ستساعدك المقالة التالية: مشغل MP3 من Google مدعوم من GMail

مشغل MP3 من Google مدعوم من GMail

من الواضح أن لدى Google مشغل MP3 يمكن للناشرين استخدامه على مواقعهم والذي تم اكتشافه بواسطة أميت أغاروال للإلهام الرقمي. كان أميت يتصفح GMail اليوم وعثر على المشغل الذي يقوم بتشغيل ملفات MP3 عبر واجهة GMail، “دون الحاجة إلى تنزيل ملف MP3 أو فتح مشغل وسائط خارجي.”

المزيد من أميت:

عندما تتلقى ملفًا صوتيًا كمرفق بالبريد الإلكتروني، انقر فوق زر التشغيل وسيقوم Google بتشغيل الملف الصوتي لك في نافذة منبثقة.

الآن من خلال البحث في رمز مشغل GMail Mp3، اكتشفت أن مشغل فيديو Google هو في الواقع الذي يقوم بتشغيل الملف الصوتي. في الواقع، يمكنك تشغيل أي ملفات MP3 من مشغل فيديو Google المضمن دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى GMail. إليك عنوان URL السري:

http://mail.google.com/mail/html/audio.swf?audioUrl=MP3_URL

يأخذ Philipp Lenssen من Google Blogscoped مشغل Google MP3 خطوة أخرى إلى الأمام من خلال مثال لمشغل Google MP3 المضمن في موقع ويب عبر iFrame:

لقد قمت بتضمين رابط لبودكاست باستخدام غلاف MP3 من Google في إطار Iframe بسيط… والآن لديك إمكانات البث وواجهة تشبه فيديو Google مع شريط التقدم وتعديلات الصوت.

اطلع على مثال عمل Philipp مع إمكانية استبدال ملفات MP3 على جوجل بلوسكوبيد.