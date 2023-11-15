ستساعدك المقالة التالية: مراقبة صفحات الأعمال على LinkedIn مع الإشارة: مقابلة مع رئيس الوزراء

تعد LinkedIn واحدة من أكثر الشبكات الاجتماعية تعقيدًا، ولكنها أيضًا الأكثر طلبًا من قبل عملاء Mention، حيث يعمل العديد منهم في مجال B2B. مع Maxime، مدير المنتجات لدينا، دعونا نلقي نظرة على الطرق التي يمكن لـ Mention الآن أن تساعد بها الشركات في الحصول على رؤى من الشبكة الاجتماعية التي تضم 850 مليون متخصص.

ماكسيم فان فرانك، مدير المنتج

مرحبًا ماكسيم، هل يمكنك إخبارنا عن وظيفتك وفريقك؟

مرحبًا! انضممت إلى Mention في مارس 2021، أي منذ عامين تقريبًا. أنا جزء من فريق المراقبة، ولدينا مطور رئيسي وأربعة مطورين متكاملين، مما يجعلنا ستة أشخاص في الوقت الحالي، بما فيهم أنا. نحن نركز على الأعمال الأساسية لشركة Mention: استعادة البيانات، ومعالجة البيانات، ودمج البيانات في التنبيهات المختلفة لعملائنا.

ما هي مراقبة صفحة أعمال LinkedIn في جملة واحدة؟ ومن يستهدف؟

نحن بالتأكيد نتعامل مع شركات B2B. نحن نستهدف بشكل خاص الشركات التي ترغب في مراقبة اتصالات الشركات التابعة لها، أو أصحاب الامتيازات، أو منافسيها. في الحالة الأولى، يمكنهم التأكد من أن الشركات التابعة تتماشى مع استراتيجية الاتصال التي يحددها المقر الرئيسي، على سبيل المثال. وفي حالة مراقبة المنافسين، فإنه يسمح لهم بمقارنة إجراءات الاتصال الخاصة بهم مع تلك الخاصة بالمنافسين.

ما هي الطريقة التي ستحل بها هذه الميزة الجديدة مشكلة العميل؟

حسنًا، حتى الآن، لم نكن نستخرج أي معلومات من LinkedIn. كنا نجمع المعلومات لعملائنا والتي كانت متاحة للجمهور: الصحافة والمدونات والمنتديات، وما إلى ذلك. كنا نفتقد قنوات الاتصال للمحترفين فقط، حيث يمكننا الحصول على معلومات مختلفة.

تعد LinkedIn واحدة من أكثر شبكات التواصل الاجتماعي تعقيدًا والأكثر توقعًا من قبل مستخدمينا في نفس الوقت. كان التحدي الذي واجهنا هو استهداف المعلومات التي نعتزم جلبها لعملائنا مع احترام الإرشادات المحددة للغاية الخاصة بـ LinkedIn.

كيف يعمل ؟

عند إنشاء تنبيه، أو حتى عند تحرير تنبيه موجود، تتم دعوة المستخدمين لإدراج صفحات شركة LinkedIn المختلفة التي يريدون أن يتم إعلامهم بها. بالنسبة لكل صفحة من هذه الصفحات، سوف نقوم بالتحقق على فترات منتظمة – عدة مرات في اليوم، في الواقع – إذا تم نشر منشورات جديدة. سنقوم بعد ذلك بإحضارها وعرضها في موجز الإشارة الخاص بهم. في العرض التفصيلي، سيكون لديهم رابط للمنشور وإذا أرادوا، يمكنهم رؤيته في التطبيق الأصلي. للحصول على صورة شاملة، يمكن للمستخدمين لاحقًا إنشاء تقرير عن طريق التصفية على مصدر LinkedIn.

هل هناك أي قيود؟

في الوقت الحالي، يمكننا فقط جلب محتوى منشورات صفحات شركة LinkedIn، أي النص أو الوسائط المرتبطة أو استطلاعات الرأي. ومع ذلك، لا يمكننا حتى الآن جلب التعليقات، وهو أمر يمكن إضافته لاحقًا. علاوة على ذلك، نحن مهتمون فقط بصفحات الشركة في الوقت الحالي، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوسع أيضًا ليشمل المجموعات العامة والملفات الشخصية المفتوحة. لأسباب واضحة، لن نقوم أبدًا بمراقبة المجموعات الخاصة أو السرية.

ما هي مصادر المراقبة الأخرى المتاحة مع Mention؟

من بين الشبكات الاجتماعية، يمكنك مراقبة أي منها Facebook صفحة احترافية, Instagram الموالية و Twitter حسابات. يمكنك أيضًا مراقبة Reddit، ونحن قادرون على الزحف إلى reddits العامة وsubreddits. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أيضًا مراقبة مواقع التقييم وتلقي تنبيه لكل تقييم جديد يتم تقديمه على أحد هذه المواقع.