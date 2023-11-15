ستساعدك المقالة التالية: مصدر Reddit عند الإشارة: أداة لمراقبة الأعمال

Reddit عبارة عن منصة وسائط اجتماعية شهيرة تتيح للمستخدمين مشاركة المحتوى ومناقشة الموضوعات والمشاركة في مجتمعات مختلفة تُعرف باسم subreddits. مع أكثر من 430 مليون مستخدم نشط، يعد Reddit مجتمعًا ضخمًا عبر الإنترنت يتمتع بالقدرة على التأثير على سمعة العلامات التجارية عبر الإنترنت بشكل إيجابي أو سلبي. أحد الأسباب الرئيسية وراء نجاح Reddit في بناء سمعة العلامات التجارية أو كسرها يرجع إلى المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على النظام الأساسي.

علاوة على ذلك، تشتهر Reddit أيضًا بقاعدة المستخدمين النشطة والمتحمسة التي يمكنها تنظيم الحملات أو المقاطعات أو الاتجاهات الفيروسية التي يمكن أن تؤثر على سمعة العلامة التجارية. لذلك، يجب أن تكون العلامات التجارية على دراية بتأثير Reddit على سمعتها.

حماية صورة علامتك التجارية

هل سمعت من قبل عن جدل أوريو “Double Stuf”؟ في عام 2013، نشر أحد مستخدمي موقع Reddit صورة تقارن كمية حشوة أوريو العادية مقابل كمية أوريو دوبل ستوف. تشير الصورة إلى أن Double Stuf Oreos لم يحتوي في الواقع على ضعف كمية الحشو الموجودة في Oreos العادية، كما يوحي الاسم.

انتشر هذا المنشور على موقع Reddit وسرعان ما اكتسب زخمًا على وسائل التواصل الاجتماعي. بدأ الناس في اختبار النظرية ومشاركة النتائج التي توصلوا إليها. حتى أن البعض ابتكر تجارب معقدة تتضمن وزن البسكويت وكشط الحشوة لقياس سمكها.

أدى هذا الجدل إلى إصدار بيان رسمي من الشركة الأم لشركة Oreo، Mondelez International، والذي أكد أن Double Stuf Oreos يحتوي على حوالي 1.86 مرة من كمية الحشوة الموجودة في Oreos العادية. بالنسبة لبعض منتقدي واحدة من أشهر العلامات التجارية للبسكويت في الولايات المتحدة، فإن هذا الفارق لا يزال غير كبير بما يكفي لتبرير اسم “Double Stuf”.

على الرغم من ردود الفعل المتباينة، أظهر الجدل حول “Double Stuf” Oreo قوة وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات عبر الإنترنت مثل Reddit في زيادة الوعي وإثارة المحادثات حول أصغر القضايا.

الآن، هذه القصة التي تم تسليط الضوء عليها على Reddit يجب أن تحذرك من مدى أهمية علامتك التجارية في إثارة آذانهم عندما يتعلق الأمر بهذا المنتدى. حتى عندما لا تبيع منتجًا في السوق الشامل مثل البسكويت اللذيذ، فلا يزال من الحكمة الانتباه إلى ما يقوله الجمهور عن علامتك التجارية هناك. هذا هو المكان الذي يبحث فيه الأشخاص عن التعليقات – ويشاركونها – دون أي تشويش أو تفاصيل تسعير أو منتجات بديلة.

اكتشاف أحدث الاتجاهات

نحن لسنا أول من يخبرك بذلك، فالأمور لم تتحرك بهذه السرعة من قبل. اتضح أن العديد من الاتجاهات ظهرت على موقع Reddit على مر السنين، بدءًا من الميمات الفيروسية إلى الحركات السياسية.

أحد الاتجاهات التي حظيت باهتمام كبير على Reddit في السنوات الأخيرة هو “وول ستريت بيتس” مجتمع. يركز هذا subreddit على الاستثمار في سوق الأوراق المالية، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر أو المضاربة. يشارك أعضاء المجتمع استراتيجياتهم الاستثمارية ويناقشون فرص الاستثمار المحتملة.

في أوائل عام 2021، وول ستريت بيتس تصدر المجتمع عناوين الأخبار عندما نظم أعضاؤه حملة شراء منسقة لسهم شركة GameStop، وهي شركة تجزئة لألعاب الفيديو متعثرة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر السهم بشكل كبير، مما أدى إلى خسائر كبيرة لبعض المستثمرين المؤسسيين الذين راهنوا ضد نجاح الشركة.

لفتت ملحمة GameStop الانتباه إلى قوة المجتمعات عبر الإنترنت في التأثير على الأسواق المالية، فضلاً عن الشعبية المتزايدة للاستثمار بالتجزئة بين الأجيال الشابة. تمت تغطية القصة على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الرئيسية وأثارت مناقشات حول تنظيم مجتمعات الاستثمار عبر الإنترنت وإضفاء الطابع الديمقراطي على الأسواق المالية.

من تغيير قطاع الأغذية إلى قلب صناعة التمويل، مع Reddit هناك خط رفيع!

مراقبة رديت مع الإشارة

لقد كانت Mention أداة موثوقة لمراقبة المنتديات المهمة، بما في ذلك Reddit، لسنوات. ومع ذلك، فقد جعلنا تتبع الإشارات على Reddit أكثر سهولة عن طريق إضافتها كمصدر مستقل.

في السابق، كان Reddit مدرجًا في فئة “المنتديات”، ولكنك الآن ستجده كخيار منفصل عند إنشاء تنبيه في المصادر المراقبة لدينا. خذ الأفضل واترك الباقي عن طريق إضافة عوامل التشغيل المناسبة والكلمات الرئيسية الإضافية إلى استعلامك وتصفية البلدان واللغات التي تهمك فقط.

ستجد في خلاصتك معاينة للمنتدى الفرعي الذي يحتوي على كلماتك (كلماتك) الرئيسية مع إمكانية وضع علامة على الإشارة أو تعيينها أو مشاركتها مع زملائك. لكل إشارة، سيكون لديك رؤى مثل درجة تأثير الإشارة نفسها والمشاعر التي تنشرها. للحصول على أقصى استفادة من الإشارات الخاصة بك في الموجز، يمكنك اختيار عرض فقط تلك التي تتوافق مع فترة زمنية معينة، أو مع شعور معين أو التي تتمتع بمستوى الوصول الذي تعتبره مهمًا.

إذا كان حسابك يتمتع بإمكانية الوصول إلى البيانات التاريخية، فيمكنك جلب إشارات Reddit التاريخية.

باستخدام أداتنا، يمكنك تتبع الإشارات إلى علامتك التجارية أو منتجك أو صناعتك على Reddit، وتحديد تعليقات العملاء ومشاعرهم، والبقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات والمناقشات ذات الصلة بعملك. توفر خلاصتنا البديهية رؤى في الوقت الفعلي وبيانات قابلة للتنفيذ تمكنك من اتخاذ قرارات مستنيرة واتخاذ خطوات استباقية لتحسين سمعة علامتك التجارية والتفاعل مع جمهورك.

ابق على اطلاع دائم بتواجدك عبر الإنترنت من خلال إمكانات المراقبة المبسطة التي يوفرها Mention.