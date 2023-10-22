ستساعدك المقالة التالية: مقابلة TextLinkAds: تحقيق الدخل من موقعك أو مدونتك

مقابلة TextLinkAds: تحقيق الدخل من موقعك أو مدونتك

لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث مع باتريك جافين أمس إعلانات نصية. إذا لم تكن قد سمعت عن TextLinkAds، فمن الأفضل أن تعتاد على السماع عنها لأنها قامت بدفعة تسويقية هذا الشهر والتي قد تنجح في أن تكون TextLinkAds واحدة من أكثر أشكال تحقيق الدخل من المواقع شيوعًا إلى جانب Google AdSense وYahoo Publisher Network.

على عكس العروض المذكورة أعلاه من Google وYahoo، فإن TextLinkAds مختلف قليلاً لأنه ليس إعلانًا سياقيًا على حد سواء. تقدم TextLinkAds إعلانات الروابط على مواقع الناشرين عالية الجودة وتدفع لهؤلاء الناشرين من خلال معدل شهري ثابت لكل رابط يتم بيعه.

بالإضافة إلى ذلك، أحد الاختلافات الكبيرة بين TextLinkAds وخيارات الإعلان السياقي في السوق هو أن TextLinkAds هو نوع من الهجين بين خدمة شراء الروابط العضوية وخدمة بيع الإعلانات. يمكن تقديم الروابط التي يتم شراؤها عبر TextLinkAds كروابط عضوية، والتي إذا تم التخطيط لها بشكل صحيح يمكن أن تساعد موقع المعلن على تحسين تصنيفات محركات البحث العضوية على Yahoo وGoogle وMSN Search و/أو Ask Teoma.

يعد المزيج المقدم عبر TLA مفيدًا لتحسين محركات البحث، ويجذب حركة المرور المستهدفة، كما يفيد الناشرين ماليًا في شبكة TextLinkAds. كفى من التهويل، إلى المقابلة:

لورين بيكر: باتريك، شكرًا على المقابلة. إلى جانب إعلانات الروابط النصية، يمكنك أيضًا تشغيل مدونة Link Building ولديك شركة خدمات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك. لبدء الأمور، من فضلك أخبر قراء مجلة محرك البحث بخلفيتك.

باتريك جافين: تخرجت بدرجة علمية في التسويق من جامعة كزافييه في سينسيناتي بولاية أوهايو في عام 1999. ومن هنا كانت القصة الحقيقية “من الطوب إلى النقرات” حيث بدأت العمل في مشروع عائلتي للطوب المستصلح، وهو شركة جافين للطوب التاريخي، في عام 2000. لقد تعلمت استخدام الدفع مقابل النقرة وتحسين محركات البحث العضوية لتحويل ما كان بمثابة عمل تجاري محلي إلى واحد من أبرز تجار الطوب المستعمل في البلاد الذين يقومون بشحن الطوب من الساحل إلى الساحل.

بعد أن تعلمت حيل التسويق عبر محركات البحث، أنشأت شركة في عام 2002 للقيام بذلك. باستخدام الخبرات التي تعلمتها من خدمات إدارة الدفع لكل نقرة وتحسين محرك البحث، بدأت إعلانات الروابط النصية في عام 2003 وخصصت لـ TLA حصريًا منذ ذلك الحين.

لورين بيكر: سمعت أن هناك بعض أسماء البحث الكبيرة خلف إعلانات الروابط النصية. كم عدد الأشخاص في الشركة ومن؟

باتريك جافين: يعمل لدى Text Link Ads 8 موظفين بدوام كامل. يبدو هيكل الإدارة كما يلي: شريكي والمدير المالي هو بيل فيش، ومدير المخزون هو بروك بوسر، ومدير المبيعات هو جاي سوانسون، والمحلل الاستراتيجي لدينا هو آندي هاغانز. لدينا مثل هذا العدد الصغير من الموظفين، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى فريق تطوير الويب لدينا والذي تم الاستعانة بمصادر خارجية لشركة Rusty Brick التابعة لشركة Barry Schwartz. لقد قمنا ببناء تقنية عرض الإعلانات الخاصة بنا منذ أكثر من عام وقد ساعد موظفونا المتفانون في بناء نظام أدى إلى أتمتة غالبية أعمالنا.

لورين بيكر: وما هي الخدمات التي تقدمها إعلانات الروابط النصية؟

باتريك جافين: منتجنا الأساسي هو TextLinkAds. خدمتنا عبارة عن نظام إعلاني كامل يسمح للناشرين ببيع TextLinkAds من موقعهم على الويب ويسمح للمعلنين بشراء TextLinkAds من خلال سوقنا. تتميز إعلاناتنا عن معظم إعلانات الإنترنت لأنها عبارة عن روابط html ثابتة لا تحتوي على أي إعادة توجيه أو تتبع. وهذا يعني أن إعلاناتنا يمكن أن ترسل حركة مرور مستهدفة وتساعد على شعبية الرابط الخاص بك وهو عامل رئيسي في تصنيفات محرك البحث. يتم شراء إعلاناتنا وبيعها بسعر ثابت لمدة 30 يومًا بغض النظر عن عدد النقرات أو مرات الظهور التي تتلقاها خلال تلك الفترة.

لورين بيكر: ولماذا هذا الضغط المفاجئ للتوسع في دور النشر؟

باتريك جافين: لقد كان توسيع نطاق الناشر أمرًا أردنا القيام به لفترة طويلة. حتى الشهر الماضي، كنا نحدد شبكات كبيرة من مواقع الويب التي يمكنها عرض إعلاناتنا، حيث كان ذلك أسهل بالنسبة لنا لإدارة عدد قليل من جهات الاتصال مع عدد كبير من المواقع. لا يوجد سوى عدد كبير جدًا من الشبكات الكبيرة عالية الجودة المتاحة، وقد عرفنا ذلك منذ بعض الوقت، لذلك أمضينا العام الماضي في بناء نظام كامل لعرض الإعلانات يمكنه معالجة مواقع الويب الفردية بطريقة تلقائية للتعامل مع كل شيء بدءًا من موضع الإعلان وحتى الدفع للناشرين. لذلك كان السبب وراء التوسع المفاجئ للناشرين هو فتح نظام عرض الإعلانات الآلي الخاص بنا للاستخدام العام.

لورين بيكر: ما هي أهداف TLA؟

باتريك جافين: تتمثل أهدافنا طويلة المدى في أن نصبح نظامًا لعرض الإعلانات يمثل طريقة رائعة لأي موقع ويب لزيادة دخله. عندما يفكر مشرفو المواقع في تحقيق الدخل من محتواهم وحركة المرور الخاصة بهم، نريد أن نكون البديل الأفضل أو المكمل لـ YPN أو Adsense.

معلومات للناشرين / المدونين

لورين بيكر: بالحديث عن ذلك، هل يمكن عرض TextLinkAds على نفس الصفحة مثل YPN أو AdSense؟ هل هناك تعارض مع شروط الخدمة لتلك البرامج؟

باتريك جافين: على حد علمنا، يمكن تقديم TextLinkAds على نفس الصفحة مثل البرامج السياقية مثل YPN وAdsense لأن نظامنا ليس نظام إعلانات سياقية. كما هو الحال مع Adbrite، لا يتم تدوير الروابط الخاصة بنا أو تغييرها بناءً على محتوى الصفحة. عند شراء إعلان، يظل الرابط الخاص بك ثابتًا على الصفحة لمدة 30 يومًا بغض النظر عن كيفية تغير محتوى الصفحة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تصميم إعلاناتنا لتقليد أي من تخطيطات الإعلانات السياقية الموجودة في السوق، ولكنها بدلاً من ذلك مصممة لتندمج مع نموذج الناشر الخاص بنا.

لورين بيكر: هل يؤدي الإعلان على TLA أو تشغيل TLA على أحد المواقع إلى تغيير تصنيفات Google وتصنيف الصفحات للمعلن/الناشر؟

باتريك جافين: بالنسبة لشراء TLA، فإننا ننصح عملائنا بشراء الإعلانات فقط على المواقع التي لديهم فرصة جيدة لتلقي زيارات مستهدفة يمكنها التحويل لهم. إذا قاموا بشراء إعلانات تؤدي إلى حركة مرور تؤدي إلى تحويل، فلا داعي للقلق بشأن الفائدة المحتملة التي يمكن أن تأتي مع زيادة شعبية الرابط. أما بالنسبة لتأثر الناشر سلباً بسبب نشر إعلاناتنا، فلم نر أي دليل أو تلقينا أي تقارير عن حدوث ذلك.

لورين بيكر : أضاف Google AdSense وقودًا عالي الأوكتان إلى طفرة المدونين من خلال منح المدونين حافزًا للنشر، وشراء النطاقات الخاصة بهم، والدفع مقابل الاستضافة، وما إلى ذلك. هل برنامج TextLinkAds مخصص للمدونين أيضًا؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن للناشرين/المدونات الصغيرة الاستفادة من تشغيل TextLinkAds؟

باتريك جافين: نعم، برنامجنا مخصص للناشرين الصغار والكبار على حدٍ سواء. لقد فتحنا مؤخرًا برنامج النشر الخاص بنا للجمهور وأصبحت المدونات جزءًا كبيرًا من مخزوننا الجديد. يمكن للناشرين والمدونات الصغيرة الاستفادة من تشغيل TextLinkAds لأننا نقدم نظامًا إعلانيًا كاملاً يمكنهم من خلاله تثبيت البرنامج النصي الخاص بنا مرة واحدة ثم ترك عملية البيع وإعداد الفواتير لنا، ثم تركها بعد ذلك مع شيك في نهاية كل شهر.

لورين بيكر: كم عدد الناشرين الذين تقدم TLA حاليًا إعلانات الروابط لهم؟

باتريك جافين: نقوم حاليًا بتشغيل نظامنا الإعلاني على آلاف المواقع الإلكترونية، وهذا العدد يتزايد يوميًا.

لورين بيكر: ما نوع المتطلبات التي يجب على الناشر استيفائها لتشغيل TextLinkAds على موقعه؟

باتريك جافين: لدينا صيغة داخلية لقبول الناشرين وهي عبارة عن مزيج من: حركة المرور، وموضوع موقع الويب (على سبيل المثال، ليس للبالغين)، وشعبية رابط موقع الويب، والجودة الشاملة ومظهر الموقع الذي تتم مراجعته يدويًا . نحن نرفض حاليًا الكثير من المواقع المقدمة إلى برنامج النشر الخاص بنا، حيث إن هدفنا هو أن يقوم المعلنون لدينا فقط بالتسوق لشراء TextLinkAds في أفضل المواقع على الإنترنت.

لورين بيكر: إذا كان أحد المعلنين يمارس تكتيكات تحسين محركات البحث المشكوك فيها، وتم “معاقبته” من قبل المحركات، فهل سيواجه الناشر مشكلة بسبب الارتباط به؟

باتريك جافين: نقوم بمراجعة جميع مواقع المعلنين يدويًا قبل وضع إعلاناتهم ولم نواجه هذا النوع من المشكلات.

لورين بيكر: هل لدى الناشر خيار رفض معلن TextLinkAd، كما يمكن للمرء أن يفعل مع BlogAds؟

باتريك جافين: لا يفعلون ذلك حاليًا، ولكن إذا كان هذا شيئًا بدأ ناشرينا في طلبه، فشكرًا لك 😉 فسنضيف هذه الوظيفة إلى نظامنا على الفور.

السبب وراء عدم قيامنا بذلك منذ البداية هو أن ناشرينا يستمتعون بمدى عدم التدخل في نظامنا. لقد أخذنا أعمال المبيعات والحسابات المدينة بعيدًا عنهم ونضع النقود في جيوبهم في نهاية كل شهر بدلاً من ذلك.

آثار تحسين محركات البحث على TextLinkAds

لورين بيكر: من أحد المعلنين الذي يتوقع الحصول على تصنيفات من خلال إنشاء روابط عبر شراء الإعلانات عبر TLA، ما هي محركات البحث التي يكون لـ TextLinkAds أكبر تأثير عليها؟

باتريك جافينج: نحن لا نركز على أي محرك بحث محدد. تعد شعبية الارتباط أحد أهم عوامل الترتيب في جميع محركات البحث الرئيسية. نحن نعتبر البرنامج ناجحًا عندما يرى عملاؤنا أن البرنامج ناجح. يحدث هذا عندما يرسل TextLinkAd حركة مرور مستهدفة ويساعد الكلمات الرئيسية لعملائنا في أي من محركات البحث الرئيسية.

لورين بيكر: هل يعد شراء إعلانات الروابط أكثر فعالية من حيث التكلفة بدلاً من إنشاء روابط عضوية مدى الحياة عبر العلاقات مع المواقع الأخرى؟

باتريك جافين: يتعلق الأمر حقًا بالوقت المتاح لديك وميزانيتك. يفضل الجميع الحصول على روابط عضوية مدى الحياة عبر العلاقات مع المواقع الأخرى ولكن العلاقات تستغرق وقتًا والوقت هو المال. شراء الروابط ليس للجميع، ولكن إذا تمكنت من العثور على الروابط الصحيحة التي ترسل حركة مرور تحويلية إلى موقعك أولاً ويمكن أن تساعد في زيادة شعبية الرابط الخاص بك ثانيًا، فقد وجدت صفقة جيدة.

لورين بيكر: من هم أهم الناشرين لديك؟

باتريك جافين: نحن نعمل مع آلاف الناشرين بدءًا من المدونات الشخصية وحتى الشبكات الكبيرة. من بين بعض أفضل عقاراتنا http://www.realestatejournal.com/ و http://www.opinionjournal.com التابع لصحيفة وول ستريت جورنال.

لورين بيكر : أوو! فرصة شراء الروابط على مدونات وول ستريت جورنال، لطيفة… وما هي التأثيرات الإيجابية لشراء الروابط عبر TextLinkAds على تحسين محركات البحث؟

باتريك جافين: تختلف إعلاناتنا عن أنظمة الإعلانات المنافسة لأنه يتم عرض إعلاناتنا كرابط HTML ثابت بدون _javascript أو إعادة توجيه. إنها ببساطة روابط HTML بدون عنوان URL للتتبع (ما لم يختر العميل استخدام واحد). ولهذا السبب، يمكن التقاطها كروابط تعود إلى موقع الويب الخاص بك. تعد شعبية الارتباط عاملاً رئيسيًا في تصنيفات محرك البحث وقد استمتع العديد من عملائنا بالفائدة المزدوجة المتمثلة في حركة المرور المستهدفة وزيادة التصنيفات مع منتجنا.

لورين بيكر: وأخيرًا، أرى أنك تقدم الآن شيئًا جديدًا على الموقع المسمى ArticleLinks. هل تعتبر ArticleLinks بمثابة استجابة للقيمة المنخفضة للروابط على مستوى الموقع؟

باتريك جافين: برنامج ArticleLinks الخاص بنا هو في الواقع خدمة مشاركة المقالات. نكتب مقالة إعلامية تتعلق بموقع العميل ثم نقوم بتجميعها مع قائمة مواقع الويب التي ستلتقط المقالة وتنشرها.

لورين بيكر: ممتاز باتريك، أعتقد أن هذا يمنح قرائنا فهمًا جوهريًا لـ TextLinkAds. شكرا على المقابلة.

باتريك: نفس الشيء بالنسبة لك، شكرًا مرة أخرى لورين!