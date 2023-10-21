ستساعدك المقالة التالية: ملفات تعريف MySpace.com تعمل من أجل التسويق المحلي عبر الإنترنت

ال مجلة البريد السريع تنشر شركة كنتاكي قصة عن نجاح الشركات المحلية التي تقوم بالترويج على موقع MySpace.com من خلال إعداد ملفات تعريف على موقع MySpace.

يبدو أن الحانات ومحلات الملابس والمقاهي ومتاجر الهدايا في المنطقة تركز بشكل كبير على إنشاء ملفات تعريف MySpace الشهيرة والتواصل مع المستخدمين في مناطقهم المحلية.

بيتر بيركويتز، صاحب مقهى Old Louisville Coffee House، [says] كان الجهد ناجحًا للغاية لدرجة أنه تخلى عن موقع الويب التقليدي الخاص به لصالح موقع MySpace.

قال بيركويتز، 32 عاماً، الذي يستخدم حسابه على موقع ماي سبيس لنشر نشرات إلكترونية عن الأحداث الموسيقية الحية والعروض الفنية والقراءات الشعرية: “لقد بدا الأمر زائداً عن الحاجة”.

… قال بيركوفيتش إنه يتلقى حوالي خمسة طلبات يوميًا من الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا “أصدقاء” لصفحة المتجر على موقع MySpace، مما يتيح لهم الوصول إلى قوائم التقويم والصور والتفاصيل الأخرى.

تم وصف المتجر الواقع في شارعي فورث آند هيل على الإنترنت بأنه ذكر يبلغ من العمر 101 عامًا وله الاهتمامات التالية: القهوة والشاي والطعام والكتب والفن والموسيقى.

وملف تعريف MySpace رائع آخر يركز على دراسة حالة البحث والتسويق المحلي من المقالة:

قال جون تيمونز، صاحب متجر Ear X-tacy الواقع على طريق باردستاون، إن أفضل مخطط تسويقي للمتجر على الإطلاق يظل ملصق علامته التجارية، على الرغم من اعترافه بأن الحملة متجذرة في تقنيات الإعلان “المدرسة القديمة”.

لا يخطط تيمونز، البالغ من العمر 51 عامًا، لاستبدال لوحاته الإعلانية أو موقعه على الويب أو إعلاناته الإذاعية والتليفزيونية والمطبوعة.

لكنه قال إن وجود متجر MySpace يوفر شيئًا لا تستطيع تلك الأدوات الأخرى توفيره. منذ بضعة أسابيع، قال إن موظفي المتجر وجدوا أنه ليس لديهم ما يكفي من الوقت للترويج لأداء موسيقي مباشر قادم من خلال الإعلانات التقليدية، لذلك وضعوا التفاصيل على موقع الويب الخاص بالمتجر وعلى موقع MySpace. وظهر أكثر من 200 شخص.

وكيف يمكن مقارنة مدى وصول موقع MySpace.com مع الصفحات الصفراء على الإنترنت؟

فيما يلي مقارنة للوصول إلى حركة المرور من Alexa of MySpace وCraigslist وYellowPages.com وSuperpages.com وLocal.com:

لا يقتصر الأمر على أن موقع MySpace هو الأكثر شعبية بشكل لا يصدق فحسب، بل إنه يتيح لأصحاب الأعمال التفاعل مع أسواقهم المحلية المستهدفة، وهو أمر لا تفعله مواقع البحث والتسويق المحلية الأخرى بشكل جيد.

تطرق جريج ستيرلنج إلى كيفية قيام موقع MySpace بالإعداد النهائي باعتباره الجيل التالي من الصفحات الصفراء… إنه لأمر رائع أن نرى هذه الأمثلة أثناء العمل في Ol ‘Kentucky.