ستساعدك المقالة التالية: موقع Answers.com يستحوذ على تقنية محرك البحث Brainboost AI “استخراج الإجابات”.

موقع Answers.com يستحوذ على تقنية محرك البحث Brainboost AI “استخراج الإجابات”.

استحوذت شركة Answers Corporation، منشئو موقع Answers.com، على شركة Brainboost Technology, LLC مقابل 4 ملايين دولار نقدًا و439000 سهم من الأسهم المقيدة، بما في ذلك بعض حقوق حماية الأسعار. يخطط موقع Answers.com لدمج محرك استخلاص الإجابات Brainboost – تقنية الذكاء الاصطناعي التي تتيح البحث باللغة الطبيعية – في خط الإنتاج الخاص به. انضم السيد عساف روزنبلات، مطور تقنية Brainboost الخاصة، إلى فريق Answers.com كمدير لأبحاث اللغات الطبيعية.

يعمل Brainboost من خلال البحث في المحتوى الرقمي واستخراج الإجابات المرشحة لاستفسارات اللغة الطبيعية. ثم يقوم بعد ذلك بتصنيف إجابات المرشحين بشكل تجريبي ويعرض أعلى النتائج ثقة في شكل إنجليزي بسيط.

وأوضح بوب روزنشاين، الرئيس التنفيذي لشركة Answers Corporation، أن “Answers.com هو بالفعل أفضل مكان على الويب للعثور على إجابات لأسئلة “من هو…” و”ما هو…”. “من خلال الجمع بين محرك استخلاص الإجابات الخاص بـ Brainboost والتقنيات الخاصة بنا ومجموعتنا التي تضم أكثر من مليون ونصف موضوع من مصادر موثوقة، نعتقد أننا سنصبح أفضل مكان على الويب لفئة أوسع بكثير من الأسئلة باللغة الإنجليزية. سيؤدي هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى تسريع وقتنا في التسويق بشكل كبير في هذه الخطوة التالية الحاسمة في تحقيق مهمة Answers.com.

وأضاف عساف روزنبلات، مؤسس Brainboost والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا: “الذكاء الاصطناعي هو المفتاح للجيل القادم من البحث وهو أمر بالغ الأهمية لإنشاء تجربة مستخدم أكثر بديهية يتوقعها الناس. يمكن الاستفادة من التقدم الذي أحرزناه في تحليل الاستعلامات باللغة الطبيعية لتحويل الطريقة التي يجد بها الأشخاص المعلومات على الويب، أخيرًا. لا يمكن أن يكون هناك مكان أفضل لهذه التكنولوجيا المبتكرة من منتج يسمى Answers.com.