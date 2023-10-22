ستساعدك المقالة التالية: مراجعة MSN adCenter 3.0 التجريبي

يشير باري إلى مراجعة MSN adCenter 3.0 التي أجراها جاك سبيركو في مدونة التسويق عبر محركات البحث الخاصة بـ Masterlink في دالاس. ما يلي هو مقتطف مما تم عرضه بواسطة فريق MSN adCenter.

إليك بعض ما تعلمناه من أعضاء MSN حول مركز الإعلانات الجديد.

1. يحتوي adCenter الجديد على خيارات معلمات ديناميكية تتجاوز مجرد الكلمات الرئيسية الديناميكية.

2. بالإضافة إلى البحث عن الكلمات الرئيسية المشابه لنظام adCenter (يعرض المصطلحات المستندة إلى موقع ويب أو المصطلحات المرتبطة بالمصطلحات التي تقدمها) يمكنك عرض بيانات ديموغرافية واسعة النطاق يتم جمعها بشكل أساسي عبر مستخدمي Microsoft Passport وتتضمن أشياء مثل، الأساسية اتجاهات حركة المرور والعمر والجنس والجغرافيا ومؤشر الثروة ونمط الحياة. يتيح لك هذا مرة أخرى تخصيص نسخة الإعلان ورسائل الصفحة المقصودة لتناسب الفئة السكانية الأكثر بروزًا وفقًا لشروطك.

3. يقدم adCenter أيضًا أداة تسمى عروض الأسعار المتزايدة، مما يسمح للمعلنين بتقديم عروض أسعار أعلى لمجموعات محددة.

4. لاحظت MSN أيضًا ما فعلته Google بشكل صحيح وأخطأت Yahoo عندما يتعلق الأمر بتصنيف الإعلانات. على عكس نظام عرض جميع عروض الأسعار المفتوح على نطاق واسع في Yahoo MSN، يطلب AdCenter ببساطة الحد الأقصى لعرض التسعير الخاص بك ويعرض “متوسط ​​الموضع المقدر” لشروطك. يمكنك بعد ذلك كتابة إعلانات متعددة لكل مجموعة إعلانية (تسمى الطلبات في نظام AdCenter) وتقسيمها إلى اختبارات.

5. Dayparting: نشعر أن هذه الميزة ذات فائدة كبيرة وتجعل المرء يتساءل بالضبط ما هو الخطأ في الأشخاص في Yahoo وGoogle ولماذا لم يقدموها منذ فترة طويلة. تسمح لك هذه الميزة بعرض إعلاناتك فقط في أيام محددة من الأسبوع، أو أوقات محددة من اليوم، أو مزيج من كل منهما.