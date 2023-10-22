ستساعدك المقالة التالية: مسابقة محرك البحث للقمصان

مسابقة محرك البحث للقمصان

لقد كنت دائمًا معجبًا جدًا بالقمصان التي يبيعها فيليب ليسين جوجل بلوسكوبيد ويرغب في التوسع في مدى توفر القمصان ذات الصلة بمحرك البحث (ترتبط قمصان فيليب أكثر بالتكنولوجيا والمدونات ولكنها رائعة جدًا). تحتوي مجلة محرك البحث على قمصان في قائمة المهام الخاصة بنا خلال العام الماضي وسأغتنم الفرصة وأرسل هذا الطلب إلى قرائنا.

لدينا منافسة صغيرة حيث يمكن للقراء إرسال شعارات أو أفكار للقمصان لقمصاننا لعام 2006 في SEJ. كل ما عليك فعله هو كتابة فكرتك في مربع التعليق أدناه وفي الأول من مارس سأعلن عن القمصان الفائزة التي سنعرضها لفترة محدودة في مجلة محرك البحث.

وبالطبع، أولئك الذين يتوصلون إلى الشعارات والشعارات وأفكار القمصان الفائزة سيحصلون على قميص مجاني محدود الإصدار من Search Engine Journal.

مرة أخرى، نحن لا نبحث تحديدًا عن قمصان خاصة بـ SEJ. بدلاً من ذلك، Google وYahoo وMSN وSEO والتسويق عبر البحث والتصنيف والربط والمواضيع الأخرى ذات الصلة بصناعة البحث.

أوه نعم، إذا فزت فسنفوز بك أيضًا – لذا قم بنشر أفكارك أدناه!

ويسعدني أن أعلن ذلك قميص وافقت على رعاية المسابقة. تقدم Spreadshirt مجموعة واسعة من المنتجات يمكن لناشري الويب والمدونين تحميل رسوماتهم على مواقعك وبيعها. القمصان متوفرة بألوان وقصات متعددة بما في ذلك قمصان Ringer T’s وV-Neck وXXXL. تقدم Spreadshirt أيضًا مجموعة واسعة من الملابس النسائية ذات العلامات التجارية وملابس التمارين والقبعات والإكسسوارات المكتبية.

يساعدنا Spreadshirt أيضًا في تقديم المزيد من الجوائز وفتح المنافسة أمام المزيد من الفائزين. بمساعدة Spreadshirt، سنعلن الآن عن 10 فائزين في مسابقة قمصان محرك البحث.

بالإضافة إلى شركة باري شوارتز رستيبريك سوف نقوم بإنتاج التصاميم النهائية لرسومات القمصان والتي سنقوم بنقلها إلى Spreadshirt للطباعة والتوزيع.

شكرًا جزيلاً لـ RustyBrick وSpreadshirt لجعل هذه المسابقة حقيقة!