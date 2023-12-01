ستساعدك المقالة التالية: مصطلحات البحث على Amazon: كيفية تحسين الكلمات الرئيسية

Amazon يمكن لمحرك البحث التنافس بحق مع Google. تسعى الشركات جاهدة لتقديم أفضل محتوى وتجربة مستخدم ممكنة. لذلك، يبذل كلا محركي البحث قصارى جهدهما لتكييف طلب المستخدم مع الصفحة الناتجة بشكل مثالي. على الرغم من وجود العديد من القواعد المحددة لـ Google SEO، Amazon لدى SEO أيضًا أفضل الممارسات الخاصة بها Amazon الكلمات الرئيسية للبائع و Amazon تحسين مصطلحات البحث. الآن دعونا نشارك بعضًا من الأفضل Amazon نصائح حول مصطلحات البحث لاختيار الكلمات الرئيسية الفائزة لمنتجك وجعلها أكثر وضوحًا في نتائج البحث.

ماذا يكون Amazon مصطلحات البحث؟

حسب الاسم المقترح، Amazon مصطلحات البحث هي الكلمات الرئيسية على Amazon يستخدمها المتسوقون للعثور على المنتج الذي يهتمون به. تقوم المنصة بمطابقة مصطلحات بحث العميل مع الكلمات الرئيسية للتاجر في هذا المجال وتعرض العناصر الأكثر صلة. ما هو أكثر من ذلك، مصطلحات البحث على Amazon يغطي العديد من حالات الاستخدام والنوايا المحددة التي قد يحددها المستخدمون مباشرة في شريط البحث. على سبيل المثال، يستخدم البعض الكلمة الرئيسية الطويلة، مثل “كريم ليلي مضاد للتجاعيد رخيص الثمن”. في المقابل، يمكن للآخرين فقط تصفح المجموعة ومقارنة الأسعار باستخدام الاستعلام “كريم الليل”.

ماهو الفرق بين Amazon مصطلحات البحث والكلمات الرئيسية الخلفية؟

Amazon مصطلحات البحث عبارة عن عدة كلمات رئيسية يكتبها المشترون في محرك بحث الأنظمة الأساسية للعثور على بعض المنتجات. يشير إليها الأشخاص عادةً على أنها كلمات رئيسية خلفية لأنها مخفية في الواجهة الخلفية لـ Amazon القوائم. لذا، الخلفية Amazon الكلمات الرئيسية لـ Seller Central هي عبارات البحث التي لا تظهر في صفحة تفاصيل منتجك. في حين أنه من المستحيل التنبؤ وتغطية كل شيء Amazon الكلمات الرئيسية لمصطلحات البحث، لا يزال من الممكن اختيار الكلمات الأكثر فوزًا وإضافتها إلى وصف المنتج الخاص بك في الواجهة الخلفية.

لسوء الحظ، ينسى العديد من البائعين ملء الكلمات الرئيسية الخلفية لأنها غير مرئية للعميل. ومع ذلك، يمكن للكلمات الرئيسية الخلفية أن تعزز على الفور تصنيف البائع الخاص بك في نتائج البحث. لك Amazon لا تزال القائمة مرتبة استجابةً لها، ويستخدمها المشترون المحتملون للعثور على منتجك مدرجًا في السوق. فكيف تضيف Amazon مصطلحات البحث المركزية للبائع؟

لملء الكلمات الرئيسية الخلفية:

حدد أحد العناصر الخاصة بك في علامة التبويب “إدارة المخزون” في حساب Seller Central الخاص بك. اختر المنتج الذي ترغب في إضافة كلمات رئيسية خلفية له واختر تحرير. اختر قسم الكلمات الرئيسية في نافذة التحرير، التي تعرض نموذج إدخال الكلمة الرئيسية.

يمكنك الحصول على خيارين رئيسيين للاختيار من بينهما – الكلمات الرئيسية البلاتينية ومصطلحات البحث. الصندوق الأول مخصص فقط لعدد قليل من التجار الذين وصلوا إلى حالة البائع البلاتيني (اعتبارًا من عام 2016، لم يعد هذا البرنامج متاحًا). يمكنك تجاهل هذا الحقل واستخدام الحقل فقط لمصطلحات البحث. هنا يمكنك ملء كل ما تبذلونه من Amazon الكلمات الرئيسية لمركز البائع.

فعال Amazon استراتيجية تحسين محركات البحث: كيفية اختيار الكلمات الرئيسية لـ Amazon؟

من اجلك Amazon لكي تكون استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) فعالة، عليك اتباع بعض المبادئ الأساسية. كل شيء يبدأ بالبحث عن الكلمات الرئيسية. أولا، عليك أن تعرف ما Amazon يبحث العملاء عن الكلمات ذات الصلة (أي التي تنطبق على استعلامات العملاء) ويستخدمونها في قائمتك للسماح للأشخاص بالعثور على منتجك. الكلمة الأساسية هنا مناسبة. لأنه لا يهم مدى تكرار الاستعلامات التي تستخدمها إذا لم ينتهي الأمر بالعملاء إلى شراء منتجك. بمجرد تحديد الكلمات الرئيسية ذات الصلة، تتمثل مهمتك في وضعها بشكل استراتيجي في عنوان (عنوان) المنتج، وكذلك في قسم “الميزات” (الميزات)، و”الوصف” (الوصف)، وقسم “مصطلحات البحث”.

تذكر أنه حتى عندما تقوم بتحسين قائمتك، فإن العمل لم ينته بعد. التحسين هو عملية مستمرة، مما يعني أنك سوف تمر باستمرار بالدورة: “التحسين – التحليل – التكرار”. لتحقيق النجاح، تحتاج إلى تتبع الكلمات التي يتم تحويلها بشكل جيد إلى مبيعات وزيادة حجم تلك الكلمات في قائمتك. بالطبع، يمكنك دائمًا إضافة المزيد من الكلمات الرئيسية إلى القائمة أو تعديل القائمة الحالية لجعل الاستعلامات أكثر صلة.

غالبًا ما نعتبر بعض الاستعلامات ذات صلة، ولكنها لا تتحول إلى مبيعات. في مثل هذه الحالات، من المفيد تحديث القائمة لتسليط الضوء بشكل أفضل على ميزة المنتج المذكور في الطلب. ومع ذلك، هناك أيضًا مواقف عكسية عندما تجد كلمات رئيسية غير متوقعة تؤدي إلى تحويلات جيدة. في هذه الحالة، يمكنك التركيز على هذه الكلمات الرئيسية الجديدة. وفي كلتا الحالتين، هدفك هو العثور على ما يعمل بشكل جيد ونقل قائمتك في الاتجاه الصحيح. الآن دعونا نناقش كيفية الاستخدام Amazon الكلمات الدالة.

كيفية استخدام مصطلحات البحث في Amazon البائع المركزي

إنه أمر حيوي ل Amazon لا ينبغي للبائعين تفويت العنصر المهم المتمثل في تحسين محرك البحث Amazon. حاليًا، يمكنك ملء ما يصل إلى 250 حرفًا في حقل مصطلحات البحث على المنصة، بما في ذلك المسافات. هدفك هو تحديد أكبر عدد ممكن من عمليات البحث حتى يتمكن العملاء من العثور على منتجاتك بسهولة.

ستحتاج إلى جميع الكلمات الرئيسية المباشرة وغير المباشرة التي وجدتها أثناء البحث للقيام بذلك. لا تكرر الكلمات الرئيسية. استخدم الكلمات المشتركة أو الفواصل أو علامات الترقيم. نوصي بكتابة جميع عمليات البحث بأحرف صغيرة لأنها تبدو أكثر أناقة وأسهل في التعامل معها. هنا Amazon مثال على مصطلحات البحث: حامل مكتبي منظم رائع وفريد ​​من نوعه وثقيل ولطيف ومنظم.

من الضروري أن تستغرق بعض الوقت لإعداد مصطلحات البحث لأن مقاييس البحث الخاصة بك تعتمد عليها بشكل كبير. إذا لم تقم بتضمين كلمة رئيسية، فقد يفقد المتسوقون العناصر الخاصة بك. مع Amazon مصطلحات البحث، يمكنك إضافة استعلامات إضافية وزيادة جمهورك المحتمل. لذا، إذا قمت بتحسين كل شيء بشكل صحيح، فيمكن أن تصبح ميزة على القوائم المنافسة.

الآن دعونا نتعرف على كيفية الاستخدام Amazon الكلمات الرئيسية في حقل مصطلحات البحث وكيفية اختيار الكلمات الرئيسية لها Amazon للترويج لمنتجاتك بشكل أفضل.

اختر الكلمات الرئيسية الصحيحة أولاً

ابدأ مع Amazon البحث عن الكلمه الرئيسيه. إنها عملية فنية وإبداعية تتطلب جمع جميع الكلمات الرئيسية والعبارات التي يحتمل أن تكون مناسبة والتي يمكن للمشترين استخدامها للبحث عن منتج معين. أولاً، قم بطرح الأفكار حول استعلامات البحث الأكثر صلة بنفسك. بعد ذلك، قم بدعم أفكارك بأبحاث أكثر كفاءة باستخدام مزيج من أدوات تحسين محركات البحث (SEO) و Amazon. بالإضافة إلى استخدام تطبيقات مخصصة ل Amazon تحليل كلمات البحث، باستخدام أدوات تحسين محركات البحث الأساسية، من المنطقي أيضًا العثور على مصطلحات بحث لـ Amazon البائع منذ كثير Amazon وتداخل استعلامات Google. والفرق الوحيد هو أن Amazon لدى المتسوقين نية شراء أكثر وضوحًا.

لا تستخدم كلمات الحشو

لك Amazon يجب أن تكون كلمات البحث محددة ومباشرة قدر الإمكان. لهذا السبب لا تستخدم عوالم الحشو والعوالم المائية – فهي لا معنى لها ولا يمكن أن تعد بأي تأثير ولكنها فقط تأخذك Amazon حدود مصطلحات البحث. أما بالنسبة لل Amazon على سبيل المثال، مصطلحات البحث، في هذه الحالة، من الأفضل استخدام الكلمة الرئيسية “كريم الليل” بدلاً من “كريم للعناية الليلية” لأن كلمتي “ليل” و”كريم” فقط هي التي لها معنى حقيقي بالنسبة لمحرك البحث.

عقل Amazon حدود مصطلحات البحث

هناك حد صارم لجهودكم Amazon كلمات البحث الرئيسية. لديك 249 حرفًا فقط، بما في ذلك المسافات وعلامات الترقيم، لتحديد الكلمات الرئيسية في Seller Central التي ستتطابق مع منتجك واستعلام المستخدم. لذا، عليك أن تكون حكيماً عند استخدامها. يوصي الخبراء بحذف علامات الترقيم وعلامات الاقتباس والواصلات. ليس هناك أي فائدة أيضًا من استخدام الأحرف الكبيرة – فلا يهم بالنسبة للبحث عن الكلمات الرئيسية.

موازنة الكلمات الرئيسية الطويلة

تعد الكلمات الرئيسية الطويلة مفيدة جدًا لـ Google SEO نظرًا لأنها تسمح لك باحتلال أعلى موضع بحث على الفور تقريبًا وفقًا للاستعلام المحدد. ولكن قد يكون من المفيد أن تكوني حذرة معهم عند استخدام ذيول طويلة Amazon تحسين محركات البحث. يميل معظم المستخدمين إلى البحث باستخدام كلمات رئيسية أكثر عمومية ذات حجم بحث أكبر وأكثر قدرة على المنافسة. لذا، تتمثل المهمة في تحقيق التوازن بين الكلمات الرئيسية العامة الأكثر صلة بالكلمات الرئيسية ذات الذيل الطويل الأكثر تحديدًا لتغطية جميع أغراض البحث المحتملة وأنماط سلوك المستخدم.

إضافة كلمات رئيسية للنمط

نمط الكلمات الرئيسية على Amazon هي مصطلحات بحث أخرى يمكنك تضمينها في قائمة المنتجات الخاصة بك. بالمقارنة مع الكلمات الرئيسية الأخرى، يتم استخدامها لوضع المنتجات في فئات معينة. بالإضافة إلى ذلك، تستجيب هذه الكلمات الرئيسية للمرشحات التي يمكن للعملاء تطبيقها في شريط البحث الخاص بهم لفرزها بشكل أفضل أثناء عملية البحث.

كلمات رئيسية ذات نمط مختلف Amazon يجب أن تتضمن الموضوع والجمهور المستهدف والاستخدام المقصود والسمات الأخرى. عند إضافة مصطلحات البحث هذه إلى ملف Amazon القائمة، توفر المنصة خيارات محددة يمكن للبائعين تحديدها عبر القائمة المنسدلة. لا يمكن أن يظهر العنصر الخاص بك في نتائج البحث التي تمت تصفيتها إلا عند ملء هذا التصنيف. وبالتالي، تأكد من أنك لا تفوت هذه الحركة.

تتبع الأداء

لا يزال تتبع أداء كلماتك الرئيسية ضروريًا لمعرفة أي منها يعمل بشكل أفضل لمتجرك ويستخدمه المتسوقون بشكل متكرر. ولهذا الغرض، يمكن أن تساعدك العديد من الحلول المخصصة في الحصول على نظرة ثاقبة حول الاستعلامات الرئيسية الأكثر أداءً.

تحسين التحويلات مع الدليل الاجتماعي

هناك أيضًا طريقة رائعة أخرى لتحسين مواضع البحث الخاصة بك. عندما يقترن بالحق Amazon استراتيجية تحسين محركات البحث، تصبح فعالة في نهاية المطاف. لتحسين تصنيف منتجك وتقييم البائع، والذي Amazon عند عرض منتجك في نتيجة البحث، ابدأ بجمع إثبات اجتماعي من المتسوقين السابقين.

وفق Amazon المتسوقين أنفسهم، فإن فرصة قراءة مراجعات المستخدمين الحقيقية قبل شراء أحد العناصر هي أحد الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك Amazon وأفضل خيارات التسعير ومجموعة واسعة من المنتجات. لذا، ابدأ بتحسين مواضع البحث الخاصة بك بمساعدة تعليقات المستخدمين.

بإمكان SageMailer مساعدتك في هذه المهمة. باعتباره Amazon تطبيق إدارة التعليقات، فهو يسمح لك بالاتصال بالمشترين السابقين ومطالبتهم بمراجعة والحصول على إشعار عندما يتركون تقييمًا نقديًا أو إيجابيًا أو سلبيًا جديدًا. لدى Sage Mailer أيضًا خيار اكتشاف التعليقات المزيفة، بالإضافة إلى ميزات إضافية ستجدها مفيدة للغاية لنمو أعمالك.

خاتمة: Amazon تحسين مصطلحات البحث

بعد ذكية Amazon تعد استراتيجية الكلمات الرئيسية ضرورية لاكتشاف متجرك ومبيعاته ونموه. سليم Amazon سيؤدي تحسين محركات البحث (SEO) إلى زيادة مواضع قوائمك في نتائج البحث، وجلب المزيد من الزوار، وزيادة التحويلات. ولكن، في الوقت نفسه، عملك هنا لا يتوقف عند البداية Amazon إعدادات مصطلحات البحث. بغض النظر عن مدى بطء تحرك المنافسين، فسوف يقومون بتحسين مواقعهم تدريجيًا، والتكيف مع القواعد المتغيرة، وتجاوزك. لذا، لمنع ذلك، قم بتتبع المقاييس الرئيسية باستخدام أدوات الطرف الثالث وضبط استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) إذا لزم الأمر.

في الواقع، هذه ليست المهمة الوحيدة التي عليك حلها لتصبح ناجحًا Amazon تاجر. يعد جمع الدليل الاجتماعي الحقيقي ومشاركته مع العملاء المحتملين من أفضل الممارسات الأخرى لتحقيق نمو هائل في المبيعات. ابدأ مع SageMailer لتبسيط هذه المهمة – يأتي التطبيق مزودًا بجميع الميزات الضرورية لإدارة سمعتك عبر الإنترنت وتعزيزها بشكل فعال.