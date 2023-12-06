ستساعدك المقالة التالية: مراجعة LastPass: هل هو أفضل مدير كلمات مرور في عام 2023؟

تتم العديد من أنشطتك اليومية عبر الإنترنت. ومع ذلك، فأنت تطلب دائمًا اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى خدماتك لأسباب أمنية.

من الصعب تذكر كلمات المرور الفريدة الموصى بها. ولهذا السبب فإن مديري كلمات المرور ضروريون.

لنقم بمراجعة LastPass 2022: هل هو أفضل مدير لكلمات المرور؟

لكن اولا،

ما هو مدير كلمات المرور Lastpass؟

LastPass هي أداة لإدارة كلمات المرور تتيح لك إنشاء كلمات المرور الخاصة بك وحفظها لاستخدامها في أي وقت. ويمتد أيضًا إلى مساعدتك على حماية بيانات الاعتماد والبيانات الحيوية الأساسية الأخرى الخاصة بك.

ولكن يمكنني كتابة كلمة المرور الخاصة بي في تطبيق تدوين الملاحظات، وربما تتساءل.

حسنًا، هذا هو سبب أهمية LastPass.

لماذا استخدام لاست باس؟

يجب عليك استخدام LastPass لأنك لا تستطيع تذكر أو كتابة جميع كلمات المرور المكونة من عدة أحرف على تطبيق تدوين الملاحظات، خاصة إذا كانت مختلفة عبر الأنظمة الأساسية.

فكر في الأمر، ما مدى سهولة البدء في البحث عن ملاحظة كلمة المرور الخاصة بك أثناء القيادة؟

تعمل أداة إدارة كلمات المرور LastPass على تسهيل الحياة من خلال إدارة عمليات تسجيل الدخول الخاصة بك وحماية تجربتك الإلكترونية.

حتى تتمكن من تسجيل الدخول والبدء على الفور مجانًا. ومع ذلك، للحصول على قيمة محسنة، فإن مدير كلمات المرور LastPass لديه عرض مميز، وهو مختلف تمامًا عن العرض المجاني.

ما هو الفرق بين Lastpass المجاني والمميز؟

يتيح لك عرض freemium القيام ببعض الأساسيات لإنشاء مخزن كلمات مرور، وإنشاء كلمات مرور فريدة، وملء بياناتك تلقائيًا على أي نظام أساسي وجميع أجهزتك. كما يسمح لك بمصادقة ومشاركة كلمات المرور الخاصة بك.

لكن العرض المميز يسمح لك بمنح حق الوصول في حالات الطوارئ لأشخاص آخرين، على سبيل المثال، عضو موثوق به في فريقك. باستخدام عنوان بريدهم الإلكتروني، يمكنك تزويدهم بإمكانية الوصول إلى النظام الأساسي دون مشاركة كلمة المرور نفسها. يمكنك أيضًا تحديد وقت انتظار لتسجيل الدخول.

يوفر الإصدار المميز أيضًا أمانًا محسنًا باستخدام مصادقة بصمات الأصابع ويحتوي على مساحة تخزين مشفرة تبلغ سعتها 1 جيجابايت لتأمين ملاحظاتك.

ولكن يعد الأمن السيبراني موضوعًا بالغ الأهمية يترك لدى الكثيرين فكرة أنه من الأسهل القول على سبيل الكلام أو الوعد بالعلامة التجارية أكثر من الواقع، لذلك ربما تتساءل عن مدى أمان وأمان مدير كلمات المرور LastPass.

ما مدى أمان وأمان LastPass Password Manager؟

وبصرف النظر عن البنية التحتية والتحديثات المنتظمة، فإن الثقة والاختبار مهمان في هذه الحالة، حيث تم اختبار LastPass من قبل أكثر من 43000 شركة بما في ذلك شركات التكنولوجيا العملاقة وFortune 500، يمكن أن يكون آمنًا. إذا كان بإمكان تلك المنظمات أن تثق بهم، فيجب على الجميع ذلك.

علاوة على ذلك، يعد اختبار القلم السنوي الذي تجريه LastPass لتعزيز منتجها باستخدام فحوصات الطرف الثالث أمرًا بالغ الأهمية أيضًا لضمان الضمان.

الآن، كيف يمكنك إعداد LastPass للعمل؟

إعداد Lastpass: كيفية تنفيذ المهام

كيف يعمل Lastpass

تعمل أداة إدارة كلمات المرور هذه عن طريق تشفير وفك تشفير بيانات الإدخال الخاصة بك على مستوى جهازك. سيتم الحفاظ على سرية البيانات المحددة التي تقوم بتخزينها في خزنتك، وسيتم وضع كلمة المرور الرئيسية الخاصة بك في خادم LastPass.

كيفية استخدام مدير كلمة المرور Lastpass

قبل أن تتمكن من استخدام مدير كلمات المرور LastPass، ستحتاج إلى تنزيل الأداة.

وإليك كيفية القيام بذلك.

أولاً، استخدم شريط بحث Google للحصول على مصدر “تنزيل ملحق LastPass Chrome”.

انقر على نتيجة البحث الأولى.

ثم أضف الامتداد إلى Chrome.

بمجرد إضافة الامتداد إلى Chrome، سيتم عرض ملحق كلمة مرور LastPass باللون الرمادي.

وعندما تقوم بالتسجيل باستخدام بريدك الإلكتروني، سيتغير إلى اللون الأحمر، وبعد ذلك، يمكنك استخدام الأداة.

كيفية تعطيل مدير كلمات المرور في Chrome أثناء استخدام Lastpass؟

إذا لاحظت، يطلب منك Chrome تلقائيًا حفظ كلمة المرور الخاصة بك في كل مرة تدخلها في متصفح Chrome. وعندما تحتاج بعد ذلك إلى تسجيل الدخول إلى هذا الموقع، فإنه يقترح عليك كلمة المرور الخاصة بك.

للسماح لمدير كلمات مرور LastPass، عليك تجاوز عائقه – مدير كلمات مرور Google Chrome، ولكن كيف يمكنك القيام بذلك؟

أولاً، توجه إلى النقاط الرأسية الثلاث في علامة التبويب الجديدة في متصفح Google Chrome، وانقر عليها، ثم انتقل للأسفل للنقر على الإعدادات. افعل كما هو موضح في الصورة أدناه.

بعد ذلك قم بالضغط على علامة الملء التلقائي ثم الضغط على كلمة المرور كما هو موضح في الصورة أدناه.

ثم قم بتبديل “عرض حفظ كلمة المرور” و”تسجيل الدخول التلقائي” إلى اليسار لإيقاف النشاط. في هذه المرحلة، يتحول هذا الجزء إلى اللون الرمادي.

بهذه الطريقة، تكون قد قمت بتعطيل مدير كلمات مرور Google Chrome.

كيفية إضافة موقع إلى LastPass

يتيح لك LastPass أيضًا إضافة مواقع محددة حيث تطلب منها تذكيرك بتفاصيل معينة مثل كلمة المرور الخاصة بك. يمكنك إضافة هذه المواقع عن طريق:

قم بتسجيل الدخول إلى لوحة تحكم LastPass، ثم حدد كلمة المرور المتوفرة في شريط التنقل الأيمن.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الإضافة، ثم أدخل رابط الموقع والمعلومات التي تريد حفظها بخصوصه، ثم اضغط حفظ.

كلما قمت بتسجيل الدخول إلى هذا الموقع، فإن البيانات المصاحبة التي قمت بحفظها معه سوف تتذكرها عندما تطلبها.

كيفية استخدام لاست باس على أندرويد

إن استخدام LastPass على Android ليس بالأمر السهل. قم بتنزيل تطبيق LastPass وتثبيته على سوق نظام التشغيل بهاتفك، أو Playstore لنظام Android أو App Store لنظام iOS، وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

وأنت على ما يرام.

كيفية استيراد مدير كلمات المرور من Google Chrome إلى Lastpass

لنفترض أنك تريد التبديل من مدير كلمات مرور Google Chrome العادي إلى Lastpass ونقل جميع بياناتك.

قم بتسجيل الدخول إلى لوحة تحكم LastPass الخاصة بك وانتقل إلى خيارات الحساب. ثم انقر فوق “خيارات متقدمة”، ثم “استيراد”، ثم حدد “مدير كلمات مرور Google Chrome”.

هناك، سترى جميع بيانات اعتماد تسجيل الدخول، حدد البيانات التي تريد نقلها، ثم انقر فوق “استيراد”.

ستظهر نافذة التأكيد؛ انقر فوق موافق. الآن، انتهيت.

كيفية تصدير Lastpass إلى CSV

قد ترغب أيضًا في الحصول على بيانات الاعتماد الخاصة بك على محرك الأقراص المحلي لجهاز الكمبيوتر الخاص بك أيضًا. فقط قم بتنزيل البيانات. ولكن كيف؟

قم بتسجيل الدخول إلى حساب LastPass الخاص بك، ثم انتقل إلى Advanced. ثم تصدير، ثم LastPass CSV.

ستتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور الرئيسية لأنك على وشك تنزيل مستند سري. أدخل كلمة المرور الرئيسية الخاصة بك، ثم انقر فوق “متابعة”.

سيطلب منك جهاز الكمبيوتر الخاص بك تسمية الملف الذي أنت على وشك تنزيله، وتسمية الملف، ثم تنزيله. بعد ذلك، يجب أن تعلم أن أمان تفاصيل كلمة المرور الخاصة بك يعود إليك أيضًا.

كيفية تغيير كلمة المرور في Lastpass

تريد تغيير كلمة المرور الخاصة بالنظام الأساسي في قائمة كلمات المرور الخاصة بـ LastPass.

قم بذلك عن طريق تسجيل الدخول إلى لوحة تحكم LastPass، ثم انقر فوق فتح خزنتي. لديك جميع كلمات المرور الخاصة بك مدرجة في قبو الخاص بك.

ابحث الآن عن كلمة المرور التي تنوي تغييرها، ثم قم بالتمرير حولها وانقر على تعديل.

بعد ذلك قم بالضغط على التغيير التلقائي لكلمة المرور. Note أنه سيتم الآن فتح متصفح جديد، انقر فوق تغيير كلمة المرور الآن، وسيقوم LastPass بالباقي.

سيقوم LastPass بإغلاق نافذة المتصفح المفتوحة تلقائيًا وينبثق رسالة تأكيد. انقر فوق “موافق”، وسيقوم LastPass تلقائيًا بمزامنة كلمة المرور الجديدة على جميع أجهزتك.

كيف يمكنني إضافة مجلدات إلى مدير كلمة المرور Lastpass

لإضافة مجلدات إلى مدير كلمات مرور LastPass، قم بتسجيل الدخول إلى لوحة التحكم الخاصة بك. انقر لفتح قبو الخاص بك. حدد العنصر الذي تريد إنشاء مجلد جديد له. سترى ذلك على شريط التنقل الأيسر.

ثم قم بالتمرير على أيقونة الإضافة (+)، الموجودة في الزاوية اليمنى السفلية، ثم انقر فوق إضافة مجلد جديد.

أدخل اسم المجلد وانقر فوق حفظ.

هذا كل شيء.

مراجعة لاست باس

الايجابيات

LastPass معروف على نطاق واسع بقيمته الرائعة. إنها:

يمكن الوصول إليها على جميع أجهزتك:

يمكنك استخدام مدير كلمات المرور LastPass على جميع أجهزتك. لذا، إذا كنت تستخدم هاتفك الذكي أو سطح المكتب أو الجهاز اللوحي، فستتم مزامنة الأداة عبر جميع أجهزتك.

متوفر على منصات متعددة:

بغض النظر عن متصفح الويب الخاص بك أو نظام التشغيل الخاص بجهازك، يتيح LastPass الاستخدام السلس والتكامل السهل على أي نظام أساسي.

مولد كلمة المرور الذكية:

تتيح لك هذه الأداة تجاوز التفكير في مجموعة الأحرف الصحيحة والفريدة من نوعها لكلمة المرور الخاصة بك. فهو ينشئها لك ويساعدك على تذكرها متى احتجت إليها.

ملاحظات آمنة:

بالإضافة إلى كلمة المرور، يمكنك حفظ الملاحظات المهمة لمستنداتك المهمة وبالتالي تكون بمثابة المسكن الرقمي للمعلومات التي لا يجب أن تفقدها.

مصادقة LastPass:

للتأكد من أن هويتك الرقمية آمنة دائمًا. يوفر LastPass أداة مصادقة وهي عبارة عن دعم من ثلاث خطوات لتحريرك من أيدي مجرمي الإنترنت. يتضمن ذلك رموزًا حساسة للوقت مكونة من ستة أرقام، وإشعار دفع لمرة واحدة، ومصادقة رمزية أخرى مكونة من 6 أرقام.

ترقية مصادقة LastPass:

وبصرف النظر عن أداة مصادقة LastPass العادية، يأتي العرض المميز أيضًا مع أداة مصادقة تمت ترقيتها والتي تدمج مفتاح المرور من تطبيقات كلمات المرور التابعة لجهات خارجية وكذلك مصادقة بصمة الإصبع.

المشاركة بين شخصين:

اعتمادًا على إصدار LastPass الذي تستخدمه، يمكنك اختيار مشاركة كلمة المرور الخاصة بك مع شخص واحد أو أكثر في فريقك الموثوق. وهذا يوفر وصولاً مريحًا للمشاركة دون الكشف مباشرة عن كلمة المرور الخاصة بك.

سلبيات

ومع ذلك، فإنه لديه بعض السلبيات. يحتوي LastPass على:

لا يوجد دعم عالمي ثنائي العامل (U2F).

لا يدعم LastPass معيار U2F FIDO. وهو يعتمد على طريقة TOTP، التي توضح أنه عندما تستخدم Yubikey لتسجيل الدخول كمستخدم متميز، يوفر المفتاح سلسلة من أرقام المصادقة. يعتقد LastPass أن أداة مصادقة U2F أمر مرهق، لذا فهو يتيح لجهازك أن يكون جهازك الموثوق به.

يتحدث العديد من الأشخاص عن تصميم LastPass على أنه ليس رائعًا مقارنةً بمنافسيهم. كما أن بعض مكونات منصة LastPass أصبحت قديمة، نظرًا لمظهرها القديم نوعًا ما لتجربة المستخدم. ومع ذلك، وظائف ممتازة. لذلك، عند اختيار مدير كلمات المرور، يجب أن تنظر عن كثب وتختبر شعور التطبيق قبل اتخاذ القرار.

لا يوجد عرض VPN

ليس لدى LastPass عرض VPN لعملائه. يبدو هذا أمرًا خطيرًا لأن معظم العملاء الذين يستخدمون الخدمة يشعرون جميعًا بالحاجة إلى البقاء مجهولين عند استخدام شبكة WIFI العامة.

تسعير LastPass:

تختلف أسعار LastPass باختلاف نوع المستخدم والأغراض.

كم تبلغ تكلفة Lastpass؟

للمستخدمين الفرديين والعائلات

تبلغ تكلفة الحزمة المجانية 0 دولارًا أمريكيًا مع نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا.

تبلغ تكلفة الحزمة المميزة 3 دولارات مع 30 يومًا من الإصدار التجريبي المجاني.

وهذا يسمح بالمشاركة المتعددة على الأجهزة، بما في ذلك مساحة تخزين ملفات مشفرة تبلغ 1 جيجابايت للأمان الشخصي.

تبلغ تكلفة العائلات 4 دولارات مع 30 يومًا من الإصدار التجريبي المجاني.

يوفر ذلك إدارة كلمات المرور التي تشتمل على ستة تراخيص متميزة لمشاركة كلمات المرور بسلاسة.

خطط العمل

حزمة MFA – تكلف 3 دولارات لكل مستخدم شهريًا مع نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.

تعمل هذه الحزمة على زيادة أمان الأعمال باستخدام المصادقة متعددة العوامل.

تبلغ تكلفة حزمة الفريق 4 دولارات لكل مستخدم شهريًا مع نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.

حزمة الأعمال هذه مخصصة لفريق مكون من 50 شخصًا كحد أقصى.

تبلغ تكلفة حزمة Enterprise 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا مع نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.

يحتوي هذا على حل لتسجيل الدخول الموحد وإدارة كلمات المرور لعدد غير محدود من المستخدمين.

تبلغ تكلفة حزمة الهوية 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا مع 14 يومًا من الإصدار التجريبي المجاني.

يحتوي هذا أيضًا على تسجيل دخول موحد ومصادقة متعددة العوامل وإدارة كلمات المرور.

بدائل لاست باس

هل LastPass أفضل من كلمة مرور واحدة؟

1 كلمة المرور هي واحدة من أفضل برامج إدارة كلمات المرور في السوق عبر الإنترنت. قد يكون السؤال عن الأفضل بين LastPass و1Password أمرًا صعبًا، ولكن بعد ذلك، إليك القليل من المقارنة.

واجهة المستخدم:

يعد LastPass تصميمًا ممتازًا وهادئًا، لكن تصميمه مزدحم جدًا ومليء بالمعلومات هنا وهناك. ومع ذلك، فإن 1password نظيف، وتنظيم النص والتخطيط نظيف وسهل التنقل.

حماية البيانات:

يستخدم LastPass بروتوكول أمان متقدم 256 بت AES+PBKDF2 SHA-256 بينما يستخدم 1Password بروتوكول أمان متقدم 256 بت AES بالإضافة إلى “مفتاح سري” فريد مكون من 32 رقمًا أبجديًا رقميًا لتعزيز الأمان لكل عملية اشتراك.

استرجاع الحساب:

باستخدام مدير كلمات المرور LastPass، يمكنك استرداد حسابك باستخدام رموز الرسائل القصيرة، على وجه التحديد – كلمة مرور لمرة واحدة، أو عبر البريد الإلكتروني. بالمقارنة، كلمة مرور واحدة تستخدم مجموعة أدوات الطوارئ مع مجموعة مكونة من 3 خطوات من المفتاح السري وعنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور الرئيسية لبناء أعلى مستوى من الأمان، ويمكن استرداد الحساب من خلال خطط الفريق والعائلة.

القيود المفروضة على الوصول:

عندما تسافر خارج بلدك الأصلي، يمنعك LastPass من الوصول إلى بعض الأنظمة الأساسية ما لم تسمح بالوصول إلى بلدك الجديد. هذا يعني أنه لا يمكن الوصول إليك في أي مكان خارج بلدك. باستخدام 1PAssword، ما عليك سوى تنشيط وضع السفر لتعيين مكان آمن للزيارة.

LastPass مقابل مدير كلمات مرور Google Chrome

يعد LastPass خيارًا أفضل من مدير كلمات مرور Google Chrome. لأسباب عديدة تتراوح بين المرونة والتخزين.

يتم دعم مدير كلمات مرور LastPass عبر العديد من الأنظمة الأساسية ومتصفحات الويب مثل Chrome وEdge وSafari وOpera وFirefox وغيرها من الأجهزة. فهو يسمح بـ 2FA (المصادقة الثنائية)، ويمكنه إنشاء كلمات مرور لك، ولديه طريقة تشفير متقدمة تبلغ 256 بت AES وPBKDF2-SHA256.

يعد LastPass أكثر ثراءً بالميزات من مدير كلمات مرور Google، والذي يحفظ كلمة المرور الخاصة بك فقط ولا يفعل أي شيء أكثر من ذلك بكثير.

ما هو أفضل من مدير كلمات المرور Lastpass

في الوقت الحالي، لا يوجد مدير كلمات مرور أفضل من أداة إدارة كلمات المرور LastPass. وهذا أقرب إليه من أداة إدارة كلمة المرور 1Password.

الأفكار النهائية حول مراجعة LastPass

لا ينبغي لك إدارة مشروع تجاري إذا لم تكن مستعدًا لتأمين تسجيلات الدخول إلى حسابك. لا سيما إذا كان فريقك ينمو، فلا ينبغي أن يكون هناك أي عذر لضمان إخفاء بياناتك بأمان عن برامج الزحف الإلكترونية التي تبحث عن بيانات العمل الأساسية.

بينما تقوم بتوجيه بياناتك بغيرة من المنافسين والمهاجمين السيبرانيين، تذكر أنه يمكنك أيضًا توسيع نطاق أعمالك وتعزيزها باستخدام الأتمتة.

يحاول قادة المجموعة مجانًا لبناء مسار تحويل يؤدي إلى زيادة أرباح عملك.