ستساعدك المقالة التالية: من المتوقع أن يصل الإنفاق على البحث المدفوع إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2009

من المتوقع أن يصل الإنفاق على البحث المدفوع إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2009

هذه الدراسة من ماركيتواير; تشير دراسة جديدة من eMarketer إلى أن “الإنفاق على إعلانات البحث المدفوعة، والذي تباطأ بعد ارتفاعه السريع في السنوات القليلة الماضية، سيظل يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2009.” المزيد من المقال:

“تتوقع شركة eMarketer أن ينمو الإنفاق على إعلانات البحث المدفوعة في الولايات المتحدة في عام 2006 بنسبة 26.2%، أي أقل بسبع نقاط مئوية من زيادة العام الماضي البالغة 33.2%. فبعد معدلات نمو تجاوزت ثلاثة أرقام في وقت سابق من هذا العقد، سوف تسود معدلات نمو أكثر تواضعاً خلال بقية العقد.

قال جورج رييس، المدير المالي لشركة جوجل، في 28 فبراير/شباط 2006: “من الواضح أن معدلات النمو لدينا تتباطأ”، مشيراً إلى أن نمو إيرادات الشركة يتباطأ بسبب “قانون الأعداد الكبيرة”. وبعبارة أخرى، لا يمكن أن يستمر النمو المفرط إلى الأبد. وكما تسير جوجل، كذلك تسير صناعة التسويق عبر البحث.

أعتقد أنه من المبكر بعض الشيء أن ننهي صناعة التسويق عبر البحث، خاصة وأن هناك عددًا أكبر من محركات البحث وتكنولوجيا البحث مقارنة بما هو موجود في Googleplex. تضمن المقال هذا الاقتباس المشجع للغاية من ديفيد هاليرمان، مؤلف التقرير:

يقول السيد هاليرمان: “مع نضوج هذا السوق، ستحتاج محركات البحث إلى تحسين منتجاتها وتحسينها، الأمر الذي سيخلق فرصًا أكبر لمسوقي البحث لاكتشاف مجالات أكثر فعالية”. “سيشمل هذا النضج المزيد من البحث الرأسي لاستهداف أفضل، وارتفاعًا حادًا في البحث المحلي، حيث يدرك كل من المستخدمين والمعلنين بشكل متزايد أن الإنترنت هو أفضل مكان للاتصال بأي نوع أو حجم من الأعمال.”