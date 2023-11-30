ستساعدك المقالة التالية: ميلاد مجيدا وسنه جديده سعيده!

في عيد الميلاد هذا العام، نحن المصممون لا نطلب الكثير، كما هو الحال دائمًا: السلام والحب والسعادة… ولأننا كنا جيدين، من سانتا كلوز، أو الطفل الله أو أيًا كان مقدم الهدايا، فإننا نطلب فقط هذه القائمة البسيطة :

• الاشتراكات في مجلات التصميم

• كتب التصميم الجديد

• أقلام حبر و أقلام رصاص

• ساعة ضخمة – بسبب الساعات التي يقضيها الكمبيوتر والمواعيد النهائية-

• اكتبه كملاحظة

بالنسبة لأولئك الذين يريدون أن يمنحونا المزيد من المتعة:

• المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي

• معايرة الشاشة

• ماوس جديد

• جهاز كمبيوتر جديد (يعتمد ذلك على ذوقك سواء كان جهاز MAC أو كمبيوتر شخصي)

• شاشة مقاس 24 أو 30 بوصة (أو شاشة أخرى)

• لوحة مفاتيح لاسلكية

• تحديثات البرنامج

• محرك أقراص ثابتة (بسعة كبيرة)

• جهاز لوحي رقمي

• USB متعدد

• كاميرا رقمية

• الائتمان لiStock

أو أن تكون أكثر في:

• قمصان ذات أيقونات التصميم

• أقراص مضغوطة|أقراص فيديو رقمية (DVD).

• رصيد متجر iTunes

• المتحدثون الجدد

لذا، إذا كنت تريد أن تمنح المصمم شيئًا يحبه حقًا، فأنت تعرف ما الذي يجب أن تقدمه له؛)

في AxiomaCero، أكثر من قائمة الهدايا (على الرغم من أنها جيدة جدًا أينما تراها!) نتمنى لك عيد ميلاد سعيدًا للغاية وسنة جديدة رائعة! تهانينا!

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