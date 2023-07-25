ستساعدك المقالة التالية: مراجعة JobGet (2023) – العثور على وظيفة جديدة في يوم واحد فقط؟

إذا كنت تحاول كسب المال بسرعة أو العثور على وظيفة جديدة ، فمن الصعب أحيانًا أن تتدحرج الكرة.

ولكن إذا كنت بحاجة إلى أموال سريعة ، فإن آخر شيء تريد القيام به هو قضاء أيام أو أسابيع في التقدم للوظائف حتى تجد شيئًا.

لحسن الحظ ، مع تطبيقات مثل JobGet ، يمكنك العثور على وظيفة في أقل من يوم واحد من أكثر من 10000 صاحب عمل عالي الجودة. بالإضافة إلى ذلك ، لدى JobGet فرص دخل أخرى يمكنك استكشافها ، واستخدام هذا التطبيق يستغرق خمس دقائق فقط.

ولكن هل برنامج JobGet شرعي؟ وهل هذا التطبيق مفيد بالفعل لزيادة دخلك؟

لقد قمت بتنزيل JobGet وأنشأت ملفًا شخصيًا لاختبار التطبيق واكتشاف ذلك. تغطي مراجعة JobGet الخاصة بي كيفية عمل هذا التطبيق ، ونصائح للتوظيف ، ونوع الوظائف التي يمكنك الحصول عليها بالفعل.

دعنا نتعمق!

ما هو JobGet؟

JobGet هو تطبيق توظيف يتيح للباحثين عن عمل التقدم بسرعة للوظائف المحلية بنقرة واحدة. بدأت الشركة في عام 2018 ، ومنذ ذلك الحين ، نمت إلى أكثر من مليون باحث عن عمل و 10000 شركة محلية ووطنية.

هدف JobGet هو جعل عملية التقديم للوظيفة بأسرع وقت ممكن للباحثين. وبالنسبة لأصحاب العمل ، فهي تساعد في العثور على المواهب المحلية للمساعدة في تلبية احتياجات التوظيف.

التطبيق مجاني لنظامي التشغيل Android و iOS. بشكل عام ، إذا كنت تريد طريقة موثوقة للعثور على عمل بدوام كامل وبدوام جزئي واقتصادي ، فهو التطبيق المناسب لك.

كيف تحصل JobGet على عمل للباحثين عن عمل؟

حاليًا ، يستخدم أكثر من مليون باحث عن عمل JobGet. وأفضل جزء هو أن استخدام التطبيق للعثور على وظيفتك التالية يستغرق بضع دقائق فقط.

لقد قمت بتنزيل JobGet لاختبار التطبيق لأغراض هذه المراجعة. وهو في الواقع سهل الاستخدام ويعمل في بضع خطوات قصيرة فقط.

1. قم بتنزيل وتسجيل للحصول على JobGet

الخطوة الأولى في استخدام JobGet هي تنزيل التطبيق وإنشاء ملف التعريف الخاص بك.

بمجرد تحميل JobGet لنظام التشغيل Android أو iOS ، يسألك التطبيق عما إذا كنت تقوم بالتسجيل كباحث عن عمل أو كصاحب عمل.

ستغطي مراجعة My JobGet كيفية عمل التطبيق للباحثين عن عمل أولاً ثم لأصحاب العمل ، لكن اعلم أنه يدعم كلا جانبي عملية التوظيف.

بمجرد تحديد خيار “البحث عن وظيفة” ، يمكنك إكمال ملف التعريف الخاص بك من خلال توفير:

اسم

بريد إلكتروني

رقم التليفون

كلمة المرور

2. أكمل ملف التعريف الخاص بك

الميزة الرئيسية لتطبيق JobGet هي أنه لا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق لإكمال ملف التعريف الخاص بك والتقدم للوظائف في منطقتك.

تتمثل الخطوة الأولى في إضافة خبرة العمل السابقة والحالية إلى ملف تعريف JobGet الخاص بك. هذا مهم للغاية لأن أصحاب العمل هم أكثر عرضة لتوظيفك إذا أظهرت لهم خبرتك في العمل السابقة.

عندما اختبرت تطبيق JobGet ، كان من السهل جدًا إضافة بعض من خبرتي العملية السابقة.

كل ما عليك فعله هو إضافة المسمى الوظيفي والشركة ونوع الوظيفة والمدة التي عملت بها في تلك الوظيفة.

كما ترون في المثال أعلاه ، أضفت دوري الكتابة المستقل من Money Crashers. ولكن يمكنك إضافة العديد من خبرات العمل كما تريد.

بعد ذلك ، يمكنك إضافة معلومات إضافية مثل أي تدريب وشهادات وتراخيص تحملها:

تشمل الخيارات تراخيص العقارات وشهادة ServSafe وشهادة HHA. ولكن يمكنك كتابة ما يخصك أو البحث عن الفئات الشائعة.

الخطوة الأخيرة في إنهاء ملف تعريف JobGet الخاص بك هي تحميل صورة ملف شخصي وكتابة سيرة ذاتية شخصية موجزة.

توصي JobGet بتحميل صورة لأن هذا يزيد بشكل كبير من فرصة وصول صاحب العمل إليك.

يجب أن تضيف بعض السمات إلى سيرتك الذاتية الشخصية وأن تذكر أيضًا ما يجعلك موظفًا رائعًا.

لذا ، تأكد من ذكر سمات مثل اهتمامك بالتفاصيل وأخلاقيات العمل وأي شيء يتحدث بشكل إيجابي عن تجربتك السابقة في العمل!

3. أنشئ عملك احصل على سيرتك الذاتية

بمجرد إنشاء ملف تعريف JobGet الخاص بك ، يتيح لك التطبيق تنزيل سيرة ذاتية بسيطة بتنسيق PDF وهو ما تستخدمه للتقدم للوظائف.

هذه سيرة ذاتية بسيطة للغاية ، ولكن للتقدم السريع للوظائف باستخدام تطبيق JobGet ، فإنها تنجز المهمة.

هذا ما تبدو عليه سيرتي الذاتية في JobGet: لقد حظرت رقم هاتفي وبريدي الإلكتروني ولكن تم تضمين هذه المعلومات.

لقد أضفت تجربة عمل واحدة فقط ولم أنتهي من سيرتي الذاتية الشخصية ، لذا فهي أكثر من المعتاد.

لكن من الناحية المثالية ، يجب أن تضيف بعض الخبرات إلى ملفك الشخصي وبعض المعلومات عن نفسك لتبرز لأصحاب العمل المحتملين.

4. التقدم للوظائف

حان الوقت للحصول على الميزة الأكثر إثارة في تطبيق JobGet: التقدم للوظائف!

يمكنك العثور على قائمة بفرص العمل المحلية ضمن علامة التبويب “الوظائف” داخل التطبيق.

تتضمن أمثلة وظائف JobGet الشائعة التي تجدها:

طبخ

بناء

وظائف خدمة العملاء

سائق توصيل

تنسيق حدائق

أعمال التصنيع

خدمة الوظائف

وظائف المستودعات

ومع ذلك ، يمكنك أحيانًا العثور على وظائف تتيح لك جني الأموال من المنزل. حتى أنني وجدت دورًا لاختبار المنتج المنزلي في منطقتي.

ومع ذلك ، فإن وظائف البيع بالتجزئة والخادم والعمالة للمبتدئين هي الوظائف الأكثر شيوعًا في JobGet.

لا يزال بإمكانك العثور على وظائف متوسطة وحتى أعلى على التطبيق. لكن معظم هذه الوظائف تتعلق بالتسويق وليست شائعة جدًا.

لكن JobGet تعمل مع مجموعة من الشركات المحلية والأمة ، لذلك هناك الكثير من التنوع.

تتضمن بعض الشركات الشهيرة التي تعمل JobGet معها:

ألدو

Amazon

بست ويسترن

شيبوتل

CVS

دومينوز

دنكن “للكعك المقلي

فيديكس

خمس شباب

هوليداي إن

ماكدونالدز

ستيف مادن

مستودع المنزل

TJX

ومن مزايا JobGet أنه يمكنك تطبيق مرشحات وظيفية مختلفة. تتضمن الفلاتر وقت نشر الوظيفة ونوع الوظيفة والمسافة منك.

حقيقة أنه يمكنك التصفية للوظائف بدوام كامل أو بدوام جزئي أمر جيد ، وعمومًا ، يعد تنوع الوظائف أحد مزايا JobGet الرئيسية.

5. جرب فرص الدخل الأخرى

يمكن للباحثين عن عمل عن الموارد الأخرى الاستفادة من تطبيق JobGet وهو قسم الدخل الإضافي.

يشبه هذا القسم تطبيقات gig مثل ثابت، ويساعدك بشكل أساسي في العثور على العربات الجانبية ذات الأجور المرتفعة لكسب أموال إضافية.

تتضمن أمثلة العربات الشهيرة التي تجدها في هذا القسم:

تعتبر التطبيقات مثل Steady أفضل قليلاً في هذا القسم لأنها تدفع لك أحيانًا مكافآت نقدية لتجربة العربات المختلفة.

تعد تطبيقات المكافآت مثل Drop أيضًا بديلاً رائعًا لأنها تدفع لك مقابل تجربة ألعاب مختلفة بل وتدفع لك مقابل التسوق في متاجرك المفضلة.

ومع ذلك ، من الجيد أن تطبيق JobGet لا يزال يسلط الضوء على طرق أخرى لكسب المال إلى جانب التوظيف التقليدي.

هل JobGet شرعي؟

نعم ، JobGet هو تطبيق شرعي يمكنه مساعدتك في العثور على وظيفة بدوام كامل أو بدوام جزئي في منطقتك. لديها أكثر من مليون باحث عن عمل و 10000 شركة ومراجعات تطبيقات إيجابية للغاية. عندما اختبرت التطبيق ، وجدت أنه سهل الاستخدام للغاية ، وأحب أنه مجاني أيضًا للباحثين عن عمل.

تعد علامة التبويب الدخل الإضافي في JobGet ميزة أخرى ، وبشكل عام ، هناك مزيج رائع من الوظائف والعمل الاقتصادي المؤقت.

من المحتمل أن يكون لديك المزيد من الفرص مع JobGet إذا كنت تعيش في مدينة كبيرة أكثر من المناطق الريفية.

ومع ذلك ، فإن هذا التطبيق شرعي وآمن للاستخدام ووسيلة فعالة لبدء بحثك عن الوظيفة التالية.

نصائح لجعل عملك الحصول على الملف الشخصي

لتحقيق النجاح مع تطبيق JobGet ، من المهم إنشاء ملف تعريف قوي يلفت انتباه أصحاب العمل.

ولله الحمد تقدم JobGet أمثلة لما يبدو عليه المرشح القوي على تطبيقه.

كما ترى ، يتضمن ملف تعريف JobGet هذا صورة والعديد من تجارب العمل ومعلومات التعليم والسيرة الذاتية الشخصية.

تأكد من إضافة أكبر قدر ممكن من المعلومات ، خاصة عندما يتعلق الأمر بأي شهادة لديك وخبرة سابقة في العمل أو الدراسة.

كيف يعمل JobGet لأصحاب العمل؟

إذا كنت ترغب في العثور على موظفين لعملك ، فإن تطبيق JobGet يعمل أيضًا مع أصحاب الأعمال.

لدى JobGet خطتان لأرباب العمل:

أعمال صغيرة : توزع الوظائف التي تؤدي إلى أكثر من 100 منصة شريكة وتتيح لك إرسال رسائل غير محدودة إلى المرشحين. هناك أيضًا نظام أساسي للنصوص والفيديو يمكنك استخدامه للتواصل مع المرشحين.

: توزع الوظائف التي تؤدي إلى أكثر من 100 منصة شريكة وتتيح لك إرسال رسائل غير محدودة إلى المرشحين. هناك أيضًا نظام أساسي للنصوص والفيديو يمكنك استخدامه للتواصل مع المرشحين. شركة كبرى: نفس الميزات الموجودة في خطة الأعمال الصغيرة ولكنها تتكامل أيضًا مع أنظمة تتبع المتقدمين وتتيح لك إنشاء قوائم متميزة وتفجيرات البريد الإلكتروني.

تتكامل JobGet مع أنظمة تتبع المتقدمين الشهيرة مثل JazzHR و Greenhouse. كما أنها شراكات مع العديد من وكالات الإعلان عن التوظيف.

بشكل عام ، إنها أداة جيدة لأصحاب العمل للعثور على عمال إضافيين ، وهناك نسخة تجريبية مجانية لخطة الأعمال الصغيرة.

لسوء الحظ ، ليس لدى JobGet معلومات تسعير لخطط أعمالها.

أسعار ورسوم JobGet

JobGet مجاني تمامًا للباحثين عن عمل. لا تدفع رسوم عضوية شهرية أو رسوم للتقدم للوظائف أو للتواصل مع أصحاب العمل.

هذه ميزة مقابل العثور على وظائف على Upwork أو استخدام مواقع العمل عن بعد مثل فليكس جوبس التي تتطلب دفع الباحثين عن عمل.

JobGet يكسب المال عن طريق فرض رسوم على أصحاب العمل. وفقًا لموقعها على الويب ، يجب عليك الاتصال بفريق تطوير الأعمال للحصول على عرض أسعار.

إيجابيات وسلبيات

لن تكون مراجعة تطبيق JobGet عادلة دون تغطية الإيجابيات والسلبيات الرئيسية لتطبيق التوظيف هذا.

الايجابيات:

مجاني تمامًا للباحثين عن عمل

سهل الاستخدام بشكل لا يصدق

تقدم للوظائف في غضون دقائق قليلة من تنزيل التطبيق

احصل على سيرة ذاتية مجانية وبسيطة

مجموعة متنوعة من الوظائف التي يمكنك التقدم إليها بالإضافة إلى فرص دخل إضافية

سلبيات:

ليس لديه العديد من الوظائف عبر الإنترنت

لا يوجد الكثير من المناصب المتوسطة أو العليا

معظم الوظائف في البيع بالتجزئة أو التصنيع أو صناعة الخدمات

مراجعات JobGet الأخرى

لقد اختبرت JobGet لمعرفة كيفية عمل التطبيق ومعرفة نوع الوظائف التي يمتلكها. بشكل عام ، أعتقد أن JobGet طريقة فعالة للعثور على وظائف بدوام كامل وجزئي في منطقتك. حقيقة أن التطبيق ودود للغاية للمبتدئين هي أيضًا ميزة إضافية.

ولكن ما رأي الآخرين في تطبيق التوظيف هذا؟

حسنًا ، إذا نظرت إلى تعليقات JobGet على متجر تطبيقات Android و iOS ، فإن معظم المراجعات إيجابية. على سبيل المثال ، حصلت JobGet حاليًا على تصنيف 4.4 نجمة في Google Play Store وأكثر من 5000 مراجعة.

فيما يلي بعض تقييمات تطبيق JobGet الأخرى من مستخدمين آخرين:

يقول أليكس تيلمان : “تعجبني حقًا طريقة إعداد هذا التطبيق ، فهو سهل الاستخدام ويسمح لي بإنشاء ملف شخصي يتضمن صورتي ، وسيرتي الذاتية ، وسجل الوظائف / الخبرات ، والشهادات ، وتضمنت قائمة محدثة بشكل متكرر للوظائف المحتملة بالإضافة إلى العديد من الأعمال الجانبية للاختيار من بينها أثناء انتظار المقابلات.”

: “تعجبني حقًا طريقة إعداد هذا التطبيق ، فهو سهل الاستخدام ويسمح لي بإنشاء ملف شخصي يتضمن صورتي ، وسيرتي الذاتية ، وسجل الوظائف / الخبرات ، والشهادات ، وتضمنت قائمة محدثة بشكل متكرر للوظائف المحتملة بالإضافة إلى العديد من الأعمال الجانبية للاختيار من بينها أثناء انتظار المقابلات.” ماجا ماركوفيتش يقول : “التطبيق منظم جيدًا. ومع ذلك ، فإنه لا يحفظ إعداداتي (المسافة) ، ولا يعود إلى البحث الأخير. بدلاً من ذلك ، بمجرد أن ترغب في البحث عن وظيفة شاغرة أخرى ، سيتعين عليك ضبط الإعدادات من البداية “.

: “التطبيق منظم جيدًا. ومع ذلك ، فإنه لا يحفظ إعداداتي (المسافة) ، ولا يعود إلى البحث الأخير. بدلاً من ذلك ، بمجرد أن ترغب في البحث عن وظيفة شاغرة أخرى ، سيتعين عليك ضبط الإعدادات من البداية “. يقول Mengyang99: “يمكنك فعل أي شيء تريده مباشرةً من هاتفك. تقدم بطلب للحصول على معظم الوظائف ، يتيح لك البحث عن معايير أكثر تحديدًا ، ولديهم خيار للسماح لأصحاب العمل برؤية سيرتك الذاتية حتى تتمكن من الاتصال بعروض العمل ، والأهم بالنسبة لي هو أنهم سمحوا لي بتحديث سيرتي الذاتية مباشرة في التطبيق “.

بشكل عام ، يحب معظم المستخدمين مدى سهولة استخدام JobGet. مجموعة متنوعة من الوظائف وعلامة التبويب الدخل الإضافي هي أيضًا ميزات مثل الأشخاص.

يشكو بعض المستخدمين من خلل أو خطأ غريب. ومع ذلك ، فإن فريق JobGet يستجيب لمعظم المراجعات ، لذلك لديه خدمة عملاء جيدة جدًا.

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أفضل بدائل الحصول على وظيفة

يوفر تطبيق JobGet طريقة مجانية وسريعة للعثور على عمل حتى تتمكن من كسب المزيد من المال.

ومع ذلك ، فهو بعيد كل البعد عن خيارك الوحيد. وبعض التطبيقات لديها المزيد من الفرص عبر الإنترنت أو المزيد من المكافآت النقدية التي يمكنك الاستفادة منها.

تتضمن بعض أفضل المواقع والتطبيقات مثل JobGet:

DoorDash : تطبيق رائد لتوصيل الطعام ، وهو أحد أشهر برامج القيادة التي يروج لها موقع JobGet.

: تطبيق رائد لتوصيل الطعام ، وهو أحد أشهر برامج القيادة التي يروج لها موقع JobGet. ثابت : أفضل تطبيق للعثور على وظائف في اقتصاد الوظائف المؤقتة وفرص عبر الإنترنت.

: أفضل تطبيق للعثور على وظائف في اقتصاد الوظائف المؤقتة وفرص عبر الإنترنت. ونولو : تطبيق وظائف عند الطلب يساعدك في العثور على عمل مؤقت في منطقتك.

: تطبيق وظائف عند الطلب يساعدك في العثور على عمل مؤقت في منطقتك. TaskRabbit : سوق أزعج شهير حيث يمكنك العثور على العربات النقدية السريعة في منطقتك.

: سوق أزعج شهير حيث يمكنك العثور على العربات النقدية السريعة في منطقتك. مفيد : تطبيق اقتصادي gig حيث يمكنك كسب المال من خلال خدمات العامل الماهر والتنظيف.

: تطبيق اقتصادي gig حيث يمكنك كسب المال من خلال خدمات العامل الماهر والتنظيف. فليكس جوبس: موقع ويب رائد للوظائف عن بُعد لأدوار بدوام جزئي وبدوام كامل.

Steady هو تطبيقي المفضل مثل JobGet ، وحقيقة أنه يمكن أن يدفع لك مكافآت لتجربة العربات الجانبية المختلفة أو التطبيقات المالية هي ميزة.

ولكن في نهاية اليوم ، يمكنك استخدام تطبيقات مثل TaskRabbit و JobGet و Steady ولوحات العمل المحلية للعثور على عمل في أسرع وقت ممكن.

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افكار اخيرة

أتمنى JobGet توضح المراجعة كيفية عمل هذا التطبيق ونقاط القوة والضعف فيه وما يجب أن تتوقعه.

لا يهم إذا كنت تبحث عن وظيفة بدوام جزئي ، أو مهنة جديدة ، أو بعض الأعمال المؤقتة ؛ يمكن أن يساعدك هذا التطبيق في العثور على وظيفتك التالية.

فقط تأكد من إكمال ملفك الشخصي والاستفادة من سهولة إنشاء سيرتك الذاتية.

وتذكر: يمكنك دائمًا استكشاف خيارات أخرى مثل تطبيق ثابت مجاني أو تقدم فقط لوظائف القيادة مثل DoorDash أو Instacart بنفسك.

حظا سعيدا في البحث عن عملك!

هل تبحث عن المزيد من الطرق لكسب أموال إضافية؟ الدفع:

مراجعة تطبيق JobGet



اسم: JobGet

وصف: JobGet هو تطبيق توظيف مجاني يساعد المستخدمين في العثور على وظائف بدوام جزئي وبدوام كامل بالإضافة إلى فرص اقتصادية للعمل.

نظام التشغيل: Android و iOS

فئة التطبيق: تطبيقات العمل

مؤلف: توم بليك

سهولة الاستعمال

تنوع الوظائف

تشكيلة الحفلة

خدمة الزبائن

التسعير

سرعة التطبيق

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