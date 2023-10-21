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مركز إعلانات LookSmart للناشرين

تبدو ذكية كما كشفت النقاب عن إصدار جديد من AdCenter للناشرين، وهو نظام أساسي يساعد الناشرين عبر الإنترنت في الحفاظ على العلاقات المهمة مع المعلنين الصغار والكبار وتنميتها. يقول LookSmart أن العديد من الناشرين الإضافيين يقومون الآن بترخيص العلامة البيضاء AdCenter من أجل “زيادة قاعدة المعلنين عبر الإنترنت والإيرادات المقابلة”. من بين هؤلاء الناشرين الذين حددتهم LookSmart Active Athlete Media وFrazoo وKrugle.com وMainstream Advertising وReed Business Information.

يختلف AdCenter for Publishers عن العروض الأخرى المتوفرة في السوق من خلال وضع التحكم الكامل في أيدي الناشر. تعمل المنصة على حل مشكلة الناشر الحرجة المتمثلة في البيع للمعلنين الذين هم أصغر من أن يبرر المبيعات البشرية أو الخدمة من منظور تكلفة المبيعات. تم تصميم النظام لتوفير المرونة والشفافية، ويحتوي على حد أقصى ووتيرة يومية للحملات؛ واجهة مستخدم جديدة وسهلة الاستخدام (UI)؛ تصميم الصفحة الذي يعزز قيمة العلامة التجارية للناشر؛ ومستودع بيانات جديد ينتج تقارير لكل من الناشرين والمعلنين، بما في ذلك الإيرادات القابلة للفوترة بالساعة.

قال بريان إيفريت، نائب الرئيس الأول للمبيعات والعمليات في شركة LookSmart: “إن النسخة التالية من مبيعات الإعلانات في هذه الوسيلة ذات النمو المرتفع ستكون رغبة الناشرين في امتلاك حجم العملاء المعلنين والتحكم بهم، حتى يتمكنوا من بيع منتجات إضافية لهم وزيادة الأسعار إلى الحد الأقصى”. . “علاوة على ذلك، قمنا بتطوير التقارير وقدرات الإدارة التي يمكن تهيئتها بسهولة لتناسب موقف أي ناشر. يدفع الناشرون حصة صغيرة من الإيرادات إلى LookSmart ومن ثم يتحكمون في مصيرهم مع جميع أحجام المعلنين. وهذا الموقف المنفتح هو شيء عملنا على تحقيقه خلال العام الماضي.

المزيد من الإصدار: كما يوفر أحدث إصدار من AdCenter for Publishers الشفافية في عملياتهم الإعلانية، ويحسن أداء المعلنين ويعزز نتائج أفضل للحملات. تتضمن ميزات النظام الأساسي الموجهة للمعلنين نظامًا خاصًا للميزانية اليومية يوفر درجة أكبر بكثير من التحكم للمعلنين؛ تقارير مخصصة؛ تحميل أسهل للإعلانات، وواجهة مستخدم محسنة. تتضمن التقارير المخصصة الموجهة للناشرين تقارير عن النقرات والإيرادات القابلة للفوترة كل ساعة بواسطة المعلن.