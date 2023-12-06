ستساعدك المقالة التالية: مراجعة TidyCal: هل هو حقًا أبسط حل للحجز؟

عندما يتعلق الأمر بإجراء محادثة مع شخص ما عبر الإنترنت، سواء كان ذلك للتدريب أو الاجتماع أو جلسة التدريب، يجب عليك إجراء ذلك في راحة الجميع. وهذا يجعل المشاركة أكثر سلاسة.

خاصة إذا كانت الجلسة تشمل أشخاصًا من مناطق زمنية مختلفة، فقد يؤدي حساب فارق التوقيت وتعيين رابط الاتصال إلى حدوث ارتباك.

ولتجنب هذه المشكلة، يأتي حل الحجز الذي يضع كل شيء في مكان واحد وفي راحة الجميع.

لذا، إذا كنت في نيويورك وتخطط لعقد اجتماع مع شخص ما في إسطنبول، فلن تحتاج إلى القتال مع إرسال رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا وحساب مواءمة المناطق الزمنية. الحل يفعل ذلك بالنسبة لك.

أي أنه بدءًا من محاذاة فروق التوقيت والتأكد من وجود رابط الاتصال في مكانه، تدير هذه الأداة كل شيء، وبالتالي فإن الرمي المستمر للمعلومات لا يجعلك تتجاهل المعلومات المهمة.

كان هناك العديد من حلول حجز المكالمات في السوق. يتمتع الكثير منها بميزات غريبة وحزم مختلفة تجعلها سميكة.

في هذا المنشور، سأقوم بمراجعة حل الجدولة TidyCal.

تصنفها الشركة على أنها حل حجز بسيط. هل هو حقا بهذه البساطة؟

دعنا نرى.

ما هو حل حجز TidyCal؟

TidyCal هو حل حجز يسمح لك بحجز وقت محدد، على الأرجح عندما تكون متاحًا، في تقويم شخص آخر حتى تتمكن من إجراء محادثة في ذلك الوقت.

أو، إذا كنت تمتلك التقويم، فيمكنك حظر الوقت، حتى لا يحصل أي شخص على فرصة حجز جلسة معك. فهو ينشئ طريقة أسهل لجدولة الاجتماعات عبر تقاويم ومناطق زمنية مختلفة.

من الناحية التجارية، هذا يعني أنه مع TidyCal، يمكن لعملائك حجز وقت في التقويم الخاص بك في الوقت الذي تحدد فيه الإذن فقط للحجز.

كما يتيح لك أيضًا إنشاء رابط فريد لجعل صفحة الحجز الخاصة بك تشير إلى علامتك التجارية. يقوم بذلك من خلال عرض خيارات التخصيص الأساسية لتتوافق مع لون ودرجة علامتك التجارية الشخصية أو التجارية.

أداة الحجز TidyCal أنيقة ومباشرة. هذه البساطة تمنحها ميزة.

ومع ذلك، فهو يختلف عن الأدوات المماثلة في التسعير وتوافر إصدار الهاتف المحمول والميزات.

فيما يلي حوالي 12 أداة مماثلة معروفة في السوق.

1. Zoom.ai

جدولة اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإجراء حجوزات أسرع، مع تذكيرات وطلبات تلقائية بناءً على التوفر

التكلفة 149 دولارًا

ليس لديها نسخة محمولة.

2. كتاب مثل بوس

الأفضل لأصحاب الأعمال الصغيرة مثل رواد الأعمال والمستشارين والمستقلين)، حيث يتيح لك بيع منتجاتك وخدماتك وجدولة المواعيد في مكان واحد.

التكلفة 125 دولارًا.

ليس لديها نسخة محمولة.

3. الصاحب عاي

هذه الأداة هي الأفضل لأصحاب الأعمال الصغيرة، وخاصة المستقلين الذين يعقدون اجتماعات متكررة.

التكلفة 59 دولارًا.

لديها تطبيق جوال.

4. Vocus.io

هذا نظام أساسي للتواصل عبر البريد الإلكتروني يسمح لمستخدمي Gmail بحجز الاجتماعات.

يكلف 5 دولارات شهريًا، لكنك تبدأ بنسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا.

ليس لديها نسخة محمولة.

5. تقويم

يسمح للمحترفين المشغولين بتتبع وقتهم وتحسينه عند إدارة الاجتماعات. تحتوي الأداة أيضًا على أداة النسخ المضمنة، وتحليلات الاجتماعات، وتحليلات الأشخاص.

يكلف 6 دولارات شهريًا، ولكن يمكنك البدء مجانًا.

لديها نسخة محمولة.

6. جدولة حدة

يتم استخدام هذه الأداة بشكل أساسي من قبل المستشارين والمدربين الذين يقدمون الاستشارات والتدريب وورش العمل مدفوعة الأجر. فهو يتيح لك زيادة مبيعات العملاء من خلال الوظائف الإضافية لتسجيل المغادرة وتقديم كوبونات وقسائم للحصول على خصومات وحوافز.

التكلفة 14 دولارًا شهريًا

لديها نسخة محمولة.

7. المغزى

هذه الأداة هي الأفضل لفرق المبيعات التي تعمل على رعاية العملاء المحتملين من نقطة الاتصال الأولى. يسمح بتوجيه العملاء المتوقعين وصفحات الملفات الشخصية المخصصة.

الخطط المدفوعة مقتبسة حسب الطلب.

لديها نسخة محمولة.

8. تعيين.ly

إنه الأفضل للمبتدئين في مجال التكنولوجيا الذين يفضلون طريقة سهلة الاستخدام ومباشرة لإعداد الاجتماعات.

التكلفة 8 دولارات شهريا.

ليس لديه تطبيق جوال.

9. بشكل متناغم

تتيح هذه الأداة للمحترفين مزامنة جميع مواعيدهم عبر تقاويم متعددة.

التكلفة 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

ليس لديه تطبيق جوال.

10. هوبسبوت

تتيح هذه الأداة لفرق المبيعات لديك جدولة المواعيد مع العملاء المتوقعين وتنمية قواعد البيانات في منصة مبيعات شاملة.

يمكنك البدء مجانًا، ولكنها تكلف 40 دولارًا شهريًا

لديها نسخة محمولة.

11. ميتينج بيرد

إنها أداة جدولة احترافية تسمح بعقد اجتماعات غير محدودة وتساعدك على إنشاء تجربة ممتازة للعملاء.

التكلفة مجانية.

ليس لديها نسخة محمولة.

12. خربش

تسمح هذه الأداة للعاملين عن بعد بجدولة الاجتماعات مع أعضاء الفريق عبر مناطق زمنية مختلفة وتسمح باستقصاءات اجتماعات المجموعة. باستخدام هذا، يمكنك بسهولة إنشاء استطلاع وإرساله إلى الحضور والسماح لهم باختيار أفضل وقت للقاء.

يكلف 4.49 دولارًا شهريًا.

لديها نسخة محمولة.

TidyCal

حل الحجز الأبسط والأكثر تكلفة مع ما يصل إلى 10 اتصالات تقويم.

يكلف 19 دولارًا مدى الحياة – بدون رسوم شهرية.

ليس لديها نسخة محمولة.

ما الذي يجعل TidyCal رائعًا

شاشة الحجز الخاصة بها بسيطة وسهلة الفهم.

فهو يسمح لك بدمج ما يصل إلى 10 اتصالات تقويم في حسابات Google، ويشير موقع الويب الخاص بهم إلى أنه سيتم تشغيل تكامل iCloud وMicrosoft Office قريبًا.

تضمن الأداة أيضًا أن جميع طلبات الحجز الخاصة بك موجودة في مكان واحد، لذلك لا تحتاج إلى حجز اجتماعاتك مرتين. كما يتيح لك تضمين رابط الموعد الخاص بك على موقع الويب الخاص بك وتكوين التوفر على مدار الأسبوع.

مع TidyCal، يمكنك الحصول على حل سهل للحجوزات المجانية والمدفوعة من العملاء والعملاء والمحتملين وفرص المبيعات.

ومع ذلك، فإن الجانب السلبي لحل الحجز TidyCal هو أنه قد لا يخدم بعض المستخدمين المتقدمين بالميزات المحدودة والبسيطة التي يمتلكها.

إنها ليست مشكلة كبيرة على أي حال، لأن المنتج لا يمكن أن يكون مفيدًا للجميع.

بالمقارنة مع أدوات الحجز والجدولة الأخرى في السوق، فقد تبين أن TidyCal هو الوحيد الذي اعتبره الكثيرون حلاً بسيطًا للحجز.

بواسطة الصوت الشعبي، يبدو أن TidyCal هو حقًا أبسط حل للحجز.

ومع تشبث الشركات بهذه الأداة الجديدة، بدأت شركات جديدة أخرى تسيطر تدريجياً على السوق، ومن بينها قادة المجموعة تساعد هذه الأداة أصحاب الأعمال على ربط برامجهم وأتمتة جميع الأشياء المملة في أعمالهم.

مثل TidyCal للحجوزات، كذلك قادة المجموعة الطريقة الأسهل والأرخص لجمع العملاء المتوقعين Facebook، قم بأتمتة سير عملك وتنمية أعمالك.

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