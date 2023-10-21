ستساعدك المقالة التالية: من سيستحوذ على موقع Digg.com.. جوجل؟

مايكل أرينجتون يكتب على Techcrunch أن Digg دخلت مؤخرًا في مناقشات استحواذ متعددة مع مجموعة من المشترين المحتملين، بما في ذلك Fox Interactive التابعة لشركة News Corp.

استحوذت شركة Fox Interactive بالطبع على موقع MySpace وهي شريك كبير لشركة Google… تدير Digg إعلانات Google AdSense عبر موقع الأخبار الاجتماعية الخاص بها. يمكن أن تقدر قيمة Digg بما لا يقل عن 150 مليون دولار.

ويبدو أن الشائعات حول التمويل القادم قادت شركة News Corp. وربما غيرها إلى بدء مناقشات الاستحواذ مع Digg، وتم فتح المناقشات لاحقًا أمام الأطراف المهتمة الأخرى أيضًا. تقول المصادر إنه لم يتم تقديم أي عروض رسمية مكتوبة لشركة Digg، لأن الحد الأدنى لسعر بيع Digg كان 150 مليون دولار على الأقل.

يشير Arrington إلى أن نقطة الجدل هي أرقام حركة المرور التي تم الإبلاغ عنها بواسطة Digg وتمييزها مع تقارير comScore:

…زعم Digg بوجود 20 مليون زائر فريد شهريًا ونمو شهري حاد، في حين أن تقرير Comscore الأخير لشهر سبتمبر يظهر فقط 1.3 مليون زائر فريد شهريًا ونمو ثابت منذ أبريل (انظر الرسم البياني أدناه). من المعروف أن Comscore غير مستقر، وهذه الأرقام مخصصة للأسر الأمريكية فقط. من المؤكد تقريبًا أن Comscore لا تقوم بالإبلاغ بشكل كبير عن حركة مرور Digg.

هنا سؤال. إذا استحوذت شركة Fox Interactive على Digg وحولتها بطريقة ما إلى موقع إخباري شريك لـ MySpace (لا، ليس Fox News) والذي يتم تسييله جزئيًا بواسطة Google AdSense… ألن يكون من المنطقي أكثر أن تستحوذ Google على الشركة، وجلب Kevin ارتفع إلى Google… واحصل على Digg و YouTube هل تجلسان مقابل بعضكما البعض في Google 2.0 IncubatorPlex الرائع حقًا؟

ربما تكون الإجابة الحقيقية هي ما هي الشركة التي ستؤدي إلى خروج أقل من Digg.com بمجرد الاستحواذ على الشركة؟

أم هل ستقوم شركة Yahoo بشراء الشركة ودمجها مع del.icio.us وflickr بطريقة أو بأخرى، وتمتلك وحشًا واحدًا على وسائل التواصل الاجتماعي؟