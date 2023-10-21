ستساعدك المقالة التالية: موقع eBay يحظر نظام الدفع Google Checkout

موقع eBay يحظر نظام الدفع Google Checkout

أضاف موقع eBay Google Checkout، نظام التسوق والدفع الجديد من Google، إلى قائمة خدمات الدفع غير المسموح بها على موقع eBay. يمكنك اعتبار هذا أحد الضربات الأولى في حرب الدفع بين Google و Yahoo-eBay.

آندي بيل يشير إلى موقع ئي باي سياسة المدفوعات المقبولة:

خدمات الدفع غير مسموح بها على موقع eBay: AlertPay.com وanypay.com وAuctionChex.com وAuctionPix.com وBillPay.ie وecount.com وcardserviceinternational.com وCCAvenue وecount وe-gold وeHotPay.com وePasporte.com ، يوروجيرو، FastCash.com، جوجل الخروج، gcash، GearPay، Goldmoney.com، graphcard.com، greenzap.com، ikobo.com، Liberty Dollars، Moneygram.com، neteller.com، Netpay.com، Nochex.com، paychest.com، payfast.com، paypay، Postepay، Qchex.com، rupay.com، scripophily.com، sendmoneyorder.com، الطوابع، Stormpay، wmtransfer.com، xcoin.com

تعليقات سكوت وينجو على مدونة eBay Strategies:

سيكون من المثير للاهتمام معرفة العذر الضعيف الذي يستخدمه موقع eBay لتبرير ذلك. على سبيل المثال، من المحتمل أن يقولوا إنها جديدة ومعرضة للاحتيال. حسنًا، إنها في الواقع بوابة بطاقة ائتمان (وهي نفس البوابة التي تنفق عليها شركة eBay الملايين باعتبارها أفضل مستخدم لـ Google Adwords) ويُسمح ببطاقات الائتمان على وجه التحديد مع البوابات (verisign/cybersource/authorize.net، وما إلى ذلك)

هذا هو قيام eBay باستعراض عضلات الثقة والسلامة الخاصة به للتحكم في الطريقة التي يأخذ بها البائعون بطاقات الائتمان (وكأثر جانبي، الحد من نفوذهم مع Google Adwords) إذا شعروا أن ذلك يبدأ في انتهاك أصول PayPal.

ومن المثير للسخرية أنهم سيفعلون ذلك هنا، وفي نفس الوقت يذهبون إلى الكونجرس ويخوضون معركة حياد الإنترنت.

لا يمكنك النضال من أجل إنترنت مفتوح في يوم من الأيام ثم تنفيذ السياسات التي تغلق الحديقة المسورة في اليوم التالي.