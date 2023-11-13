ستساعدك المقالة التالية: مراجعة OneSocial 2023: سمة BuddyPress المنعشة لجميع أنواع مواقع BuddyPress

إذا كنت تدير موقع BuddyPress، فمن المحتمل أنك صادفت الإصدار المميز متجر بادي برس — بادي بوس. يعد BuddyBoss موطنًا للعديد من عروض BuddyPress الرائعة بما في ذلك Boss 2.0، الرائد الخاص بهم Facebook-موضوع BuddyPress على غرار. أصدر فريق BuddyBoss للتو سمة BuddyPress جميلة أخرى تسمى OneSocial.

مراجعة OneSocial 2023: سمة BuddyPress المنعشة لجميع أنواع مواقع BuddyPress

OneSocial هو قالب BuddyPress بسيط وبسيط يمكنه إضفاء الحيوية على موقعك بشخصيته.

أكثر ما يعجبني في الموضوع هو أنه يحافظ على التركيز على المحتوى الخاص بك بطريقة جذابة وليست مشتتة للانتباه. هذه مشكلة خطيرة في بعض سمات BuddyPress الجذابة المتوفرة – فهي مبهرجة جدًا وتسلب الأضواء من المحتوى الخاص بك.

دعونا نتعمق في بعض الميزات الرئيسية لهذا الموضوع الجديد.

تصميم بسيط مع التركيز على المحتوى

– مواقع BuddyPress متضمنة. لا تنس أن المحتوى هو الذي يدفع المزيد من الأعضاء للتسجيل. إنه المحتوى الذي يحفز المشاركة. كما قلت سابقًا، فإن الكثير من سمات BuddyPress عالية جدًا ولا تساعد الأعضاء في استهلاك محتوى موقعك. ولكن بفضل تصميمه البسيط، OneSocial يقوم بعمل رائع في ربط القراء بالمحتوى الخاص بك.

مثالي لإنشاء مجتمعات محلية

OneSocial جاهز للترجمة، لذا يمكنك استخدامه لإنشاء مجتمعات بلغتك الأم. بمجرد إنشاء مجتمع باللغة المحلية، يمكنك زيادة نسبة المشاركة في موقعك.

يعمل بسلاسة مع WooCommerce

أصبح OneSocial متوافقًا مع WooCommerce، لذلك إذا كنت ترغب في إضافة متجر إلى موقع BuddyPress الخاص بك، فكل ما عليك فعله هو تثبيت WooCommerce. لا داعي للقلق بشأن العمل مع WooCommerce وOneSocial معًا. لقد قام فريق BuddyBoss بالمهمة الصعبة بالفعل. الحد الأدنى من التصميم للموضوع موجود في تخطيط المتجر الخاص به أيضًا.

كما ترون في لقطة الشاشة التالية، من الطبيعي أن تنجذب إلى التركيز على العناصر المعروضة للبيع. يبدو الأمر كما لو أن التصميم البسيط للموضوع يوجهك للقيام بذلك.

يدعم التسجيل وتسجيل الدخول عبر أكثر من 26 موقعاً اجتماعياً

يتم تشغيل OneSocial بواسطة البرنامج المساعد لتسجيل الدخول الاجتماعي الأكثر شيوعًا في WordPress. ولذا فهو يسمح لمستخدميك بالتسجيل في موقعك باستخدام حسابات أي من شبكات التواصل الاجتماعي الـ 26 الخاصة بهم Facebook, Twitterولينكد إن وجوجل وغيرها. يمكنك رؤية المزيد من عمليات الاشتراك نتيجة لهذه الميزة حيث من المرجح أن يقوم المستخدمون بالتسجيل إذا جعلت الأمر سهلاً.

تبدو رائعة على جميع الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية

OneSocial يستجيب بشكل كامل. يتكيف بشكل جميل مع الأجهزة ذات أحجام الشاشات المختلفة.

صفحات الأعضاء والمجموعات الرائعة

نداء خاص لصفحات البقع التي تعرض الأعضاء والمجموعات المختلفة.

يعمل خيار البحث في صفحات الأعضاء والمجموعة بشكل رائع. أثناء كتابة عبارة البحث الخاصة بك، تظهر جميع النتائج المطابقة على الفور في القائمة المنسدلة المباشرة. تمتد هذه النتائج عبر موقع BuddyPress بأكمله وتتضمن جميع المنشورات والأصدقاء والمجموعات المطابقة.

الإخطارات في الوقت الحقيقي لجميع التحديثات

OneSocial يعطي إشعارات في الوقت الفعلي للمستخدمين عندما يحصلون على متابعين جدد، ويتلقون رسائل خاصة، ويتلقون طلبات صداقة، والمزيد.

تغليف…

إذا كنت تتطلع إلى إعادة تعريف تجربة موقع BuddyPress، فانتقل إلى OneSocial. سيؤدي تصميمه البسيط وسهولة استخدامه إلى جذب المستخدمين إلى موقعك مع الحفاظ على التركيز الكامل على المحتوى الخاص بك. OneSocial هو رهان رائع على 99 دولارًا. إنه يناسب جميع أنواع المجتمعات، لذا لا داعي للقلق إذا كان مناسبًا لمكانتك. إنها.

علاوة على ذلك، بغض النظر عن مدى نمو مجتمعك، فإن OneSocial سوف يواكبه دون فوضى.

أود أيضًا أن أذكر لوحة إعدادات منظمة وبديهية للغاية. إذا كنت تريد تغيير الخط أو إضافة شعار، أو إذا كنت تريد ببساطة اختيار صور غلاف مختلفة، فيمكنك القيام بذلك في غضون ثوانٍ.

فيما يلي لقطة لخطط التسعير المختلفة: