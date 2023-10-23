ستساعدك المقالة التالية: موزيلا فايرفوكس 1.5 والخلل الأمني

موزيلا فايرفوكس 1.5 والخلل الأمني

أصدرت موزيلا تحذيرًا أمنيًا لمستخدمي أحدث متصفحاتها، Firefox 1.5، حول هذا الخطأ، المرتبط بكيفية تعامل البرنامج مع الأسماء الطويلة للغاية. يمكن أن يؤدي هذا الخطأ في أسوأ الأحوال إلى تعطل الكمبيوتر المستهدف. ومع ذلك، ادعت المنظمة أنه على عكس التقارير السابقة للباحثين، فإن الخطأ لا يعرض المستخدمين للهجوم.

موزيلا قال أحد المستشارين الأمنيين عبر الإنترنت إن الصفحات الضارة ذات العناوين الطويلة جدًا يمكن أن تجعل المتصفح يبدو معطلاً. يحتوي إثبات مفهوم هذا الخطأ الأمني ​​الذي تم إصداره علنًا على 2.5 مليون حرف ويجب ألا يزعج مستخدمي الويب في العالم الحقيقي. تدعي موزيلا أنه أثناء انشغال المتصفح بمعالجة الاسم، يعتقد المستخدم أن التطبيق قد توقف.

والأسوأ من ذلك أن التطبيق يتصرف ببطء حتى يتم إزالة العنصر بالكامل من سجل تطبيق المتصفح. وأضاف تقرير Mozilla: “لا يمكننا العثور على أي أساس للادعاءات بأن المتغيرات من هجوم رفض الخدمة هذا يمكن أن تسبب تعطلًا قابلاً للاستغلال. لا يبدو أن هناك أي خطر على المستخدمين أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بخلاف عدم الاستجابة المؤقتة عند بدء التشغيل.

لم تصدر المؤسسة تاريخًا محددًا لإصدار الإصلاح لهذه المشكلة.

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سوشوبه ميتال، كاتب عمود في مجلة محرك البحث التقني ومستخدم مقيم للأوبرا – سوشوبه، محرر TechWhack، وصف نفسه بأنه مهووس بالتكنولوجيا ويحب اختبار البرامج وانتقاد العيوب فيها. وهو من أشد المعجبين بمايكل شوماخر وقد ظهر على موقع CBS MarketWatch الإلكتروني وصفحة GMail الصحفية التابعة لـ Google.