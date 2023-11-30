ستساعدك المقالة التالية: من الموضة، ما هو التصميم الجرافيكي الذي يناسبك؟

التصميم الجرافيكي وعلاقته بصناعة الأزياء

يوجد في أي عاصمة للأزياء عدد لا يحصى من المعارض، والعديد منها من مصممي أزياء مرموقين للغاية: يمكن للمرء أن يجد ملابس طليعية من دونا كاران، أو زخم كالفن كلاين أو أسلوب المدينة لمايكل كورس. يبدو، حتى تلك اللحظة، أننا نتحدث فقط عن الأقمشة والأزياء، ومع ذلك، فإن التصميم الجرافيكي له علاقة كبيرة بالسبب الذي يجعل دونا كاران تعتبر طليعية أو رومانسية لويس فويتون. في عملية العلامة التجارية، هناك العديد من العوامل التي تحدد نجاح المصمم أو العلامة التجارية: المبدعون، والمخرجون الفنيون، والمصممون… ومن بينهم جميعًا هناك أيضًا مصمم الجرافيك، وهو الذي يلتقط الشعار، والعلامة التجارية أو عبوة أو كتالوج النظرة العالمية للملابس أو العطور أو المنتج.

مصمم الجرافيك هو الذي يبدأ بالسحر من خلال إعطاء صورة:

أنشئ لوحة ألوان لإعلان أو رسم.

إنشاء دعوات للعرض.

قم بالترويج بفكرة واحدة لـ POP.

كل هذا بحيث يكون للأزياء، في نهاية المطاف، هالة خاصة بها، وتتخيل أسلوب حياة، وتطبع الجمال والقوة والمكانة: وهذا يعني التصميم الجرافيكي لصناعة الأزياء.

أيقونة الموضة

تصميم الشعار: المثال الواضح للتصميم الجرافيكي في الموضة

بالنسبة لمصممي الجرافيك، يمثل التحدي أن يكونوا جزءًا من العملية الإبداعية في تصميم الأزياء، ليس فقط لأنهم يواجهون عملية صعبة ولكن لأنهم جزء من علامة تجارية ذات إستراتيجية راسخة، ويجب عليهم إنشاء العلاقة بين الشخص و علامة تجارية بطريقة حميمة.

يقول التصميم الجرافيكي: “أنا ما تبحث عنه” بحيث يجد الشخص، من خلال الألوان والحركة والأشكال والأشياء، هويته في ذلك الثوب أو المنتج وينعكس أسلوب مصمم الأزياء.

تحدث اللحظة الأولى للاعتراف والتعرف عند إنشاء شعار، وهو رمز أزياء يجب أن يستمر لفترة طويلة، ومن خلاله يتم الشعور بالارتباط بين مصمم الأزياء والجمهور الذي سيتلقى الرسالة والعصر الذي يمثله والذي ، في المستقبل، سيتم تخليدها.

ولهذا السبب، يمارس التصميم الجرافيكي كل نظريته لتقديم مقترحات جديدة، مخصصة لشركة التصميم والأسلوب الذي تشكل جزءًا منه.

النمط الثابت في شعارات شركات تصميم الأزياء الكبيرة هو استخدام الطباعة حيث يتم التعرف عليها في الغالب بهذه الطريقة.

إن تنظيم الشكل واللون هو ما يجعل من السهل التعرف على الشعار، وبفضل الخط، قد يميل الشعار إلى أن يكون مزيفًا ولكن لا يتكرر أبدًا، وهو ما يعد ميزة إضافية لبيوت الأزياء.

تصميم حديث

الطباعة والويب وPOP والصورة… الموضة وDG مرتبطان تمامًا

ومع ذلك، فإن الشعار هو المرحلة الأولى من الاعتراف في تصميم الأزياء.

لدى التصميم الجرافيكي الكثير ليقدمه لعالم السحر: تتطلب المجلات المتخصصة في الموضة تصميمًا لرسم وتشكيل محتويات كل صفحة من صفحاتها أو ما تقوله عن العبوة. الفكرة هي خلق حاجة مستمدة من الأحذية أو العطر.

اليوم، لا يعتمد تصميم الأزياء على موارده الخاصة فحسب، بل يستخدم أيضًا التكنولوجيا للتواصل مع متابعيه: الصفحات و/أو المواقع المشربة بالجوهر أو السطوع أو التطور أو الأناقة تجعل شبكة الويب العالمية منصة عرض كاملة.

يتم تغطية الحملات بأكملها بالرسومات التي تجعلك تتوق إلى علامة تجارية أو فستان أو زوج من الأحذية أو أحد الأكسسوارات.

التصميم مرئي، ويتم تجديد الاتجاه تلو الآخر وتحديثه باستمرار لمنح الجمهور مشهدًا من اللون والشكل.

في AxiomaCero نحن نعرف الاتجاهات المحيطة بالأزياء والتصميم الجرافيكي. نحن نعرف ما هو في و ال خارج ونقوم بتكييفها مع علامتك التجارية بحيث تتألق، مثل عارضات الأزياء الرائعات، في بيئة مبتكرة وتتجدد مع نموها.

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المصادر الببليوغرافية لإعداد هذا المقال:

• أيقونة الموضة: قوة وتأثير التصميم الجرافيكي. مايك توث، جيني داماتو. ناشري روكبوت. الولايات المتحدة، 2003.

• لياتريس آيزمان. دليل Pantone® للتواصل مع. الصحافة الرسم البياني. الولايات المتحدة، 2000. 143 صفحة.[:]