ستساعدك المقالة التالية: مستقبل العمل: كيف تغير الروبوتات مكان العمل

منذ إنشائها في منتصف القرن العشرين ، تقدمت الروبوتات بشكل ملحوظ. تم استخدام الروبوتات إلى حد كبير في البداية للأتمتة الصناعية ، لكنها تُستخدم الآن في مجموعة متنوعة من المهام ، من استكشاف الفضاء إلى الرعاية الصحية.

دفعت التطورات التكنولوجية ، لا سيما في مجالات أجهزة الاستشعار والحساب والذكاء الاصطناعي ، إلى إنشاء الروبوتات. أصبحت الروبوتات مهرة بشكل متزايد في التنقل في بيئاتها والتفاعل مع الناس حيث أصبحت أجهزة الاستشعار أكثر تطوراً وأسعارها معقولة. الروبوتات قادرة الآن على معالجة المزيد من البيانات والقيام بمهام أكثر صعوبة بسبب التقدم في قوة الحوسبة.

في السنوات الأخيرة ، لعب الذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في تطور الروبوتات. يمكن للروبوتات الآن التعلم من التجارب السابقة والتكيف مع المواقف الجديدة بفضل التطورات في التعلم الآلي ورؤية الكمبيوتر. نتيجة لذلك ، تم تطوير روبوتات مستقلة يمكنها العمل دون تدخل بشري.

كما أثرت مطالب مختلف قطاعات الاقتصاد ومجالات التطبيق على تقدم الروبوتات. يتم تصنيع الروبوتات المستخدمة في التصنيع لتكون دقيقة وفعالة للغاية ، ولكن الروبوتات المستخدمة في الرعاية الصحية مصنوعة لتكون دقيقة وآمنة.

بالنظر إلى المستقبل ، من المتوقع أن تستمر الروبوتات في التطور ، لتصبح أكثر ذكاءً واستقلالية وتكيفًا. سيخلق هذا فرصًا جديدة لاستخدام الروبوت ، مثل استكشاف الفضاء ومساعدة ذوي الإعاقات على العيش بحرية أكبر. للتأكد من أن الروبوتات جديرة بالثقة وآمنة ومفيدة للمجتمع ، من الضروري التأكد من استخدام المعايير والاعتبارات الأخلاقية لدفع إنشاء الروبوتات.

وفقًا لباناسونيك ، يمكن لروبوت “Hakobo” التعرف على العوائق وتحديد وقت الانعطاف والتوقف من تلقاء نفسه. يقوم مركز التحكم في Fujisawa أيضًا بمراقبته في نفس الوقت ، وفي أي وقت تواجه فيه الروبوتات عوائق أو تتعطل ، سيتم إخطار مركز التحكم على الفور من خلال الكاميرات.

منذ بضع سنوات حتى الآن ، تقوم مطاعم الوجبات السريعة مثل McDonald’s و Sonic و Chipotle بتجربة روبوتات الكلام التي يقودها الذكاء الاصطناعي لتلقي الطلبات عبر الهاتف والسيارة. ومع ذلك ، بعد لقاءات مع روبوتات الكلام التي لا يمكنها تلقي أوامرها بدقة ، أعرب بعض عملاء ماكدونالدز على TikTok عن استيائهم – وفي بعض الحالات ، ضحك هستيري – بشأن الموقف.

تظهر امرأة شابة ترتدي قبعة صغيرة من Adidas في منشور شهير بواسطةthemaddivlog