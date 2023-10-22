ستساعدك المقالة التالية: مقاييس الأداء: تحليلات للمدونات المهنية

مقاييس الأداء: تحليلات للمدونات المهنية

تم إطلاق نيك ويلسون وطاقم الأداء مقاييس الأداء اليوم في اختبار تجريبي عام ويبحثون عن المدونين المهتمين باستخدام واختبار خدمة إحصائيات المدونة الاحترافية.

تعد مقاييس الأداء في الأساس بديل المدونة لبرامج التحليلات مثل AWStats أو Google Analytics الموجهة بشكل أكبر لمواقع الويب التقليدية. يأخذ الأداء في الاعتبار الوظائف اليومية وراء الكواليس للمدون وما هو مهم بالنسبة لإحصائيات المدونة بما في ذلك نشاط التعليق وقراءة المدونة.

تتوافق مقاييس الأداء مع جميع برامج التدوين الرئيسية بما في ذلك WordPress وMovable Type وBlogger. بالإضافة إلى ذلك، فإن إطلاقها يستهدف جميع المدونين، بدءًا من المدونات الاحترافية الصغيرة المستضافة على Blogspot وحتى شبكات المدونات الأكبر حجمًا مثل b5media.

تتضمن الميزات الأساسية خيارات لما يلي:

* أضف مدونات متعددة – في الحقيقة، أضف العدد الذي تريده. وفي غضون أسبوعين، سنكون قادرين على عرض البيانات المجمعة لشبكتك بالكامل أيضًا.

* اشترك في RSS للمقاييس الخاصة بك – ستمنحك أزرار RSS الصغيرة الموجودة أعلى اليمين ملخصًا يوميًا للمقاييس الخاصة بك

* انظر بيانات Adsense – تشغيل Adsense؟ سيعجبك هذا الخيار، ونحن نخطط لتحسينه، بالإضافة إلى دعم أنظمة الإعلانات الأخرى في المستقبل.

* تفاصيل محرك البحث – ابحث عن صفحة محركات البحث، ثم انقر فوق العبارة الفعلية للحصول على بيانات تفصيلية حول كل عبارة بحث

لقد قمت بالتسجيل لاستخدام الخدمة وسأقوم بمراجعة أكثر تفصيلاً في وقت لاحق من الأسبوع. في هذه الأثناء، يرجى مراجعة مقاييس الأداء نفسك وإعطاء النظام اختبارا. أوصي أيضًا بقراءة مراجعة Darren Rowse على ProBlogger.net.

بالمناسبة، أرى اتجاهًا يتطور هنا باستخدام أدوات المدون المتكاملة Performance.com والتي تحافظ على نشاط المستخدم ومتابعته لمواد الأداء والبرامج التعليمية أثناء استخدام منتجاتها.

نشر Nick مؤخرًا سؤالاً يطلب من القراء تحديد الخدمات التي يرغبون في رؤيتها في شبكة إعلانات المدونات (مثل BlogAds أو Google AdSense). مع وجود أكثر من 2000 مدون محترف مسجل في بيرفورمانسينج وخيار جعل معلومات مقاييس الأداء علنية، لا يسعني إلا أن أفكر في أن إحدى الخطوات التالية في بيرفورمانسينج ستكون شبكة إعلانية، والتي – مع الأساس القوي للمدونين السعداء بالإحصائيات، سوف تسييل خدماتهم ومشاريعهم بسهولة.