ستساعدك المقالة التالية: مقاطع فيديو Playboy على محرك بحث الفيديو Blinkx.TV

مقاطع فيديو Playboy على محرك بحث الفيديو Blinkx.TV

دخل موقع Playboy.com وblinkx.tv في شراكة لتوزيع المحتوى حيث ستوفر blinkx.tv محتوى متميزًا مجانيًا عبر الإنترنت من Playboy TV Jukebox قابلاً للبحث بالكامل عبر خدمة البحث عن الفيديو blinkx.tv. على الرغم من أن هذا قد يعتمد على رأي الشخص، إلا أن Playboy ليس إباحيًا.. إنه جنس وقد تؤدي هذه الشراكة إلى مجموعة شاملة من الإعلانات والعروض الترويجية (الشرعية) بين خدمات الترفيه للبالغين وبحث ومشاركة الفيديو مثل مثل blinkx.tv، YouTubeو Guba وربما حتى MySpace Video.

أقول شرعي لأن بعض عمليات البحث المثيرة عبر بعض الشبكات الاجتماعية متعددة الوسائط الأكثر شيوعًا ستؤدي إلى ظهور جميع أنواع مقاطع الفيديو التي ترعاها وسائل الترفيه للبالغين وملفات تعريف الفنانين والإعلانات. بدلاً من أن تصبح هدفًا للرسائل الجنسية غير المرغوب فيها، فمن المنطقي أن تقوم وجهات الوسائط الشهيرة هذه بتحويل توزيع المحتوى أو ربح حصة الإحالة.

سيتمكن مستخدمو blinkx من العثور على مقاطع من برامج Playboy التلفزيونية الأكثر شهرة على blinkx.tv، بدءًا من مقاطع فيديو الكاميرا الخفية المضحكة وحتى تلفزيون الواقع المثير، بما في ذلك عروض مثل “Naughty Amateur Home Videos”، و”Totally Busted”، و”7 Lives Xpose”، و”7 Lives Xpose”، “النجوم الكبار عن قرب” و”Sexy Girls Next Door” و”Sexcetera” وغيرها.

قال مايكل سبروس، نائب الرئيس الأول للتسويق في مجموعة Playboy Entertainment Group: “نحن متحمسون للدخول في شراكة مع blinkx لأنهم يقدمون خدمة بحث فيديو رائعة ستساعد جمهورنا في العثور على برامجهم المفضلة عبر الإنترنت بسهولة أكبر”. “نحن نتطلع أيضًا إلى تقديم المزيد من المحتوى للمشاهدين الجدد في المستقبل من خلال www.blinkx.tv.”

قال سورانجا تشاندراتيلاك، المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في blinkx: “يسعد blinkx أن تكون شريكًا مع Playboy.com لأن مستخدمينا سيكونون قادرين على العثور على نطاق أوسع من المحتوى من الأخبار إلى الرياضة إلى الترفيه للبالغين”.