ستساعدك المقالة التالية: مراجعة Leadpages 2023: أكثر من مجرد أداة إنشاء الصفحات المقصودة

أنت تبحث عن طريقة بسيطة وخالية من التعليمات البرمجية لإنشاء صفحات مقصودة عالية التحويل، أليس كذلك؟

في الماضي، كان إنشاء صفحة مقصودة يتطلب تواصلًا لا نهاية له مع المصممين والمطورين.

والآن، أصبح بإمكانك القيام بذلك بكل هدوء وسكينة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك (لا يلزم عقد اجتماعات!).

ولكن لتحقيق هذا الحلم، ستحتاج إلى منشئ صفحات مقصودة.

Leadpages هي إحدى هذه الأدوات. وفي مراجعة Leadpages الخاصة بي، سأبحث فيما إذا كانت الأداة المناسبة لك أم لا وسأعطيك نظرة حقيقية على كيفية عمل Leadpages.

بشكل عام، أنا معجب بسهولة الاستخدام والوظائف التي توفرها Leadpages. ولكن دعونا لا نقفز إلى الأمام كثيرًا!

ماذا تفعل Leadpages؟ نظرة سريعة على قائمة الميزات

بالتأكيد سأتعمق أكثر في هذه الميزات لاحقًا. ولكن نظرًا لأن Leadpages تتضمن بعض الميزات المنفصلة والمتصلة، فقد اعتقدت أنه سيكون من المفيد إجراء بحث سريع في الميزات قبل أن أبدأ فعليًا وأعرض لك واجهة Leadpages.

من الواضح أن جوهر Leadpages هو منشئ الصفحة المقصودة. يقدم هذا المبدع:

تحرير السحب والإسقاط – في عام 2016، أعادت Leadpages تصميم محررها بالكامل ليقدم خاصية السحب والإفلات، كما أن التجربة الجديدة بديهية وخالية من الأخطاء.

– في عام 2016، أعادت Leadpages تصميم محررها بالكامل ليقدم خاصية السحب والإفلات، كما أن التجربة الجديدة بديهية وخالية من الأخطاء. أكثر من 130 قالبًا مجانيًا + سوقًا ضخمًا للقوالب المدفوعة – تساعدك هذه العناصر على إنشاء صفحات مقصودة جديدة بسرعة لأن كل ما عليك فعله هو تعديل النص والضغط عليه ينشر .

– تساعدك هذه العناصر على إنشاء صفحات مقصودة جديدة بسرعة لأن كل ما عليك فعله هو تعديل النص والضغط عليه . طن من التكامل التسويقي – اتصل بسهولة بخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني المفضلة لديك، وبرامج الويبينار، وإدارة علاقات العملاء، وبوابة الدفع، والمزيد.

– اتصل بسهولة بخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني المفضلة لديك، وبرامج الويبينار، وإدارة علاقات العملاء، وبوابة الدفع، والمزيد. الصفحات المقصودة المستضافة – تستضيف Leadpages جميع صفحاتك المقصودة، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك استخدام اسم النطاق الخاص بك.

– تستضيف Leadpages جميع صفحاتك المقصودة، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك استخدام اسم النطاق الخاص بك. طن من تكامل الموقع – تعمل Leadpages أيضًا على تسهيل الاتصال بموقعك على الويب. على سبيل المثال، هناك مكون إضافي مخصص لـ Leadpages WordPress، بالإضافة إلى الكثير من عمليات تكامل مواقع الويب الأخرى لـ Squarespace وJoomla والمزيد.

– تعمل Leadpages أيضًا على تسهيل الاتصال بموقعك على الويب. على سبيل المثال، هناك مكون إضافي مخصص لـ Leadpages WordPress، بالإضافة إلى الكثير من عمليات تكامل مواقع الويب الأخرى لـ Squarespace وJoomla والمزيد. اختبار أ/ب سهل – يمكنك إجراء اختبار تقسيم جديد سريعًا لمعرفة إصدارات صفحاتك المقصودة التي تحقق أفضل أداء.

– يمكنك إجراء اختبار تقسيم جديد سريعًا لمعرفة إصدارات صفحاتك المقصودة التي تحقق أفضل أداء. تحليلات مفصلة – لا توفر Leadpages تحليلات داخل لوحة المعلومات فحسب، بل تسهل أيضًا إعدادها وتشغيلها Facebook بكسل وGoogle Analytics والمزيد.

هذا هو جزء منشئ الصفحات المقصودة في Leadpages… ولكنه يتضمن أيضًا بعض الميزات الأخرى التي تحمل العلامة التجارية “الرائد”. هؤلاء هم:

صناديق الرصاص – نماذج منبثقة مصممة خصيصًا يمكنك عرضها تلقائيًا أو بناءً على تصرفات المستخدم. يمكنك أيضًا ربط الزر الذي تقوم بإنشائه في منشئ الصفحة المقصودة بـ Leadbox لإنشاء اشتراك من خطوتين لتعزيز التحويل بسهولة.

– نماذج منبثقة مصممة خصيصًا يمكنك عرضها تلقائيًا أو بناءً على تصرفات المستخدم. يمكنك أيضًا ربط الزر الذي تقوم بإنشائه في منشئ الصفحة المقصودة بـ Leadbox لإنشاء اشتراك من خطوتين لتعزيز التحويل بسهولة. الروابط الرئيسية – تتيح لك هذه إمكانية تسجيل المشتركين الحاليين في عرض ما نقره واحدة . على سبيل المثال، يمكنك تسجيلهم في ندوة عبر الإنترنت أو قائمة فرعية فقط عن طريق إرسال رابط إليهم.

– تتيح لك هذه إمكانية تسجيل المشتركين الحاليين في عرض ما . على سبيل المثال، يمكنك تسجيلهم في ندوة عبر الإنترنت أو قائمة فرعية فقط عن طريق إرسال رابط إليهم. أرقام الرصاص – يعد هذا الخيار أكثر تخصصًا – ولكنه يمكّن العملاء المحتملين من الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني أو الندوة عبر الإنترنت عبر هواتفهم المحمولة والرسائل النصية الآلية.

على الرغم من أن منشئ الصفحة المقصودة لا يزال هو القيمة الأساسية، إلا أن هذه الإضافات الصغيرة يمكن أن تساعدك على القيام ببعض الأشياء الرائعة وكذلك الاندماج بشكل جيد في منشئ الصفحة المقصودة.

Note: أضافت Leadpages ميزة إنشاء مواقع الويب بالكامل حتى تتمكن من إنشاء مواقع ويب كاملة تركز على التحويل أيضًا. سنغطي هذه الميزة لاحقًا في المراجعة.

كيفية إنشاء صفحة مقصودة باستخدام Leadpages

الآن بعد أن عرفت ما يمكن توقعه على المستوى النظري، فلنجعل مراجعة Leadpages هذه أكثر قليلاً… التدريب العملي.

وهذا يعني أنني سأوجهك عبر الواجهة وأعطيك أفكاري وأخبرك كيف يمكنك تطبيق ميزات Leadpages على احتياجات عملك الخاصة.

لتدوير صفحة مقصودة جديدة، كل ما عليك فعله هو النقر فوق زر في واجهة Leadpages:

بعد ذلك، ستطلب منك Leadpages الاختيار من بين أكثر من 130 نموذجًا مجانيًا.

كما أنها توفر لك خيار التبديل إلى القديم معيار محرر (على عكس الجديد السحب والإسقاط محرر). على الرغم من أنه من الجيد أن تتمتع بالمرونة، إلا أن التجربة القديمة أقل جودة من المحرر المعاد تصميمه، لذا أوصي بالالتزام دائمًا بالمحرر الافتراضي السحب والإسقاط قوالب.

بالطبع، يمكنك دائمًا البدء من لوحة قماشية فارغة بنسبة 100% أيضًا. ولكن لأنني أعتقد أن إحدى القيم الرئيسية لمكتبة القوالب في Leadpages، سأقوم بعرض تعديل أحد القوالب المجانية لهذه المراجعة:

بمجرد اختيار قالب، تطلب منك Leadpages إعطاء الصفحة اسمًا داخليًا ثم تنقلك مباشرةً إلى محرر السحب والإفلات.

نظرة أعمق على منشئ السحب والإسقاط في Leadpages

إذا كنت قد استخدمت أداة إنشاء صفحات WordPress من قبل، فيجب أن تشعر وكأنك في بيتك مع محرر Leadpages.

على الجانب الأيمن من الشاشة، سترى معاينة مباشرة للشكل الذي ستبدو عليه صفحتك. وعلى الشريط الجانبي الأيسر، يمكنك الوصول إلى:

الحاجيات – هذه هي اللبنات الأساسية لصفحتك. على سبيل المثال، إذا كنت تريد إدراج نموذج اشتراك جديد أو زر، فستستخدم أداة.

– هذه هي اللبنات الأساسية لصفحتك. على سبيل المثال، إذا كنت تريد إدراج نموذج اشتراك جديد أو زر، فستستخدم أداة. تخطيط الصفحة – تتيح لك علامة التبويب هذه إنشاء تخطيط الشبكة الأساسي لصفحتك باستخدام الصفوف والأعمدة

– تتيح لك علامة التبويب هذه إنشاء تخطيط الشبكة الأساسي لصفحتك باستخدام الصفوف والأعمدة أنماط الصفحة – تتيح لك علامة التبويب هذه اختيار الخطوط وصور الخلفية والمزيد.

– تتيح لك علامة التبويب هذه اختيار الخطوط وصور الخلفية والمزيد. تتبع الصفحة – يتيح لك إعداد إعدادات تحسين محركات البحث الأساسية (مثل العنوان التعريفي) بالإضافة إلى كود التتبع والتحليلات (مثل Facebook بكسل وجوجل أناليتكس)

بالنسبة لكل عنصر واجهة مستخدم تستخدمه، يمكنك أيضًا الوصول إلى الإعدادات الفريدة لتلك الأداة.

إذن، ما مدى سهولة استخدام محرر Leadpages؟

على الرغم من أنها ليست ذات شكل حر بنسبة 100% مثل أداة إنشاء الصفحات Instapage، إلا أنها مرنة جدًا. على سبيل المثال، لنقل عنصر ما، ما عليك سوى سحبه إلى مكان جديد:

ويمكنك بالمثل استخدام السحب والإفلات لتغيير حجم عرض الأعمدة:

بشكل عام، كل شيء بديهي جدًا، والأهم من ذلك أنه خالٍ من التعليمات البرمجية. وهذا يعني أنه يجب أن تكون قادرًا على إنشاء صفحات مقصودة جيدة المظهر وفعالة حتى لو لم تنظر مطلقًا إلى سطر من التعليمات البرمجية طوال حياتك.

إنشاء عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (CTA) باستخدام Leadpages

إذا كنت تقوم بإنشاء صفحات مقصودة، فمن المحتمل أنك تخطط لوضع عبارة واحدة على الأقل تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (CTA) على الصفحة المقصودة، أليس كذلك؟

على الأقل آمل ذلك! يعد الاستخدام الذكي لزر CTA جزءًا أساسيًا من تحسين الصفحة المقصودة.

ولأنه مهم جدًا، أريد أن أعطيك نظرة أعمق قليلًا على Leadpages زر القطعة.

عندما تنقر على أي زر، ستظهر لك مجموعة جديدة من الخيارات:

الخياران الأوسطان بسيطان إلى حد ما. لقد سمحوا لك بتعيين:

الخط وحجم الخط

ألوان الزر والنص

لكن الخيارات الخارجية تفتح بعض الخيارات المثيرة للاهتمام.

أولاً، من خلال النقر على الزر الموجود على اليسار، يمكنك فتح القدرة على التبديل بسرعة بين أنماط التصميم المختلفة:

على الرغم من أنها ليست مشكلة كبيرة، إلا أنها تجعل من السهل إنشاء أزرار أنيقة دون الحاجة إلى معرفة الكثير عن التصميم. على سبيل المثال، قد تتطلب منك بعض الصفحات المقصودة الأخرى تعيين نصف القطر والظلال يدويًا لتحقيق هذه التأثيرات، لكن Leadpages تتيح لك القيام بذلك فقط عن طريق تحديد خيار محدد مسبقًا.

هذه هي الميزة التي أحبها في Thrive Architect، لذا من الرائع رؤيتها تظهر في Leadpages أيضًا.

ثانيًا، لا يتيح لك زر الارتباط التشعبي اختيار عنوان URL لإرسال الزر إليه فحسب – بل يسمح لك أيضًا بالارتباط بسهولة بصفحة Leadpage أخرى أو Leadbox قمت بإنشائها:

يعد هذا مفيدًا جدًا لأنه يمكنك استخدامه لإنشاء عمليات اشتراك من خطوتين بسهولة، وهي طريقة فعالة لزيادة معدل التحويل.

من خلال الاشتراك المكون من خطوتين، ينقر الزائرون على الزر بدلاً من مجرد عرض تلك التفاصيل على الصفحة من البداية ().

Leadpages يجعل هذه التقنية سهلة. كما أنها مرنة لأنه يمكنك تصميم كل واحدة من النوافذ المنبثقة بشكل مخصص باستخدام محرر السحب والإفلات نفسه ().

نظرة على مدى مرونة أداة النماذج

هناك شيء آخر قد ترغب في القيام به على صفحاتك المقصودة وهو عرض نوع ما من النماذج، أليس كذلك؟

مع الصفحات الرائدة استمارة القطعة، يمكنك الحصول على تحكم تفصيلي في جميع النماذج الموجودة على صفحاتك المقصودة.

عندما تنقر على أ استمارة القطعة، فإنه يفتح منطقة شريط جانبي جديدة حيث يمكنك تخصيص كل جانب من جوانب النموذج الخاص بك:

في واجهة الشريط الجانبي هذه، يمكنك:

التكامل مع التسويق عبر البريد الإلكتروني أو خدمات الندوات عبر الإنترنت

إضافة حقول نموذج جديدة

اختر ما يجب فعله بعد أن ينقر المستخدم على إرسال

يعد هذا الخيار الأخير رائعًا بشكل خاص لأنه لديك خيار إما:

إبقاء المستخدم على الصفحة

أرسلهم إلى صفحة أخرى (مثل صفحة الشكر)

أرسل لهم ملفًا عبر البريد الإلكتروني، مما يجعل من السهل إنشاء مغناطيسات الرصاص

العمل مع المدفوعات وأداة الخروج

القطعة الفردية الأخيرة التي أريد إلقاء نظرة عليها هي الدفع القطعة. هذه إضافة حديثة إلى حد ما تتيح لك قبول الدفعات عبر Stripe و تقديم المنتجات الرقمية:

في الأساس، تتيح لك هذه الأداة استخدام Leadpages وLeadboxes لبيع أشياء مثل:

الكتب الإلكترونية أو غيرها من المنتجات الرقمية

تذاكر لحدث ما (مثل ندوة خاصة عبر الإنترنت)

ولدى Leadpages أيضًا خطط لدمج عمليات البيع الإضافية والتخفيضات، على الرغم من أن هذه الميزات لا تزال على خريطة الطريق.

معاينات سريعة الاستجابة، ولكنها ليست محرر سحب وإسقاط سريع الاستجابة

من المحتمل أنك تعرف أهمية حركة المرور عبر الهاتف المحمول، ولهذا السبب يجب عليك التأكد من أن صفحاتك المقصودة تبدو جيدة على أجهزة الجوال كما هي الحال على أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

ولمساعدتك في التأكد من ذلك، توفر لك Leadpages معاينة سريعة الاستجابة يمكن الوصول إليها بسهولة في الجزء العلوي الأيمن من المحرر:

هذا يقودني إلى انتقاد صغير واحد. هذه ليست سوى معاينة. لا يمكنك في الواقع تصميم صفحتك وفقًا لإعدادات الاستجابة، وهو الأمر الذي يتيح لك Instapage القيام به.

على الرغم من أن Leadpages جيد جدًا في جعل تصميماتك سريعة الاستجابة، إلا أن بعض التحكم الإضافي هنا سيكون أمرًا رائعًا.

نشر صفحتك المقصودة، سواء بشكل مستقل أو على WordPress

بمجرد الانتهاء من تصميم صفحتك المقصودة، كل ما عليك فعله هو النقر على ينشر زر لجعله مباشرًا على نطاق فرعي لـ Leadpages:

لكن تركه على نطاق فرعي ليس المظهر الأكثر احترافًا، لذا قد ترغب في دمجه فعليًا في موقعك حتى تتمكن من استخدام اسم النطاق الخاص بك.

تمنحك Leadpages الكثير من الخيارات المختلفة للقيام بذلك، بما في ذلك خيار HTML الديناميكي الذي يجب أن يعمل مع معظم المواقع.

ولكن هذا ما يعجبني حقًا:

هناك مكون إضافي مخصص لـ WordPress.

باستخدام هذا البرنامج المساعد، كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى حساب Leadpages الخاص بك من لوحة تحكم WordPress الخاصة بك ومن ثم يمكنك استيراد محتوى Leadpages بسرعة حسب الحاجة:

ما هو لطيف بشكل خاص هنا هو الميزات الإضافية التي تتيح لك:

استخدم Leadpage الخاص بك كبوابة ترحيب ()

قم بتخزين صفحات Leadpage الخاصة بك مؤقتًا لتقديم أداء محسن وأوقات تحميل الصفحة ()

الحديث عن اختبار الانقسام …

إنشاء اختبارات A/B لتحسين صفحاتك

تجعل Leadpages من السهل إجراء اختبارات مقسمة جديدة مباشرة من لوحة التحكم الخاصة بك:

بمجرد النقر فوق هذا الزر، ستتمكن من اختيار صفحة التحكم الخاصة بك ثم إضافة أشكال اختبار مختلفة حسب الحاجة.

يمكنك إما إنشاء شكل مختلف عن طريق نسخ صفحة التحكم وإجراء بعض التعديلات أو اختيار صفحة مختلفة تمامًا:

ويمكنك أيضًا اختيار توزيعات حركة المرور للتحكم في مقدار حركة المرور التي تذهب إلى كل متغير، وهي ميزة إضافية رائعة.

عرض التحليلات لمعرفة أداء صفحاتك

أخيرًا، بينما يمكنك دائمًا دمج Leadpages مع أدوات التحليل التابعة لجهات خارجية، تتضمن Leadpages أيضًا علامة تبويب تحليلات تمنحك نظرة سريعة على معدل الزيارات ومعدل التحويل لجميع صفحاتك المقصودة:

على الرغم من أنك قد ترغب في استخدام خدمة تحليلات أكثر تفصيلاً، إلا أنها مفيدة لإلقاء نظرة سريعة على صحة صفحاتك المقصودة.

عندما كتبت مراجعة Leadpages لأول مرة، كان بإمكانك فقط استخدام أداة إنشاء Leadpages بالسحب والإسقاط لتصميم الصفحات المقصودة. هذه هي الوظيفة التي رأيتها أعلاه.

ومع ذلك، في أوائل عام 2019، أطلقت Leadpages منتجًا جديدًا يتيح لك تطبيق نفس نمط الإنشاء على التصميم. نعم – تمامًا مثل Squarespace وWix – يمكنك تصميم مواقع مستقلة بالكامل باستخدام Leadpages.

لن أتعمق كثيرًا هنا لأن تجربة البناء الفعلية تشبه تمامًا ما رأيته أعلاه مع الصفحات المقصودة. الآن فقط، ستحصل على خيارات جديدة للتحكم في الإعدادات على مستوى الموقع، مثل قوائم التنقل الخاصة بك:

كما هو الحال مع الصفحات المقصودة، يمكنك البدء بالاختيار من بين مجموعة متنوعة من قوالب مواقع الويب المعدة مسبقًا. بعد ذلك، كل ما عليك فعله هو تخصيصها لتلبي احتياجاتك:

وأفضل ما في الأمر هو أنك ستظل قادرًا على إدراج جميع ميزات Leadpages الأخرى التي تعزز التحويل. بالحديث عن…

كيفية إنشاء Leadbox مع Leadpages

كما ذكرت بالفعل عدة مرات، فإن Leadboxes عبارة عن نوافذ منبثقة يمكنك تشغيلها تلقائيًا أو بناءً على إجراء محدد (مثل نقر الزائر على زر).

لإنشاء Leadbox، يمكنك استخدام نفس محرر السحب والإفلات المألوف من الأعلى، على الرغم من وجود بعض الاختلافات بين الأدوات والخيارات:

عند نشر Leadbox، ستتمكن من اختيار كيفية تشغيله.

يمكنك تشغيله عن طريق:

رابط نص عادي

رابط الزر

رابط الصورة

نافذة منبثقة محددة بوقت

الخروج من النافذة المنبثقة للقصد

الجميل في الأمر هو أنه من خلال هذه الخيارات، يمكنك بسهولة دمج Leadbox في المحتوى الذي لا يمثل صفحة مقصودة لـ Leadpages.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام رابط النص العادي لتضمين الاشتراك من خطوتين في منشور أو صفحة WordPress عادية، مما يمنحك قدرًا كبيرًا من المرونة.

كيفية إنشاء أشرطة التنبيه مع Leadpages

بالإضافة إلى طرح أداة إنشاء مواقع الويب الكاملة في أوائل عام 2019، أصدرت Leadpages أيضًا أداة جديدة أخرى لمساعدتك على تعزيز معدلات التحويل:

أشرطة التنبيه. .

يمكنك الآن إنشاء أشرطة سريعة الاستجابة وجذابة يمكنك استخدامها من أجل:

الترويج للعروض

الاشتراكات في Drive (هـ)

قم بتنمية قائمة بريدك الإلكتروني

للبدء، يمكنك الاختيار من أحد التخطيطات المعدة مسبقًا وتخصيص النص:

بعد ذلك، يمكنك نشر شريط التنبيه الخاص بك على كل من الصفحات/المواقع المقصودة التي أنشأتها باستخدام Leadpages، بالإضافة إلى المواقع المستقلة التي تم إنشاؤها باستخدام أداة أخرى ().

ستتمكن من ربط شريط التنبيه الخاص بك بجميع عمليات تكامل Leadpages العادية. وستتمكن أيضًا من الوصول إلى نفس التحليلات الرائعة لتتبع نجاح شريطك.

الشيء الوحيد الذي أود رؤيته مضافًا هو القدرة على اختبار A/B لأشرطة التنبيه الخاصة بك، حيث يبدو أنه لا يوجد لديك هذا الخيار في الوقت الحالي. هذه الميزة جديدة، لذا نأمل أن يأتي اختبار A/B في المستقبل!

أخيرًا، أريد أن أنهي القسم العملي من مراجعة Leadpages بإلقاء نظرة على ميزتين صغيرتين:

ربما لن تعتمد عليها كثيرًا – لكنها تتيح لك القيام ببعض الأشياء الرائعة.

باستخدام Leadlinks، يمكنك إنشاء رابط يقوم تلقائيًا بتسجيل المشتركين في قائمة فرعية أو ندوة عبر الإنترنت بنقرة واحدة فقط.

يعد هذا مفيدًا، على سبيل المثال، لإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى المشتركين لديك حول ندوة عبر الإنترنت قادمة. بدلاً من مطالبة المشتركين بإدخال معلوماتهم مرة أخرى، يمكنك فقط تسجيلهم بمجرد النقر على الرابط.

احتكاك أقل يعني تحويلات أعلى!

تتيح لك Leaddigits القيام بشيء مماثل ولكن باستخدام الرسائل النصية. يمكنك السماح لعملائك بالاشتراك عبر الهاتف المحمول ثم إضافتهم تلقائيًا إلى قائمة بريد إلكتروني محددة أو ندوة عبر الإنترنت:

ربما تكون هذه هي الميزة الأكثر تخصصًا – ولكن إذا كانت تناسب جمهورك، فإن الوظيفة نفسها رائعة جدًا.

كم تكلفة Leadpages؟

لدى Leadpages 3 خطط مدفوعة: Standard وPro وAdvanced.

قياسي – 49 دولارًا في الشهر

باستخدام الخطة القياسية، يمكنك الوصول إلى أداة إنشاء الصفحات المقصودة التي تحتوي على أكثر من 250 نموذجًا محسّنًا للتحويل. بالإضافة إلى رصيد AI Engine بقيمة 10 آلاف، ومجموعة من أدوات التحويل، وأكثر من 90 عملية تكامل وحركة مرور غير محدودة وعملاء محتملين.

برو – 99 دولارًا شهريًا

مع الخطة الاحترافية، يمكنك الحصول على كل شيء من الخطة القياسية. بالإضافة إلى زيادة مقدار أرصدة محرك الذكاء الاصطناعي وقدرات التجارة الإلكترونية.

متقدم – الاتصال

مع الخطة المتقدمة، يمكنك الحصول على كل شيء من الخطة الاحترافية. بالإضافة إلى رصيد غير محدود لمحرك الذكاء الاصطناعي، ومبلغ متزايد للنطاقات المخصصة ومدرب نجاح مخصص.

إيجابيات وسلبيات Leadpages

المحترفين

محرر السحب والإفلات المناسب للمبتدئين

أكثر من 200 قالب مجاني، بالإضافة إلى المزيد من القوالب المدفوعة

من السهل إنشاء اختبارات A/B

تحليلات مدمجة

سهولة الاشتراك في خطوتين

حسن اختيار الحاجيات

مولد عنوان AI مدمج

وظيفة المغناطيس الرئيسي لتسليم الأصول

العديد من عمليات التكامل لخدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمات الندوات عبر الإنترنت والمزيد

وظائف مضافة مفيدة في Leadboxes وLeadlinks وLeaddigits

جديد: إنشاء مواقع ويب محسنة للتحويل بالكامل ببضع نقرات (لا حاجة إلى أداة إنشاء مواقع ويب مثل Wix)

جديد: تتيح لك أشرطة التنبيه إضافة نماذج نمط “الإشعارات” وعبارات الحث على اتخاذ إجراء على موقعك

سلبيات

على الرغم من وجود معاينة سريعة الاستجابة، لا يمكنك في الواقع تصميم النسخة سريعة الاستجابة من صفحتك

السعر يضع Leadpages خارج النطاق بالنسبة لمعظم المستخدمين العاديين.

لا يتم تضمين جميع الميزات في المستوى الأرخص، مما يجعل التكلفة أكثر تكلفة إذا كنت تريد القيام بأشياء مثل صفحات اختبار A/B.

مراجعة الصفحات الرائدة: الأفكار النهائية

الآن، دعونا نختتم مراجعة Leadpages هذه.

من الناحية الوظيفية، أعتقد أن Leadpages رائعة. إنها بالتأكيد تجربة أقوى من أداة إنشاء صفحات WordPress.

العامل المربك الوحيد هو سعره، وهو باهظ جدًا مقارنة بحل إنشاء صفحات WordPress. ومع ذلك، فهو حل مستضاف بالكامل مع أداة إنشاء مواقع الويب + أداة إنشاء الصفحات المقصودة.

إذا كنت تريد طريقة سهلة للغاية لإنشاء صفحات مقصودة رائعة عبر مواقع متعددة، بالإضافة إلى ميزات متقدمة مثل Leadboxes والعديد من عمليات التكامل واختبار A/B، فلن تخذلك Leadpages.

كل ما عليك فعله هو التأكد من أن هذه الميزات تحقق لك عائد استثمار جيدًا، سواء من حيث زيادة الإيرادات أو توفير الوقت.

ليس عليك أن تخمن، رغم ذلك – تقدم Leadpages نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا، حتى تتمكن من التسجيل ومعرفة ما إذا كانت الميزات الإضافية تستحق التكلفة الإضافية.