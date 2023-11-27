ستساعدك المقالة التالية: نصائح احترافية لتحرير الصور داخل Instagram برنامج

لم تعد بحاجة إلى كاميرا فائقة الجودة لالتقاط صور مذهلة بعد الآن. باستخدام جهاز iPhone الخاص بك وهذه النصائح البسيطة القليلة التي يمكنك اتباعها Instagram المشاركات إلى المستوى التالي دون حتى مغادرة Instagram برنامج!

1. الاقتصاص

عندما تقوم بتحميل صورة لأول مرة إلى Instagram التطبيق يسمح لك بقصه أثناء ظهور الإرشادات على الشاشة. هذه الخطوط ليست للمتعة فقط، بل إنها موجودة لمساعدتك في تكوين صورتك بشكل صحيح. إن وضع تركيز صورتك في المنتصف تمامًا، أو حيث تتقاطع الخطوط، سيساعد في تحقيق التوازن البصري. فيما يلي بعض الأمثلة أدناه.

2. توازن اللون الأبيض

واحدة من أكثر تعديلات الصور التي تم التغاضي عنها Instagram يقوم بتصحيح توازن اللون الأبيض، لكنه يحدث فرقا كبيرا! يعرف المصورون المحترفون ذلك، ولهذا السبب عادةً ما يكون هذا أحد التصحيحات الأولى التي يقومون بها. لحسن الحظ أنك لا تحتاج إلى فوتوشوب لتصحيح توازن اللون الأبيض. داخل Instagramكل ما عليك فعله هو النقر على “تحرير”، ثم “الدفء” للتلاعب بتوازن اللون الأبيض.

عند اللعب بهذا الإعداد، فإن أسهل طريقة لاستخدامه هي العثور على شيء ما في صورتك تعرف أنه أبيض اللون، ثم قم بتحريك الإعداد حتى يظهر باللون الأبيض بالفعل. الآن هناك دائمًا استثناءات لتصحيح توازن اللون الأبيض. قد تلاحظ أن بعض Instagram تقوم المرشحات بتغيير رصيدك ليكون خاطئًا عن قصد للحصول على تأثير “فني”. ستلاحظ في الصورة أدناه، أن الصورة الصحيحة تبدو أكثر وضوحًا ووضوحًا واحترافية، منذ أن تم تصحيح توازن اللون الأبيض. لذلك، إذا كان هذا هو المظهر الذي تبحث عنه، فأنت بحاجة للتأكد من تصحيحه.

ملاحظة احترافية: تريد دائمًا تصحيح توازن اللون الأبيض عندما يتعلق الأمر بالطعام، وإلا قد يبدو طعامك غير تقليدي/غير شهي.

3. السطوع والتباين

يمكن أن يساعد ضبط السطوع أيضًا في جعل صورك تبدو أكثر وضوحًا. من خلال زيادة السطوع، يمكنك المساعدة في تعويض الظلال القاسية وجعلها أكثر “نظيفة”. نصيحة: إذا قمت بزيادة السطوع وبدأت تفقد بعض التفاصيل، فقم بزيادة التباين قليلاً.

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