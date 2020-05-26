موتورولا وان فيوجن + مع شاشة FHD + 6.5 بوصة ، وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة ، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل

ظهر الهاتف الذكي القادم من موتورولا الذي يحمل الاسم الرمزي “Liberty” مؤخرًا وقيل أن الشركة ستعلن عنه في الربع الثاني من عام 2020. ولكن الآن ، YouTube أدرجت صفحة تقرير الجهاز الهاتف الذكي مع المواصفات الرئيسية وتكشف أيضًا عن تاريخ الإطلاق المحتمل.

وفقًا لصفحة تقرير الجهاز ، يحتوي Motorola One Fusion + على شاشة 6،5-FHD + ، مدعومة بمنصة Qualcomm Snapdragon 730 المحمولة ، ويعمل بنظام Android 10 ، ويحزم بطارية 5000mAh. ويكشف أيضًا عن تاريخ الإصدار في يونيو 2020 والذي يتوافق مع التسرب السابق. والجدير بالذكر أن الصورة في القائمة هي هاتف Motorola Edge + الذكي وليس One Fusion +.

علاوة على ذلك ، يقال أنه يحتوي على 4 غيغابايت / 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 64 غيغابايت / 128 غيغابايت من الذاكرة الداخلية ، وعلى البصريات الأمامية ، يقال أن الكاميرات الخلفية الرباعية مع المستشعر الأساسي هو مستشعر ISOCELL GW1 بدقة 64 ميجابكسل من سامسونج.

أخيرًا ، من المتوقع أيضًا أن تطلق الشركة طرازًا آخر يسمى Motorola One Fusion مع Qualcomm Snapdragon 710 Mobile Platform ، بطارية 5000mAh ، لكن التفاصيل لا تزال شحيحة. من المتوقع أن تكشف موتورولا النقاب عن One Fusion + في وقت ما من الشهر المقبل ، ويجب أن نعرف المزيد من المعلومات في الأيام القادمة.

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مؤلف: مانوج ناجيندرا

مانوج ناجيندرا متحمس smartphones وأحدث التقنيات. إنه يحب الكتابة واستكشاف أحدث التقنيات ويمكنك غالبًا العثور عليه باستخدام هاتف Android. يمكنك متابعته Twitter @ manojshesh24 وكذلك البريد على [email protected]

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