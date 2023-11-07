ستساعدك المقالة التالية: ملابس العمل الصيفية غير الرسمية للنساء: أفضل اختياراتنا ونصائحنا للأناقة

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يمكن أن يصبح ارتداء ملابس المكتب مهمة معقدة عندما يكون الطقس دافئًا. قد يكون التوفيق بين البقاء هادئًا والحفاظ على الاحترافية أمرًا صعبًا. لهذا السبب قمنا بتجميع هذا الدليل الشامل عن ملابس العمل الصيفية غير الرسمية للنساء. ستبدو بمظهر رائع وستظل مرتاحًا مع ملابس العمل الصيفية المناسبة.

ما هو العمل عارضة؟

قبل أن نتعمق في تعقيدات الملابس غير الرسمية للأعمال الصيفية، من المهم وضع الأساس لتعريف الملابس غير الرسمية للأعمال. اعتمدت العديد من أماكن العمل قواعد اللباس هذه لتحقيق التوازن بين الملابس الرسمية وغير الرسمية. عادةً ما تعني الأعمال غير الرسمية ارتداء ملابس احترافية دون ارتداء بدلة كاملة أو ملابس عمل رسمية.

بينما ننتقل إلى الأشهر الأكثر دفئًا، تأخذ الأعمال غير الرسمية تفسيرًا مختلفًا قليلاً. تدور أحداث ملابس العمل الصيفية غير الرسمية حول الجمع بين الاحترافية في ملابس العمل غير الرسمية مع الراحة والخفة اللازمة لدرجات حرارة الصيف.

تطور الملابس النسائية غير الرسمية للأعمال في الصيف

تطورت الملابس الصيفية غير الرسمية لسيدات الأعمال بشكل كبير على مر السنين. في الماضي، كانت ملابس العمل مقيدة إلى حد ما. اليوم، ومع ذلك، يشمل مصطلح الأعمال غير الرسمية مجموعة واسعة من الملابس والأنماط.

ما يجب فعله وما لا يجب فعله في الأعمال الصيفية غير الرسمية للنساء

عندما يتعلق الأمر بإطلالة العمل الصيفية غير الرسمية، هناك بعض المبادئ الأساسية التي يجب تذكرها.

المبادئ الأساسية التي يجب اتباعها

اختاري الأقمشة الخفيفة: يتطلب الطقس الدافئ أقمشة خفيفة وقابلة للتنفس. ابحث عن مواد خفيفة الوزن مثل القطن أو الكتان أو الحرير لتبقى باردًا.

يتطلب الطقس الدافئ أقمشة خفيفة وقابلة للتنفس. ابحث عن مواد خفيفة الوزن مثل القطن أو الكتان أو الحرير لتبقى باردًا. الاستفادة من الألوان الزاهية والفاتحة: تعكس الألوان الفاتحة ضوء الشمس، مما يساعدك على البقاء باردًا خلال النهار. لا تتردد في احتضان حيوية الصيف مع الألوان الزاهية أيضًا.

تعكس الألوان الفاتحة ضوء الشمس، مما يساعدك على البقاء باردًا خلال النهار. لا تتردد في احتضان حيوية الصيف مع الألوان الزاهية أيضًا. تعددية الاستخدامات هي المفتاح: يجب أن تكون ملابس العمل الصيفية متعددة الاستخدامات. يمكن أن تكون البلوزة الحريرية أو الفستان المزود بحزام مثاليًا لاجتماع عمل ثم الانتقال بسلاسة إلى حدث ساعة سعيدة.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

تجنب القطع غير الرسمية بشكل مفرط: حتى في فصل الصيف، من المهم الحفاظ على الشعور بالاحترافية. لذا، يجب ترك الصنادل والقمصان بدون أكمام والدنيم المتعثر لعطلة نهاية الأسبوع.

حتى في فصل الصيف، من المهم الحفاظ على الشعور بالاحترافية. لذا، يجب ترك الصنادل والقمصان بدون أكمام والدنيم المتعثر لعطلة نهاية الأسبوع. الكثير من الجلد: من المهم أن تتذكر بيئة المكتب. قد لا تكون القطع مثل السراويل القصيرة أو القمصان ذات القصة المنخفضة جدًا مناسبة، حتى عندما يكون الجو حارًا بالخارج.

ملابس العمل الصيفية غير الرسمية: إلهام الأسلوب واختياراته

تتيح لك إضافة بعض القطع الأساسية إلى خزانة ملابسك تكوين مجموعة رائعة من ملابس العمل الصيفية في وقت قصير! فيما يلي عشرة من المفضلة لدينا من Amazon.

سماتأفضل اختيار لل: فستان PRETTYGARDEN نسائي طويل صيفي ملفوف كاجوالالمتسابق الثاني في السباق: بنطال إيزي بانت للسيدات من جابالقيمة الأفضل: تي شيرت Tommy Hilfiger نسائي بأكمام قصيرة مادة 97% بوليستر، 3% سباندكس 55% كتان، 45% فيسكوز 100٪ قطن الأحجام المتوفرة XS – XXL تتوفر مقاسات متعددة XS – XXL ميزة التصميم الخاص خصر بحزام مخفي لملاءمة مريحة إغلاق برباط الأكمام ترفرف تعليمات الغسيل لم يذكر آلة قابل للغسل آلة قابل للغسل خيارات الألوان مجموعة متنوعة من الألوان والمطبوعات 3 ألوان متاحة 4 اختيارات للألوان طول المنتج ماكسي لم يذكر لم يذكر ماركة بريتي جاردن فجوة تومي هيلفيغر موقع الشراء Amazon Amazon Amazon الاستخدام المثالي ملابس كاجوال للأعمال ملابس كاجوال للأعمال ملابس كاجوال للأعمال

فستان PRETTYGARDEN نسائي طويل صيفي ملفوف كاجوال

الخامة المريحة والمريحة تجعل هذا الفستان الملفوف مثاليًا لملابس العمل غير الرسمية. هذا النمط الخاص من الفساتين يناسب جميع أنواع الجسم، ويأتي في مجموعة متنوعة من الألوان والمطبوعات.

سمات:

97% بوليستر، 3% سباندكس

متوفر بمقاسات XS-XXL

خصر بحزام مخفي لملاءمة مريحة

طول ماكسي

فستان PRETTYGARDEN نسائي طويل صيفي ملفوف كاجوال

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بنطال إيزي بانت للسيدات من جاب

إنه موجود في الاسم – سراويل Easy من GAP أنيقة ومريحة وسهلة الارتداء مع قميص أبيض أو قميص مطبوع أو تي شيرت جميل للحصول على ملابس كاجوال صيفية مناسبة للعمل.

سمات:

55% كتان، 45% فيسكوز

إغلاق برباط

آلة قابل للغسل

3 ألوان متاحة

تتوفر مقاسات متعددة

بنطال إيزي بانت للسيدات من جاب

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تي شيرت Tommy Hilfiger نسائي بأكمام قصيرة

يعد القميص المرتفع عنصرًا أساسيًا رائعًا لملابس العمل الصيفية. يتميز هذا الفستان من تومي هيلفيغر بأكمام مرفرفة جميلة ويأتي بأربعة ألوان.

سمات:

100٪ قطن

4 اختيارات للألوان

آلة قابل للغسل

المقاسات XS – XXL

تي شيرت Tommy Hilfiger نسائي بأكمام قصيرة

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Amazon تنورة نسائية كلاسيكية من قماش الدنيم بخمسة جيوب من Essentials

تنورة الدنيم البيضاء هذه Amazon يمكن أن تنتقل الأساسيات بسهولة من بيئة احترافية إلى ساعة سعيدة مع الأصدقاء. تصميمه المكون من 5 جيوب وطوله البسيط سيضمن لك الظهور بأفضل مظهر، كما هو الحال مع قصته الجذابة عالميًا.

سمات:

79% قطن، 18% بوليستر، 3% إيلاستان

مجموعة واسعة من الأحجام

5 ألوان

إغلاق بالسحب

آلة قابل للغسل

Amazon تنورة نسائية كلاسيكية من قماش الدنيم بخمسة جيوب من Essentials

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بلوزة نسائية فضفاضة من كالفن كلاين

التصميم الفضفاض والجذاب لهذه البلوزة سيجعلك تبحثين عنها مرارًا وتكرارًا. متوفرة بألوان متعددة، ارتدي بلوزة CK هذه مع الجينز أو التنورة أو البنطلون للحصول على مظهر خالد.

سمات:

الجسم: 60% بوليستر، 35% بوليستر مُعاد معالجته، 5% سباندكس؛ الكم: 50% بوليستر، 50% بوليستر مُعاد معالجته

غسيل يدوي فقط

9 ألوان متاحة

وسائط مختلطة بأكمام طويلة

المقاسات XS-XL

بلوزة نسائية فضفاضة من كالفن كلاين

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فستان ZESICA نسائي صيفي كاجوال بأكمام واسعة وطبقات متوسط ​​الطول

قد لا تفكرين في الفساتين على أنها “غير رسمية” أو حتى مريحة، ولكن هذا الفستان يناسبك. مصنوع من حرير الرايون الناعم والمتدفق، هذا الفستان من Zesica سيبقيك منتعشًا ومرتاحًا، بينما يبدو وكأنك تقضي ساعات في الاستعداد. يتميز هذا الفستان بجزء علوي مكشكش وتنورة ذات طبقات، وهو يناسب جميع الأشكال والأحجام ويأتي في العديد من الألوان.

سمات:

100٪ الحرير الصناعي

يمكن غسله في الغسالة، ويعلق ليجف

المقاسات XS-XXL

إغلاق بالسحب

31 خيارًا للألوان

فستان ZESICA نسائي صيفي كاجوال بأكمام واسعة وطبقات متوسط ​​الطول

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قميص بولو نسائي بأكمام قصيرة من قطن Supima من Lands’ End

تشتهر قمصان البولو Lands’ End بكونها جيدة الصنع ومتينة. تحتوي مادة قطن Supima على ألياف ناعمة للغاية تقاوم التجاعيد وتدوم لفترة أطول من القمصان القطنية العادية. يأتي هذا البولو بعدة ألوان وطبعات ويتميز بمقاس جذاب سيبقيك مرتاحًا بينما يبدو أنيقًا.

سمات:

سوبيما القطن المتشابك

آلة قابل للغسل

ألوان وأنماط متعددة

تتوفر مقاسات متعددة، بما في ذلك المقاس الصغير

قميص بولو نسائي بأكمام قصيرة من قطن Supima من Lands’ End

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بلوزة Vince النسائية بياقة الفرقة

غالبًا ما يشتمل أسلوب العمل الصيفي على بلوزة حريرية. يمكن لبلوزة حريرية بأكمام طويلة وخفيفة الوزن مثل هذه التي صممها فينس أن ترفع مستوى أي ملابس عمل صيفية ويمكن أن تنتقل بسلاسة إلى مظهر أكثر روعة ببساطة عن طريق إضافة الملحقات والأحذية المناسبة.

سمات:

100% حرير

إغلاق بالسحب

يُغسل يدويًا/ يُعلق ليجف أو يُنظف بالتنظيف الجاف

طوق الفرقة

زر من الأمام.

أزرار أغويا.

3 ألوان متاحة

المقاسات XXS-XL

بلوزة Vince النسائية بياقة الفرقة

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Amazon تنورة متوسطة الطول منسوجة سهلة الارتداء للنساء من Essentials

تعتبر هذه التنورة متوسطة الطول إضافة مثالية لملابس العمل الصيفية. سيبدو رائعًا مع تي شيرت جميل، ولكن يمكن أيضًا استبدال السراويل الرسمية بسهولة ببلوزة وسترة. إن قصتها الجذابة عالميًا ستجعل منها قطعة شخصية.

سمات:

95% رايون، 5% سباندكس

مستورد

خصر مرن

آلة قابل للغسل

يضرب في منتصف الساق

مجموعة واسعة من الأحجام والألوان/الأنماط

Amazon تنورة متوسطة الطول منسوجة سهلة الارتداء للنساء من Essentials

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سروال رصاص نسائي كاجوال عالي الخصر من GRACE KARIN

هذا البنطلون الذي يصل إلى الكاحل من Grace Karin مناسب للعمل ولكن يمكن ارتداؤه بسهولة مع الكعب العالي أو سترة الدنيم والأحذية المسطحة. يضمن الخصر المرن الراحة طوال اليوم، كما أن نسيج البوليستر المسامي سيبقيك منتعشًا وخاليًا من التجاعيد.

سمات:

95% بوليستر، 5% إيلاستان

إغلاق بالسحب

مجموعة كبيرة من الألوان والأحجام

آلة قابل للغسل

سروال رصاص نسائي كاجوال عالي الخصر من GRACE KARIN

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نصائح لتنسيق ملابس العمل الصيفية غير الرسمية

مزيج وتطابق الأفكار

لا ينبغي أن يكون إنشاء خزانة ملابس غير رسمية مهمة صعبة. يمكن مزج بعض القطع الأساسية ومطابقتها لإنشاء عدد كبير من الإطلالات.

السراويل التجارية عارضة: ارتدي بنطالًا من الكتان الخفيف مع بلوزة مطبوعة للحصول على مظهر مكتبي سهل ومريح.

ارتدي بنطالًا من الكتان الخفيف مع بلوزة مطبوعة للحصول على مظهر مكتبي سهل ومريح. فستان مشجر: يمكن أن يكون الفستان الزهري بطول الركبة عنصرًا أساسيًا في الأعمال الصيفية. من السهل ارتداؤه ويمكن ارتداؤه مع الصنادل ذات الكعب العالي أو جعله أكثر كاجوال مع الصنادل المسطحة.

يمكن أن يكون الفستان الزهري بطول الركبة عنصرًا أساسيًا في الأعمال الصيفية. من السهل ارتداؤه ويمكن ارتداؤه مع الصنادل ذات الكعب العالي أو جعله أكثر كاجوال مع الصنادل المسطحة. الجينز الأبيض: يعد الجينز الأبيض من كلاسيكيات الصيف، وعندما يتم تصميمه بشكل صحيح، فمن المؤكد أنه يتناسب مع قواعد اللباس غير الرسمية للأعمال. ارتديها مع بلوزة حريرية أو سترة خفيفة الوزن للحصول على ملابس عمل صيفية أنيقة.

إكسسوارات ملابسك

يمكن للإكسسوارات المناسبة أن ترفع مستوى ملابس عملك غير الرسمية. يمكن أن يضيف الوشاح الخفيف عنصرًا من الرقي إلى ملابسك بينما يحميك من تكييف هواء المكتب العدواني. يمكن لحقيبة اليد المنظمة أو النظارات الشمسية الأنيقة أن تضيف لمسة إضافية من الأناقة إلى مظهرك.

الأسئلة المتداولة (الأسئلة الشائعة)

ما الذي يعتبر عملاً غير رسمي للنساء في الصيف؟

في فصل الصيف، غالبًا ما تتكون الأعمال غير الرسمية للنساء من بلوزات خفيفة الوزن وفساتين صيفية وتنانير وسراويل من الكتان أو الكاكي والصنادل الأنيقة. تذكري دائمًا أن تحافظي على الزي المناسب للمكتب.

كيفية الانتقال من عارضة الأعمال التقليدية إلى عارضة الأعمال الصيفية؟

إن الانتقال من العمل غير الرسمي التقليدي إلى العمل غير الرسمي الصيفي يدور حول التكيف مع الطقس مع الحفاظ على المظهر الاحترافي. Switch استبدل المواد الأثقل بالمواد الأخف وزنًا، ودمج الألوان الأكثر إشراقًا.

ما هي المواد الأنسب لملابس العمل الصيفية غير الرسمية؟

الأقمشة الخفيفة والمسامية هي الأفضل لملابس العمل الصيفية. يعد الكتان والقطن والحرير والرايون الخفيف خيارات رائعة لأنها تسمح بتدفق الهواء ومريحة للارتداء في الطقس الدافئ.

هل يمكن لملابس العمل الصيفية غير الرسمية أن تشمل الفساتين؟

قطعاً! يمكن أن تكون الفساتين ملابس عمل صيفية مثالية. اختر خيارات بطول الركبة أو أطول، وفكر في مواد مثل القطن أو الكتان. يمكن أن يضيف الفستان ذو الحزام بعض البنية والاحترافية.

ما هي بعض الألوان المقبولة عالميًا لملابس العمل الصيفية غير الرسمية؟

في حين أن الألوان الداكنة مثل الأزرق الداكن والأسود والرمادي مقبولة عالميًا، إلا أن الملابس الصيفية غير الرسمية للأعمال يمكن أن تتضمن بالتأكيد ألوانًا أفتح وأكثر إشراقًا. غالبًا ما تكون ألوان الباستيل والألوان الفاتحة الأخرى مناسبة للمكتب خلال فصل الصيف.

نضمن لك الراحة والأناقة في خزانة ملابسك غير الرسمية في فصل الصيف

الراحة والأناقة الشخصية هما مفتاحان لخزانة ملابس صيفية غير رسمية ناجحة. من خلال اتباع الإرشادات والنصائح الواردة في هذه المقالة، يمكنك إنشاء مجموعتك الخاصة من ملابس العمل غير الرسمية التي ستجعلك تشعر بالثقة والراحة طوال الصيف. سواء كنت ترتدي ملابس يوم جمعة غير رسمي، أو اجتماع عمل مهم، أو موعدًا ليليًا بعد العمل، ستكون مجهزًا جيدًا للقيام بذلك بأناقة.

تذكري أن أهم جانب في أي جماعة هو ما تشعرين به. إذا كنت تشعر بالثقة والراحة، فسوف يظهر ذلك، وهذا هو أفضل زي يمكن لأي شخص ارتدائه في أي موسم.

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