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مستخدمي AOL وIBM Connect Instant Messenger

تعمل AOL وIBM الآن معًا لربط مجتمعات المراسلة الفورية الخاصة بهما. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن مستخدمو IBM Lotus Sametime من الاتصال بمستخدمي AOL وAIM وICQ و Apple خدمات الرسائل الفورية iChat. هدف IBM هو أن يتمكن عملاء المراسلة Lotus Sametime من الدردشة مع مستخدمين من AOL وYahoo Messenger وGoogle Talk.

قال كين بيسكونتي، نائب الرئيس لمنتجات مكان العمل والبوابات والتعاون بشركة IBM: “تلتزم شركة IBM بجمع مجتمعات الأعمال معًا لزيادة الإنتاجية”. “إن الاتحاد المعتمد مع شبكة المراسلة الفورية العالمية التابعة لشركة AOL سيمكن عملائنا من تبادل المعلومات بسرعة ومشاركة الموارد مع الشركاء والموردين والعملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها.”

سيتمكن مستخدمو Sametime أيضًا من تبادل معلومات الحضور عن طريق إضافة أسماء شاشة AOL وأرقام ICQ إلى قوائم جهات اتصال Sametime الخاصة بهم أثناء دعوة الآخرين لإضافة هويات Sametime إلى قائمة أصدقاء AIM وميزات قائمة جهات اتصال iChat وICQ. بالإضافة إلى ذلك، تنص الاتفاقية على إمكانية الوصول إلى خدمة AIM Clearinghouse الجديدة الخاصة بـ AOL، والتي ستسهل على عملاء Sametime الاتصال بشبكة AOL بالإضافة إلى شبكات العملاء وشركاء الأعمال وأنظمة المراسلة الفورية للمؤسسات الأخرى (EIM).

وباحتساب علاقتها الجديدة مع IBM، ستصل خدمات المراسلة الفورية التي تقدمها AOL إلى أكثر من 75 بالمائة من جميع مستخدمي المراسلة الفورية في المؤسسات. يشمل شركاء اتحاد AOL الحاليين Microsoft Corporation و Reuters, Inc. و Jabber, Inc. و Antepo, Inc. و Omnipod, Inc. و Communicator, Inc. و Parlano, Inc. و Thomson Financial وخدمة IMTrader التابعة لشركة Pivot Solution.