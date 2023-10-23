ستساعدك المقالة التالية: منتديات المائدة المستديرة لمحرك البحث مفتوحة

منتديات المائدة المستديرة لمحرك البحث مفتوحة

اليوم هو يوم عظيم لمنتديات محركات البحث، حيث لم تخضع منتديات Cre8asite إلى تغييرات جذرية فحسب، بل أطلقت Search Engine Roundtable أيضًا منتدياتها الخاصة. يقول باري شوارتز، رئيس المائدة المستديرة (لم أستطع مساعدة نفسي) ومدير المنتدى الذي يحظى باحترام كبير في Cre8asite وWebmaster World ومنتديات SEW، إن منتديات المائدة المستديرة لمحرك البحث نشأت بدافع الضرورة حيث كانت نوايا باري هي الحفاظ على المائدة المستديرة لمحرك البحث باعتبارها منتدى بحث غير متحيز ومدونة للمناقشة. “نحن نغطي موضوعات المنتدى، وبالنسبة لنا فإن وجود منتدى خاص بنا سيضعنا في موقف لا يمكننا فيه الإبلاغ دون تحيز.“

ومع ذلك، فقد أدت بعض تضاربات المصالح الأخيرة بين أعضاء SEOChat ومالكي DeveloperShed الحاليين إلى هجرة جماعية من SEOChat إلى منتديات أخرى، ويريد Barry أن يقدم لطاقم SEO وجهة مريحة ليعتبرها موطنًا لهم.

كما يعلم الكثير منكم، أظهرت SEO Chat عرضًا عامًا لما يحدث بالفعل خلف الكواليس. لقد كنت مع SEO Chat قبل انضمام المطور Shed. منذ ذلك الحين، أنا، مثل العديد من المعدّلين والأعضاء الآخرين، لم أتفق مع ممارسات DevSed. لن أخوض في التفاصيل، لكنني استقلت للتو من SEO Chat كمشرف. المشكلة هي أن أعضاء SEO Chat لا أريد أن أتركهم دون إعطائهم خيارات. وقد فر العديد منهم بالفعل إلى منتديات Cre8asite أو منتديات DigitalPoint. لكن الكثيرين لا يعرفون إلى أين يذهبون، أو لا يشعرون بالارتياح في تلك المنتديات.

ولهذا السبب بدأت منتدياتنا الخاصة على forums.seroundtable.com.

لقد قمت بإحضار العديد من المشرفين الحاليين والسابقين في SEO Chat. بما في ذلك المشرفين المتميزين للمنتدى؛ فينيكس وراندفيش. وكذلك مشرفي المنتدى لدينا؛ دازليندونا، pk_synths، وسفيان. واحزر ماذا، لقد وقعنا على Darrin Ward، مؤسس SEO Chat، ليكون مشرفًا في منتدياتنا! ليس هذا فحسب، فقد انضم md_doc، المدير الفني لمنتدى DevShed، إلى شركتي منذ أكثر من عام وسيتولى تشغيل المكونات الفنية للمنتديات. لذلك اسمحوا لي أن أخبركم، أن هذا المنتدى سيكون صديقًا جدًا لأعضاء SEO Chat ونحن نرحب بكم للانضمام إلينا.