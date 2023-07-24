ستساعدك المقالة التالية: مراجعة StoryChief 2023: توحيد تسويق المحتوى وجهود وسائل التواصل الاجتماعي

تعد وسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى من القنوات التسويقية الرئيسية التي تسمح لك بزيادة الوعي بعلامتك التجارية وجذب المزيد من العملاء.

إذن هذه فكرة مجنونة:

لماذا لا تنشئ أداة تسخر بسلاسة قوة كلتا الاستراتيجيتين للمساعدة في تنمية أعمالك الصغيرة؟

لحسن الحظ ، هذه الأداة موجودة: القصة.

في مراجعة StoryChief هذه ، سنتحدث عن ماهية هذا البرنامج ، وكيف يمكنك استخدامه لأتمتة جميع جهودك التسويقية ، وما إذا كان يجب أن يستخدمه عملك أم لا.

هيا بنا نبدأ:

ما هو StoryChief؟

الهدف من فريق StoryChief هو مساعدة شركة صغيرة مثل شركتك على تبسيط عملية نشر المحتوى وتوزيعه. هذا يعني أن طرح محتواها على قنوات نشر مختلفة والترويج لها على منصات مختلفة عبر الإنترنت يتم داخل الأداة.

من حيث المفهوم ، ما يهدف StoryChief إلى تحقيقه هو تغيير قواعد اللعبة.

لم يعد عليك تسجيل الدخول إلى مدونتك لكتابة المنشور ونشره ، انتقل إلى قنواتك عبر الإنترنت بشكل فردي للترويج لها ، ثم انتقل إلى أداة التسويق عبر البريد الإلكتروني لكتابة رسالة بريد إلكتروني حولها إلى المشتركين لديك.

مرة أخرى ، هذا كله من حيث المفهوم. ما إذا كان StoryChief ينجح للمستخدمين هو قصة أخرى تمامًا.

وهذا ما تقدمه مراجعة StoryChief هذه. بعد قولي هذا ، دعنا نقفز مباشرة!

ميزات StoryChief

نظرًا لأن StoryChief تعمل كأداة واحدة لإدارة جميع احتياجاتك التسويقية ، فهناك الكثير لتتفوق عليه ولكن الأمر كله بسيط.

لنبدأ بالقدرة على إنشاء منشورات مدونة باستخدام النظام الأساسي ، والذي سيكون بمثابة أساس حملتك التسويقية.

القصص

تدير StoryChief جميع منشورات المدونة من خلال منصة التدوين William. هذا هو المكان الذي يحدث فيه كل السحر ، من إنشاء المحتوى إلى التوزيع.

عند التسجيل للحصول على حساب ، انتقل إلى “القصص” من القائمة واختر “+ قصة جديدة” في الصفحة التالية.

إذا كنت قد أنشأت قصصًا أو منشورات مدونة من قبل ، فسترى تلك التي قمت بنشرها على هذه الصفحة وأدائها منذ ذلك الحين. لاحقًا ، سنناقش كيفية تحليل البيانات التي ستراها هنا لمساعدتك في إنشاء منشورات أفضل لحملاتك.

سيتم نقلك إلى صفحة محرر النصوص في StoryChief حيث يمكنك كتابة منشور مدونتك هنا. مثل WordPress ، يمكنك إضافة الصور والفيديو والوسائط الغنية للمساعدة في إبراز قصصك.

إذا نقرت على روابط تحسين محركات البحث (SEO) وقابلية القراءة في الجزء العلوي الأيسر من شاشة StoryChief ، فستفتح قسمًا على اليمين يحتوي على معلومات حول كيفية تحسين المحتوى الخاص بك لمحركات البحث والقراء.

ما عليك سوى اتباع الاقتراحات هنا للمساعدة في تحسين جودة المحتوى الخاص بك وتسهيل قراءته على جمهورك.

إذا كنت تراجع عملًا لأحد كتّاب المحتوى لديك ، فقم بتمييز قسم من المقالة الذي تريد ترك تعليق عليه. لعرض جميع التعليقات ، انقر فوق “التعليقات” في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح القسم الموجود على الجانب الأيمن.

بمجرد الانتهاء من كتابة المحتوى الخاص بك ، تحتاج إلى إنشاء ملخص لمشاركتك على Facebookو Twitterوآخرين وشاهد كيف سيبدو بمجرد مشاركته هناك.

من هنا ، يمكنك أيضًا تعديل إعدادات تحسين محركات البحث (SEO) للمنشور مثل العنوان والوصف التعريفي والارتباط الثابت لتحسينها بشكل أكبر.

التالي هو المكان الذي تكمن فيه القوة الحقيقية لـ StoryChief. قبل أن تتمكن من نشر المحتوى الخاص بك ، لديك خيار مشاركة المحتوى الخاص بك على قنوات مختلفة عبر الإنترنت.

فيما يلي قنوات توزيع المحتوى حيث يمكنك بث قصصك:

المواقع الشخصية – ويليام ، ووردبريس ، ودروبال ، إلخ.

– ويليام ، ووردبريس ، ودروبال ، إلخ. محاور المحتوى – متوسط ​​، موجز RSS.

– متوسط ​​، موجز RSS. تسويق الإحالة – سفراء صحافة.

– سفراء صحافة. التسويق عبر البريد الإلكتروني – MailChimp و Campaign Monitor و ActiveCampaign.

– MailChimp و Campaign Monitor و ActiveCampaign. منصات المحمول – Facebook مقالات فورية ، جوجل AMP.

– Facebook مقالات فورية ، جوجل AMP. الشبكات الاجتماعية – Facebookو Twitterو LinkedIn ، إلخ.

لتتمكن من توزيع المحتوى الخاص بك على قنوات متعددة ، تحتاج إلى الاتصال بها وتنشيطها من صفحة القنوات.

بمجرد الانتهاء من ذلك ، يجب أن تكون قادرًا على مشاركة منشوراتك على هذه القنوات.

من هنا ، يمكنك أن تقرر مشاركتها على القنوات التي اخترتها فور نشر منشور المدونة. يمكنك أيضًا جدولتها بشكل مناسب وإطعامها بالتنقيط لإطالة تأثير المحتوى الخاص بك.

أخيرًا ، انقر فوق “نشر” لتسليم المحتوى الخاص بك إلى جمهورك.

كما ترى ، تساعد واجهة StoryChief سهلة الاستخدام في تبسيط عملية تطوير وإطلاق حملة تسويق المحتوى الخاصة بك. كل ما تحتاجه لتوصيل قصصك إلى جمهورك موجود في سير العمل هذا.

باستخدام هذه الأداة ، ببساطة لا يوجد عذر للوصول إلى معجبيك ومتابعيك!

المشاركات الاجتماعية

على الرغم من أنها ليست أداة وسائط اجتماعية بشكل أساسي ، إلا أن StoryChief تمنحك مع ذلك خيار إدارة حملات الوسائط الاجتماعية الخاصة بعلامتك التجارية.

يعد هذا حلاً مثاليًا لفريقك لإدارة سير العمل الخاص بك لمراجعة المشاركات والموافقة عليها دون استخدام أداة منفصلة لذلك.

عند النقر فوق “المنشورات الاجتماعية” ، سترى “مجموعات الرسائل” أو مجموعة الرسائل التي قمت بإنشائها لقصصك.

لإنشاء مجموعة مشاركات جديدة ، انقر فوق “+ منشور اجتماعي جديد” لصياغة الرسائل للنشر عبر قنواتك المختلفة.

بمجرد قيام المستخدم بإنشاء الرسالة ، انقر فوق “إرسال للموافقة” حتى تتمكن من مراجعة المنشور وترك التعليقات عليه ، في حالة عدم الموافقة عليه للنشر.

من صفحة المنشورات الاجتماعية الخاصة بـ StoryChief ، يمكنك تكرار الحملات السابقة لإطلاقها مرة أخرى إذا كانت قادرة على الحصول على المزيد من المشاهدات والنقرات والمشاركات أكثر من المعتاد. يمكنك مشاهدة هذه العوامل في الأعمدة الثلاثة الأخيرة من الصفحة لكل حملة.

الحملات

باستخدام الأداة لإدارة حملات تسويق المحتوى للعملاء ، يمكنك أنت وفريقك تنظيم المشاريع المختلفة التي تعمل عليها وإنشاء حملات مخصصة لكل منها.

يتيح لك النقر فوق “الحملات” إدخال التفاصيل المتعلقة بالحملة التي تخطط لإطلاقها.

من هنا ، يمكنك إضافة مستخدمين مختلفين مشاركين في هذا المشروع لإشراك الجميع.

بمجرد تعيين التفاصيل ، سيتم نقلك إلى صفحة الحملة حيث يمكنك العثور على جميع قصصك ومنشوراتك.

يمكنك أيضًا التحقق من القصص والمنشورات القادمة في عرض التقويم لمشاهدة جدول المحتوى الخاص بك بصريًا.

تقويم المحتوى

حتى إذا لم يكن لديك حملة ، يمكنك مشاهدة كل المحتوى الذي نشرته وجدولته حتى الآن بالنقر فوق “تقويم المحتوى” في قائمة StoryChief.

يمكنك تصفية ما تراه في التقويم عن طريق تحديد مربعات أنواع القنوات في القائمة اليمنى أو الحالات المختلفة للمحتوى (المسودات والمجدولة والمنشورة).

من وجهة النظر هذه ، يمكنك أيضًا التخطيط لقصة أو منشورات اجتماعية من خلال النقر على التاريخ الذي تختاره.

مرة أخرى ، هذه طريقة رائعة لوضع تصور مرئي لاستراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك للأشهر القادمة. يمكنك معرفة التواريخ التي لا تحتوي على منشورات أو قصص مجدولة حتى تتمكن من إضافتها مباشرة من التقويم.

أفكار

بمجرد قضاء الوقت في إطلاق حملاتك ، حان الوقت لتحليل نتائجها.

من لوحة القيادة ، يمكنك التحقق من نظرة عامة على مدى وصولك الإجمالي عبر كل المحتوى الذي نشرته على StoryChief حتى الآن.

ومع ذلك ، للحصول على مزيد من المعلومات المحددة حول كل من قصصك ومنشوراتك ، انقر على “رؤى” من القائمة.

يتيح لك ذلك التعمق في أهم المقاييس التي تقيس أداء كل محتوى قمت بإنشائه.

هذه الميزة متاحة لخطة الفريق فقط. بمجرد الاشتراك في هذه الخطة ، يمكنك تحديد المحتوى الأفضل أداءً بناءً على المشاهدات والقراءات والمتغيرات الأخرى ، وتتبع مقدار مشاركاتك التي ساعدت في تنمية معجبينك ومتابعيك ، والمزيد.

تسعير قصة رئيس

هناك أربع خطط متاحة للجمهور لـ StoryChief: Team و Team Plus و Agency و Enterprise. يمكن دفع كل خطة إما سنوية أو ربع سنوية.

تحتوي جميع الخطط على الميزات التالية:

إنشاء محتوى سيو

توزيع محتوى متعدد القنوات

إدارة وتسويق مواقع التواصل الإجتماعي

تخطيط وهيكلة المحتوى

فريق التعاون

التحليلات والتقارير

تحتوي كل خطة على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا لمساعدتك في التعرف على الأداة عبر الإنترنت قبل الالتزام بالاشتراك. ويمكنك التوفير في الأسعار المذكورة أعلاه عن طريق اختيار الفواتير السنوية.

تقدم StoryChief أيضًا خطة مستخدم واحدة مثالية للمدونين ومنشئي المحتوى. ومع ذلك ، يمكنهم فقط منحك هذا الخيار على أساس كل حالة على حدة. لذلك ، يجب عليك التواصل معهم واسألهم عما إذا كان بإمكانهم تقديم الخطة لك.

فريق

باعتبارها أدنى خطة في القائمة ، تكلف خطة فريق StoryChief 120 دولارًا شهريًا تدفع كل ثلاثة أشهر ، أو 90 دولارًا شهريًا تدفع سنويًا. يجب أن يكون هذا جيدًا بما يكفي لفريقك إذا كنت جيدًا تمامًا مع الميزات الأساسية التي تمت مناقشتها أعلاه.

هناك حدود لهذه الخطة والتي تشمل ما يلي:

تم تضمين أربعة (4) مستخدمين (15 دولارًا شهريًا لكل مستخدمين إضافيين للفوترة السنوية)

تم تضمين مساحة عمل واحدة (1) (90 دولارًا شهريًا لكل مساحة عمل إضافية)

فريق بلس

الخطة التالية التي يقدمها StoryChief هي Team Plus. تشمل الميزات الإضافية: 100 سفير وجهات اتصال صحفية ومستخدمين إضافيين وتخزين وسائط غير محدود. يبدأ Team Plus بسعر 180 دولارًا شهريًا تدفع كل ثلاثة أشهر أو 150 دولارًا شهريًا تدفع سنويًا.

يمكنك إضافة المزيد من المستخدمين ومساحات العمل بالأسعار التالية:

تم تضمين 6 مستخدمين (مستخدمون إضافيون 20 دولارًا شهريًا تدفع سنويًا)

تم تضمين مساحة عمل واحدة (مساحات عمل إضافية بقيمة 150 دولارًا شهريًا تُدفع سنويًا)

وكالة

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة من المزيد من الأشخاص للتعامل مع حملات متعددة لعملاء مختلفين ، فإن خطة الوكالة (350 دولارًا شهريًا تدفع كل ثلاثة أشهر أو 300 دولار شهريًا تُدفع سنويًا) يجب أن تناسب احتياجاتك.

لها حدود أفضل من خطة Team Plus ، التي ستراها أدناه:

تم تضمين 25 مستخدمًا (تسعير مخصص للمستخدمين الإضافيين للفوترة السنوية)

تم تضمين خمس (5) مساحات عمل (تسعير مخصص لمساحة عمل إضافية)

تم تضمين 500 سفير واتصالات صحفية

مَشرُوع

بالنسبة للفرق الأكبر التي لديها متطلبات ضخمة لواجهة برمجة التطبيقات للتكاملات المخصصة ، فإن خطة StoryChief’s Enterprise مناسبة لهم. التسعير مخصص ، لذلك ، ستحتاج إلى الاتصال بهم مباشرة ومناقشة احتياجاتك.

تشمل الميزات الإضافية ما يلي:

عدد مخصص من المستخدمين / مساحات العمل (حسب احتياجاتك)

تم تضمين عدد مخصص من السفراء والاتصالات الصحفية

API والقنوات المخصصة على متن الطائرة

مدير حساب مخصص ومدير نجاح العملاء ومهندس دعم فني

إيجابيات وسلبيات

بناءً على مراجعة StoryChief هذه حتى الآن ، فإن أداة الأتمتة هذه لا تحتاج إلى تفكير لفرق تسويق المحتوى. على الرغم من سهولة استخدامه وميزاته المحملة ، إلا أن هذا لا يعني أن الأداة مناسبة لك.

لمساعدتك في اتخاذ هذا القرار ، فيما يلي قائمة مختصرة بإيجابياته وسلبياته:

الايجابيات

إحدى الأدوات القليلة التي تفي بما وعدت به: أداة أتمتة لإدارة المحتوى تساعدك على طرح إستراتيجيتك التسويقية بسهولة!

كتابة محتوى رائع أمر ممكن لفريقك من خلال نتائج تحسين محركات البحث المضمنة وقابلية القراءة.

أصبح توزيع المحتوى أمرًا سهلاً – أنشئ منشوراتك لكل قصة من قصصك وانشرها أو جدولتها على القنوات التي اخترتها بنقرة واحدة فقط.

سير عمل إدارة المحتوى سهل الاستخدام لجعلك أنت وفريقك في صفحة حملاتك.

تقديم تسويق محتوى العلامة البيضاء وحلول الوسائط الاجتماعية لعملائك.

سلبيات

يعد النشر والجدولة الاجتماعية جامدين بعض الشيء ، على سبيل المثال ، لا توجد إضافة Chrome أو وظيفة إضافية في Firefox لإنشاء منشورات أثناء التنقل ، ولا توجد طريقة لجدولة المنشورات في أفضل الأوقات تلقائيًا ، وما إلى ذلك.

مراجعة StoryChief: الحكم

يمكن القول إن StoryChief هي واحدة من أفضل الأدوات لإنشاء محتوى عالي الجودة باستخدام منصة التدوين الخاصة بها وجدولتها باستخدام تقويم المحتوى الخاص بها.

StoryChief هي أيضًا الأداة المثالية التي تتيح لك الترويج للمحتوى الخاص بك عبر قنوات مختلفة – من الشبكات الاجتماعية إلى تسويق المحتوى – على الفور أو على فترات.

إذا كنت تعمل مع أعضاء الفريق ، فإن StoryChief يثبت أنها أداة تعاون ممتازة للحصول على كتّابك ومنسقي المجتمع على نفس الصفحة فيما يتعلق باستراتيجية توزيع المحتوى متعدد القنوات.

إذا كان هناك شيء واحد يمنع الناس من استخدام StoryChief ، فيجب أن يكون سعرها باهظًا.

إذا كان بإمكانك تبرير تكاليف StoryChief ، فلا شك في أنها ستساعدك على تبسيط تسويق المحتوى الخاص بك والمساعدة في الحصول على أفضل النتائج الممكنة. إنها أداة لا تصدق وهي عبارة عن وحيد القرن في

هذا يختتم مراجعة StoryChief الخاصة بنا. في النهاية فإن رأيك هو الأهم. لذلك ، أوصي بشدة بمراجعة الإصدار التجريبي المجاني من StoryChief لمعرفة ما إذا كانت الأداة تناسب احتياجاتك.

انقر فوق الزر أدناه لبدء الإصدار التجريبي المجاني.

إفشاء: إذا قمت بالشراء من خلال الروابط الموجودة على موقعنا ، فقد نقوم بعمل عمولة.