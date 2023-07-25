ستساعدك المقالة التالية: مراجعة Luckmon – هل تطبيق مكافآت الألعاب هذا مشروع؟

إذا كنت تستمتع بلعب الألعاب المحمولة وتبحث عن نشاط جانبي جديد للهاتف ، فأنت محظوظ.

في هذه الأيام ، هناك العديد من الطرق المختلفة لكسب المال من خلال ممارسة الألعاب. لذلك ، يمكنك في الواقع تحويل جلسة الألعاب المحمولة التالية إلى أموال إضافية وبطاقات هدايا إذا كنت تعرف التطبيقات التي يجب استخدامها.

Luckmon هو المثال المثالي. إنه تطبيق ألعاب Android جديد يتيح لك كسب مجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا وأموال PayPal لتنزيل الألعاب الجديدة ولعبها.

لكن هل Luckmon شرعي؟ وهل هذا التطبيق الجديد للألعاب يدفع بالفعل للاعبين؟

لقد قمت بتنزيل Luckmon لاختبار التطبيق. تغطي مراجعة Luckmon الخاصة بي كيفية عمل هذا التطبيق ، وما هي المكافآت ، وكيفية تحديد ما إذا كان يستحق الاستخدام.

دعنا نذهب اليها!

ما هو Luckmon؟

Luckmon هو تطبيق ألعاب جديد يتيح لك كسب مكافآت من خلال لعب مجموعة متنوعة من الألعاب الجديدة على هاتفك الذكي.

يحتوي التطبيق حاليًا على أكثر من 250000 تنزيل على Google Play Store. إنه متاح أيضًا على نظام iOS ، وهو ليس شيئًا تراه عادةً تطبيقات الألعاب التي تدفع.

الفكرة الكاملة للتطبيق هي مكافأة اللاعبين على الوقت الذي يقضونه في اللعب. وإذا سبق لك استخدام تطبيقات أخرى لمكافأة الألعاب مثل Mistplay و Cash Giraffe ، فمن المفترض أن يكون Luckmon مألوفًا لك تمامًا.

هذه مهمة رائعة جدًا ، وإذا كنت تقضي وقتًا في ممارسة الألعاب على هاتفك ، فقد يكون Luckmon طريقة ممتعة لكسب أموال وبطاقات هدايا PayPal مجانية دون أي جهد إضافي.

هل Luckmon شرعي؟

نعم ، Luckmon شرعي ويتيح لك كسب مكافآت مقابل لعب ألعاب جديدة. تم تصنيف التطبيق بدرجة عالية على متجر Google Play مع أكثر من 250000 عملية تنزيل ، وهي طريقة ممتعة لاستكشاف ألعاب جديدة أثناء الحصول على أموال.

على الرغم من أن التطبيق أحدث من بعض الخيارات الأخرى المتاحة ، إلا أن اللاعبين والمستثمرين على ما يبدو معجبون حتى الآن ، ويبدو أن المزيد من الخيارات والتوسع قيد الإعداد في المستقبل.

يعجبني أيضًا أن Luckmon لديها تطبيق iPhone بالإضافة إلى تطبيق Android ، نظرًا لأنه من الصعب العثور على ألعاب iPhone التي تدفع بسبب الاختلافات في Appleسياسة متجر التطبيقات.

كيف يعمل Luckmon؟

لقد قمت بتنزيل Luckmon لاختباره من أجل هذه المراجعة ، والتطبيق سهل للغاية للمبتدئين. الكل في الكل ، يأخذ التطبيق أربع خطوات بسيطة للاستخدام:

تحميل Luckmon العب ألعابًا جديدة لكسب الأحجار الكريمة اكسب مكافآت يومية المصروفات

دعنا نلقي نظرة على كيفية عمل كل خطوة من هذه الخطوات بمزيد من التفصيل.

1. تحميل Luckmon

Luckmon مجاني للتنزيل على Android و iOS ومتوفر في الولايات المتحدة وكندا ولكنه يعمل على التوسع في بلدان أخرى. يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر لتنزيل التطبيق.

بمجرد تنزيل التطبيق ، يمكنك إنشاء حساب بعنوان بريدك الإلكتروني أو حساب Google وستكون في السباقات!

يمكنك أيضًا الحصول على مكافأة ترحيبية صغيرة من بعض جواهر البداية لمساعدتك على الجري على الأرض ، وهو أمر جميل أن تراه.

2. العب الألعاب لكسب الأحجار الكريمة

الطريقة الرئيسية لكسب المكافآت مع Luckmon هي تنزيل ألعاب جديدة ولعبها.

يكافئك التطبيق وأنت تلعب ألعابًا مختلفة بنقاط ولاء داخل اللعبة ، تُعرف باسم الجواهر. يمكنك بعد ذلك استرداد الأحجار الكريمة الخاصة بك لمجموعة متنوعة من المكافآت مثل العديد من بطاقات الهدايا المجانية وبطاقات هدايا Visa وأموال PayPal.

ما هو لطيف في Luckmon هو أنه يحتوي على مجموعة متنوعة من الأنواع التي يمكنك العثور على ألعاب لها ، بما في ذلك ألعاب الحركة ، والألغاز ، والمغامرة ، والاستراتيجية ، وألعاب الكلمات.

يطور Luckmon أيضًا ألعابه الأصلية الخاصة به والتي يمكنك لعبها مباشرة من التطبيق الخاص به ، وهو فريد تمامًا. تحتوي لعبة Luckmon هذه على مجموعة متنوعة من المهام التي يمكنك إكمالها للأحجار الكريمة.

تتضمن بعض الألعاب الموجودة في مكتبة Luckmon ما يلي::

نجوم شجار

الطبخ ماما

جواهر اتلانتس

لاكي باديز

تكتيكات TeamFight

تيكي سوليتير

يضيف فريق Luckmon أيضًا ألعابًا غير رسمية جديدة إلى تطبيقه لمواصلة توسيع الخيارات للاعبين ، وهو أمر جميل أن تراه.

يعجبني أيضًا أن Luckmon تدفع لك جواهر عندما تحقق أهدافًا معينة داخل اللعبة ، مثل الوصول إلى قدر معين من وقت اللعب أو مستوى معين في اللعبة. على سبيل المثال ، قمت بتنزيل لعبة سوليتير عند اختبار Luckmon وتلقيت 20 جوهرة للعب لمدة 17 دقيقة. لقد تلقيت أيضًا 70 جوهرة إضافية لبلوغ مستوى خبرة معين.

تحتوي الألعاب أيضًا على تصنيف جوهرة يحدد عدد الأحجار الكريمة التي تربحها لإكمال المهام ، مع تصنيفات أعلى تعني المزيد من الأحجار الكريمة.

3. كسب المكافآت اليومية

هناك طريقة أخرى لكسب الأحجار الكريمة مع Luckmon وهي ربح مكافآت يومية. كل يوم تقوم بتسجيل الدخول إلى التطبيق ، تقوم بإلغاء تأمين تذاكر الدوران في عجلة الأحجار الكريمة. كلما زادت الأيام المتتالية التي تقوم فيها بتسجيل الدخول ، زادت التذاكر والدورات التي تربحها ، حيث يتيح لك اليوم السابع تحريك عجلة الأحجار الكريمة لكسب المكافآت.

يمكنك أيضًا ربح تذاكر أثناء ممارسة الألعاب وإكمال المهام واستكمال استطلاعات الرأي القصيرة داخل التطبيق ، لذلك هناك عدة طرق لإلغاء تأمين المزيد من الدورات.

هذه ميزة ممتعة للتلاعب وأتمنى أن يكون لديها المزيد من تطبيقات مكافآت الألعاب لأنها تساعد في تشجيع اللاعبين على استخدام التطبيق بشكل متكرر.

4. صرف النقود

يمكنك استبدال جواهر Luckmon الخاصة بك بمجموعة متنوعة من المكافآت ، بما في ذلك أموال PayPal وبطاقات هدايا Visa ومجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا لشركات مثل: يمكنك الاستفادة من بعض مكافآت Luckmon.

هذه مجموعة متنوعة رائعة من المكافآت ، وأنا أحب أن النقد هو أيضًا خيار إلى جانب بطاقات الهدايا المجانية. بالإضافة إلى بعض المكافآت ، مثل Amazon تتوفر بطاقات الهدايا بسعر 5 دولارات فقط مقابل 900 جوهرة ، والتي لا تستغرق وقتًا طويلاً لكسبها.

إذا كنت ترغب في صرف النقود أو التحقق من تقدمك نحو الحصول على مكافآت متنوعة ، فيمكنك النقر فوق علامة تبويب المتجر في الجزء العلوي من التطبيق. سيُظهر لك عدد النقاط التي لديك ومدى اقترابك من تحقيق خيارات المكافآت المختلفة.

لسحب الأموال ، تحتاج إلى تقديم رقم هاتفك والتحقق منه. ومع ذلك ، فإن هذا لا يستغرق سوى لحظات لتقديمه وهو ضروري للتحقق من حسابك.

كم يدفع Luckmon؟

يعتمد المبلغ الذي يدفعه Luckmon على عدد الألعاب التي تقوم بتنزيلها والمدة التي تقضيها في اللعب كل أسبوع. إذا كنت لاعبًا عاديًا على الأجهزة المحمولة ، فإن ربح ما بين 5 دولارات و 25 دولارًا شهريًا أو أكثر قليلاً سيكون ممكنًا تمامًا باستخدام هذا التطبيق.

مرة أخرى ، فكر في Luckmon على أنه نشاط جانبي ممتع وفرصة لاستكشاف ألعاب جديدة ، وليس وظيفة بدوام كامل عبر الإنترنت.

تطبيقات مكافأة الألعاب لن تجعل أي شخص ثريًا. ولكن إذا كنت تقضي وقتًا بالفعل في ممارسة الألعاب على هاتفك الذكي ، فقد تحصل أيضًا على أموال مقابل الوقت الذي تقضيه في اللعب!

قراءة إضافية – أفضل ألعاب Android التي تدفع لك.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات:

التطبيق ملون وممتع وسهل الاستخدام

مجموعة متنوعة من الألعاب المتاحة

مجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا الرائعة

يمكنك استرداد أموال PayPal النقدية

متطلبات سحب نقدي منخفضة

يمكن الحصول على المكافآت دون الحاجة إلى إنفاق أموالك الخاصة

Luckmon متاح على Android و iOS

سلبيات:

مكتبة الألعاب لا تزال تتوسع

إمكانية تحقيق أرباح منخفضة

مراجعات Luckmon الأخرى

بعد اختبار Luckmon ، أعتقد أنه صمد جيدًا في العالم التنافسي لتطبيقات مكافأة الألعاب. وأنا أحب أن لديها مجموعة متنوعة من المكافآت التي يمكنك الاستمتاع بها ولديها أيضًا مكافآت تسجيل الدخول اليومية.

لكن إحدى أفضل الطرق لمعرفة ما إذا كان تطبيق كسب المال يستحق الاستخدام أم لا هو معرفة ما يقوله اللاعبون الآخرون.

لحسن الحظ ، تشارك مراجعات Luckmon على متجر التطبيقات تجارب بعض اللاعبين الآخرين مع التطبيق:

“تطبيق رائع ، مشابه جدًا لـ Mistplay ، ولكنه أكثر سهولة في الاستخدام في رأيي. يمكن تحقيق الربح بسرعة أيضًا. إنها ليست بأي حال من الأحوال نوعًا من المال من نوع go and-quit الخاص بعملك ، لكن كتالوج ألعابهم جيد حتى تتمكن من كسب القليل من المال الإضافي مقابل ممارسة الألعاب التي تلعبها مع أي شخص “.

“بشكل عام ، يعد Luckmon تطبيقًا لائقًا للاعبين على الأجهزة المحمولة الذين يرغبون في ربح مكافآت أثناء ممارسة الألعاب. التطبيق سهل الاستخدام وسهل التنقل فيه ، مما يجعل من السهل العثور على الألعاب وتشغيلها “.

“لقد قمت مؤخرًا بتنزيل Luckmon ، وأنا أحبه! من السهل جدًا اللعب وإدمانها بشكل مدهش. مجموعة متنوعة من الألعاب تجعلني مستمتعًا ، والواجهة سهلة الاستخدام تجعل التنقل سهلاً. ويمكنني أيضًا كسب المكافآت أثناء الاستمتاع. نوصي بشدة بتجربته إذا كنت من محبي الألعاب المحمولة “.

كما ترى ، فإن تقييمات Luckmon الأخرى تبدو إيجابية للغاية ، حيث يحب معظم المستخدمين مدى سهولة استخدام التطبيق.

مرة أخرى ، لن تصبح ثريًا باستخدام Luckmon. ولكنه عمل جانبي شرعي وفعال لكسب بعض بطاقات الهدايا المجانية والنقود على الجانب أثناء الاستمتاع بألعاب جديدة.

قراءة إضافية – كيفية كسب المال عبر الإنترنت كمبتدئ.

افكار اخيرة

آمل أن تساعدك مراجعة Luckmon الخاصة بي على فهم كيفية عمل تطبيق مكافآت الألعاب هذا وما إذا كان يستحق التنزيل أم لا.

عند اختبار Luckmon ، أحببت حقًا مجموعة الألعاب المتنوعة التي يمتلكها التطبيق. وحقيقة أن Luckmon تقوم أيضًا بتطوير ألعاب محمولة أصلية لأعضائها هي نقطة بيع فريدة.

ومع وجود مجموعة متنوعة من المكافآت والحد الأدنى من السحب النقدي المنخفض ، يعد Luckmon بالتأكيد إضافة مثيرة ومرحب بها إلى عالم تطبيقات مكافآت الألعاب.

إذا كنت تريد صخبًا جانبيًا ممتعًا لألعاب الفيديو وكسب بعض الدخل السلبي أثناء اللعب ، فإن Luckmon يستحق التنزيل.

في النهاية ، Luckmon هو تطبيق شرعي وآمن وطريقة لكسب المكافآت مقابل ممارسة الألعاب عبر الإنترنت. ولاعبي المراهق متحمس لتجربته بنفسه ومعرفة عدد المكافآت التي يمكنه ربحها.

شكرا للقراءة!

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مراجعة Luckmon



اسم: Luckmon

وصف: Luckmon هو تطبيق مجاني لمكافآت الألعاب لنظامي التشغيل Android و iOS يتيح للاعبين كسب بطاقات هدايا مجانية وأموال PayPal عن طريق تنزيل الألعاب وإكمال المهام.

نظام التشغيل: Android و iOS

فئة التطبيق: مكافآت الألعاب

مؤلف: كيم ريتر

إمكانية الكسب

لعبة متنوعة

سهولة الاستعمال

المكافآت

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