ستساعدك المقالة التالية: مشاركة مشاهد وأصوات أوروبا من خلال YouTube

المفوضية الأوروبية بالتعاون مع YouTube تم إطلاقه يوتيوب، بوابة فيديو تعرض أعمال الاتحاد الأوروبي. وتأمل المفوضية الأوروبية في نشر أنشطة المفوضية من خلال مقاطع الفيديو وفي نفس الوقت تشجيع مواطنيها على التعليق على مقاطع الفيديو التي يتم تحميلها على قناة EUTube. ستحتوي قناة EUTube على نشرات إخبارية مصورة عن المفوضية الأوروبية وعنها. ومن خلال مقاطع الفيديو هذه، تأمل المفوضية الأوروبية أن يتم إغراء مواطنيها بمشاهدة مقاطع فيديو أخرى في القناة مما يجعلهم أكثر وعياً بما تفعله المفوضية الأوروبية.

قال ميكولاج دوجيليفيتش، المتحدث باسم مفوض الاتحاد الأوروبي للعلاقات المؤسسية واستراتيجية الاتصالات، إن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى YouTube لهذا السبب:

“عندما يشاهد المستخدم مقاطع على القناة، يُطلب منه مشاهدة مقاطع أخرى من نفس المصدر”،

هناك بالفعل ردود فعل متنوعة على استراتيجية المفوضية الأوروبية لاستخدام موقع تحميل الفيديو على شبكة الإنترنت 2.0 مثل YouTube. لكن المفوضية الأوروبية تعتقد أن هذه طريقة للوصول إلى الأشخاص الذين يستخدمونها YouTube. ولكن مرة أخرى، لا يسع المرء إلا أن يتساءل لماذا تستخدم مثل هذه المنظمة الدولية الكبيرة خدمة الويب التجارية للغاية بدلاً من ابتكار التكنولوجيا الخاصة بها.

دعونا نأمل فقط ألا نرى مساحة للاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.

في هذه الأثناء، لماذا لا تقوم بزيارة EUTube والاستمتاع بالمشاهدة كيف يمكن للجميع إنقاذ الكوكب من خلال فيديو رسوم متحركة.