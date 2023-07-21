ستساعدك المقالة التالية: من Mixtapes إلى الخوارزميات: تطور اكتشاف الموسيقى على Spotify

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من الأغاني المختلطة إلى الخوارزميات: تطور اكتشاف الموسيقى على سبوتيفي

Spotify هو نظام أساسي لبث الوسائط يوفر الوصول إلى مجموعة متنوعة من محتوى الصوت والفيديو.

Spotify هي خدمة بث موسيقى تتيح للمستخدمين اكتشاف موسيقى جديدة ، وتجميع مفضلاتهم في قوائم التشغيل ، ومشاركة قوائم التشغيل هذه مع الأصدقاء والعائلة.

تتمثل إحدى أبرز ميزات Spotify في نظام التوصية بالموسيقى ، والذي يحلل عادات الاستماع للمستخدم من أجل تقديم اقتراحات مخصصة حول الأغاني والفنانين المماثلين. يمكن للمستمعين اكتشاف موسيقى وموسيقيين جدد ربما لم يكونوا قد صادفوا هذه الميزة بخلاف ذلك.

تعد الجوانب الاجتماعية لـ Spotify مكافأة رائعة. يمكن للمستخدمين التعرف على أشخاص جدد يشاركون أذواقهم الموسيقية واهتماماتهم. يسمح Spotify أيضًا للمستخدمين بالعمل معًا في قائمة تشغيل مشتركة عن طريق إضافة الأغاني التي يحبونها. إذا كنت تلتقي أنت وأصدقاؤك لسبب ما ، مثل حفلة أو رحلة برية ، فقد يكون من الممتع جدًا مشاركة بعض الألحان التي تحبها جميعًا.

يحتوي Spotify أيضًا على مكتبة بودكاست كبيرة مع عمليات بث تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات ، من آخر الأخبار والسياسة إلى ثقافة البوب ​​والبودكاست التعليمي. يمكن للمستخدمين العثور بسرعة على العروض التي يحبونها والاشتراك فيها ، بالإضافة إلى إنشاء قوائم تشغيل مخصصة من ملفات البودكاست المفضلة لديهم.

أخيرًا ، يوفر Spotify كلاً من مستويات الخدمة المجانية والمدفوعة ، مما يسمح للعملاء بتحديد الخيار الذي يناسب احتياجاتهم على أفضل وجه. لا توجد إعلانات ، يمكنك تخطي ما تريد ، ويمكنك حفظ الأغاني للاستماع إليها لاحقًا من خلال اشتراك مميز. في الختام ، يعد Spotify منصة رائعة لعشاق الصوت. يُعد Spotify أمرًا رائعًا لمحبي الموسيقى من جميع مستويات التردد.

إنه موقع ويب يتيح لك الوصول إلى مجموعة موسيقية بها ملايين المقطوعات ويمكن المستخدمين من الاستماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت. يحتوي على مجموعة واسعة من التطبيقات الممكنة ، بما في ذلك المركبات وأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة. تساهم عدة عوامل في النجاح العالمي لهذا التطبيق.

الأول هو مزيجها الانتقائي من الأغاني الجديدة والقديمة من عصور وأنواع مختلفة من الموسيقى. الميزة الثانية هي أن Spotify مجاني تمامًا للاستخدام. يمكن للمستخدم البدء في الاستماع إلى الموسيقى التي يريدها على الفور دون الحاجة إلى شراء أغنية أو الاشتراك في خدمة الاشتراك

العيوب الوحيدة هي أن وظائف معينة تقتصر على العملاء الذين يدفعون رسومًا وأن المستخدمين المجانيين قد يتعرضون للإعلانات بين الأغاني. تتمثل مهمة خدمة بث الموسيقى Spotify في “مساعدة البشرية على إطلاق العنان لإبداعاتها” من خلال منح الأشخاص مكانًا لمشاركة إبداعاتهم الأصلية وجمهورًا كبيرًا بما يكفي للاستمتاع بها.

متى خرج Spotify؟

لا شك أنك تتساءل ، “متى تم إنشاء Spotify؟” في عام 2006 ، تم إطلاق أول تكرار لمنصة دفق الموسيقى. ضاع أكثر من عامين بسبب المفاوضات مع شركات التسجيل للحصول على ترخيص الموسيقى. واو ، لا بد أن جلسات المساومة تلك كانت مكثفة!

في 7 أكتوبر 2008 ، ظهرت Spotify لأول مرة كخدمة بث موسيقى. تم صنعه ليتم استخدامه على جهاز كمبيوتر. تم استبعاد العديد من الدول الأوروبية ، بما في ذلك السويد وفنلندا والنرويج وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا ، من النشر الأولي.

دون الحاجة إلى تنزيل أي شيء ، يمكن للمستخدمين الاستماع إلى ملايين الموسيقى. بالطبع ، من أجل استخدام التطبيق دون دفع ، تحتاج إلى دعوة. كان الاشتراك إلزاميًا بخلاف ذلك.

ومع ذلك ، فإن إدخال أجهزة iPhone و Android جعلهم يفهمون أنهم بحاجة إلى أن يكونوا في متناول الناس إذا كانوا يأملون في تحقيق العظمة.

في عام 2009 ، طوروا تطبيق موسيقى محمول لاستخدامه على الأجهزة المحمولة. كما طوروا واستمروا في دعم إصدار “Premium” مدفوع بالإضافة إلى الإصدار المجاني.

مؤسسو Spotify المحدودة

اقترح دانييل إيك أولاً فكرة إنشاء منصة مركزية لمكافحة القرصنة. رجل أعمال سويدي شاب ، في سن 16 ، أطلق بالفعل شركة ناشئة لتطوير الويب وكان يجني إيرادات سنوية تبلغ حوالي 180 ألف دولار. في سن 23 ، ترك الدراسة للتركيز على أعظم ما يحبه ، الموسيقى والتكنولوجيا.

تعاونت Ek مع Martin Lorentzon للتحقيق في جدوى تطوير موقع ويب حيث يمكن للمستخدمين بث الأغاني وتنزيلها بشكل قانوني. بعد ذلك بعامين ، في عام 2008 ، تم إصدار Spotify للجمهور. تم استثمار مبالغ ضخمة من المال ، وشرعت الإمبراطورية في غزو العالم.

في غضون بضع سنوات قصيرة ، تغلب التطبيق على جميع منافسيه ورسخ نفسه كنظام متميز لبث الموسيقى عبر الإنترنت. الإعلانات ورسوم العضوية هي المصادر الأساسية لإيرادات الشركة.

كم عدد الأشخاص الذين يستخدمون Spotify؟

في الربع الرابع من عام 2021 ، تجاوزت قاعدة مستخدمي Spotify الشهرية 406 مليون مستخدم ، متجاوزة بشكل جيد توقعات المحللين وتوقعات الشركة الخاصة بالتطور المستقبلي للخدمة.

عدد الأشخاص الذين يستخدمون Spotify يفوق عدد أولئك الذين يستخدمون Spotify كثيرًا Apple الموسيقى التي تأتي في المرتبة الثانية. مع أكثر من 180 مليون مشترك مدفوع ، أثبتت Spotify نفسها كواحدة من أشهر خدمات بث الموسيقى المتاحة. بالمقارنة مع قاعدة مستخدمي Spotify قبل عام ، عندما كان لديها أكثر من 345 مليون مستخدم و 155 مليون عميل يدفع ، فإن هذا النمو مثير للإعجاب للغاية.

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 456 مليون شخص يستخدمون Spotify كل شهر. منذ بداية عام 2022 ، شهدت Spotify زيادة في قاعدة مستخدميها ، حيث توسع 422 مليون مستخدم نشط إلى 456 مليونًا بنهاية الربع الثالث من ذلك العام. وفي الوقت نفسه ، نمت قاعدة الاشتراكات المميزة في Spotify لتصل إلى 195 مليون شخص.

كيف يعمل Spotify؟

Spotify هي خدمة دفق موسيقى توفر للمستخدمين عددًا من خيارات التخصيص. على سبيل المثال ، تقوم خاصية راديو البوابة ببث الأغاني من مجموعة متنوعة من الأنواع الموسيقية. يمكنك أيضًا الحصول على مخططات وقوائم تشغيل معدة مسبقًا يتم تحديثها يوميًا. بمعنى آخر ، لا يريدك Spotify أن تذهب إلى أي مكان آخر.

عند تسجيل الدخول Facebook، يمكنك أيضًا عرض قوائم التشغيل والأغاني التي يستمتع بها أصدقاؤك حاليًا. يسمح Spotify أيضًا للمستخدمين بإنشاء قوائم التشغيل الخاصة بهم. ستحدد خطة الاشتراك لديك أيضًا مقدار ما يمكنك استخدامه.

يتوفر Spotify Free بدون تكلفة ، ومع ذلك ، فإن له حدودًا زمنية ، ولا يمكن استخدامه في وضع عدم الاتصال ، ويتم مقاطعته بواسطة الإعلانات. إذا كنت ترغب في الاستمتاع بـ Spotify دون أي حدود ، فيجب عليك الترقية إلى Premium.

كيف يعمل Spotify: التفاصيل والحقائق

Spotify متاح للاستخدام على Windows أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Android و iOS. الواجهة بسيطة ومألوفة مما يجعل البرنامج سهل الاستخدام. لا يوجد أي التزام مالي مطلوب من جانبك للاستمتاع بالموسيقى التي تسمعها. من ناحية أخرى ، تعتمد Spotify بشكل كبير على دخل الإعلانات للحفاظ على عملياتها.

هذا رائع للفنانين ، ولكنه يعني أيضًا أنه سيتم إدراج الإعلانات التجارية في قائمة التشغيل بين الأغاني. هذا لا يستمر لفترة طويلة ولكنه يظهر بشكل متكرر.

يمكنك إزالة الإعلانات بالترقية إلى خدمة Spotify Premium المدفوعة. هناك ، يمكنك الاستماع إلى عدد كبير أو قليل من البودكاست أو مقاطع الفيديو كما تريد دون مشاهدة أي إعلان. يعد خيار استخدام Spotify Premium في وضع عدم الاتصال ميزة أخرى. هذا يقلل من كمية البيانات المفقودة بشكل كبير ويكلف القليل جدًا.

تتوفر خطط اشتراك مميزة مختلفة في Spotify ، بما في ذلك تلك المخصصة للأزواج والعائلات والطلاب. كل خطة عضوية لها سياسة إلغاء شهرية.

كيفية استخدام Spotify

دعنا نتعمق في الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها الوصول إلى Spotify الآن.

البحث عن الفنانين ومتابعتهم

اختر السهم الموجود بجانب العدسة المكبرة ثم اختر بحث.

أدخل اسم الفنان في حقل البحث ؛ انقر على النتيجة المناسبة ؛ عادةً ما يكون لاسم الفنان علامة اختيار زرقاء بجانبه. يمكنك أيضًا اختيار فئة “الفنانين”.

عندما تكون جاهزًا ، حدد خيار المتابعة في الزاوية. اقتراحنا هو متابعة الفنانين الذين تحبهم أكثر.

على الجوال:

اضغط على بحث على أيقونة العدسة المكبرة.

في شريط البحث ، اكتب اسم الفنان ؛

حدد النتيجة المرجوة ؛ غالبًا ما يكون للفنان علامة اختيار زرقاء بجانب الاسم. يمكنك أيضًا اختيار فئة “الفنانين”.

ثم اضغط على متابعة في الزاوية اليمنى العليا.

على الحاسوب:

ما عليك سوى الانتقال إلى شريط البحث واكتب اسم المؤدي ؛

حدد النتيجة ضمن “Artists” ، ثم انقر فوق الزر “متابعة”.

لا تقتصر فقط على متابعة الموسيقيين أو الفرق الموسيقية الفردية ؛ يمكنك أيضًا الاشتراك في قوائم تشغيل معينة. من خلال القيام بذلك ، ستتم إضافة القوائم بشكل دائم إلى مكتبتك ، وكلما أجرى مالك القائمة تغييرات ، ستنعكس هذه التغييرات في مكتبتك أيضًا.

كيفية إنشاء قوائم التشغيل

يتم تجميع الأغاني في قوائم التشغيل. على عكس الألبومات ، تتيح لك mixtapes تضمين مجموعة متنوعة من الموسيقى لفنانين مختلفين. يتيح لك ذلك تخصيص قوائم تشغيل الموسيقى وفقًا لمناسبات ومواسم وحالات مزاجية محددة. يتضمن Spotify منطقة “Made for You” و “Browse” حيث قد تجد قوائم تشغيل مخصصة لمواقف أو أنشطة معينة.

حقيقة أن أي شخص لديه رابط قائمة التشغيل يمكنه إضافة موسيقى إليها هي ميزة أخرى رائعة. إنه مثالي لاستضافة الضيوف. على سبيل المثال ، لضمان رضا الجميع عن قائمة التشغيل ، قد تطلب منهم المساهمة باقتراحاتهم الخاصة.

أوه نعم. يمكنهم جميعًا التوقف عن الشعور بالإهمال الآن!

بعد إنشاء قائمة تشغيل على الكمبيوتر:

من خلال تحديد “قائمة التشغيل التعاونية” من القائمة التي تظهر عند النقر بزر الماوس الأيمن فوق قائمة تشغيل ، و “مشاركة” ، و “نسخ رابط قائمة التشغيل” ، يمكنك بسهولة مشاركة قائمة التشغيل الخاصة بك مع الآخرين.

بعد ذلك ، اجعل المسؤولين عن إضافة الألحان ينقرون على الرابط الذي قدمته لهم.

قائمة التشغيل التعاونية على الهاتف المحمول:

انتقل إلى قائمة التشغيل وانقر فوق زر علامة الحذف (…) ؛

انقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا مرة أخرى ، ثم اختر “التعاون”.

لإرسال عنوان URL إلى قائمة التشغيل إلى شخص آخر ، انتقل إلى قائمة المشاركة واختر “نسخ الرابط”.

الأغاني المشتركة

ما عليك سوى إرسال عنوان URL للمستلم إلى الأغنية التي تريد أن يستمع إليها ، وسيتم نقلهم مباشرة إلى تلك الأغنية. يمكنك حتى مشاركتها على Twitter أو Facebookأو إرساله بالبريد الإلكتروني عبر WhatsApp أو تضمينه في ملف Instagram القصة ، بالإضافة إلى مجرد إرسال عنوان URL.

للوصول إلى ميزة المشاركة:

اكتب اسم أي قائمة تشغيل موسيقى أو ألبوم أو أغنية ؛

لتوسيع القائمة ، حدد علامات الحذف (…) في الزاوية اليمنى العليا ؛

لإرساله إلى مكان ما ، انقر فوق مشاركة وحدد المستلم.

راديو سبوتيفي

يمكنك استخدام Spotify Radio لسماع سلسلة من الأغاني التي تبدو مثل تلك الموجودة في ألبوماتك المفضلة أو قوائم التشغيل أو المسارات الفردية. بهذه الطريقة ، يمكن لـ Spotify استخدام الخوارزميات الخاصة به للتوصية بموسيقى إضافية قد يستمتع بها المستخدمون أيضًا.

يمكنك الوصول إلى هذه الوظيفة بعدة طرق مختلفة: عبر علامة تبويب الراديو أو عبر الكمبيوتر أو عبر قائمة العناصر.

لتشغيل أغنية على الراديو ، انقر بزر الماوس الأيمن عليها وحدد “الانتقال إلى راديو الموسيقى”.

على الجوال:

استمع إلى الأغنية أو الألبوم أو قائمة التشغيل ؛

حدد “Go to radio…” بعد النقر على أيقونة القائمة (ثلاث نقاط).

ما هو تطبيق Spotify؟

عند الاستماع إلى الموسيقى على Spotify ، يمكنك استخدام أي جهاز. يوجد تطبيق Spotify لأي نظام أساسي يمكنك التفكير فيه. أجهزة الكمبيوتر قيد التشغيل Windowsيمكن لـ Linux أو macOS دفق الموسيقى مباشرة. كبديل ، يمكنك استخدام مشغل الويب المتاح لمعظم المتصفحات. جميع منصات الأجهزة المحمولة الرئيسية ، بما في ذلك Android ، Amazon أجهزة Fire و iOS و BlackBerry و Windows يتم دعم الهاتف أيضًا ، مما يجعل Spotify في متناول أي شخص تقريبًا لديه جهاز محمول حديث.

أضافت العلامات التجارية مثل Philips و Sony و LG تطبيقات إلى أجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بها أيضًا. إذا كنت تمتلك PlayStation 3 أو PlayStation 4 أو Xbox One ، فستتمكن من اكتشاف البرامج المناسبة. حتى المساعدين الصوتيين مثل Google Home و Alexa كانوا على دراية بـ Spotify لبعض الوقت.

يتم دعم الأجهزة المحمولة مثل Samsung Gear Fit والأجهزة الأخرى القابلة للارتداء التي تعمل بنظام التشغيل Android Wear ، وكذلك نظام التشغيل لأجهزة فك التشفير من Google TV أو من Amazon (تلفزيون فاير). لا تتخلى أبدا عن هؤلاء الناس ، إيه؟

يمكن أيضًا استخدام Spotify أثناء القيادة في مجموعة متنوعة من المركبات ، بما في ذلك Volvos و Teslas و Minis و Jaguars و BMWs و Land Rovers. تعمل واجهات Android Auto و Car Play أيضًا مع مجموعة متنوعة من السيارات الأحدث. علاوة على ذلك ، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى الخاصة بك على مجموعة واسعة من المعدات الصوتية ، بما في ذلك تلك التي صنعتها Samsung أو Yamaha أو Onkyo أو Bose.

بكل بساطة ، لا أحد يوفر نفس القدر من القدرة على التكيف. لهذا السبب ، من المحتمل أن تصبح Spotify شائعة جدًا. يوجد تطبيق موسيقى لأي موقف تقريبًا.

يا له من ملاءمة مثالية! يمكن للمصنعين ببساطة دمج منتجاتهم مع خدمة تدفق Spotify باستخدام واجهة Spotify Connect.

نموذج عمل Spotify

يعتمد نموذج أعمال Spotify على تقديم خدمة أساسية مجانية مع ترقيات اختيارية مدفوعة. لهذا السبب ، يمكن لأي شخص استخدام الطبقة المجانية من Spotify ، ولكن الدفع مقابل الطبقة المتميزة للخدمة يفتح المزيد من الميزات. في هذا الوضع المجاني ، يمكنك الاستماع إلى أي أغنية تريدها في ظل بعض القيود. لا يمكنك فقط تشغيل الموسيقى بدون اتصال إنترنت نشط. هناك أيضًا إعلانات بين المسارات ، وقيدًا لتخطي الأغاني ، ولا يوجد خيار لتنزيل الأغاني للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال.

يمكن للمستخدمين الذين يقومون بالترقية إلى Premium الاختيار من بين مجموعة متنوعة من خيارات الاشتراك ، بما في ذلك تلك المخصصة للطلاب والعائلات والعزاب والأزواج. قد تتغير أسعار هذه العناصر من بلد إلى آخر. مع ترقية Premium ، يمكنك الاستمتاع بالاستماع بدون إعلانات ومشاركة غير محدودة للأغاني والقدرة على تنزيل المقطوعات للاستماع في وضع عدم الاتصال والتشغيل العشوائي والمزيد.

إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في الاختيار بين الطبقة المجانية في Spotify والطبقة المميزة المدفوعة ، فراجع دليل المقارنة المتعمق الخاص بنا.

هل يتعين عليك الدفع مقابل Spotify؟

خدمة الموسيقى في Spotify مجانية تمامًا طالما أنك تريد الاستمرار في استخدامها. يتوفر أكثر من 50 مليون موسيقى وبودكاست وكتاب صوتي وأنواع أخرى من المحتوى. ومع ذلك ، يتم تشغيل الأغاني في الوضع العشوائي ، وبالتالي يكون ترتيب المسارات عشوائيًا تمامًا.

تم تطبيق هذا التقييد على جميع قوائم التشغيل التي تحتوي على رمز “الأسهم المتقاطعة”. في حالة عدم وجود مثل هذا الرمز ، لا تتردد في تشغيل الموسيقى بالطريقة التي تريدها. بالإضافة إلى ذلك ، مع Spotify Free ، تحصل على 15 قائمة تشغيل يمكنك ترتيبها بالطريقة التي تريدها.

ستحتاج أيضًا إلى أن تكون متصلاً بالإنترنت باستمرار وتحمل الإعلانات التجارية. علاوة على ذلك ، فإن جودة خدمة البث ليست مثالية. لن يتمكن سوى خبراء الموسيقى المدربين تدريباً عالياً من اكتشاف معدل البت المنخفض البالغ 128 كيلوبت في الثانية. هناك خصم آخر وهو أن العرض صالح لمدة 14 يومًا فقط إذا كنت مسافرًا للخارج لقضاء عطلة.

خاتمة

باختصار ، لقد غير Spotify الطريقة التي يستمع بها الأشخاص إلى الموسيقى إلى الأبد من خلال تقديم كتالوج موسيقي ضخم ، وتوصيات مخصصة ، وواجهة بسيطة. لم تُحدث المنصة ثورة في صناعة الموسيقى فحسب ، بل فتحت أيضًا أبوابًا جديدة للموسيقيين الصاعدين لإجراء اتصالات مع جماهيرهم.

نظرًا لروحها المبتكرة والتركيز على رضا المستخدم والتفاني في مجتمع الفنانين ، حافظت Spotify على مكانتها كشركة رائدة في السوق في مجال بث الموسيقى. نظرًا لانتشار الموسيقى في حياتنا اليومية ، يبدو من المنطقي أن Spotify ستظل لاعبًا رئيسيًا في مستقبل اكتشاف الموسيقى ومشاركتها والتمتع بها.