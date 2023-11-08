موسم العطلات 2023 يجلب تغييرات في سلوك المستهلك، وفقًا للأبحاث. هل انت مستعد لها؟

ستساعدك المقالة التالية: موسم العطلات 2022 يجلب تغييرات في سلوك المستهلك، وفقًا للأبحاث. هل انت مستعد لها؟

لقد اقترب موسم العطلات، وكذلك التسوق للاحتفالات. لقد كانت هذه الفترة دائمًا سببًا لفرحة العلامات التجارية والمسوقين، حيث أنه مع تسخين الشوكولاتة الساخنة في الشتاء، يتم أيضًا تسخين الاستهلاك والسوق. ومع ذلك، في هذا العام بالذات 2022، قد تكون بعض الشركات متخوفة من السيناريو الاقتصادي العالمي.

لكن الأبحاث تظهر أن الناس مهتمون بالشراء في موسم العطلات هذا. في الواقع، بدأوا هذا العام في القيام بالتسوق في وقت أبكر من ذي قبل.

وفق فكر مع جوجل، 26% من المستهلكين قد بدأوا بالفعل عمليات الشراء في نهاية العام، سواء قاموا بعملية الشراء الأولى، أو يبحثون عن الإلهام لاتخاذ القرار أو بدء قائمة الهدايا الخاصة بهم.

لكن خذ نفسًا عميقًا قبل أن تشعر بالإثارة. وعلى الرغم من الترقب، فإن الميزانيات أقل. ارتفعت عمليات البحث عن “جيد ورخيص” بنسبة 40% هذا العام، وفقًا لنفس البحث.

لذا، نعم، ليس من الخطأ تمامًا الاعتقاد أنه نظرًا للمناخ الاقتصادي الحالي، أصبح المستهلكون أكثر حذرًا – ويختارون العلامات التجارية والمنتجات بشكل أكثر انتقائية. فهل يمكن تحفيز المستهلكين خلال العطلات، ودفعهم لاختيار العلامة التجارية؟

دعونا نلقي نظرة على بعض الاتجاهات لموسم العطلات 2022، مباشرة من Google وغيرها من الشركات العملاقة.

لقد واجهتك في عيد الميلاد الماضي… وقتًا عصيبًا بسبب الوباء

البحث عن الهدية المثالية بدأ مبكراً وسيستغرق وقتاً طويلاً. والسبب في ذلك هو تأثير الوباء على المشتريات في العامين الماضيين على تباين الأسعار، وعلى توفر المنتجات. لذلك، يقوم المستهلكون بالفعل بالبحث مسبقًا للتأكد من أنهم سيتمكنون من شراء أفضل عرض، دون تقلب الأسعار ووفقًا للميزانية المتاحة.

بحسب استطلاع أجراه الغوص بالتجزئةأفاد 83% من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع عن زيادات في أسعار المنتجات التي يشترونها عادة في نهاية العام، لذا سيغير جزء كبير من طريقة تسوقهم خلال هذه الفترة للتخفيف من تأثير الزيادات في الأسعار.

بالإضافة إلى الخصومات، وهو ما يتوقعه المستهلكون أكثر، فإن تقديم التوصيل المجاني والسريع وسهولة الاستبدال والإرجاع والمخزون المتوفر هي أيضًا أدوات للحصول على أفضل عرض متاح. ووفقا لمسح أجراه فكر مع جوجل75% من الأشخاص الذين سيتسوقون عبر الإنترنت في موسم العطلات ينوون الشراء من الشركات التي تقدم خدمة التوصيل المجاني.

ومن الضروري أكثر من أي وقت مضى مراقبة هذا السلوك والاستعداد لتقديم الخصومات والمزايا في الوقت المناسب.

وميض وميض، القليل من المحتوى

المستهلكون الذين بدأوا بالفعل استطلاعات نهاية العام، ولكنهم لم يجروا عملية الشراء الأولى بعد، ينتظرون العرض المثالي ويبحثون أيضًا عن الإلهام وأفكار الهدايا. بعد كل شيء، ليس من السهل إعداد قائمة هدايا، خاصة في العام الذي سيجتمع فيه الجميع أخيرًا.

من البيانات المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار من العام الماضي استخدام قنوات مختلفة لإجراء البحث قبل إجراء عملية الشراء. 54% من المستهلكين استخدم 5 قنوات أو أكثر – محركات البحث ومقاطع الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي – للبحث عن المشتريات الموسمية خلال فترة يومين.

يرغب المستهلكون في العثور على ما هو أكثر من مجرد صورة للمنتج، بل يريدون فهم أسلوب الحياة والتشغيل والإيجابيات والسلبيات والشعور بامتلاك المنتج قبل أن تحصل عليه. يمكن للعلامات التجارية وتجار التجزئة تطبيق هذه الإستراتيجية بين القنوات باعتبارها أكبر أداة لتحفيز المستهلكين على إجراء عمليات الشراء.

النصيحة هي الانتباه إلى المحتوى العضوي الذي تم إنشاؤه بواسطة المدونات والمؤثرين والعملاء الحقيقيين، وفهم ما يقال عن علامتك التجارية ومنتجك بحيث تكون هذه أداة أخرى لإقناع المستهلك.

كل ما أريده في عيد الميلاد هو… عروض غير متوقعة

لقد جعل السيناريو الاقتصادي المستهلكين أكثر انتقائية، حيث تمكنوا من التوقف عن الاختيار بين العلامات التجارية المفضلة بسبب السعر. لذلك ستكون الجمعة السوداء هي أفضل فرصة لتقديم العروض التي طال انتظارها لأولئك الذين لديهم القائمة جاهزة بالفعل وإقناعهم بشراء منتج علامتك التجارية.

من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن بعض الأشخاص يستخدمون الجمعة السوداء في عمليات شراء أخرى كانوا يبحثون عنها طوال العام، حتى يتمكنوا من ترك هدايا عيد الميلاد في اللحظة الأخيرة ولعملية الشراء التالية.

استطلاع جديد بواسطة جارتنر يُظهر أن 75% من المستهلكين لا يتوقعون رؤية العديد من الخصومات أو حتى خصومات أكثر مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي. لذلك، يمكن أن يكون يوم الجمعة الأسود هو الوقت المناسب لمفاجأة العميل وجعله لديه أسباب لإجراء عملية شراء جديدة معك.

قد تكون قسيمة الخصم لعملية الشراء التالية أو الاسترداد النقدي هي العامل الذي سيجعلهم يعودون في وقت لاحق من هذا الربع.

الوقت هو كل شيء. من المحتمل أن يبدأ الأشخاص الذين يتركون كل شيء للأسبوع الأخير في تجاهل العثور على أفضل سعر، ولكن لا يزال الوقت مناسبًا لتقديم توصيل مجاني وسريع للتاريخ المتوقع أو حتى البدء في توجيه العملاء إلى المتاجر الفعلية.

تعد القدرة على تسليم المنتج عندما يحتاجه العميل أيضًا عاملاً محددًا لثقة العملاء وولائهم.

استمتع بموسم العطلات الصغير المرح

يعد الربع بأن يكون ساخنًا جدًا. ومع توقع المستهلكين، ستشهد العلامات التجارية وتجار التجزئة فترة مبيعات متوازنة بشكل جيد، حيث بدأت عمليات الشراء في سبتمبر. ومع العرض الجيد – ليس فقط السعر، بل السرعة والجودة – فمن الممكن توقع بعض المشتريات لشهر أكتوبر.

ولكن من المهم التكيف: فالمستهلكون أكثر تطلبًا من حيث جودة المنتج والسعر. ولهذا لا بد من التواجد على كافة القنوات لإقناعهم.

ومن الجدير بالذكر أنه قبل إجراء عملية الشراء، يبحث المستهلك عن الإلهام والأفكار الخاصة بالهدايا، والعلامة التجارية التي تقدم ذلك من خلال المحتوى ستكون متقدمة بخطوة.