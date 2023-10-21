ستساعدك المقالة التالية: موقع ماي سبيس مقابل YouTube : حروب الفيديو على الإنترنت

موقع ماي سبيس مقابل YouTube : حروب الفيديو على الإنترنت

ماي سبيس و YouTube بدأنا في الخلاف حول الموقع الذي يقدم أكبر عدد من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، ووفقًا لبعض الدراسات الحديثة، لم يتم تحديد الموقع الذي يبث أكبر قدر من المحتوى.

يعتبر كل من Yahoo Video وGoogle Video نشطين إلى حد ما في سوق الفيديو عبر الإنترنت، ولكن عروض الفيديو الأساسية لـ MySpace و YouTube لقد أعطت كلا الشركتين أسسًا للبناء عليها.

اليوم بامبي فرانسيسكو نقلاً عن دراسة حديثة أجرتها شركة comScore Media Metrix والتي ذكرت أن 37.4 مليون فرد فريد شاهدوا مقطع فيديو على موقع MySpace في شهر يوليو، وهو ما يمثل 1.4 مليار مقطع فيديو تم بثه على موقع MySpace.

وجاءت شركة ياهو في المركز الثاني، حيث حصلت على 812 مليون بث فيديو، وجاءت في المركز الثالث YouTube مع 649 تدفقات الفيديو.

وأضاف بامبي:

ويهيمن موقع MySpace لدرجة أنه يمثل 20% من إجمالي 7.2 مليار بث فيديو عبر الويب. ليس سيئًا، مع الأخذ في الاعتبار أن موقع MySpace قد أطلق خدمة الفيديو الخاصة به قبل ستة أشهر فقط. وهذا ليس بالأمر السيء بالنظر إلى أن الفيديو هو الحدود الجديدة، حيث يمثل ما يقرب من 2٪ من الإعلانات عبر الإنترنت.

فقط للتوضيح، لا يوجد حساب مزدوج، وفقًا لـ comScore. أرقام ماي سبيس لا تشمل YouTube مقاطع الفيديو التي تم عرضها على ماي سبيس. المشاهدات هي فقط مقاطع الفيديو الخاصة بالموقع والتي يتم عرضها إما على ممتلكاتهم أو مضمنة عبر الويب في المدونات أو على شركاء التوزيع. لذا، YouTubeتحسب عمليات بث الفيديو التي يبلغ عددها 649 مليونًا مقاطع الفيديو التي تمت مشاهدتها YouTube بالإضافة إلى المدونات التي ربما تكون قد قامت بتضمين ملف YouTube فيديو.

إذن، لا يوجد عد مزدوج، ولكن ماذا عن العد السلوكي؟

عادةً ما يتم عرض مقاطع الفيديو بشكل افتراضي على موقع MySpace ويتم نشرها في ملفات تعريف المستخدمين. وهذا يعني أنه إذا قام مستخدمو MySpace بزيارة الملفات الشخصية لأصدقائهم 5 أو 10 مرات يوميًا، وبدأت مقاطع الفيديو الموجودة على هذه الملفات الشخصية تلقائيًا عندما يزور المستخدم الملف الشخصي، فإن MySpace يقوم ببث مقاطع فيديو لم يختار المستخدم النهائي مشاهدتها حقًا.

في المقابل، YouTube لا يشاهد المستخدمون مقاطع الفيديو عبر الملفات الشخصية (ما لم يشاهدوا مقاطع الفيديو المضمنة على موقع MySpace بالطبع) و YouTube يجب تحديد مقاطع الفيديو لبدء التشغيل عن طريق الضغط على زر التشغيل.

YouTube عادةً ما يتم العثور على مقاطع الفيديو عندما يبحث المستخدمون عن كلمات رئيسية محددة في YouTube أو يتم تقديمهم إلى النقابة YouTube فيديو داخل موقع ويب منفصل أو منشور مدونة.

من ناحية أخرى، تعد شركة Yahoo شركة إعلامية، لذا يجب أن تحتل مرتبة عالية في عالم بث الفيديو. ومع ذلك، قد لا يتم تحميل جميع مقاطع الفيديو هذه بواسطة المستخدمين، مثل مقاطع الفيديو الموجودة على موقع MySpace أو YouTube (أو معظمها)، لذا فإن ما أود رؤيته كمحلل هو عدد مقاطع الفيديو المتدفقة من Video.Yahoo.com وليس إمبراطورية Yahoo بأكملها.

وهو ما يقودنا إلى دراسة منفصلة نقلا عن جريج ستيرلنج اليوم. يذكرنا جريج أن دراسة Hitwise في أغسطس أظهرت ذلك YouTube أعلى بكثير من المجموعة في “حصة الزيارات”.

لكن بيانات Hitwise الأخيرة (أغسطس) تعكس ما يلي من حيث التصنيف (استنادًا إلى حصة الزيارات):

* YouTube: 45.46%

* فيديوهات ماي سبيس: 22.99%

*فيديو جوجل: 10.25%

* ياهو! الفيديو: 6.06%

* فيديو إم إس إن: 5.92%

في هذه المقارنة بين التفاح والبرتقال، أعتقد أن الاختلاف يكمن في نية المستخدم. إذا قمت بزيارة موقع MySpace، فقد لا أنوي مشاهدة مقاطع الفيديو، ولكن يتم تقديمها لي بواسطة أعضاء وفرق MySpace في ملفاتهم الشخصية. إذا قمت بزيارة Yahoo، فقد تكون نيتي هي مشاهدة أخبار الوسائط المتعددة، ولكنها أخبار مقدمة من شركاء Yahoo Media.

على YouTube هدفي هو البحث وعرض مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها أو حرقها وتحميلها بواسطة أشخاص عاديين و YouTube المستخدمين (وكذلك بعض شركاء المحتوى)، لذا يبدو أن الفائز الأكبر في معركة مقارنة الفيديو عبر الإنترنت يعتمد على ما إذا كانت الدراسة تركز على مقاطع الفيديو التي قام المستخدم بتحميلها، أو تدفقات الفيديو، أو سبب مشاهدة المستخدم للفيديو في المقام الأول .

وبغض النظر عن ذلك، فإن Google وYahoo وMSN لا تزال تتخلف عن الوافدين الجدد مثل MySpace و YouTube في واحدة أو أكثر من الدراسات، والتي ينبغي أن تجعل وسائل الإعلام الرئيسية ومحركات البحث تبحث عن طرق للتخطيط لخوض معركة مع وسائل الإعلام الجديدة هذه.