ستساعدك المقالة التالية: موقع JobsInSearch.com يحتفل بمرور عامين على الإعلانات المبوبة لوظائف التسويق عبر البحث

منذ إطلاق موقع JobsInSearch.com في أكتوبر 2004، عرض الموقع وظائف شاغرة لدى شركات رائدة في مجال التسويق عبر محركات البحث وتحسين محركات البحث (SEO) في كل من المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، كما أظهر مقابلات مع قادة الصناعة.

علق مايك تايلور، مؤسس موقع JobsInSearch.com، قائلاً: “خلال العامين اللذين عملنا فيهما، كان هناك نمو هائل في عالم البحث”. “على سبيل المثال، عندما أطلقنا عددًا قليلاً جدًا من الشركات (خارج الشركات المتخصصة في تحسين محركات البحث والتسويق عبر البحث) كانت توظف موظفين في مجال تحسين محركات البحث أو التسويق عبر محركات البحث. أصبح من الشائع الآن لمجموعة واسعة من الشركات، عبر العديد من قطاعات الصناعة المختلفة، توظيف موظفيها الداخليين ذوي الصلة بتحسين محركات البحث والتسويق عبر محركات البحث.

يحتل موقع JobsInSearch.com مرتبة جيدة في محركات البحث، مع تصنيف الصفحة الأولى على Google وYahoo! بالنسبة لمصطلحات البحث: وظائف تحسين محركات البحث (غالبًا ما تكون في المرتبة الأولى) ووظائف التسويق عبر البحث، مما يعني أنه يمكن للباحثين عن عمل العثور على جميع الوظائف الشاغرة المعلن عنها بسهولة. يتم إرسال جميع الوظائف المنشورة على الفور عبر البريد الإلكتروني إلى مجموعة من الباحثين عن عمل المسجلين ذوي الخبرة.

وأيضًا، لزيادة الوعي والرؤية، فإن جميع الوظائف المنشورة على موقع الويب JobsInSearch.com تظهر أيضًا على OnlineMarketingJobs.com وDigitalMediaJobs.com في نفس الوقت دون أي رسوم إضافية. كلا موقعي التوظيف هذين مملوكان ومداران أيضًا بواسطة JobsInSearch.com.