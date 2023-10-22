ستساعدك المقالة التالية: مراقبة السمعة عبر الإنترنت للطنين الإيجابي والسلبي

مراقبة السمعة عبر الإنترنت للطنين الإيجابي والسلبي

لقد تطور البحث إلى ما هو أبعد من شبكة الويب التجارية الصناعية وأصبح الآن متكاملاً بشكل جيد مع النشر الشخصي والمدونات والمواقع الويكي ومراجعات المستخدمين والتعليقات وجميع أنواع خيارات النشر مما يجعل تتبع ما يقال عن شركة أو منتج أو خدمة أكثر فأكثر من التحدي.

لقد جلب الويب 2.0 مجموعة متنوعة من الروابط، والفرص الإعلانية المتخصصة، ومجموعات محددة ومستهدفة جاهزة لدعم أو إثارة ضجة حول الشركة عندما يتم تحفيزها بشكل صحيح. ولكن ماذا عن الجانب الآخر؟ فقط قم بالبحث عن ستاربكس على جوجل وإلقاء نظرة على النتيجة الثانية

بالنسبة لجميع المدونات والشبكات الاجتماعية التي تشيد بالشركات وخطوط الإنتاج المختلفة، هناك الكثير منها تفعل العكس. لقد أصبحت سمعة الفرد على الإنترنت لا تقل أهمية عن سمعته في العالم الحقيقي، أو ربما أكثر منها. آندي بيل حاج التسويق وتعرف شركة Fortune Interactive القليل عن مواكبة آخر المستجدات المتعلقة بالشركات، وتقول: “يمكن أن يستغرق إنشاء علامة تجارية رائعة شهورًا، إن لم يكن سنوات، وملايين الدولارات. ينبغي أن يكون الشيء الأكثر قيمة لديك. يمكن أن يتم تدميره في ساعات بواسطة مدون منزعج من شركتك.“

لقد نشر السيد بيل دليل المبتدئين لمراقبة السمعة عبر الإنترنت وهي نظرة عامة لطيفة على أدوات الويب المجانية لتتبع ما يقوله المدونون عن شركتك، وأسهمها، وربما حتى موظفيك.

ما الذي يجب تتبعه؟

• كل ما يتعلق بشركتك: أشكال مختلفة من أسماء الشركات/المنتجات، وأسماء الموظفين الرئيسيين لديك، وجميع أسماء المنتجات أو الخدمات المعمول بها.

• المعلومات المتعلقة بمنافسيك: أشكال مختلفة من أسماء الشركات/المنتجات، وأسماء الموظفين الرئيسيين، وجميع أسماء المنتجات أو الخدمات المعمول بها.

• المعلومات المتعلقة بصناعتك: علاوة على ذلك.com (تتضمن الخلاصات أخبار مستثمري التجزئة، وأخبار صناعة الملابس، وأخبار السلع الاستهلاكية المعمرة، وأخبار قطاع التجزئة، وما إلى ذلك) بالإضافة إلى المنشورات التجارية المعمول بها.

يقدم آندي قائمة كبيرة من محركات بحث المدونات، ومجموعات الويب مثل مجموعات AOL وYahoo، والمنتديات والمنتديات الشهيرة، بالإضافة إلى خدمات تتبع الأخبار والأخبار. تعجبني حقًا هذه النصيحة حول أسلوب تقارير المستهلك ومواقع الإبلاغ عن الاحتيال التي قد لا تقدم اشتراك RSS حتى الآن:

قم بإنشاء محرك البحث الخاص بك على Rollyo.com. تعد هذه طريقة رائعة لتتبع المواقع التي لا تقدم خلاصات RSS للكلمات الرئيسية مثل Consumerist.com وPlanetFeedback.com وComplaintCenter.com وComplaints.com وBetter Business Bureau وRipOffReport.com.

وعن التعامل مع المدونين الساخطين:

المدونات

• التعرف على مؤلف المدونة، وقراءة ملفه الشخصي.

> من هم؟ الذي لم يعمل ل؟

• اقرأ العمل السابق للمؤلف للتعرف على “شخصيته”.

• فهم مستوى التهديد – ما مدى احترامهم؟ ما مدى وصول جمهورهم؟

• إذا كان منشور المدونة غير صحيح في الواقع…

> اطلب الإزالة أو التراجع وأرسل الأدلة الداعمة.

> عرض لإبقاء المدون على علم بالأخبار المستقبلية – استخدم Google هذا معي :-).

> إذا لم تتلق طرق التواصل هذه أي رد من مؤلف المدونة، فكر في تصحيح المنشور في قسم التعليقات. هذا هو الملاذ الأخير – ما تريده حقًا هو التصحيح/السحب.

• إذا كانت مشاركة المدونة صحيحة، ولكنها سلبية…

> أرسل الجانب الخاص بك من القصة.

> اشرح كيف تتعامل مع الموقف.

> إضافة تعليق للنشر.

> عبّر عن رغبتك في تلقي أي أسئلة عبر البريد الإلكتروني – اجعلها غير متصلة بالإنترنت.

ونعم، السيد بيل (يقوم بتوصيل فورتشن التفاعلية) تقترح العمل مع إحدى شركات تحسين محركات البحث للتأكد من فهرسة المحتوى الخاص بك وتصنيفه بشكل صحيح، بدلاً من محتوى مواقع الكراهية أو المدونين : “أضف بيانًا إلى موقع الويب الخاص بك – اعمل مع شركة تحسين محركات البحث للتأكد من تحسين كل المحتوى وسيحقق أعلى تصنيفات البحث“.