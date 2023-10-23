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منتديات Cre8asite: إعادة التصميم والتعليقات والدعم المالي

إن منتديات Cre8asite، مجتمع سهولة الاستخدام وتحسين محركات البحث الذي يديره كيم كراوس بيرج، وبيل سلاوسكي، وباري ويلفورد، وباري شوارتز، وراند فيشكين (على سبيل المثال لا الحصر)، قد مرت للتو بتغيير كبير في التصميم والمنتدى (أكثر أهمية من إعادة تصميم مجلة محرك البحث!). لقد قاموا بتنظيف المنتدى قليلاً من خلال تصميمهم الجديد “المدوني” وانتقلوا أيضًا إلى برنامج منتدى جديد.

على الجديد منتديات Cre8asite الصفحة الرئيسية، يوضح كيم:

لقد تم تحويل منتدياتنا إلى برنامج Invision، وهي موجودة على خادم جديد (سريع!). لدينا صفحة رئيسية جديدة تؤدي إلى محتوى داعم متعلق بالصناعة مثل المقالات والمقابلات. نحن ننتقل إلى نموذج قائم على الإيرادات يسمح لنا بدعم نمونا ماليًا.

النموذج القائم على الإيرادات والنمو المدعوم ماليا؟ يبدو مثيرا. أنا أكره أن أرى Cre8asite يستسلم لضغوط إضافة إعلانات سياقية أو إعلانات عرض رسومية إلى منتدياتهم. لا يعني ذلك أن الإعلانات السياقية سيئة، فأنا أحبها وتساعد في دعم مجلة محرك البحث ماليًا وعائلتي ومشاريعنا المستقبلية. ومع ذلك، بالعودة إلى Cre8asite، قد يتم الترحيب ببعض الإعلانات المحددة والمحدودة من قبل أعضاء المنتدى.

من ناحية أخرى، باعتباري عضوًا طويل الأمد ولكن قليل النشر في Cre8asite (هذا أحد المنتديات التي أستمتع بشدة بقراءتها، والذي أعترف أنني يجب أن أساهم فيه بشكل أكبر)، فأنا شخصيًا لن أعارض منتدى الاشتراك المدفوع الوحيد للعضو أو وجوده للاشتراك في المنتدى بأكمله بعد فترة العضوية التجريبية. على محمل الجد، فإن التعليقات والاستجابات القيمة من كيم وبيل وثنائي باري وشركائهم تستحق كل سنت قد تتقاضاه مقابل العضوية المدفوعة. أنا متأكد تمامًا من أن أعضاء Cre8asite لديهم شيء ما في سواعدهم التعاونية والذي سيفيد المنتديات ماليًا وجماليًا.

في هذه الأثناء، يبحث Cre8asite عن التعليقات حول إعادة تصميم المنتديات الجديدة في هذا الموضوع: المنتديات الجديدة – التعود عليها.

ملاحظة: لست متأكدًا من المدة التي سيستمر فيها هذا وقد يصدمني فريق Cre8 بمسطرة حول هذا الأمر، لكنني لاحظت أن روابط ملفات sig أصبحت الآن عضوية ولم تعد تستخدم برنامج نصي لإعادة التوجيه بعد الآن.