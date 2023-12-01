ستساعدك المقالة التالية: مضحك Amazon مراجعات لتعزيز عملك

Amazon مراجعات المنتج هي ممتاز لعملك عبر الإنترنت. أنها تعطيك فرصة نادرة للاستماع مباشرة من العميل. تمنحك المراجعات السلبية فرصة كبيرة للتعلم ومنع التعليقات السلبية المحتملة. إن قوة تقييمات AMZ الإيجابية تؤدي إلى زيادة الأرباح والمبيعات. وبعد ذلك يأتي الغريب أو المضحك Amazon تعليقات المنتج.

إن الإعلان عن أفكارنا حول أشياء مختلفة ليس بالأمر الجديد. على الرغم من أن الأفلام أو الموسيقى أو الكتب الجديدة تتم مراجعتها عادة في البرامج التلفزيونية أو الصحف الشهيرة من قبل متخصصين، إلا أننا دخلنا عصر التقييم عبر الإنترنت بالكامل. الآن يمكن لأي شخص مشاركة تجاربه ليس حتى بعد مشاهدة بعض الأفلام أو قراءة بعض الكتب، ولكن أيضًا على قطاعة الموز والحليب كامل الدسم التوسكاني وقلم الحبر والدببة الصمغية والحرف اليدوية والفنون اللامعة. وما هو أفضل مكان للتدقيق إذا لم يكن كذلك Amazon وغيرها من المحلات التجارية عبر الإنترنت؟

ربما تكون قد عثرت على المراجعة المضحكة. من المحتمل أن تحصل عليه في العمل في شكل من أشكال الميم الجيد. ومع ذلك، هل أنت محظوظ إذا كان على أحد الخاص بك Amazon منتجات؟

حتى عندما يكون عميلك حسن النية ويشارك قصة ممتعة أو يمزح على شكل مزحة صغيرة، فإنه لا يزال يؤثر على المقاييس بنفس الطريقة التي يؤثر بها التقييم الحقيقي بنجمة واحدة. على الرغم من أن فكرتك الأولى قد تكون المقاومة ومحاولة حذف هذه المراجعة، فما رأيك في تحويل الليمون إلى عصير ليمون بدلاً من ذلك؟

لماذا تعد تقييمات العملاء المضحكة مفيدة لمتجر AMZ الخاص بك؟

قد تكون مراجعة المنتج وإدارة تعليقات البائع بمثابة صفقة رتيبة. وبالتالي، ما الذي قد يكون أفضل من تجنب هذه الرتابة مع بعض الفكاهة القديمة؟ حسنًا، الابتسامة بين الحين والآخر كافية لإبقائك عاقلًا.

أما على المستوى المهني فهو أمر مضحك Amazon قد تكون المراجعات رائعة للبائعين. يستمتع معظم العملاء بقصة رائعة عند شراء خدمة أو منتج. يريد معظم العملاء الضحك بشكل رائع، خاصة إذا كانوا على استعداد لملء معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بهم.

وبالإضافة إلى ذلك، الأفضل Amazon توفر لك التعليقات فرصة نادرة لمطابقة إبداع عميلك وتعزيزه برسائلك الرئيسية. إحدى الطرق الممتازة للقيام بذلك هي مطابقة روح الدعابة مع العميل في رسائلك الإخبارية أو منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي. ربما يمكنك القيام ببعض الحيل الرائعة لكتابة النصوص في أوصاف القائمة. أو قم بنشر تلك التقييمات الفكاهية عبر قنوات التواصل الاجتماعي واشكر المراجع على جهده ووقته في قيادة عملك. ليس هناك حدود لكيفية استخدام البائعين للأشياء المضحكة Amazon مراجعات المنتج لصالحهم.

هذا القلم أقوى من سيفك.

ربما هذا Amazon كتبت العميلة رسالتها، على الرغم من أنه من المشكوك فيه أن استخدامها يدويًا أولًا كان من الممكن أن يساعد. الأمر المثير للإعجاب بشكل خاص هنا هو أن أكثر من 3000 مستخدم وجدوا هذه التعليقات مفيدة. ومع ذلك، إذا قمت بفحص تعليقات AMZ، فغالبًا ما تكون جميعها في غاية المتعة. على الرغم من أنك لا تعرف أبدًا، إلا أننا نشك في أن أي شخص قام بالفعل بشراء هذا المنتج ليحلم بالجنيات.

نصيحة محترف: لا تسمي شيئًا آخر “لها”، فالأقلام مفيدة لأي شخص. جرب هذه الفكاهة عند إطلاق منتجك المستقبلي إذا كنت تواجه مشكلة مماثلة. استمتع ببعض البهجة على نفسك أيضًا؛ الجميع يعشق انتقاص الذات.

ركوب متنزه ديزني وورلد بدلاً من المتانة العادية الممتعة.

أكثر من 1500 مستخدم وجدوا تعليق AMZ هذا مفيدًا. ومع ذلك، ننصح بعدم تجربتها في المنزل.

نصيحة محترف: يجب عليك تسويق هذا العنصر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. لقطة شاشة وإضافة المراجعة. ثم استخدمها كحملة ترويجية لجلب حركة المرور إلى البضائع الخاصة بك. تكافئ المنصة حركة المرور من المصادر الأخرى إلى القائمة!

هل أنت في مأزق؟ هنا بعض المساعدة.

هذه التعليقات مخصصة للموثق الأساسي الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 500 ورقة ورقية. ومع ذلك، فإن ما يستخدمه هذا المديح يبدو وكأنه شيء من The Handmaid’s Tale. ما يقرب من 6000 عميل يتفقون معه.

نصيحة محترف: تعزيز الرسائل الخاصة بك في وصف المنتج الخاص بك. قم بتضمين نقطة تسخر من آراء عملائك: “إنه المجلد الذي تريده في جلعاد”.

لن تتمكن من تعويضه، كما فعل هذا المستخدم بالفعل.

معظم هذه مضحكة Amazon تأتي المراجعات من الكفاءة الكتابية السيئة والمهارات النحوية جنبًا إلى جنب مع المحاولات الخاطئة للتعبير عن الحماس. لكن بعضهم، بلا شك، ساخر للغاية. أما بالنسبة لمراجعة AMZ هذه، فمن المحتمل أنها مفتوحة للسخرية. لا أحد يتخيل أن الناس سيستخدمون هذا المنتج أثناء القيادة.

قد تتساءل أيضًا عما إذا كان هذا العميل موجودًا بالفعل. ومع ذلك، فقد تلقت أكثر من 25000 تعليق إيجابي على ضحكته.

نصيحة محترف: حصلت مراجعة المنتج هذه على أكثر من 24000 رد. إنه طن. بما في ذلك القليل من “جيد لأي قائد أسطول نجمي في المجرة!” إن إدراج النقاط أو الوصف في قائمتك هو الطريقة الصحيحة للتواصل مع المتسوقين.

مفاجأة! دي كابريو ليس نجماً وثائقياً!

حقق الفيلم الشهير “ذئب وول ستريت” للمخرج مارتن سكورسيزي نجاحا كبيرا، وأشاد به كل من الجمهور والنقاد. أنجز ليوناردو دي كابريو عملاً رائعًا في إظهار جوردان بيلفورت، سمسار البورصة المتقاعد الذي يستند إليه هذا الفيلم. من المؤكد أنه لم يكن كل الناس سعداء، حيث اندهش مستخدم AMZ من افتقار الفيلم إلى ذئاب حقيقية.

نصيحة محترف: هذه المراجعة مجرد حظ صعب. ربما تكون أفضل طريقة للتعامل معها هي ببساطة فهم واحترام مراجعتهم اللطيفة وإضافة تذكير في قائمة المنتجات بأنه ليس فيلمًا وثائقيًا عن الحياة البرية.

قناع الحصان الذي تبين أنه فعال للغاية.

لقد حصل قناع رأس الحصان هذا على ردود فعل إيجابية للغاية لمظهره الواقعي. لقد فقد أحد المراجعين رؤية ما يعنيه أن تكون إنسانًا في يومه 87، وقد قبلتني الخيول كواحد من مراجعيها.

نصيحة محترف: وجد أكثر من 3000 مشتري محتمل أن هذه المراجعة المصورة مفيدة. قم بتضمين إخلاء مسؤولية مضحك في نقاطك النقطية مثل، “تحذير: قناع الحصان هذا واقعي للغاية لدرجة أن الخيول قد تعتبرك واحدًا منهم لبضعة أشهر.”

تحقق من الاستيقاظ على هذا!

في عام 1993، أصدر الكابتن جون دبليو تريمر، ربان السفينة وطيار ميناء سياتل، كتابًا بعنوان “كيفية تجنب السفن الضخمة”. ربما تكون معلومات مفيدة للأشخاص الذين يذهبون عن طريق البحر. ومع ذلك، توفر مراجعة المنتج وجهة نظر أخرى حول هذه المسألة.

نصيحة محترف: قد يكون من الصعب محاولة الحفاظ على الصواب السياسي في الوقت الحاضر، حتى لو كان ذلك مزحة واضحة. فيما يلي بعض السطور الرائعة التي قد تستخدمها في النسخة الإعلانية لقنواتك الخارجية:

“واو، انظر إلى أعقاب هذا!”

“لقد أدركت أن معضلة السفينة الضخمة هذه الأيام نادراً ما تتم مناقشتها.”

“عندما تجلس حول الميناء، فأنت حقًا تجلس حول هذا الميناء!”

“إذا رأيت سفينة كبيرة في المرة القادمة، من فضلك لا تتجاهلها.”

“لقد اشتريت هذا الكتاب لأنني سئمت من جلوس الأشخاص بجانبي في وسائل النقل العام.”

رواية غامضة حقا

“أين توجد زر بطن الطفل؟” تم رسم الكتاب وكتابته بواسطة كارين كاتز. تم تطوير الكتاب المدرسي “ارفع الرفرفة” للأطفال. يعرض الغلاف صورة لطفل صغير رائع يرفع قميصه ليتفحص زر بطنه. واحد Amazon يقترح المستخدم أن صورة الغلاف بها عيب مؤسف.

نصيحة محترف: نشك في أن أي شخص سوف ينظر إلى هذا التعليق على محمل الجد، ولكن أكثر من 1000 عميل وجدوه مفيدًا. من المؤكد أن بعض إخلاءات المسؤولية والتذكيرات في وصف المنتج حول كيف أن هذه ليست رواية بوليسية ستجلب الضحك إلى عملائك الحاليين.

لا يهم الابتسام

للوهلة الأولى، قد تبدو “حقيبة البيتزا المحمولة” هذه بمثابة مزحة. حتى أنه يقول إنها هفوة موجودة في العنوان مباشرة. لكن، أخيرًا، من السخافة جدًا أن نتخيل أي شخص يتجول حاملاً شريحة بيتزا على أنه مجرد مزحة. أو هو؟ شرح لنا هذا العميل قصة بقائه على قيد الحياة.

نصيحة محترف: يا لها من فرصة عظيمة! الآن، يمكن أن تصبح هذه الهدية المزحة عنصرًا منقذًا للحياة. Note في كل مكان. وإذا كنت مالكًا لسلع مماثلة، فقد ترغب في إنشاء حملة بريد إلكتروني مع عملاء مشابهين، وإكمال جدول التسليم، وجمع بعض التعليقات الجيدة من البائع.

عميل سعيد

العديد من المراجعات الأكثر إمتاعًا في السوق هي عبارة عن فقرة أو بضع فقرات طويلة، تبدأ بمقدمة سخيفة أو تكشف عن قصة سخيفة من أجل الضحك. ومع ذلك، في مكان مفاجئ في قسم التعليقات على النعش الفولاذي، ضحك هذا العميل بأربع كلمات بسيطة فقط.

نصيحة محترف: وجد ما يصل إلى 90 مستخدمًا فقط هذه المراجعة مفيدة، وهي عبارة عن نعش، لذا فإن الاستفادة من الفكاهة في هذه الحالة بالذات قد لا يكون منطقيًا. ومع ذلك، لديك معلومات التعليقات هذه، حتى تتمكن من الاتصال بهذا المشتري المتكرر للحملات التالية. بالطبع، تأكد من أنك تتبع الرسائل الصحيحة بين المشتري والبائع، حتى لا تنتهك Amazonالمبادئ التوجيهية وقتل الأرباح الخاصة بك.

افكار اخيرة: ماذا تفعل عندما يشارك عملاؤك مضحك Amazon التعليقات؟

فيما يلي بعض الحيل السريعة للتعامل مع تعليقات AMZ المضحكة أو الغريبة، حتى لو كانت سلبية.

اضحك ونقدر عميلك.

أول الأشياء أولاً: لا تتراجع أو تغضب. بدلا من ذلك، ابتعد وخذ نفسا عميقا. إذا كنت متوترًا أو مهتزًا بعض الشيء، فإن أسوأ ما يمكنك فعله هو التلاعب بعميلك.

إذا كنت لا تعرف ما يجب عليك فعله، فلا بأس! ما عليك سوى أن تشكر عميلك أولاً على توفير الوقت لمشاركة المراجعة والتفكير فيما قد تفعله بعد ذلك لنقل هذا المنتج والحصول على تعليقات إيجابية وتجنب التعليقات الرديئة التالية.

يوصي أندري سادلاك، أحد خبراء AMZ المعروفين، البائعين بالتفكير دائمًا خارج الصندوق حول كيفية التفاعل مع مجتمعهم. على سبيل المثال، Amazon لن يرغب العملاء في متابعة حسابك على وسائل التواصل الاجتماعي إذا قمت بنشر الترويج الذاتي فقط. إنهم على استعداد للترفيه والحصول على محتوى عالي الجودة.

ليست مضحكة جدا Amazon الاستعراضات مسلية؟ إذا حصلت على تعليقات على بعض بضائعك، فكر في كشفها عن طريق نشرها على الموقع Facebook أو Instagram صفحة. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول شيئًا مثل: “هل لديك فكرة ذكية للتعليقات؟ بدلاً من ترك تعليق سلبي لنا، لماذا لا تشاركه هنا بدلاً من ذلك! يمكنك أيضًا إضافة منشور نكتة حول المراجعة السخيفة من خلال مسابقة “التسمية التوضيحية لهذه اللقطة”، حيث يفوز التعليق الأذكى ببعض الخصم.

جلب المزيد من مراجعات العملاء.

لسوء الحظ، تعد التعليقات السلبية جزءًا أساسيًا من إدارة الأعمال التجارية في السوق. سواء كانت مراجعة منتجك تحتوي على سوء فهم من جانب العميل، أو عميل يلقي نكتة، أو مشكلة مشروعة، فإنك تحصل أحيانًا على بعض التعليقات السيئة.

مراجعات العملاء هي في الواقع لعبة أرقام. تعليق واحد سيئ على قائمة AMZ الخاصة بك مع خمسة مراجعات فقط قد يكون مدمرًا. ومع ذلك، فإن نفس ردود الفعل الغريبة بجانب 50 تعليقًا إيجابيًا تكاد تكون غير ذات صلة. تتخصص SageMailer في مساعدتك في جمع المزيد من التعليقات حول العناصر الخاصة بك من خلال العديد من الأدوات المفيدة، بما في ذلك أتمتة ميزة “طلب مراجعة”، واختبار A/B، ومركز الاستجابة للتواصل مع العملاء، وغير ذلك الكثير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الجدد الاستفادة من الإصدار التجريبي المجاني لمدة 30 يومًا من SageMailer.

لذا، هل لديك أي تعليقات AMZ مضحكة أخرى؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه!