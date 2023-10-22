ستساعدك المقالة التالية: نتائج جوجل عضوية بالكامل؟

نتائج جوجل عضوية بالكامل؟

قامت جوجل بإجراء تعديل آخر على مركز مساعدة جوجل، هذه المرة إزالة الضمان بأن نتائج Google تتم تلقائيًا بالكامل. تمت ملاحظة التغيير لأول مرة بواسطة فيليب لينسن في كتابه جوجل بلوسكوب.

ومؤخرًا في 2 فبراير، ذكرت الوثيقة التي تحدد مبادئ Google أن “ترتيب نتائج بحث Google ومحتوياتها مؤتمتة بالكامل. فلا أحد يختار نتيجة معينة لاستعلام بحث معين، ولا يقوم محرك بحث Google بإدخال النكات أو إرسال رسائل عن طريق تغيير ترتيب النتائج. في بعض الأحيان، عندما يكون موقع ويب معين موضع اهتمام الجمهور، تبدأ مواقع أخرى في الارتباط به. قد يؤدي هذا إلى زيادة أهميتها كما تم قياسها بواسطة برنامج التصنيف الخاص بنا، والذي يعين قيمة PageRank بناءً على من يرتبط بصفحة معينة جزئيًا. الترتيب الأعلى في نتائج جوجل قد يؤدي إلى مزيد من الوعي، مما قد يؤدي إلى المزيد من الروابط وهكذا.

اليوم هو نفس الصفحة يفتح بالعنوان الرئيسي “هل يقوم Google بإدراج النكات أو إرسال الرسائل عن طريق تغيير ترتيب نتائجها؟” “الخلاصة،”… لا. في بعض الأحيان، عندما يكون موقع ويب معين موضع اهتمام الجمهور، تبدأ مواقع أخرى في الارتباط به. قد يؤدي هذا إلى زيادة أهميتها كما تم قياسها بواسطة برنامج التصنيف الخاص بنا، والذي يعين قيمة PageRank بناءً على من يرتبط بصفحة معينة جزئيًا. الترتيب الأعلى في نتائج جوجل قد يؤدي إلى مزيد من الوعي، مما قد يؤدي إلى المزيد من الروابط، وهكذا.

تم أيضًا تغيير صفحة التنقل الخاصة بمبادئ Google، حيث تم تغيير النص المرتبط بصيغة “هل تتلاعب Google مطلقًا بنتائج البحث الخاصة بها” ليصبح نصها “هل يقوم Google بإدراج النكات أو إرسال رسائل عن طريق تغيير ترتيب النتائج؟”

اه، هاه… هل تلعب Google مزحة على منتقديها أم أن التغيير عبارة عن رسالة حب في عيد الحب إلى أصدقائهم الجدد في AOL وفي بكين، أم أنهم يقدمون تعليقًا خفيًا على عقوبة إخفاء الهوية لمدة دقيقتين المخصصة لشركة BMW مؤخرًا أسبوع.

من المحتمل جدًا أن تكون الصفقة التي تم إبرامها مع AOL في أواخر ديسمبر وتعاونها المستمر مع الحكومة الصينية فيما يتعلق بفرض الرقابة على Google.Cn، قد أدت إلى إعادة تنظيم عالمية لقيم الشركة المعلنة. إذا كان هذا صحيحا، فإنهم لم يفعلوا ذلك “قفز القرشلقد استهلكهم ذلك. (أنت ما تأكل منه؟)

من الممكن أيضًا أن يكون التغيير إشارة إلى الحذف وإعادة الإدراج السريع لنسخة اللغة الألمانية من موقع BMW الإلكتروني الأسبوع الماضي. وأكدت جوجل أنه تمت إزالة شركة BMW لاستخدامها تقنية تعرف باسم إخفاء جافا سكريبت، وهي جريمة بريد عشوائي يعاقب عليها عمومًا بالسجن لمدة 30 يومًا. وبعد أن امتثل موقع BMW.de لطلب Google بإزالة الرسائل غير المرغوب فيها، تمت إعادة إدراج قائمتهم في الفهرس. من الواضح أن كل ذلك يتم يدويًا. إذا كان هذا السيناريو صحيحًا، فقد يكون جوجل أخرقًا بما يكفي ليقع في فم سمكة القرش، ويمضغ قليلاً، ثم يبصق باعتباره غير جذاب.

ومهما كان الدافع وراء قيام Google بإزالة ضمان النتائج العضوية الآلية، فإن التغيير لم يعد بإمكاننا إخبار العملاء بأن نتائج Google تضمنها Google لتكون عضوية 100%. وهذا أمر سيء للغاية بالنسبة لجوجل اليوم.

لقد تنازلت كل من Yahoo ومنافسها الأصغر Lycos علنًا عن مساحة البحث العضوية العامة لـ Google، لكن في الآونة الأخيرة، تلقت عددًا من الضربات الكبيرة لسمعتها، بعضها حصل على جوائز جيدة، والبعض الآخر في غير محله قليلاً. وهي لا تزال تهيمن على طيف محركات البحث ولكنها الآن محور المناقشات الجارية حول حقوق الإنسان وحرية المعلومات.

إن أعظم أصول Google هو الثقة التي يضعها المستخدمون فيها. ومع وجود مليارات الدولارات في البنك وعدد من أعظم العقول في العالم الذين يعملون تحت سقفه، لا يمكننا أن نفهم لماذا تنفصل جوجل عن المبدأ الأساسي الذي جعلها فريدة من نوعها.

جيم هيدجر، كاتب أخبار محرك البحث – جيم هيدجر كاتب ومتحدث وخبير في التسويق عبر محركات البحث يعمل لدى موضع محرك البحث StepForth في فيكتوريا قبل الميلاد. لقد عمل كمسؤول تحسين محركات البحث لأكثر من 5 سنوات ويرحب بفرصة مشاركة خبرته من خلال المقابلات والمقالات والمحاضرات.