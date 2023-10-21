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مركز البحث والتطوير الجديد التابع لـ Ask.com في ألمانيا

تقوم Ask.com بتشكيل مركز جديد للبحث والتطوير في هامبورغ بألمانيا، كما أعلنت الشركة عن تعيين إريك هيمان مديرًا لاقتناء المحتوى العالمي لشركة Ask.com. اسأل.كوم; “الرئيس السابق للتكنولوجيا في Seekport، سيقود هيمان فريق التطوير في هامبورغ.”

سيركز فريق هامبورغ على البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا البحث العالمية، والعمل مباشرة مع مراكز البحث والتطوير Ask.com في بيزا، إيطاليا، وهانغتشو، الصين، وكامبل، كاليفورنيا، وبيسكاتواي، نيوجيرسي بعد افتتاح مركز الأبحاث في بيزا في وقت سابق. وفي هذا العام، تستمر هذه الخطوة في تعزيز وجود Ask.com في أوروبا، مع إطلاق مواقع Ask Espana، وAsk Deutschland، وAsk France، وAsk Italia، وAsk Nederland مؤخرًا.

بصفته مديرًا لاقتناء المحتوى العالمي لـ Ask.com، سيلعب Heymann دورًا مهمًا في تطوير التقنيات الأساسية التي تعمل على تشغيل محرك بحث Ask.com. وعلى وجه التحديد، سيركز هيمان وفريقه على تقنيات الزحف لفهرسة محتوى الويب العالمي، بما في ذلك صفحات الويب والصور والأخبار ومحتوى المدونات، من بين أمور أخرى.

وقال أبوستولوس جيراسوليس، نائب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا البحث في Ask.com: “إن توسيع فريق البحث والتطوير الأوروبي لدينا سيسمح لـ Ask.com بمواصلة تطوير وتوسيع نطاق بحثنا ذي المستوى العالمي”. “بالإضافة إلى ذلك، نحن فخورون بتعيين إيريك هيمان رئيسًا لفريق هامبورغ، حيث إنه معروف على نطاق واسع بخبرته في استرجاع المعلومات وتقنيات الزحف وخوارزميات الويب والأنظمة القابلة للتطوير. وستكون سنوات خبرته الطويلة وخبرته في مجال البحث مفيدة للغاية لمستخدمينا في جميع أنحاء العالم.”