ستساعدك المقالة التالية: مشكلات Firefox وIE 7 وSafari في MSN adCenter

مشكلات Firefox وIE 7 وSafari في MSN adCenter

افتتح MSN adCenter نفسه بالأمس لمدة ثلاث ساعات من عمليات الاشتراك الجديدة لمستخدمي BETA وتم تذكير عالم التسويق مرة أخرى باتجاه MSN المتمثل في عدم وجود توافق مع Firefox على رأس جدول أعمالهم. لم يواجه مستخدمو متصفح Firefox مشكلات مع adCenter منذ أن تم إتاحته لأول مرة لمجموعات مختارة من المختبرين فحسب، بل إن تجارب اليوم تمثل مشكلات الأمان والمتصفح عبر Firefox وSafari وحتى Internet Explorer.

كتب Brent Franson عن مشكلات Safari في إعلان MSN adCenter التابع لـ SEJ:

لقد اكتشفت هذا الصباح أنه قد يكون من الصعب جدًا استخدام MSN adCenter الجديد إذا كنت من مستخدمي Mac. AdCenter غير متوافق مع Safari أو Firefox…فقط IE 6 أو أعلى. توقفت Microsoft عن تقديم IE 6 لنظام التشغيل Mac في 31 يناير من هذا العام؛ أنها توفر رحلات السفاري كبديل.

مرة أخرى، AdCenter الجديد غير متوافق مع Safari.

أنا أكره جهاز Virtua PC تقريبًا بقدر ما أكره IE… هل سأضطر إلى شراء جهاز كمبيوتر فقط لتشغيل حملات MSN PPC؟ حسنًا، هذا هو الشيء الوحيد الذي لا أرغب في القيام به.

MSN AdCenter وIE 7 من zunch’s ZEN-SEM :

من المضحك أن تحاول الاشتراك في إحدى الخدمات ويتعين عليك تجاوز بعض العوائق الفنية فقط لإنجازها. مثلما حدث عندما كان Tyson (أخصائي تحسين محركات البحث) هذا الصباح يحاول إنشاء حساب MSN Adcenter باستخدام IE 7. استمر Adcenter في ظهور خطأ غير متوافق في متصفح الويب.

يبدو أنه يتعين عليك العودة إلى IE 6 إذا كنت تريد إنجاز أي شيء في MSN Adcenter. أود أن أقترح عدم تبديل رأس وكيل المستخدم الخاص بك إلى IE 6 باستخدام مبدل FF UA أيضًا، حيث تنقطع الأنماط الموجودة في جميع النماذج وتحصل على الكثير من مشكلات تداخل طبقة النموذج.

حتى أن داني في Search Engine Watch نشر حول نافذة “موقع الويب المعتمد من قبل هيئة غير معروفة” التي ظهرت على المواقع التي تستخدم البرنامج النصي لتتبع التحويل من MSN adCenter؛ شيء لديه فرصة كبيرة لمنع المشترين من الموت في مساراتهم:

هل تعلم أن مركز إعلانات MSN غير متوافق مع Firefox؟ لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا، ولكن المثير للاهتمام هو أن تتبع التحويل غير متوافق أيضًا. ولذلك، فإن أي تاجر يستخدم البرنامج النصي لتتبع التحويل سيواجه مشكلات مع عملائه في Firefox.

عندما يشترون شيئًا ما، سيتم إخبارهم أن التاجر يتظاهر بأنه r.microsoft.com. وغني عن القول أن هذا سيكون مشكلة لـ 10٪ على الأقل من عملاء التاجر.

اتصلنا بـ MSN وتحدثنا معهم. الحل الرسمي الخاص بهم هو أنه يجب علينا تحويل جميع ممثلي خدمة العملاء لدينا إلى IE6 وتنبيه عملائنا بأنه يجب عليهم استخدام IE6 فقط للشراء منا. حسنًا، هذا لا يبدو حلاً عمليًا بالنسبة لي.