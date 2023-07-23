ستساعدك المقالة التالية: مراجعة Honeygain 2023: هل هي شرعية وآمنة؟

هل تبحث عن طريقة بسيطة لكسب بضعة دولارات إضافية باستخدام هاتفك الذكي؟

Honeygain هو تطبيق يسمح لك بكسب بعض المال الإضافي من خلال مشاركة اتصالك بالإنترنت مع الآخرين.

في حين أن النظام الأساسي جديد نسبيًا ولم يتم تأسيسه إلا في عام 2018 ، فقد قام بالفعل ببناء قاعدة مستخدمين قوية.

كسب المال مع Honeygain سهل ، وكل ما عليك فعله هو إعداد التطبيق على هاتفك الذكي ؛ بعد ذلك ، يمكنك الجلوس والسماح لها بكسب بعض النقود الإضافية.

تغطي مراجعة Honegain هذه كيفية عملها ، والمبلغ الذي يمكنك كسبه باستخدام تطبيق Honegain ، وبعض إيجابيات وسلبيات استخدام هذه الخدمة.

ما هو العسل؟

Honeygain هو تطبيق Android أو iOS بسيط يتيح لك كسب دخل سلبي من خلال مشاركة الإنترنت غير المستخدم مع الآخرين. إنه يشبه إلى حد ما Airbnb للواي فاي.

تستخدم شركة Honeygain حركة مرور الإنترنت هذه لدعم خدمات جمع البيانات والبحث الخاصة بها للشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.

لا توجد قيود على السرعة ولا توجد معدات مطلوبة للإعداد – قم بتوصيل هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، وافتح التطبيق ، وأنت على ما يرام.

عندما يتعلق الأمر بجني الأموال عبر الإنترنت ، فإنه لا يصبح أكثر سلبية من هذا.

وإذا كنت تبحث عن تطبيق يمكنه جني الأموال دون أي جهد ، فقد يكون هذا هو الخيار الصحيح.

يقع مقر الشركة وراء Honeygain في سويسرا. منذ تأسيسها ، اكتسبت شعبية سريعة وهي تضم اليوم ملايين المستخدمين في أكثر من 200 دولة.

يتوفر Honeygain على أجهزة iOS و Android و Windows وأجهزة كمبيوتر Mac.

كيف يعمل العسل؟

الفكرة وراء كيفية عمل Honeygain بسيطة. كمستخدم ، يمكنك استخدام Honeygain لكسب المال ببساطة عن طريق تنزيل التطبيق وترك اتصال الإنترنت الجديد الخاص بك خاملاً على جهازك.

سيكسبك التطبيق أموالاً إضافية عن طريق تأجير اتصال الإنترنت غير المستخدم.

يستخدم Honeygain حركة المرور غير المستخدمة على الإنترنت لجمع البيانات والبحث عن المنتجات والخدمات لعملائها والشركات في جميع أنحاء العالم.

يعد التطبيق بعدم تتبع سجل التصفح الخاص بك ويستخدم فقط اتصالك بالإنترنت للمساعدة في إجراء البحوث ذات الصلة لعملائه في جميع أنحاء العالم.

الآن ، لا تدفع Honeygain الكثير من المال مقارنة بالطرق الأخرى لكسب المال عبر الإنترنت. ومع ذلك ، فإنه لا يزال تطبيقًا جيدًا للدخل السلبي.

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كيفية كسب المال باستخدام العسل

عندما تسمع لأول مرة كيف من المفترض أن يعمل Honeygain ، قد يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها.

هل تربح المال عن طريق تشغيل تطبيق يستخدم اتصالك بالإنترنت؟ هذا بالضبط ما يفعله.

هذا التطبيق فريد لأنه لا يتطلب منك إجراء أي استطلاعات أو مشاهدة الإعلانات. بدلاً من ذلك ، كل ما عليك فعله هو مشاركة اتصالك بالإنترنت مع التطبيق وكسب المال!

يجمع Honeygain البيانات من مصادر مختلفة ، مثل اتصالات الهاتف المحمول و WiFis. يدفع مشغلو الشبكات والمعلنون والباحثون Honeygain للوصول إلى هذه البيانات الأولية.

هذه هي الطريقة التي تجني بها المنصة الأموال. وهم يشاركون جزءًا من الإيرادات مع عملائهم ، الذين يساعدونهم في جمع هذه البيانات.

يربط التطبيق هذه الشركات بأشخاص على استعداد لبيع النطاق الترددي غير المستخدم ويأخذ جزءًا من الأرباح.

كم يمكنك كسب عسل العسل؟

يعتمد مبلغ المال الذي يمكنك كسبه باستخدام Honeygain على بلدك وعدد الأجهزة التي تستخدم التطبيق معها.

يربح المستخدمون الذين يعيشون في الولايات المتحدة أو كندا أكثر من المستخدمين في البلدان الأخرى لأنها تعتبر دولًا متميزة. يمكنك أيضًا كسب المزيد عندما يكون لديك المزيد من الأجهزة المتصلة بالتطبيق.

لا يوجد حد لعدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها بحساب Honeygain الخاص بك. ولكن يجب أن يكون لكل جهاز عنوان IP الخاص به.

لذلك ، إذا كنت ترغب في استخدام Honeygain مع جهاز كمبيوتر وجهاز لوحي ، على سبيل المثال ، سيحتاج كلا الجهازين إلى اتصال بالإنترنت عبر شبكة WiFi أو بيانات الجوال.

يعتمد المبلغ الذي تدفعه على مقدار بيانات الإنترنت التي يستخدمها Honeygain وليس مقدار الإنترنت الذي تستخدمه.

معدل عائد Honeygain الحالي لمشاركة الإنترنت هو رصيد واحد مقابل 10 ميغابايت من حركة المرور.

هذا يعني لكل 10 جيجابايت من حركة المرور التي تمر عبر شبكتك ؛ تحصل على 1 دولار فقط.

هل العسل مشروع؟

لذا ، هل يعتبر Honeygain آمنًا وشرعيًا؟

التطبيق شرعي بالفعل ، لكنه لن يدر عليك الكثير من المال.

المعدل الحالي لمشاركة الإنترنت هو رصيد واحد مقابل 10 ميجابايت من حركة المرور ، ولكل 10 جيجابايت من حركة المرور التي تمر عبر شبكتك ، فإنك تحصل على دولار واحد فقط.

هذا ليس كثيرًا من المال ، مع الأخذ في الاعتبار مقدار حركة المرور الخاصة بك التي سيستخدمونها.

ومع ذلك ، إذا كنت عالقًا في المنزل وليس لديك الكثير لتفعله ، فإن تطبيق كسب المال هذا يعد خيارًا رائعًا لكسب بعض النقود الإضافية.

إيجابيات Honeygain

العسل سهل الاستخدام للغاية. تحتاج إلى تنزيل التطبيق والسماح له بالعمل في الخلفية ، وأنت على ما يرام. يمكنك أيضًا تشغيل أجهزة متعددة في حساب واحد.

إنه يدفع نقدًا. لا توجد بطاقات هدايا أو نقاط هنا – يدفع Honeygain للمستخدمين نقدًا يمكنك سحبه في أي وقت تريده.

إنه تطبيق شرعي. لا توجد أساليب احتيال أو رسوم خفية مرتبطة باستخدام هذا التطبيق. إنها طريقة بسيطة بشكل مدهش لكسب المال من المنزل ، خاصة إذا كان لديك النطاق الترددي لمشاركته.

سلبيات Honeygain

ليس هناك ما يضمن مقدار ما ستكسبه. في حين أن معظم مستخدمي Honeygain يكسبون ما بين 15 إلى 20 دولارًا في الشهر ، فإن المبلغ يختلف بناءً على موقعك وقوة اتصالك بالإنترنت.

لا توجد طرق عديدة لكسب النقود. في الوقت الحالي ، الطريقة الوحيدة لكسب المال مع Honeygain هي من خلال عمليات السحب من PayPal. أثناء العمل على خيارات أخرى ، من الصعب تبرير استخدام هذا التطبيق إذا كنت لا تستخدم PayPal كثيرًا.

لديك إمكانية محدودة في الكسب. على الرغم من أنه قد يكون من الممكن أن يجلب بعض الأشخاص 25 دولارًا شهريًا ، إلا أنه لن يكون من السهل على معظم الأشخاص تحقيق ذلك.

تطبيقات مثل Honeygain

يمكن أن تساعدك العديد من التطبيقات الأخرى في كسب المال باستخدام النطاق الترددي للإنترنت غير المستخدم. بعض من شعبية مذكورة أدناه.

Swagbucks

Swagbucks هو برنامج مكافآت مجاني عبر الإنترنت يمنحك بطاقات هدايا لإجراء استطلاعات الرأي المدفوعة وممارسة الألعاب والتسوق ومشاهدة مقاطع الفيديو.

إنه أحد أشهر برامج المكافآت التي تدفع لك للقيام بمهام بسيطة عبر الإنترنت.

على الرغم من أنك لن تكسب المال بشكل سلبي باستخدام Swagbucks ، فلا يزال بإمكانك ربح أكثر من التطبيقات الأخرى في هذه القائمة.

تكسب نقاط SB مقابل إجراء الاستطلاعات ومشاهدة مقاطع الفيديو والبحث في الإنترنت والتسوق لدى تجار التجزئة المفضلين لديك من خلال بوابة التسوق الخاصة بهم.

بمجرد حصولك على نقاط SB كافية (100 SB تساوي 1 دولار) ، يمكنك استبدالها ببطاقات الهدايا أو نقد PayPal.

تعرف على الطرق المختلفة لكسب المال باستخدام Swagbucks.

حزمة تيار

Packet Stream يشبه إلى حد بعيد Honeygain. إنها خدمة تدفع لك مقابل عرض النطاق الترددي غير المستخدم للإنترنت.

يعمل على جميع الأجهزة بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر. يمكنك تنزيل التطبيق على جهازك وتشغيله في الخلفية والسماح له بالعمل.

يستخدم Honeygain اتصالك بالإنترنت لتوفير البيانات لشركات أبحاث السوق وشركات استخبارات الويب والمزيد. تشارك Packet Stream بعض الأرباح معك مقابل هذه الخدمة المجانية.

حاليًا ، يدفع لك Packet Stream 0.10 دولارًا لكل جيجابايت من حركة المرور التي يستخدمونها من جهازك.

من السهل إعدادها وتجعلك بشكل سلبي بضعة دولارات إضافية كل شهر.

مغناطيس النقود

Cashmagnet هو تطبيق مجاني آخر يتيح لك كسب المال عن طريق السماح بتشغيله على هاتفك أو جهازك اللوحي.

ليس عليك فعل أي شيء مع الجهاز – فقط اتركه خاملاً ، وسيقوم Cashmagnet بعمل كل شيء آخر.

يمكن تنزيل Cashmagnet مجانًا من Google Play أو iOS App Store. أول شيء عليك القيام به هو التسجيل للحصول على حساب باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك أو Facebook حساب تعريفي.

بمجرد القيام بذلك ، سيعمل Cashmagnet في الخلفية ويبدأ في جمع النقاط.

عندما يكون لديك نقاط كافية ، يمكنك استبدالها بأموال حقيقية.

إنها طريقة رائعة لكسب أموال إضافية من خلال عدم القيام بأي شيء. تدعي Cash Magnet أن أصحاب الدخل المرتفع لديهم يكسبون حوالي 15 دولارًا شهريًا باستخدام التطبيق ، وهو ليس كثيرًا ، لكنه يزيد بمرور الوقت نظرًا لأنه دخل سلبي.

خاتمة

توضح مراجعة تطبيق Honeygain هذه كيفية عمل النظام الأساسي والمبلغ الذي يمكنك تحقيقه.

باختصار ، Honeygain هو تطبيق لكسب المال يسمح لك بتأجير النطاق الترددي غير المستخدم للإنترنت من أجل الربح.

بعد تنزيل التطبيق ، يمكنك البدء في كسب المال ببساطة عن طريق ترك جهاز الكمبيوتر الخاص بك قيد التشغيل مع تطبيق Honeygain.

إنه سهل الاستخدام وله واجهة مستخدم نظيفة.

يمكنك إلغاء تثبيت التطبيق إذا كنت تريد التوقف عن تأجير النطاق الترددي للإنترنت ، وهذه المرونة تجعل من السهل تحديد متى تريد كسب المال ومتى تريد استخدام الإنترنت بمفردك.

الأسئلة الشائعة حول مراجعة Honeygain

كيف العسل كسب المال؟

تربح شركة Honeygain الأموال من خلال جمع البيانات من مصادر مختلفة ، مثل اتصالات الهاتف المحمول ومزودي خدمة الإنترنت والواي فاي ، من خلال حركة المرور على الإنترنت. وهم يشاركون جزءًا من الإيرادات مع عملائهم ، الذين يساعدونهم في جمع هذه البيانات.

أين يتوفر Honeygain؟

العسل متاح في جميع أنحاء العالم.

هل تنتهي أرصدة Honeygain؟

ستنتهي صلاحية أرصدة Honeygain بعد عدم استخدامك للتطبيق بنشاط لمدة ستة أشهر. إذا كنت مستخدمًا نشطًا ، فلن تنتهي صلاحية رصيدك.

كيف يستخدم Honeygain بياناتك؟

يستخدم Honeygain بيانات الإنترنت الخاصة بك لدعم خدمات جمع البيانات والبحث للشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.

هل يبطئ برنامج Honeygain الإنترنت لديك؟

Honeygain لن يبطئ حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت. يعمل التطبيق في الخلفية ويعمل فقط في حالة وجود بيانات غير مستخدمة للوصول إليها. إذا كنت تتصفح الإنترنت ، فلا داعي للقلق بشأن السرعات البطيئة.

هل تطبيق Honeygain آمن؟

نعم ، يعتبر Honeygain آمنًا للاستخدام. تدعي الشركة أنها تعمل مع الشركات ذات السمعة الطيبة فقط ، والتي توافق عليها شركة Honeygain بشكل فردي.

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ملخص

هل تطبيق Honeygain شرعي؟ تغطي مراجعة Honeygain هذه كيفية عملها ، وكيفية كسب المال من خلال مشاركة الإنترنت ، والإيجابيات ، والسلبيات ، والمدفوعات ، وما إذا كانت آمنة.