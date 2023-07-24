ستساعدك المقالة التالية: مراجعة NapoleonCat 2023: إدارة وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت سهلة

هل تبحث عن أداة تجعل إدارة الوسائط الاجتماعية سهلة؟

للفوز في الحرب من أجل جذب الانتباه عبر الإنترنت ، أنت بحاجة إلى أداة تسهل إدارة تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي وتنميته.

نابليون كات هو خيار شائع. هل يمكن أن يكون ما تحتاجه؟

في مراجعة NapoleonCat هذه ، سنناقش ما الذي يجعل أداة الوسائط الاجتماعية هذه مختلفة عن البقية ، وما يمكن أن تفعله لشركتك الصغيرة ، وما إذا كان هذا شيء يجب عليك استخدامه أم لا.

هيا بنا نبدأ:

ما هو نابليون كات؟

تقدم NapoleonCat ميزات تسويق وسائط اجتماعية واسعة النطاق تساعدك على توفير تفاعلات هادفة مع جمهورك.

علاوة على ميزاته المشتركة التي تتم مشاركتها مع معظم أدوات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تساعدك NapoleonCat على أتمتة تجربة خدمة العملاء الخاصة بك حتى تتمكن من التفاعل مع العملاء وبناء تفاعلات أكثر جدوى معهم.

والأهم من ذلك ، يمكنك ضبط حملة العملاء الاجتماعية الخاصة بك على الطيار الآلي حتى لا تضطر إلى الرد على كل رسالة. عند القيام بذلك ، فإنك تدع NapoleonCat يقوم برفع الأشياء الثقيلة بينما تركز على كيفية جعل العملية أكثر كفاءة.

لكننا نتقدم على أنفسنا. فيما يلي خطوات كيفية القيام بكل ذلك باستخدام أداة الوسائط الاجتماعية.

كيفية استخدام NapoleonCat

عند التسجيل للحصول على حساب ، سيطلب منك NapoleonCat الاختيار بين إدارة ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بك أو تحليل منافسيك.

هذا فقط لتبدأ بشكل صحيح وتساعدك على التركيز على أولوياتك. يمكنك القيام بالأمرين معًا بمجرد إعداد حسابك.

إذا اخترت الأول ، فستحتاج إلى إضافة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك قبل المتابعة. لمراقبة المنافسة ، أدخل عنوان URL للملف الشخصي حتى يتمكن NapoleonCat من تحليله للحصول على رؤى لمساعدتك على فهم استراتيجيته.

بالعودة إلى إدارة ملفات التعريف الاجتماعية الخاصة بك ، سيتم نقلك بعد ذلك إلى لوحة القيادة. من هنا يمكنك الوصول إلى جميع ميزاته التي سنتحدث عنها أدناه.

التحقق من البريد الوارد الاجتماعي الخاص بك

إذا كنت تدير ملفات تعريف وسائط اجتماعية متعددة في وقت واحد ، فأنت تعلم صعوبة إدارة الرسائل والتعليقات التي تأتي في طريقك. إن الرد على تعليقاتهم والإجابة على أسئلتهم أمر صعب بما فيه الكفاية – عليك القفز من منصة إلى أخرى لتحقيق ذلك.

NapoleonCat على علم بالموقف ، وهذا هو السبب في أن ميزة البريد الوارد الاجتماعي تسمح لك بتسجيل الدخول إلى ملفات التعريف الخاصة بك من أفضل منصات الوسائط الاجتماعية (Facebookو Twitter، LinkedIn ، Google My Business ، Instagram) حتى تتمكن من التحقق من جميع الإخطارات في مكان واحد.

من هنا يمكنك الرد أو الإعجاب برسائلهم. لديك أيضًا خيار وضع علامة على الرسائل وتنظيمها للاستخدام المستقبلي ، وتحديد المشاعر لكل رسالة ، وترجمة اللغة إلى لغة يمكنك فهمها.

يمكنك أيضًا تعيين عوامل تصفية الإشراف التلقائي للمساعدة في إدارة ملفات Facebook النشاط أفضل بكثير. بدلاً من الموافقة على جميع أنشطة المستخدم تلقائيًا ، يمكنك استخدام NapoleonCat لإرسال إشعارات إليك إذا قام المستخدمون بتنفيذ شيء ما على صفحتك وتحتاج إلى تعديله والموافقة عليه أولاً قبل النشر.

تعد هذه الميزة طريقة ممتازة لإبعاد مرسلي البريد العشوائي ولإدارة التعليقات أو المنشورات السلبية حول علامتك التجارية على الأقل Facebook. بهذه الطريقة ، يمكنك التحكم بشكل أفضل في ما يتم نشره ومعالجة المخاوف في وقت مبكر قبل نشرها في الأماكن العامة.

بشكل عام ، يعد البريد الوارد الاجتماعي الخاص بـ NapoleonCat مثاليًا إذا كان عملك يتعرض للقصف المستمر من خلال رسائل من جمهورك وعملائك. بدلاً من منح فريق دعم العملاء الخاص بك حق الوصول إلى قنوات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك ، يمكنك فقط إضافتهم كمستخدمين في NapoleonCat حتى يتمكنوا من إدارة جميع الاستعلامات من هنا.

نشر وجدولة المشاركات

لا تكتمل أداة إدارة الوسائط الاجتماعية دون القدرة على تعيين منشورات للنشر عبر حسابات وسائط اجتماعية متعددة.

في هذه الحالة ، لا يختلف NapoleonCat لأنه يسمح لك بإنشاء تقويم محتوى الوسائط الاجتماعية بمرور الوقت بنفسك أو مع فريقك.

أولاً ، عند النقر فوق رمز البوق الموجود على اليسار ، سيتم نقلك إلى عرض التقويم الخاص بالأداة. سيكون هذا هو المكان الذي سترى فيه الوظائف المجدولة حتى الآن.

يمكنك جدولة المنشورات بالنقر فوق تاريخ بدون مشاركات في التقويم أو يمكنك تحرير المنشورات الموجودة أيضًا.

أدخل رسالتك وحدد وقت وتاريخ نشرها.

بمجرد أن تقوم بملئها برسالتك ، يمكنك أن ترى معاينتها لقنوات التواصل الاجتماعي التي اخترتها لنشرها. بهذه الطريقة ، يمكنك إجراء التغييرات اللازمة لتحسين مظهر المنشور لقناته المعنية.

إذا كنت تعمل مع فريق لهذا المشروع ، فيمكنك إضافتهم كمشتركين في الرسالة. سيتم إعلامهم بشأن المنشور الذي تم إنشاؤه والتغييرات التي سيتم إجراؤها عليه.

يمكنك حتى مناقشة جميع الرسائل التي تم إنشاؤها مع فريقك للتأكد من أنها تلبي المعايير المحددة للعلامة التجارية لمشروعك.

إدارة وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق النشر وجدولة المنشورات لم تكن أبدًا مباشرة مثل NapoleonCat. ما عليك سوى إنشاء الرسائل ومعاينتها على حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك قبل جدولتها ونشرها. اشطف وكرر العملية حتى تملأ التقويم حسب رغبتك.

تحليل تقدمك

بعد ذلك ، يجب أن تفهم إستراتيجية إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك لتحديد ما تحتاج إلى العمل عليه والتكتيكات التي نجحت طوال الحملة.

هذا هو المكان الذي تكون فيه ميزة التحليلات في NapoleonCat مفيدة. هنا ، ستتمكن من مراجعة أداء الوسائط الاجتماعية الخاص بك باستخدام المقاييس الرئيسية المقدمة في الأداة.

توجد صفحة ملخص لجميع ملفات التعريف الخاصة بك والتي تحدد المقاييس الأكثر حيوية حول التفاعل والمشاركة مع مستخدمي الوسائط الاجتماعية. الفكرة هي تحسين تصنيفك في هذه العوامل لتنمو وتعبئة متابعيك.

يمكنك تقسيم المقاييس وفقًا لما يلي:

يصل – يعرض عدد الأشخاص الذين قدم لهم ملفك الشخصي الأنشطة.

– يعرض عدد الأشخاص الذين قدم لهم ملفك الشخصي الأنشطة. انطباعات – تحسب عدد المرات التي تم فيها تقديم محتوى من ملفك الشخصي إلى المعجبين.

– تحسب عدد المرات التي تم فيها تقديم محتوى من ملفك الشخصي إلى المعجبين. محتوى – يكشف عن عدد المنشورات على الملف الشخصي المنشورة خلال فترة.

– يكشف عن عدد المنشورات على الملف الشخصي المنشورة خلال فترة. ارتباط – يقيس مدى تفاعل محتوى الملف الشخصي.

– يقيس مدى تفاعل محتوى الملف الشخصي. فيديو – تقسم المرات التي تمت فيها مشاهدة مقطع الفيديو الخاص بك لمدة تزيد عن ثلاث ثوانٍ.

– تقسم المرات التي تمت فيها مشاهدة مقطع الفيديو الخاص بك لمدة تزيد عن ثلاث ثوانٍ. هاشتاغ – يظهر عدد علامات التجزئة المستخدمة في مشاركاتك.

– يظهر عدد علامات التجزئة المستخدمة في مشاركاتك. المؤثرون – يسرد المستخدمين الأكثر نشاطًا لصفحتك.

يمكنك تغيير النطاق الزمني للتنقل في فترة معينة أثناء حملتك. يمكنك أيضًا تصدير البيانات بتنسيق xlsx. لتحليل النتائج كما تراه مناسبًا.

يمكن القول أن هذه واحدة من أفضل ميزات NapoleonCat. تمنحك المعلومات الشاملة المقدمة هنا نظرة عامة على نشاطك على وسائل التواصل الاجتماعي.

يجب ألا يكون هناك أي عذر لك للعثور على رؤى من البيانات المقدمة هنا والتي يمكن أن تساعدك على تحسين كيفية إدارتك لوسائل التواصل الاجتماعي في حملتك التالية.

إنشاء التقارير

إذا كنت تستخدم NapoleonCat لتقديم خدمات إدارة الوسائط الاجتماعية للعملاء ، فيجب أن تساعد ميزة التقارير الخاصة بها في إعلامهم بتقدمك.

يمكنك إنشاء تقارير أثناء التنقل أو جدولتها لإرسالها إلى العملاء كل أسبوع أو شهر أو ربع سنة. من خلال تعيين الوقت الذي يتم فيه إنشاء التقارير وإرسالها ، يمكنك توفير الوقت من إنشائها يدويًا والتركيز على الأمور الأكثر إلحاحًا.

عند إنشاء التقارير ، يمكنك اختيار المقاييس التي تريد تضمينها فيها.

من الناحية المثالية ، أنت تريد فقط تضمين المتغيرات التي يحتاج عملاؤك إلى معرفتها. قد يؤدي حشو كل شيء في تقريرك إلى إرباكهم ومنعهم من فهم مقدار ما أنجزته في حملتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

من هنا ، يمكنك أيضًا تحليل منافسيك عن طريق إدخال عنوان URL لحسابهم على وسائل التواصل الاجتماعي كأحد الملفات الشخصية التي تتابعها.

بعد إدخال عنوان URL الخاص به ، امنح الأداة بضع دقائق لجمع البيانات وتحليلها وفقًا لمقاييسها الحيوية. بمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكنك التحقق من أدائهم ومقارنته بأدائك.

يعد هذا مفيدًا خاصةً إذا كنت قد بدأت للتو باستراتيجية إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك وتحتاج إلى الرجوع إلى أحد منافسيك لمساعدتك في بناء حملتك.

كم يكلف NapoleonCat؟

هناك نوعان من الخطط للاختيار من بينها. بشكل افتراضي ، تسمح كلتا الخطتين بالوصول إلى مستخدم واحد وثلاثة ملفات تعريف للوسائط الاجتماعية. إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الملفات الشخصية أو المستخدمين ، فإن السعر الأساسي يرتفع لكلتا الخطتين.

أيضًا ، تتكون كل خطة من ميزات مختلفة ، مما يعني أن إحدى الخطط أعلى من الأخرى.

يقدم NapoleonCat إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 14 يومًا لخططهم. يجب أن يمنحك هذا الوقت الكافي لتقييم الأداة ومعرفة ما إذا كانت تناسب احتياجاتك قبل الالتزام بالاشتراك.

فيما يلي تفاصيل كلتا الخطتين:

معيار

تبلغ تكلفة هذه الخطة 27 دولارًا شهريًا (21 دولارًا شهريًا تدفع سنويًا). يمنحك الوصول إلى أهم ميزاته والتي تشمل ما يلي:

إدارة الرسائل والتعليقات عبر منصات وسائط اجتماعية متعددة (Facebookو Instagram، FB Messenger ، Twitterو LinkedIn و Youtube و Google My Business).

نشر وجدولة المحتوى على Facebookو Instagramو Twitterو LinkedIn.

معتدل Facebook إعلانات مباشرة من الأداة.

قم بتحليل ملفات التعريف الاجتماعية والمنافسين لمراجعة الأداء وإنشاء استراتيجية.

الاحتفاظ بالبيانات في غضون 12 شهرًا لأغراض المراجعة.

طليعة

تبلغ تكلفة خطة Pro 55 دولارًا شهريًا (42 دولارًا شهريًا تُدفع سنويًا). علاوة على الميزات المتوفرة في الخطة القياسية ، تمنحك هذه الخطة الوصول إلى الميزات المميزة للأداة مثل:

أتمتة الإشراف على الوسائط الاجتماعية لإخفاء التعليقات ومنع البريد العشوائي والرسائل غير اللائقة.

قم بإنشاء تقارير التسمية البيضاء تلقائيًا بتنسيق PDF

تصدير البيانات بتنسيق XLSX

تلقي تنبيهات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة بخصوص حسابك.

الاحتفاظ بالبيانات في غضون 24 شهرًا لأغراض المراجعة وإعداد التقارير.

إيجابيات وسلبيات

هناك الكثير للاستمتاع به مع NapoleonCat كأداة لإدارة وتسويق وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن على الرغم من جودة هذا البرنامج ، لا تزال هناك مجالات يمكن تحسينها.

فيما يلي نظرة سريعة على الإيجابيات والسلبيات للأداة:

الايجابيات

يسمح لك الإشراف الآلي على الوسائط الاجتماعية بالحفاظ على ملفات التعريف الخاصة بك خالية من الرسائل غير المرغوب فيها دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى حساباتك.

تمنحك التحليلات الشاملة معلومات حول ملفات التعريف الخاصة بك حول ما يجب تحسينه والتكتيكات التي يستخدمها منافسوك.

التقارير المجدولة تجعل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي للعملاء في غاية السهولة.

سلبيات

تفتقر ميزة النشر في NapoleonCat إلى العمق ، أي لا توجد طريقة لتعيين أفضل الأوقات تلقائيًا لجدولة المحتوى الخاص بك ، ولا يوجد تكامل مع Canva لإنشاء صور من داخل الأداة ، وما إلى ذلك.

الحكم: هل يمكن لأداة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذه مساعدتك في الفوز بالمعركة؟

بناءً على هذه المراجعة ، من الواضح أن NapoleonCat مثالي للشركات التي لديها فريق خدمة عملاء. يجعل صندوق الوارد الاجتماعي الخاص به إدارة تفاعلات الوسائط الاجتماعية مع المستخدمين في جميع الملفات الشخصية أمرًا سهلاً.

إنه يحتوي على أحد أفضل صناديق البريد الوارد الاجتماعية لأي أداة وسائط اجتماعية اختبرناها.

ومع ذلك ، تقدم NapoleonCat ميزات أخرى قد يجدها الآخرون مفيدة. تعد ميزة التحليلات الخاصة بها واحدة من أفضل الميزات لأنها تتيح للمستخدمين التعمق في حساباتهم ومنافسيهم لمساعدتهم على تطوير أفضل استراتيجية ممكنة لوسائل التواصل الاجتماعي لأعمالهم.

يجب أن تكون ميزة النشر والجدولة سهلة الاستخدام كافية للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنشاء تقويم لوسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك ، فإنه يفتقر إلى العمق اللازم للتنافس مع أدوات الجدولة الأخرى.

المكان الذي يتفوق فيه NapoleonCat على وجه الخصوص هو سهولة استخدامه. إذا وجدت أدوات أخرى شاقة للغاية أو معقدة الاستخدام ، فربما تكون هذه الأداة هي ما تحتاجه فقط.

هذا يختتم استعراضنا لـ NapoleonCat. الخطوة التالية هي بدء الإصدار التجريبي المجاني ومعرفة ما إذا كان برنامج الوسائط الاجتماعية هذا مناسبًا لاحتياجاتك. انقر فوق الزر أدناه للمطالبة بتجربتك المجانية.

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