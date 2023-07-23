ستساعدك المقالة التالية: مراجعة Rover.com 2023: اربح أموالًا من كلاب المشي وجلوس الحيوانات الأليفة

Rover.com هو تطبيق مشهور لممارسة تمشية الكلاب ورعاية الحيوانات الأليفة في كندا والولايات المتحدة.

تبلغ قيمة صناعة رعاية الحيوانات الأليفة 100 مليار دولار ، ومن المتوقع أن تحقق خدمات المشي بالكلاب ورعاية الحيوانات الأليفة وحدها عائدات تبلغ مليار دولار في عام 2019.

تجعل تطبيقات Rover و Wag و GoFetch وغيرها من تطبيقات تمشية الكلاب من السهل جدًا على مالكي الكلاب (الحيوانات الأليفة) العثور على مقدمي رعاية لحيواناتهم الأليفة مقابل رسوم معقولة.

بالإضافة إلى ذلك ، تعد هذه التطبيقات أيضًا محببًا للمحتالين الذين يستخدمونها لكسب المال من العمل بدوام جزئي أو بدوام كامل … تمامًا كما يفعلون مع تطبيقات اقتصاد gig الأخرى مثل Lyft و Uber و DoorDash و Postmates و Instacart.

اقرأ مراجعة Rover هذه لمعرفة كيفية عملها ، ومزاياها وعيوبها ، وكيفية كسب المال من خلال تمشية الكلاب وجلوس الحيوانات الأليفة في منطقتك.

مراجعة Rover.com

ما هو Rover.com؟

تأسست Rover.com في عام 2011 وهي أكبر شبكة في العالم لمشاة الكلاب ومربيات الحيوانات الأليفة. تعمل الشركة في كندا والولايات المتحدة مع وجود في أكثر من 14000 مدينة وأكثر من 200000 جليسة أطفال محليين. في عام 2017 ، استحوذت Rover على منافسها الرئيسي DogVacay.

يسهل تطبيق Rover على مالكي الحيوانات الأليفة العثور على جليسات الأطفال الذين يمكنهم إما البقاء في منزل المالك أو رعاية الحيوانات الأليفة في منزلهم.

تتميز معدلات رعاية الحيوانات الأليفة بالشفافية ، ويحمي نظام Rover Guarantee الكلب (الحيوان الأليف) من الحوادث التي قد تحدث أثناء الرعاية.

بالنسبة لمربيات الحيوانات الأليفة ، يتيح تطبيق Rover الحصول على أموال مقابل اللعب مع الكلاب والحيوانات الأليفة الأخرى.

الخدمات المتاحة من خلال Rover.com هي:

صعود الكلب

كلب يمشي

الرعاية النهارية الهزلية

الجلوس في المنزل وتوصيله إلى المنزل

كيفية كسب المال مع Rover.com

إذا كنت تحب الحيوانات ، ففكر في استثمار وقت فراغك باستخدام Rover. يمكنك كسب أموال حقيقية لرعاية الحيوانات الأليفة للآخرين ، وكلاب المشي ، والقطط التي تجلس في المنزل ، والمزيد. للبدء،

قم بزيارة موقع Rover.com لفتح حساب. أكمل ملفك الشخصي وأبرز حبك للحيوانات الأليفة ، وأنواع وأحجام الحيوانات الأليفة التي تشعر بالراحة معها ، والمراجع (إن وجدت) ، وصور حيواناتك الأليفة ، والمساحة في مكان إقامتك. لا توجد مؤهلات رسمية خاصة مطلوبة. انتظر حتى يوافق Rover على طلبك يدويًا. حدد التوافر والأسعار اليومية والتفاصيل الأخرى. تلقي المدفوعات عبر PayPal.

التسجيل في Rover مجاني ، وإدراج خدماتك والبدء في قبول العربات. عندما تكمل المشي أو رعاية الحيوانات الأليفة ، تحصل Rover على خصم 20٪ من أرباحك.

صعود الكلب: قدم رعاية ليلية لكلب أو قطة في منزلك. يكسب صيادو الكلاب أكثر على Rover.

الجلوس في المنزل: ضع حيوانًا أليفًا في منزل مالكه أو توقف في جدول زمني للتحقق منه والحصول على أموال.

كلب يمشي: اقبل طلبات أخذ كلب للتنزه في أوقات فراغك.

رعاية نهارية للكلاب: وفر الرعاية لحيوان أليف واحد أو أكثر في منزلك أثناء النهار.

ضمان روفر لمربيات الحيوانات الأليفة

مع الحسم بنسبة 20 ٪ الذي تمنحه لـ Rover ، فإنها تمنحك أيضًا بعض الفوائد في المقابل.

يتلقى الجالسون والمشاة في Rover دعمًا مجانيًا متاحًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويتضمن المساعدة البيطرية. خدماتك محمية بما يصل إلى مليون دولار (تغطي أضرار الممتلكات وإصابات الأطراف الثالثة) ، ويجعل التطبيق إدارة أعمال رعاية الحيوانات الأليفة أمرًا سهلاً.

بالإضافة إلى ذلك ، توفر Rover للمُعالين تعليمًا مستمرًا مجانيًا للحيوانات الأليفة.

كم من المال يجني مشاة الكلاب ومربيات الحيوانات الأليفة؟

تبلغ تكلفة المشي لمدة 30 دقيقة على روفر 20 دولارًا ، بينما تبلغ تكلفة المشي لمدة ساعة واحدة 30 دولارًا في المتوسط. يتقاضى مربي الحيوانات الأليفة في أي مكان من 35 دولارًا إلى 70 دولارًا يوميًا / ليلاً.

يعتمد مبلغ المال الذي تربحه على Rover على ما إذا كنت قد قررت استخدام المنصة على أساس دوام جزئي أو بدوام كامل. سيعتمد أيضًا على مدى ارتفاع الطلب على خدمات رعاية الحيوانات الأليفة في منطقتك.

استنادًا إلى مراجعات موقع إنديد.كا ، يبلغ متوسط ​​الراتب الذي تم الإبلاغ عنه من قبل جليسات الحيوانات الأليفة ومشاة الكلاب 1000 دولار في الأسبوع.

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هل Rover.com شرعي وآمن؟

Rover هو عمل شرعي يربط بين جليسات الكلاب والعملاء الذين يبحثون عن خدمات رعاية الحيوانات الأليفة. لديهم تصنيف A + مع Better Business Bureau ، وعلى TrustPilot ، فإن TrustScore في وقت كتابة هذا التقرير هو 4.6 / 5.

في حين أن لديهم ضمان روفر الذي يغطي بعض التكاليف أو الأضرار المحتملة التي قد تنشأ ، لا يزال كل من مالكي الحيوانات الأليفة والمربيين بحاجة إلى فحص بعضهم البعض للتأكد من أنهم مرتاحون للعمل معًا.

بناءً على المراجعات ونظام التقييم المقدم من خلال التطبيق ، يمكن لمالكي الحيوانات الأليفة الحصول على فكرة عن مدى موثوقية الحاضنة. بالنسبة لمالكي الحيوانات الأليفة ، يُنصح أيضًا بإجراء “لقاء وتحية” ، وبالنسبة لمربي الحيوانات الأليفة ، تأكد من معرفة صديق أو شريك بمكان وجودك.

بشكل عام ، أعتقد أن Rover أكثر أمانًا من استخدام اللوحات العامة عبر الإنترنت مثل Craigslist.

مزايا Rover.com لمربيات الحيوانات الأليفة ومشاة الكلاب

بعض مزايا استخدام تطبيق Rover.com في مجال تربية الحيوانات الأليفة هي:

الأشتراك مجاني

يتم الدفع لك عبر PayPal أو شيك

إنه تطبيق جوال سهل الاستخدام ومتعدد الاستخدامات

يمكنك تحديد السعر الخاص بك

لا يلزم وجود خبرة عمل رسمية سابقة

إنه عمل ممتع إذا كنت تحب الحيوانات

سلبيات Rover.com لمربيات الحيوانات الأليفة ومشاة الكلاب

بعض الشكاوى الشائعة من قبل المعتصمين والمشاة هي:

توافر العمل المحدود في بعض المناطق ، مما يعني أنك قد لا تتمكن من الاعتماد على Rover كمصدر رئيسي للدخل

لا توجد مزايا عمل أخرى ، و 20٪ من أرباحك تذهب إلى Rover

لا تعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكات أو ممتلكات الحارس

هل يستحق Rover.com وقتك؟

إذا كنت ترغب في الاستفادة من وقتك لكسب أموال إضافية ولا تمانع في الحيوانات الأليفة ، فإن هذه الحفلة تستحق التجربة.

على Rover.com ، تقوم بتعيين الجدول الزمني والأسعار الخاصة بك ، مما يجعل من السهل تضمين هذا الزحام الجانبي في روتينك اليومي المعتاد. على سبيل المثال ، يمكنك اختيار الجلوس أو المشي مع الكلاب في المساء وفي عطلات نهاية الأسبوع فقط.

يمكن أن يكسب العاملون بدوام جزئي 1000 دولار في الأسبوع على Rover ، وإذا كان الطلب على خدمات رعاية الحيوانات الأليفة مرتفعًا في مدينتك ، يمكنك حتى تحقيق دخل من ستة أرقام!

كن صريحًا مع أصحاب الحيوانات الأليفة بشأن الخدمات التي تقدمها ، وما تشعر بالراحة تجاه القيام به وما لا تتوقعه منك. أثناء وجودك في الحفلة ، قدم تحديثات من خلال الصور والنص عبر وظيفة الدردشة في تطبيق Rover.

مع تراكم التقييمات الإيجابية وإعادة الحجوزات ، تتراكم أيضًا فرصك لكسب المال الجيد.

أسئلة مكررة

كيف أصبح مشي كلاب في روفر؟

قم بزيارة موقع Rover.com للتسجيل وإكمال ملف التعريف الخاص بك. يقوم Rover يدويًا بمراجعة التطبيقات (يستغرق حوالي أسبوع أو أقل) ، وبمجرد الموافقة عليه ، يمكنك البدء في قبول الطلبات.

كم يدفع روفر؟

أنت تحدد أسعارك الخاصة. بناءً على مراجعات الحاضنة ، من الواقعي أن تربح 1000 دولار في الأسبوع إذا كنت تقدم خدمات على أساس دوام جزئي. في المتوسط ​​، يكسب مشاة الكلاب 20 دولارًا لكل مشي لمدة 30 دقيقة ، ويمكن لمربي الحيوانات الأليفة تحصيل ما يصل إلى 70 دولارًا في اليوم ، مع تكلفة الإقامة طوال الليل.

هل يقوم Rover.com بإجراء فحوصات الخلفية؟

يوفر Rover فحصًا أساسيًا للخلفية يؤكد رقم وعنوان الضمان الاجتماعي للحاضنة. كما يتحقق من أنهم ليسوا مسجلين في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية ، أو قائمة مراقبة الإرهابيين ، أو أنهم ليسوا مدرجين في قاعدة البيانات الجنائية الوطنية لـ “استبعاد” الجرائم الجنائية. يتوفر لدى جليسات الأطفال أيضًا خيار إكمال فحص “مُحسَّن” يكون أكثر تفصيلاً. تشير الشارة الموجودة في ملف تعريف الحاضنة لمالكي الحيوانات الأليفة إلى أنهم أكملوا فحص الخلفية المحسّن.

هل روفر للكلاب فقط؟

لا ، يمكن أن يقبل المعتصمون أيضًا طلبات رعاية القطط والأسماك والهامستر وخنازير غينيا والماعز والحيوانات الأخرى.

هل مشاة الكلاب يكسبون أموالاً جيدة؟

يمكنك ربح 30 دولارًا لكل ساعة تمشية الكلاب عبر Rover.

ما هي بعض تطبيقات تمشية الكلاب الشائعة؟

تطبيقات تمشية الكلاب الشائعة في كندا والولايات المتحدة هي Rover و Wag و GoFetch و Swifto و Spot.

هل تحتاج إلى تأمين كمشاة كلب أو جليسة حيوانات أليفة؟

تقدم Rover تأمينًا ضد المسؤولية بقيمة 1،000،000 دولار أمريكي لحماية خدماتك. ومع ذلك ، لا يتم تغطية الأضرار التي لحقت بممتلكات الحاضنة أو المشاية. لذلك ، قد ترغب في شراء تأمين أعمال إضافي.

هل يمكنني كسب 100 دولار في اليوم من خلال تمشية الكلاب ورعاية الحيوانات الأليفة؟

نعم ، سوف يستغرق الأمر بعض العمل ، لكنه قابل للتنفيذ تمامًا.

هل تتقاضى روفر رسومًا؟

Rover.com مجاني للاستخدام ؛ ومع ذلك ، فإنهم يأخذون خصمًا بنسبة 20٪ من أرباحك.

هل يتعين علي دفع ضرائب على Rover؟

أنت متعاقد مستقل ومسؤول عن مدفوعات الضرائب الخاصة بك. سيتلقى مربي الحيوانات الأليفة الذين يتلقون أكثر من 600 دولار عن طريق شيك خلال العام نموذج ضريبي 1099 من Rover بحلول 31 يناير من العام التالي للسنة الضريبية المعمول بها. إذا قمت بسحب أرباحك عبر PayPal ، فلن يرسلوا لك أي وثائق ضريبية. يمكنك دائمًا عرض إجمالي أرباحك للعام على لوحة معلومات حساب Rover الخاص بك.

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