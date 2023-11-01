ستساعدك المقالة التالية: مراجعة NitroPack 2023 (مع بيانات الاختبار): ما هي أسهل طريقة لتسريع موقعك؟

مرحبًا بك في مراجعة NitroPack المحدثة.

NitroPack عبارة عن منصة لأداء مواقع الويب تبدو مختلفة عن أي منصة أخرى. يعد وعدهم بسيطًا – حيث سيطبقون تقريبًا كل تحسين ممكن للسرعة تلقائيًا.

لا داعي للتلاعب باستخدام أكثر من 5 أدوات تحسين مختلفة ومشاكل فنية. أصبح أداء الويب سهلاً أخيرًا.

ولكن هل يمكن إصلاح موقع ويب بطيء التحميل؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما مدى إمكانية تسريع موقع الويب الخاص بك؟

في هذه المراجعة، ستجد كل ما تحتاج إلى معرفته. سأقوم بتفصيل ميزات NitroPack وإيجابياتها وسلبياتها وأسعارها.

والأهم من ذلك – لقد قمت بتضمين اختبارات السرعة قبل وبعد حتى تتمكن من رؤية النتائج بنفسك.

ما هو نيتروباك؟

هل هو البرنامج المساعد للتخزين المؤقت؟ أداة تحسين الصورة؟ أو شبكة توصيل المحتوى؟

إنه قليل من الثلاثة وأكثر إلى جانب ذلك.

أحب أن أفكر في NitroPack كمنصة لتحسين السرعة بزاوية 360 درجة لأنها تغطي كل جانب من جوانب تحسين أداء موقع الويب في أداة واحدة.

عادةً، إذا كنت تريد تسريع موقع الويب الخاص بك، فستحتاج إلى:

شبكة توصيل المحتوى، أو CDN باختصار، لخدمة المحتوى الخاص بك من خوادم أقرب إلى جمهورك. إذا كان الخادم الخاص بك موجودًا في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، فسيتم التحميل بشكل أبطأ بالنسبة للزائر من لندن بالمملكة المتحدة، على سبيل المثال. لقد تغلبت CDN على هذا التحدي.

مكون إضافي/أداة للتعامل مع التخزين المؤقت والتصغير لملفات CSS وجافا سكريبت.

مكون إضافي لتحسين الصور مثل Smush.

نوع من المكونات الإضافية لتشغيل تحسينات أكثر تقدمًا مثل التحميل البطيء للصور، وتأجيل JS، وما إلى ذلك.

بعد ذلك، ستحتاج إلى تكوين كل أداة/مكون إضافي. سوف تختلف الصعوبة.

وستحتاج إلى أن تأمل أن يتصرفوا جميعًا بشكل جيد معًا وألا يواجهوا أي مشكلات تتعلق بتهيئة الاستضافة الخاصة بك.

ولكن إذا كنت لا تعرف ما تفعله، فإما أن تسبب لنفسك صداعًا كبيرًا أو تضطر إلى الدفع لشخص ما لحل المشكلة نيابةً عنك.

هذه هي المشكلة التي تم تصميم NitroPack لحلها.

ينشر جميع تحسينات الأداء التي تحتاجها. لا الترميز. لا سحب شعرك في الإحباط.

بيانات أداء NitroPack

لنكن صادقين. هذا هو السبب الرئيسي وراء قراءتك لمراجعة NitroPack هذه، أليس كذلك؟

عندما يتعلق الأمر بأدوات تحسين أداء موقع الويب والمكونات الإضافية، فلا شيء آخر يهم أكثر من مدى سرعة موقعك على الويب.

سأغطي ميزات محددة في لحظة. أولاً، سأتناول النهج الذي أتبعه في إجراء اختبارات NitroPack هذه. وبعد ذلك، سوف نتعمق في بيانات الأداء.

منهجية اختبار الأداء

لاختبار أداء NitroPack، استخدمت موقع WordPress التجريبي الموثوق به واستخدمته لإجراء بعض الاختبارات قبل/بعد من مواقع مختلفة.

تتم استضافة موقع الاختبار الخاص بي على استضافة WPX ويستخدم سمة Kadence. لإضافة بعض “الوزن” وجعل الاختبار أكثر واقعية، قمت بتثبيت Kadence Blocks واستوردت أحد قوالب مواقعهم. أضفت بعد ذلك بعض المكونات الإضافية الإضافية مثل المشاركة الاجتماعية ومكونات تحسين محركات البحث (SEO) لحسن التدبير.

تقدم WPX Hosting شبكة CDN عالمية خاصة بها ولكن تم تعطيلها على موقع الاختبار الخاص بي.

أداة اختبار السرعة التي اخترتها هي اختبار صفحة الويب. أفضل أداة لاختبار الأداء جربتها حتى الآن. بالإضافة إلى تقديم مقاييس مختلفة لـ “وقت التحميل”، فهو يتضمن أيضًا بيانات خاصة بـ Google مؤشرات الويب الأساسية المبادرة، والتي أصبحت عامل تصنيف محرك البحث في عام 2021.

تقيس مقاييس “مؤشرات أداء الويب الأساسية” أوقات التحميل كما تنطبق على تجربة المستخدم، وليس مجرد مقياس “وقت تحميل” واحد. نظرًا لأن الكثير من تحسينات NitroPack تركز على تحسين هذه المقاييس (على سبيل المثال، عن طريق تضمين CSS المهم)، أعتقد أنها جزء مهم آخر يجب الاهتمام به.

بالنسبة لتكوين الاختبار الخاص بي، استخدمت ما يلي:

موقع الاختبار: شيكاغو، إلينوي ومومباي، الهند (لمعرفة كيفية أداء CDN)

شيكاغو، إلينوي ومومباي، الهند (لمعرفة كيفية أداء CDN) المتصفح: كروم.

كروم. اتصال: كابل 5/1 ميجابت في الثانية، 28 مللي ثانية RTT. سيحصل هذا على نتيجة أبطأ من أداة مثل Pingdom، ولكنه أكثر دقة بالنسبة لكيفية تجربة الزائرين الفعليين لموقعك لأنه أقرب إلى متوسط ​​سرعة الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية ككل.

كابل 5/1 ميجابت في الثانية، 28 مللي ثانية RTT. سيحصل هذا على نتيجة أبطأ من أداة مثل Pingdom، ولكنه أكثر دقة بالنسبة لكيفية تجربة الزائرين الفعليين لموقعك لأنه أقرب إلى متوسط ​​سرعة الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية ككل. عدد الاختبارات المطلوب إجراؤها: “3”. سيقوم WebPageTest بإجراء ثلاثة اختبارات منفصلة ويأخذ القيمة المتوسطة، مما يلغي تباين الاختبار الفردي.

سأقوم أيضًا بتشغيل موقع الاختبار الخاص بي من خلاله رؤى سرعة الصفحة لأنني أعلم أن الكثير من الأشخاص يهتمون بنتائج PageSpeed ​​Insights. لا تستحوذ على النتائج في حد ذاتها، رغم ذلك. ما يهم حقًا هو كيفية تجربة زوار موقعك من البشر لموقعك.

فيما يتعلق بإعدادات NitroPack، فأنا أستخدم وضع مثير للسخرية الذي يقدم معظم التحسينات تلقائيًا. ومع ذلك، يمكنك بالتأكيد تقليص أوقات موقعك بشكل أسرع عن طريق إعداد بعض التحسينات الاختيارية في لوحة التحكم الخاصة بك.

على سبيل المثال، إذا كنت تعرض إعلانات، فستحتاج إلى محاولة تنشيط إعداد “تحسين الإعلانات”.

وإليك كيفية الأداء – سأبدأ ببيانات سرعة الصفحة الأولية ثم ألخص كل شيء في نهاية هذا القسم:

اختبار صفحة الويب – فيرجينيا، الولايات المتحدة

لا يوجد تحسين للأداء (التحكم)

مع نيتروباك

كملاحظة سريعة، لا نشهد الكثير من الحركة في التحول التراكمي للتخطيط لأن موقع الاختبار الخاص بي لا يقوم بتشغيل أي نماذج أو إعلانات لجذب العملاء المحتملين. إذا كان الأمر كذلك، فسنرى على الأرجح تحسينات في هذا المقياس، وذلك بفضل وظيفة تحسين CSS والتحسينات الأخرى التي تعمل في الخلفية.

WebPageTest – مومباي، الهند

لا يوجد تحسين للأداء (التحكم)

مع نيتروباك

جوجل PageSpeed ​​رؤى

تمت تغطية بعض المقاييس الأساسية التي تقدمها PageSpeed ​​Insights في اختبارات WebPageTest.com أعلاه.

لذا، سأقدم لك هنا نتائج PageSpeed ​​الفردية فقط في حالة فضولك.

بدون نيتروباك

متحرك:

سطح المكتب:

مع نيتروباك

متحرك:

سطح المكتب:

استنتاجات الاختبار

حسنًا، أعلم أنني بصقت عليك الكثير من المعلومات التقنية في الأقسام السابقة. إذا لم تكن محترفًا في أداء مواقع الويب، فقد يكون ذلك أمرًا مرهقًا بعض الشيء. إذن، هذه هي الاستنتاجات الملائمة للإنسان من جميع بيانات الاختبار تلك:

قامت NitroPack بإجراء تحسين كبير على أوقات تحميل صفحات موقعي في جميع المجالات:

انخفض إجمالي أوقات تحميل الصفحة، وهو ما يهتم به معظم الأشخاص.

تم تخفيض مقياس مؤشر السرعة بشكل ملحوظ. هذا هو الوقت الذي تستغرقه صفحتك لتبدو قابلة للاستخدام.

تم تحسين مقياس Core Web Vitals Largest Contentful Paint (LCP)، مما يعني أن زوار موقعك سيكونون قادرين على رؤية المحتوى الأكثر أهمية في موقعك بشكل أسرع (مما يؤدي إلى تجربة أفضل). وفقًا لاختباراتي، كان الأمر أسرع بثلاث مرات مع NitroPack.

انخفض الوقت اللازم للبايت الأول (TTFB)، مما يعني أن الخادم استجاب بشكل أسرع.

انخفض وزن الصفحة (حجم الملف) بشكل ملحوظ. وهذا يعني أنه بغض النظر عن نوع الاتصال الذي يستخدمه زوار موقعك، فسوف ترى سرعات أعلى للموقع.

تحسنت نتائج PageSpeed ​​Insights بشكل كبير.

ولمساعدتك على تصور المقارنة، إليك كيفية ترتيب الأمور في اختبار فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية:

قبل نيتروباك بعد نيتروباك الوقت للبايت الأول 0.572 ثانية 0.320 ثانية مؤشر السرعة 1.440 ثانية 0.536 ثانية أكبر طلاء المحتوى 1.78 ثانية 0.477 ثانية وزن الصفحة 1,194 كيلو بايت 387 كيلو بايت

وهنا اختبار مومباي، الهند:

قبل نيتروباك بعد نيتروباك الوقت للبايت الأول 1.379 ثانية 1.110 ثانية مؤشر السرعة 3.229 ثانية 1.531 ثانية أكبر طلاء المحتوى 2404 ثانية 1.242 ثانية وزن الصفحة 1,194 كيلو بايت 387 كيلو بايت

لاحظ التحسن الهائل في أوقات تحميل الصفحة ووزن الصفحة هنا. أصبح موقع الاختبار أسرع بشكل ملحوظ مع NitroPack.

وأخيرًا، إليك نتائج PageSpeed ​​Insights:

قبل نيتروباك بعد نيتروباك سطح المكتب 80 97 متحرك 93 99

وبشكل عام، اجتاز NitroPack اختبارات السرعة بنجاح. وقدمت تحسينات كبيرة في السرعة.

لكنني أظن أن هذه الأرقام يمكن تحسينها بشكل أكبر.

على سبيل المثال، حتى في الوضع Ludicrous، فإن بعض التحسينات ليست نشطة. لذلك، باستخدام ميزات مثل تأجيل جافا سكريبت وغيرها، من المفترض أن ترى تحسينات أكثر أهمية في سرعة الموقع.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن موقع الاختبار الخاص بي أصبح سريعًا جدًا بالفعل. يشتمل مضيفي على تحسينات افتراضية لا توفرها معظم المضيفات الأخرى ولم أتمكن من تعطيلها في هذا الاختبار. لذا، بالنسبة للمواقع الأخرى، أتوقع رؤية المزيد من التحسينات المهمة في سرعات الصفحة.

وعلى الرغم من أن هذه الاختبارات هي الجزء المحوري من هذا المنشور، إلا أنني ما زلت أوصي بقراءة مراجعة NitroPack بأكملها للحصول على معلومات شاملة عن النظام الأساسي.

كيف يقوم NitroPack بتسريع موقع الويب الخاص بك؟

حسنًا، أنت تعلم الآن أن NitroPack يمكنه إجراء تحسين كبير في أوقات تحميل صفحات موقعك. إذًا…كيف يفعل ذلك؟

مرة أخرى، الشيء الأكثر تميزًا في NitroPack هو أنه يقدم نهجًا شاملاً لتسريع موقع الويب الخاص بك. بدلاً من اختراق مجموعة من المكونات الإضافية لأداء WordPress المختلفة معًا، يمكنك فقط إعداد NitroPack والاستمتاع به يوميًا.

فيما يلي بعض من أكبر التقنيات التي تطبقها لتسريع موقعك.

التخزين المؤقت المتقدم

يحتوي NitroPack على مجموعة متنوعة من أنظمة التخزين المؤقت لتحسين الأداء وتقليل الحمل على الخادم الخاص بك. أكبرهما هما التخزين المؤقت للصفحة والتخزين المؤقت للمتصفح:

التخزين المؤقت للصفحة – يحفظ إصدار HTML الثابت للصفحة بحيث لا يحتاج الخادم الخاص بك إلى تنفيذ PHP في كل زيارة.

– يحفظ إصدار HTML الثابت للصفحة بحيث لا يحتاج الخادم الخاص بك إلى تنفيذ PHP في كل زيارة. التخزين المؤقت للمتصفح – يحفظ بعض الموارد الثابتة على الكمبيوتر المحلي للزائر بحيث لا يحتاج إلى تنزيل هذه الموارد عند كل تحميل للصفحة.

يتضمن NitroPack أيضًا ميزات ذكية مثل إبطال ذاكرة التخزين المؤقت، مما يساعدك على التأكد من حصول أكبر عدد ممكن من الزوار على نسخ مخبأة من المحتوى الخاص بك. هناك أيضًا ميزة إحماء ذاكرة التخزين المؤقت.

إذا لزم الأمر، يمكنك أيضًا استبعاد محتوى/موارد معينة من التخزين المؤقت. على سبيل المثال، إذا كنت تدير متجرًا للتجارة الإلكترونية، فستحتاج إلى استبعاد صفحات سلة التسوق وصفحات الدفع.

شبكة توصيل المحتوى (CDN)

تعمل شبكة CDN على تسريع أوقات التحميل العالمية لموقعك عن طريق تخزين الموارد الثابتة مؤقتًا على شبكة من الخوادم حول العالم (تسمى مواقع الحافة).

بعد ذلك، عندما يزور شخص ما موقعك، يمكنه تنزيل هذه الموارد من أقرب موقع مؤقت، بدلاً من الحاجة إلى الانتقال إلى الخادم الفعلي لموقعك.

يعد CDN هذا جزءًا كبيرًا مما يوضح كيف كان موقع الاختبار الخاص بي أسرع بكثير في مواقع أخرى حول العالم.

يتم تشغيل CDN الخاص بـ NitroPack بواسطة Amazon CloudFront ومدمج تلقائيًا في الخدمة.

تحسين الصورة

تشكل الصور حوالي نصف حجم ملف صفحة الويب المتوسطة، لذا فإن العثور على طرق لتقليصها يعد طريقة رائعة لتسريع الأمور.

يقوم NitroPack تلقائيًا بتحسين صورك، بما في ذلك تحويلها إلى تنسيق WebP السريع وتحميلها ببطء.

وتغطي التقنيات المتقدمة كذلك. على سبيل المثال، تغيير حجم الصورة الوقائي وتغيير حجم الصورة التكيفي.

تحسين الكود

يتضمن NitroPack الكثير من الميزات المختلفة لتحسين كود موقعك. لا يتضمن هذا فقط حجم كود موقعك من خلال التصغير، ولكن أيضًا كيفية تحميل الكود الخاص بك.

أولاً، يمكن لـ NitroPack إنشاء CSS مهم تلقائيًا لكل تخطيط فريد ثم تأجيل تحميل CSS غير المهم، مما سيسرع من سرعة ظهور المحتوى (ويعزز أيضًا نتائج PageSpeed ​​Insights).

ويمكنه أيضًا تأجيل عرض JavaScript الذي يحظر العرض، والذي يحقق نفس التأثيرات الإيجابية مثل تأجيل CSS (وهو شيء تصرخ به PageSpeed ​​Insights دائمًا بشأنه).

ستجد أيضًا تحسينات على التعليمات البرمجية للخطوط أيضًا. بما في ذلك التقنيات الأقل شيوعًا مثل ضبط الخطوط الفرعية. يؤدي هذا إلى إيقاف ومضات الخطوط غير النمطية أثناء تحميل الصفحة.

أخيرًا، هناك بعض التحسينات المتنوعة الأخرى مثل الجلب المسبق لـ DNS وتحسين عرض الخطوط.

كيفية تكوين NitroPack

الآن، لنقم بتثبيت NitroPack.

أولاً، ستحتاج إلى التسجيل للحصول على حساب NitroPack. يمكنك إما اختيار الخطة المدفوعة أو الخطة المجانية.

هناك أيضًا ضمان استرداد الأموال لمدة 14 يومًا على الخطط المدفوعة.

يدعم NitroPack العديد من أنظمة إدارة المحتوى المختلفة خارج الصندوق. يتضمن ذلك WordPress وOpenCart وMagento.

يتوفر أيضًا تكامل PHP SDK وAPI لأنواع أخرى من مواقع الويب.

يعمل موقعي بالكامل على WordPress، لذا سأركز على نظام إدارة المحتوى (CMS) في هذا البرنامج التعليمي.

يحتوي NitroPack على مكون إضافي مفيد للموصل لتسهيل هذه العملية.

يمكنك تثبيت البرنامج الإضافي NitroPack من WordPress.org أو عبر الواجهة الخلفية لـ WordPress بالانتقال إلى الإضافات → اضف جديد.

بعد ذلك، كل ما علي فعله هو توصيل الزر بحساب NitroPack الخاص بي:

وهذا كل شيء، NitroPack متصل بـ WordPress. الحق سهلة؟

هذه إحدى المزايا الأساسية لـ NitroPack – فهي سهلة للغاية. بل أود أن أقول إنها واحدة من أبسط أدوات التحسين التي استخدمتها على الإطلاق.

ولكن كيف يمكنك تكوين NitroPack؟

على الرغم من أن NitroPack يمنحك لوحة تحكم أساسية داخل موقع WordPress الخاص بك إلى جانب بعض الإعدادات، إلا أنك ستتمكن من إدارة معظم الأشياء من لوحة التحكم السحابية الخاصة بـ NitroPack، وليس موقع WordPress الخاص بك.

دعونا نذهب إلى هناك بعد ذلك.

ضبط إعدادات NitroPack

والشيء الرائع في NitroPack هو أنك لا تحتاج حتى إلى “تكوينه”. إنه يعمل إلى حد كبير خارج الصندوق.

حتى إذا اتبعت التكوين الافتراضي، فسوف ترى بعض التحسينات المهمة في سرعة الموقع ومؤشرات أداء الويب الأساسية.

إذا كنت تريد الحفر، فسوف تذهب إلى إعدادات علامة التبويب في لوحة معلومات NitroPack.

وبعد ذلك، يمكنك اختيار مستوى التحسين الذي تريده من شريط تمرير التكوين. بناءً على مستوى التحسين الذي تختاره، سيقوم NitroPack تلقائيًا بتكوين بعض/كل الميزات التي ذكرتها أعلاه.

على سبيل المثال، إذا اخترت قوي (الافتراضي)، سيتضمن ميزات مثل التحميل البطيء المتقدم وتحسين الخط.

إذا كنت مستخدمًا عاديًا، فقد انتهيت! كل ما عليك هو التوقف، فأنت لا تحتاج حقًا إلى الذهاب أبعد من اختيار مستوى التحسين الذي تريده.

إذا كنت تريد أن تذهب أبعد من ذلك، يمكنك تفعيل مثير للسخرية الإعداد الذي سيؤدي إلى تنشيط المزيد من ميزات NitroPack.

إذا كنت ترغب في تحسين موقعك بشكل أكبر، فستتمكن من تنشيط الإعدادات الاختيارية. يتعامل معظمها مع تضمين/استبعاد محتوى محدد من التحسين.

على سبيل المثال، يمكنك استبعاد بعض الصور أو الموارد وملفات تعريف الارتباط وعناوين URL وما إلى ذلك. قد يكون هذا مفيدًا إذا كنت، على سبيل المثال، مصورًا وتريد استبعاد صور محفظتك عالية الدقة من الضغط أو إذا كان لديك عضوية الموقع ولا تريد أن يتم عرض محتوى مخبأ للأعضاء المسجلين:

تساعدك علامة التبويب عمليات التكامل أيضًا على التكامل مع بعض الأدوات الأخرى:

الوكيل العكسي – يستخدم العديد من مضيفي WordPress المُدارين Varnish أو Nginx كوكيل عكسي للتخزين المؤقت على مستوى الخادم، لذا تتيح لك هذه الميزة الاستمرار في الاستفادة من هذه التحسينات.

– يستخدم العديد من مضيفي WordPress المُدارين Varnish أو Nginx كوكيل عكسي للتخزين المؤقت على مستوى الخادم، لذا تتيح لك هذه الميزة الاستمرار في الاستفادة من هذه التحسينات. كلاودفلير

سوكوري

يمنحك NitroPack بعض مناطق لوحة المعلومات الأخرى لمراقبة الاستخدام ومعرفة الصفحات التي تم تحسينها، ولكن هذا يتعلق بالتكوين إلى حد كبير.

الحق سهلة؟

بعد ذلك، إذا كنت مهتمًا، يمكنك مراقبة التحسينات التي يتم إجراؤها على نتائج مؤشرات أداء الويب الأساسية بمرور الوقت في Google Search Console. يمكن الاطلاع على هذه في علامة تبويب تجربة الصفحة و علامة التبويب “مؤشرات أداء الويب الأساسية”..

إيجابيات وسلبيات NitroPack

الآن، دعونا نلقي نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات NitroPack:

الايجابيات

يعمل على تحسين سرعة موقعك ومؤشرات الويب الأساسية بشكل كبير – أظهرت اختبارات الأداء التي أجريتها أن NitroPack يمكنه تحسين الأداء بشكل ملحوظ من خلال الإعدادات “الجاهزة”. يمكنك رؤية المزيد من مكاسب الأداء من خلال تفعيل التحسينات الإضافية.

– أظهرت اختبارات الأداء التي أجريتها أن NitroPack يمكنه تحسين الأداء بشكل ملحوظ من خلال الإعدادات “الجاهزة”. يمكنك رؤية المزيد من مكاسب الأداء من خلال تفعيل التحسينات الإضافية. سهل الاستخدام – تحسين الأداء لا يصبح أسهل من هذا. NitroPack تقود الطريق في هذا المجال. استخدم أوضاع التحسين المحددة مسبقًا لتحديد مدى رغبتك في تحسين موقعك.

– تحسين الأداء لا يصبح أسهل من هذا. NitroPack تقود الطريق في هذا المجال. استخدم أوضاع التحسين المحددة مسبقًا لتحديد مدى رغبتك في تحسين موقعك. يدعم التحسينات المتقدمة – على الرغم من أن NitroPack سهل الاستخدام بشكل لا يصدق، إلا أن هذا لا يعني أنه أداة أساسية. وهو يدعم التحسينات المتقدمة مثل تعيين الخط الفرعي وتغيير حجم الصورة التكيفي.

– على الرغم من أن NitroPack سهل الاستخدام بشكل لا يصدق، إلا أن هذا لا يعني أنه أداة أساسية. وهو يدعم التحسينات المتقدمة مثل تعيين الخط الفرعي وتغيير حجم الصورة التكيفي. يقوم بمهمة أدوات متعددة – لا تحتاج إلى استخدام 4 أو 5 أدوات مختلفة لتشغيل التحسينات التي تريدها (مثل التخزين المؤقت، وCDN، وتحسينات الصور، وما إلى ذلك) – يمكنك القيام بذلك باستخدام أداة واحدة.

– لا تحتاج إلى استخدام 4 أو 5 أدوات مختلفة لتشغيل التحسينات التي تريدها (مثل التخزين المؤقت، وCDN، وتحسينات الصور، وما إلى ذلك) – يمكنك القيام بذلك باستخدام أداة واحدة. جميع الميزات متوفرة في جميع الخطط – لا توجد ميزات مخفية وراء الخطط الأعلى. يتم تحديد السعر حسب حدود الاستخدام فقط.

– لا توجد ميزات مخفية وراء الخطط الأعلى. يتم تحديد السعر حسب حدود الاستخدام فقط. دعم كبير – هذا أمر شخصي للغاية ولكن تجربتي مع دعم NitroPack كانت إيجابية.

– هذا أمر شخصي للغاية ولكن تجربتي مع دعم NitroPack كانت إيجابية. خطة مجانية – هناك خطة مجانية تكفي للمواقع الصغيرة. يأتي هذا مع العلامات التجارية ولكن يمكنك إزالة ذلك من خلال أن تصبح أحد مختبري النسخة التجريبية. ستحصل أيضًا على حدود استخدام متزايدة أيضًا.

سلبيات

لا يعمل مع جميع أنظمة إدارة المحتوى – يوجد دعم لـ WordPress، OpenCart، و Magento. ولكن سيكون من الجميل أن نرى المزيد من التكامل في المستقبل.

– يوجد دعم لـ WordPress، OpenCart، و Magento. ولكن سيكون من الجميل أن نرى المزيد من التكامل في المستقبل. يمكن أن تكون إزالة الموقع أسهل – حاليًا يمكنك طلب إزالة موقع ما ولكن يجب التعامل معه من خلال دعم NitroPack. سيكون من الجيد رؤية هذه العملية مبسطة حتى يتمكن المستخدمون من إزالة المواقع بشكل أسهل.

– حاليًا يمكنك طلب إزالة موقع ما ولكن يجب التعامل معه من خلال دعم NitroPack. سيكون من الجيد رؤية هذه العملية مبسطة حتى يتمكن المستخدمون من إزالة المواقع بشكل أسهل. قضايا جافا سكريبت – أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات تتعلق بمواقع JS الثقيلة في الإعداد المضحك. يمكن تجنب هذه المشكلات عن طريق ضبط الإعدادات في حسابك وإضافة قواعد الاستبعاد لملفات JS المخالفة.

أسعار نيتروباك

الآن، بالنسبة للسؤال المهم التالي – كم ستكلفك كل هذه الميزات؟

تقدم NitroPack خطة مجانية محدودة تناسب المواقع الصغيرة، على الرغم من أنها تتضمن شارة NitroPack في تذييل موقعك.

ومع ذلك، يمكنك اختيار الانضمام كمختبر تجريبي لإزالة هذه الشارة. سيقومون أيضًا بزيادة الحدود على خطتك المجانية.

بعد ذلك، تبدأ الخطط المدفوعة بسعر 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا مع الفواتير السنوية أو 21 دولارًا أمريكيًا شهريًا مع الفواتير الشهرية.

هذه الأسعار لكل موقع، ولكن يمكنك أيضًا الاتصال بفريق المبيعات للحصول على خطط متعددة المواقع أو الوكالات.

هناك أيضًا ضمان استرداد الأموال لمدة 14 يومًا إذا كنت في حاجة إليه.

بدائل نيتروباك

يعد NitroPack فريدًا إلى حد ما في مجال أدوات تحسين سرعة الموقع.

تم تصميم معظم الأدوات/المكونات الإضافية لتلبية مجموعات ميزات محددة جدًا. لذا، للحصول على نفس الوظيفة، ستحتاج إلى استخدام عدة أدوات معًا.

لقد قمت بتضمين بعض بدائل NitroPack القوية أدناه:

صاروخ الفسفور الأبيض | مراجعتنا – أفضل مكون إضافي مخصص لتحسين أداء WordPress. إنه يتعامل مع التخزين المؤقت والتصغير ومجموعة من التحسينات الأخرى. من الجيد جدًا أن مضيفي الويب المشهورين بحظر المكونات الإضافية للتخزين المؤقت، مثل Kinsta، يسمحون بالفعل بتشغيلها على خوادمهم. لم يتم تضمين تحسين CDN + Image ولكنه لا يزال شاملاً إلى حد ما.

| مراجعتنا – أفضل مكون إضافي مخصص لتحسين أداء WordPress. إنه يتعامل مع التخزين المؤقت والتصغير ومجموعة من التحسينات الأخرى. من الجيد جدًا أن مضيفي الويب المشهورين بحظر المكونات الإضافية للتخزين المؤقت، مثل Kinsta، يسمحون بالفعل بتشغيلها على خوادمهم. لم يتم تضمين تحسين CDN + Image ولكنه لا يزال شاملاً إلى حد ما. سوكوري – إذا كان الأمن هو اهتمامك الأساسي، فإن Sucuri تستحق التدقيق فيها. أنها توفر CDN وجدار حماية تطبيقات الويب المتكامل مع مسح البرامج الضارة واستردادها.

– إذا كان الأمن هو اهتمامك الأساسي، فإن Sucuri تستحق التدقيق فيها. أنها توفر CDN وجدار حماية تطبيقات الويب المتكامل مع مسح البرامج الضارة واستردادها. تخيل – هذا مكون إضافي قوي لـ WordPress لأولئك الذين يحتاجون فقط إلى تحسين الصورة.

افكار اخيرة

دعونا نختتم مراجعة NitroPack هذه ببعض الأفكار النهائية.

بشكل عام، لقد أعجبت بـ NitroPack منذ اليوم الأول. ومن المؤكد أنها تحسنت بمرور الوقت.

تستمر المنصة في التحسن كما تحسن الدعم بشكل ملحوظ أيضًا.

بناءً على اختبارات السرعة التي أجريتها، فهو يقدم بالتأكيد تحسينات في سرعة الموقع.

سواء كنت تدير موقعًا إلكترونيًا على WordPress، أو متجرًا للتجارة الإلكترونية مدعومًا من Magento، فإنه يحرك المؤشر على أداء موقع الويب بسهولة شديدة.

NitroPack مليء بالميزات وبأسعار معقولة مقارنة بشراء الأدوات الفردية لجميع أنواع تحسينات الأداء المعروضة. هناك أيضًا خطة مجانية محدودة وهي جيدة بما يكفي للمواقع الصغيرة.

بالتأكيد، هناك شعار مدعوم على الخطة المجانية ولكن يمكنك إزالة هذا الشعار وزيادة حدود الخطة من خلال أن تصبح مختبرًا تجريبيًا للميزات الجديدة.

ولكن هل هو حق لكم؟ ذلك يعتمد على احتياجاتك واحتياجاتك وحدها.

عندما لا يكون NitroPack مناسبًا

إذا كنت تستخدم WordPress وبميزانية محدودة، فيمكنك العثور على أدوات أخرى يمكنها إجراء تحسين كبير في أوقات تحميل موقعك مقابل أموال أقل بكثير. ربما يكون الخيار الأفضل هنا هو WP Rocket، والذي أدى، في مراجعتنا العملية لـ WP Rocket، إلى تقليل أوقات تحميل موقع الاختبار الخاص بنا بشكل كبير.

الآن، كان موقع الاختبار هذا في بيئة استضافة مختلفة، لذا ليس من العدل مقارنة هذا الرقم بـ NitroPack. ومع ذلك، النقطة المهمة هي أنه مقابل رسوم قدرها 49 دولارًا سنويًا، يمكن لـ WP Rocket تحسين أوقات تحميل موقعك بشكل كبير.

بالنسبة للعديد من المواقع، يعد هذا أمرًا “جيدًا بما فيه الكفاية” وسيوفر لك الكثير من المال. ومع ذلك، فهو لا يتضمن CDN أو تحسين الصورة. وكلاهما عبارة عن نفقات إضافية.

تذكر: تقدم NitroPack خطة مجانية لما يصل إلى 5000 زائر شهريًا إذا كنت لا تمانع في عرض شارة في تذييل الصفحة. ومع ذلك، يمكنك أن تصبح أحد مختبري النسخة التجريبية لإزالة تلك الشارة وزيادة حدود خطتك.

والنتيجة هي أن هذه الخطة لا تزال تتضمن شبكة CDN عالمية والعديد من التحسينات في أداء الموقع.

متى يجب عليك استخدام NitroPack

إذا كنت على استعداد للدفع مقابل الأداء المتميز، فإن NitroPack لديها الكثير لتفعله:

أولاً، كانت تحسينات الأداء في اختباراتي…حسنًا، مثيرة للإعجاب جدًا. لقد كان أداؤه في الواقع أفضل بكثير مما كنت أتوقع.

ثانيًا، بالإضافة إلى تحسين رقم وقت تحميل صفحة السطر العلوي، قامت NitroPack أيضًا بإجراء تحسينات هائلة على مقاييس أداء “تجربة المستخدم” في مؤشرات الويب الأساسية لـ Google.

تذكر أن هناك الكثير من البيانات التي تربط أوقات التحميل بمقاييس مهمة مثل معدل التحويل ومعدل الارتداد. لذلك، إذا كان لديك موقع ويب جاد، مثل موقع عضوية أو متجر للتجارة الإلكترونية، فقد يدفع NitroPack تكاليفه بنفسه من خلال مساعدتك على بيع المزيد من المنتجات وخلق عملاء أكثر سعادة.

الحكم النهائي؟ إذا كنت على استعداد للاستثمار في أداء موقعك، فيجب عليك بالتأكيد التفكير في NitroPack. إذا كانت ميزانيتك محدودة، فلديهم خطة مجانية محدودة تكفي لمواقع الويب الصغيرة.

إذا لم تكن متأكدًا، قم بالتسجيل للحصول على حساب NitroPack مجاني وجربه بنفسك.