقع أن تدفع أكثر قليلاً أو لديها متطلبات سحب نقدي أقل.

بعض من أفضل المواقع مثل GrabPoints تشمل:

قام توم أيضًا بإنشاء مقطع فيديو يشارك بعضًا من أفضل مواقع الاستطلاع والبدائل التي يمكنك استخدامها لـ GrabPoints.

فقط تذكر: لن يربحك أي من هذه المواقع آلاف الدولارات أو يحل محل مصدر دخلك الرئيسي. إنها مجرد مصدر سهل للحصول على المال وليس وظيفة.

إذا كنت ترغب في تحقيق دخل أكثر ثباتًا ، فمن الأفضل لك استخدام تطبيقات جانبية مثل DoorDash أو Uber Eats ، أو تجربة العمل المستقل عبر الإنترنت أو شيء مشابه.

قراءة إضافية – كيف تربح 500 دولار في اليوم.

أسئلة مكررة

هل GrabPoints آمن؟

نعم ، GrabPoints آمن ، ولا يتعين عليك إدخال أي معلومات مالية لاستخدام الموقع. ومع ذلك ، تتطلب بعض العروض إنفاق المال. تحتاج أيضًا إلى أن تكون مرتاحًا عند مشاركة بياناتك وآرائك لاستخدام الموقع.

لدينا دليل حول ما إذا كانت الاستطلاعات عبر الإنترنت شرعية وآمنة يمكنك قراءتها للحصول على مزيد من النصائح حول استخدام مواقع الاستطلاعات المدفوعة.

هل GrabPoints يستحق كل هذا العناء؟

تستحق GrabPoints كل هذا العناء إذا كنت ترغب في جني مبالغ صغيرة من المال في وقت فراغك وتبحث عن فكرة صاخبة ممتعة. لا يستحق الاستخدام إذا كنت ترغب في كسب دخل بدوام كامل أو تبحث عن وظيفة شرعية عبر الإنترنت.

افكار اخيرة

قضيت حوالي نصف يوم في استكشاف GrabPoints لغرض مراجعة GrabPoints هذه. يمكنك بالتأكيد جني الأموال عبر الإنترنت من خلال هذا الزحام الجانبي ، وتميل المدفوعات إلى أن تكون أعلى من مواقع المكافآت الأخرى المماثلة. ومع ذلك ، فإن GrabPoints لن تجعلك غنيًا أيضًا.

لن يؤدي إكمال المهام على GrabPoints إلى دفع رهنك العقاري أو استبدال وظيفتك اليومية. ومع ذلك فهو برنامج مجاني حيث يمكنك كسب المال عبر الإنترنت في وقت فراغك.

نقوم أنا وزوجي بإجراء استطلاعات الرأي لسنوات في المساء عندما نشاهد التلفزيون ، أو عندما ننتظر أماكن مثل الالتقاط في المدرسة. إنها طريقة رائعة لتمضية الوقت وكسب القليل من الدخل الإضافي أيضًا. يمكن أن تضيف بطاقات الهدايا والأرباح وتساعد في دفع مقابل بعض الإضافات التي قد لا تتمكن عادةً من تحملها.

عندما تبحث عن صخب جانبي لكسب أموال إضافية ، يمكنك فقط تحديد الفرص التي تستحق ذلك بالنسبة لك. أوصي بإعطاء فرصة للتطبيقات والعربات المختلفة ، ثم اختيار بعض التطبيقات المفضلة لكسب منها بانتظام.

من المؤكد أن GrabPoints تستحق المحاولة كوسيلة لكسب المال على هاتفك ، وإذا كنت ترغب في مشاركة آرائك ، فسوف تستمتع باستكمال الاستبيانات النقدية على هذا الموقع.

هل تبحث عن طرق أخرى لكسب أموال إضافية؟ الدفع:

مراجعة GrabPoints



اسم: جراب بوينتس

وصف: GrabPoints هو موقع إلكتروني مدفوع الأجر يتيح لك كسب أموال PayPal وبطاقات هدايا مجانية للإجابة على الاستطلاعات واستكمال العروض ومشاهدة مقاطع الفيديو والمزيد!

نظام التشغيل: سطح المكتب

فئة التطبيق: مواقع المكافآت

مؤلف: كيم ريتر

إمكانية الكسب

خيار الربح

خيارات المكافأة

سحب المال

سهولة الاستعمال

خدمة الزبائن

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