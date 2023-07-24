ستساعدك المقالة التالية: مراجعة SocialBee 2023: وفر وقت جدولة محتوى الوسائط الاجتماعية

مرحبًا بكم في مراجعة SocialBee.

يستغرق التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقتًا طويلاً. توفر أدوات الجدولة الاجتماعية الحديثة طريقة لتوفير ساعات من وقتك كل أسبوع.

لكن أيهما تختار؟ أحد الخيارات القوية بشكل خاص هو SocialBee.

في مراجعة SocialBee هذه ، سنتعمق في ميزاتها وأسعارها وكل ما تحتاج لمعرفته حول أداة الوسائط الاجتماعية الشهيرة هذه.

هيا بنا نبدأ:

ما هو SocialBee؟

SocialBee هي أداة جدولة وسائط اجتماعية غنية بالميزات تم إطلاقها في عام 2016.

كان هدفهم بسيطًا – تسهيل نمو الأعمال على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذا يعني إنشاء أداة لإدارة حسابات الوسائط الاجتماعية المتعددة في لوحة معلومات واحدة ، وتوفير وظائف جدولة الوسائط الاجتماعية الحديثة.

التقى موقع SocialBee بالرواد في المجال (مثل Buffer و Hootsuite) بسرعة واستمر في تطوير وإضافة ميزات جديدة على أساس منتظم.

تنبيه المفسد: SocialBee هو أفضل أداة جدولة اجتماعية مخصصة اختبرناها حتى الآن.

لكن أفضل أداة تعتمد على احتياجاتك الدقيقة. لذا ، دعنا الآن نستكشف كل ما تقدمه هذه المنصة حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير.

إذا كنت ترغب في التخطي إلى الأمام وتجربته بنفسك ، يمكنك المطالبة بإصدار نسختك التجريبية المجانية بالنقر فوق الزر أدناه.

سمات

دعنا نواجه الأمر: هناك الكثير من برامج إدارة الوسائط الاجتماعية التي تقوم بنفس الشيء.

على الرغم من عدم وجود خطأ في مشاركة الأدوات في أوجه التشابه ، فإن السؤال الأكثر أهمية هو هذا:

ما الذي يجعل SocialBee مختلفًا عن البقية؟

فيما يلي قائمة بالأشياء التي تقدمها الأداة لمستخدميها وتجعلها فريدة عن البقية:

فئات

لمساعدتك في جدولة منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكثر كفاءة ، يتيح لك SocialBee إنشاء فئات لنوع المحتوى الذي تشاركه بانتظام على قنواتك الاجتماعية.

في لقطة الشاشة أعلاه ، تتوفر الفئات الافتراضية عند التسجيل للحصول على حساب. يمكنك تعديلها لتناسب احتياجاتك أو إنشاء فئات جديدة لإضافتها إلى الكومة.

عند تحرير فئة أو إنشائها ، يمكنك الاختيار بين مشاركة المنشورات مرة واحدة أو الاحتفاظ بها دائمًا. يعني الأخير أنه سيتم جدولة المنشور للمشاركة تلقائيًا حتى تقوم بتعطيل هذه الميزة.

يعد هذا أمرًا رائعًا خاصةً إذا ظل المحتوى الذي تضعه في الفئة مناسبًا بمرور الوقت.

إذا كانت لديك قائمة بعناوين URL أو ملفات الوسائط التي تريد تحميلها للجدولة ، فيمكنك القيام بذلك باستخدام قوائم الاستيراد الخاصة بالأداة ، واستيراد ملفات CSV ، واستيراد الوسائط.

عند تحميل القائمة والملفات بنجاح ، يمكنك حفظها في فئاتها المناسبة. بهذه الطريقة ، تعرف الأداة كيفية مشاركتها ومتى.

يمكنك أيضًا سحب المحتوى من موجزات RSS وحساب الجيب الخاص بك للمساعدة في ملء فئات المحتوى الخاصة بك.

أخيرًا ، يمكنك تثبيت أي من ملحقات المستعرض الخاصة به حتى تتمكن من جدولة ونشر أي صفحة تعثر عليها ببضع نقرات – لا داعي للاشتراك في حسابك في كل مرة!

جدولة الإعداد

يتيح لك SocialBee تخصيص جدول فئات المحتوى الخاصة بك حتى يعرف متى تنشر المحتوى في الفئات الخاصة بك على حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.

يمكنك السماح للأداة بإنشاء الجدول الزمني لك في هذه الأثناء باستخدام أفضل ممارسات جدولة الوسائط الاجتماعية.

من هنا ، يمكنك تبديل العرض إلى التقويم أو القائمة ، أيهما يناسبك أكثر.

بمرور الوقت ، يجب عليك تعديل الجدول وفقًا للأوقات التي يتفاعل فيها متابعوك مع منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من غيرها. المزيد عن هذا لاحقًا.

جمهور

للمساعدة في بناء متابعيك على وسائل التواصل الاجتماعي ، قد ترغب في معرفة من يتابع أفضل منافسيك ومحاولة الوصول إلى نعمهم الجيدة.

باستخدام ميزات جمهور SocialBee ، يمكنك إدخال ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بهم لاستخراج أفضل المتابعين لكل منهم.

من هنا ، اقرأ السيرة الذاتية أو الملفات الشخصية لكل متابع أو انقر على الرابط لعرض خلاصته. يجب أن يمنحك القيام بذلك فكرة أفضل عما إذا كنت ستتبع الشخص أم لا.

إذا كنت ترغب في متابعة الأشخاص بناءً على اهتماماتهم ، فيمكنك القيام بذلك باستخدام SocialBee أيضًا.

الآن ، لنفترض أن لديك بالفعل قاعدة كبيرة من المتابعين وتريد تنظيف قائمتك من المستخدمين المشكوك فيهم.

يتيح لك SocialBee تحديد المتابعين بناءً على عوامل تصفية مختلفة لمساعدتك على تقسيم جمهورك وفقًا لذلك.

على سبيل المثال ، إذا كان لديك متابعون ليس لديهم صورة رمزية (أو مجرد صورة بيضة افتراضية كصورة ملفهم الشخصي Twitter) ، فهذه علامة على أن الحساب بريد عشوائي. يمكنك بعد ذلك إضافتها إلى قائمتك السوداء للحفاظ على أمان حسابك.

يمكنك أيضًا رؤية المستخدمين الذين لا يتابعونك مرة أخرى Twitter. هذه فرصة جيدة لمحاولة لمس القواعد معهم حتى تتمكن من جعلهم يتفاعلون معك على المنصة.

ميزات مساحة العمل

إذا كنت تعمل مع فريق في عملك أو وكالتك ، فإن SocialBee يسمح لك بإضافة مستخدمين وتقييدهم بالأدوار والأذونات في حسابك.

يساعد هذا في تحسين إنتاجية الفريق لأنه يمكن للجميع العمل على المنشورات التي سيتم نشرها وعندما يكونون في مكان واحد.

على وجه الخصوص ، يمكنك تعيين ناشر يتمتع بصلاحية الموافقة على المشاركات المكتوبة بواسطة المساهمين أو رفضها.

بالنسبة إلى المشاركات غير المعتمدة ، يمكنه / يمكنه ترك تعليقات لإبلاغ المساهمين بكيفية كتابتها بشكل صحيح ،

بصفتك مديرًا ، يتمثل دورك في الإشراف على العملية والتأكد من أن كل شيء يعمل مثل آلة جيدة التجهيز.

يتيح لك ذلك إلقاء نظرة على الصورة الأكبر ، بدءًا من أداء حملاتك بمرور الوقت.

التحليلات والتقارير

يعد فهم ما إذا كانت استراتيجيتك ناجحة أم لا أمرًا بالغ الأهمية في مساعدتك على تنمية أعمالك على مختلف منصات الوسائط الاجتماعية.

للقيام بذلك ، يجب أن تعرف التكتيكات التي نجحت ولماذا من خلال النظر في المقاييس الأساسية التي تحدد نجاح (أو عدم نجاح) حملتك.

باستخدام SocialBee ، تُظهر لك لوحة معلومات Analytics العوامل التي تحتاج إلى رؤيتها لفهم كيفية ظهور استراتيجية الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.

من هنا ، سترى كيف نما جمهورك منذ إدارة وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هذه المنصة.

لمزيد من المساعدة في إعطاء سياق لتقدمك ، تحقق من الصفحات الأفضل أداءً بناءً على مدى تفاعل الأشخاص معها.

باستخدام المعلومات من تحليلاتك ، يمكنك الحصول على رؤى حول كيفية تحسين حملاتك للأشهر القادمة.

وبمجرد الانتهاء من حملتك القادمة ، قم بمراجعة التحليلات ، ومعرفة ما إذا كنت قد حققت نتائج أفضل.

من خلال الإشارة ببساطة إلى البيانات التي تم جمعها بواسطة التحليلات ، يمكنك شطف العملية وتكرارها لمساعدتك في قياس وتوسيع إستراتيجية إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.

خدمات الاستقبال والإرشاد

يمكن القول إن أكثر الأشياء الفريدة في SocialBee هي خدمات الكونسيرج.

إذا كنت رائد أعمال منفرد وتحتاج إلى مساعدة في التوصل إلى استراتيجية وحملة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، يمكن لفريق SocialBee الداخلي مساعدتك.

لديهم متخصصون في وسائل التواصل الاجتماعي وكتاب محتوى ومديرو مجتمع وخبراء آخرون ينتظرون على الطرف الآخر طلباتك.

ضع في اعتبارك أن هذه الخدمات تتطلب منك دفع مبلغ إضافي علاوة على اشتراكك.

يعتمد السعر على نوع الخدمة التي تحتاجها ، لذا تأكد من تخصيص ميزانية شهرية للاستمتاع بهذه الخدمات.

تسعير SocialBee

تحتوي جميع الخطط على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا ، لذا يمكنك اللعب بها أولاً قبل الالتزام بأي من اشتراكاتها المدفوعة.

هناك أيضًا ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا في حالة عدم رضاك ​​عن ذلك.

تحميك هذه الأحكام كمستهلكين وتشجعك على الأقل على أخذ الأداة في جولة.

ومع ذلك ، لدى SocialBee ثلاث خطط مدفوعة.

تتيح لك جميع الخطط النشر على نفس ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية (Twitterو Facebook، ينكدين ، Instagramو Pinterest، و Google My Business). ومع ذلك ، فإن كل منها يخدم مستخدمًا معينًا.

فيما يلي وصف موجز لكل خطة:

التمهيد (29 دولارًا / شهرًا) – مساحة عمل واحدة ، مستخدم واحد (لكل مساحة عمل) ، 5 ملفات تعريف اجتماعية ، 10 فئات محتوى ، 10 موجزات RSS ، 1000 منشور لكل فئة.

– مساحة عمل واحدة ، مستخدم واحد (لكل مساحة عمل) ، 5 ملفات تعريف اجتماعية ، 10 فئات محتوى ، 10 موجزات RSS ، 1000 منشور لكل فئة. التعجيل (49 دولارًا / شهرًا) – مساحة عمل واحدة ، مستخدم واحد (لكل مساحة عمل) ، 10 ملفات تعريف اجتماعية ، 50 فئة محتوى ، 50 موجز ويب لـ RSS ، 5000 منشور لكل فئة.

– مساحة عمل واحدة ، مستخدم واحد (لكل مساحة عمل) ، 10 ملفات تعريف اجتماعية ، 50 فئة محتوى ، 50 موجز ويب لـ RSS ، 5000 منشور لكل فئة. طليعة (99 دولارًا / شهرًا) – 5 مساحات عمل ، 3 مستخدمين (لكل مساحة عمل) ، 25 ملف تعريف اجتماعي ، فئات محتوى غير محدودة وموجزات RSS ، 5000 منشور لكل فئة.

مراجعة SocialBee: إيجابيات وسلبيات

الايجابيات

أصبحت إدارة وجدولة منشوراتك سهلة للغاية باستخدام فئات محتوى SocialBee.

يجعل التصميم البسيط وعملية الإعداد السلسة من إعداد حسابك أمرًا سهلاً.

يحتوي محرر المنشور على أداة كتابة مدمجة بالذكاء الاصطناعي. هذا يعني أنه يمكنك الحصول على أفكار حول التسميات التوضيحية على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة وسهولة.

تعمل خدمات الكونسيرج على التخلص من التخمين في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق ، وهو أمر مثالي لأصحاب الأعمال المشغولين الذين ليس لديهم فريق مخصص لهذه المهام.

أدلة موارد شاملة حول التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإدارتها بالإضافة إلى دعم العملاء سريع الاستجابة.

سلبيات

تفتقر ميزات الجمهور إلى البيانات والرؤى لمساعدة المستخدمين في العثور على أشخاص يتابعونهم ويتفاعلون معهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

لا توجد طريقة لتصدير التقارير للعملاء.

كيف تتراكم SocialBee على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى؟

أثناء عملنا من خلال مراجعة SocialBee هذه ، بدأنا سريعًا في رؤية كيف تتناسب هذه الأداة تمامًا مع الأدوات الأخرى في السوق.

على الرغم من أنه قد لا يكون نظامًا أساسيًا لإدارة الوسائط الاجتماعية متعدد الإمكانات ، إلا أنه يعد أفضل نظام أساسي لجدولة الوسائط الاجتماعية قمنا باختباره.

في حين أن أدوات الجدولة القديمة الأخرى لا تحتوي على الميزات التي تتوقعها من أداة حديثة ، فإن SocialBee لديها بالتأكيد. واستمروا في تحسين النظام الأساسي.

يعد النشر على وسائل التواصل الاجتماعي والجدولة والتنظيم سريعًا وسهلاً حتى تتمكن من توفير ساعات كل أسبوع.

النجم الحقيقي للمنتج هو ميزة فئة المحتوى. قم بتحميل المحتوى لكل فئة تريد مشاركتها عبر أوقات محددة في تقويم المحتوى الخاص بك.

يمكنك أيضًا جدولة المحتوى مباشرة من موجزات RSS أو Pocket لتجديد المنشورات الاجتماعية التي ستشاركها مع الوقت الإضافي تلقائيًا.

على الرغم من أن خدمات الكونسيرج غير ضرورية للأشخاص الذين يعملون على استراتيجيتهم ، إلا أنها تعد لمسة مضافة لطيفة للأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم في رحلة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين يتوقعون ميزات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي مثل تقارير العملاء المكثفة وصندوق الوارد الاجتماعي قد يصابون بخيبة أمل بعض الشيء.

لكن SocialBee ليس هذا النوع من الأدوات. في الواقع ، إنها تعمل بشكل أكبر كأداة لتسويق المحتوى. وعلى ما هو عليه ، فإن SocialBee هو واحد من الأفضل.

هذا يختتم مراجعة SocialBee الخاصة بنا. الخطوة التالية هي بدء الإصدار التجريبي المجاني ومعرفة ما إذا كانت هذه الأداة مناسبة لاحتياجاتك. انقر فوق الزر أدناه للمطالبة بتجربتك المجانية.

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