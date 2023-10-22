ستساعدك المقالة التالية: نصائح تحسين محركات البحث لتحسين محرك البحث الأساسي

نصائح تحسين محركات البحث لتحسين محرك البحث الأساسي

في بعض الأحيان يكون من السهل على شركات الإنترنت ومواقع الويب الأساسية التركيز على التسويق عبر البحث المدفوع، والإعلانات عبر الإنترنت، ومقاطع الفيديو ذات النمط 2.0 ووضع العلامات؛ مع التغاضي عن الأساسيات الأساسية لتحسين محرك البحث والتي إذا تم تنفيذها بشكل صحيح يمكن أن تؤدي إلى انخفاض تكاليف اكتساب العملاء بشكل لا يصدق. شارون هوسلي، الذي كان نشطًا في منتديات ومدونات ودوائر المناقشة الخاصة بـ SEO لسنوات، ويدير أيضًا التسويق لـ تغذية للجميع قام برنامج تغذية RSS والبث الصوتي بتجميع قائمة من النصائح الأساسية لتحسين محرك البحث.

ويقول شارون “من أجل الأداء الجيد، يجب أن يكون موقع الويب لديه حركة مرور. ستنتج حركة مرور جيدة إذا تم تصنيف موقع الويب جيدًا في محركات البحث، ولهذا السبب يعد وضع الكلمات الرئيسية والعبارات المهمة في محركات البحث أمرًا ضروريًا. عندما تواجه صعوبة في تحسين محركات البحث، فما عليك سوى الرجوع إلى الأساسيات. ماذا تريد محركات البحث؟ تريد محركات البحث عرض نتائج البحث ذات الصلة والمفيدة للباحث“.

فيما يلي 8 نصائح أساسية لتحسين محركات البحث:

1. CSS – أوراق الأنماط المتتالية. استخدم علامات الرأس وأوراق الأنماط المتتالية في تصميم موقع الويب الخاص بك. تقدر العديد من محركات البحث علامات H1 وH2 أكثر من غيرها. الافتراض هو أن علامات الرأس تُستخدم لتسليط الضوء على أهم العناصر أو السمات التي تظهر على الصفحة. باستخدام علامات الرأس، يمكن لمشرفي المواقع تعداد الكلمات الرئيسية أو العبارات التي يرونها الأكثر أهمية. سيساعد ملف CSS على تحميل موقعك بسرعة وتوفير مظهر ومظهر متسقين في جميع أنحاء موقع الويب.

2. العناوين. موقع الويب هو مجموعة من صفحات الويب ضمن مجال واحد. تشير صفحة الويب إلى صفحة معينة داخل موقع الويب. تعد عناوين الصفحات الفريدة في جميع أنحاء موقع الويب أمرًا مهمًا. تحتوي مواقع الويب عادةً على العديد من صفحات الويب، وسيساعد استخدام عناوين فريدة على صفحات الويب في إبراز العبارات الرئيسية المختلفة مع توحيد محتوى موقع الويب بالكامل في موضوع واحد.

3. روابط ذات صلة. تعد الروابط من المواقع ذات الصلة أو ذات الصلة أكثر أهمية من الروابط العامة من مواقع الويب غير ذات الصلة. يُنظر إلى الروابط على أنها “تصويتات” لمحتوى عالي الجودة. تزن محركات البحث الروابط من مواقع الويب التي تحتوي على محتوى ذي صلة أو محتوى مشابه بشكل أكثر أهمية من الروابط من مواقع الويب غير ذات الصلة. العمل على الحصول على روابط الجودة ذات الصلة من المواقع ذات الصلة أو المواقع ذات الصلة.

4. نص مرساة. تنويع نص الربط. استخدم مجموعة متنوعة من العبارات للارتباط بموقع ما. إن استخدام نص ربط مختلف للارتباط بموقع ويب تعتبره محركات البحث بمثابة رابط “طبيعي”. تستخدم محركات البحث النص الأساسي للارتباط الوارد لموقع الويب كجزء من الخوارزمية الخاصة بها لتحديد موضوع موقع الويب.

5. انسخ. يُقترح أن لا يقل عدد كلمات النسخة عن 200 كلمة لكل صفحة ويب. من أجل عنكبوت موقع ما، يجب أن يكون لدى محرك البحث نسخة كافية للعنكبوت. الأقل لا يعني بالضرورة المزيد، عندما يتعلق الأمر بتصنيف محرك البحث. بشكل عام، حاول الاحتفاظ بالنسخة “في الجزء المرئي من الصفحة”، حتى لا يضطر الزائرون إلى التمرير. عادة ما تكون النسخة الموجودة في الجزء المرئي من الصفحة كافية لتحديد سياق صفحة الويب.

6. طازجة. يبقيه طازجا. تنتبه محركات البحث إلى مدى تكرار تحديث المحتوى أو إضافته. مواقع الويب العنكبوتية لمحركات البحث التي تقوم بتحديث المحتوى بشكل متكرر على فترات منتظمة. أضف محتوى أو صفحات ويب جديدة يوميًا أو أسبوعيًا لزيادة تكرار عنكبوت محرك البحث.

7. متسقة. توفير محتوى عالي الجودة ومتسق وجديد. يعد المحتوى المتسق ذو الصلة أمرًا بالغ الأهمية لتشجيع كل من الزوار ومحركات البحث على العودة. إن توفير محتوى عالي الجودة يشجع الروابط التي ستزيد من شعبية مواقع الويب.

8. تحت عنوان. ربط محتويات موقع الويب بموضوع واحد. إن توحيد المحتوى باستخدام الكلمات السياقية سيساعد مواقع الويب في الحصول على تصنيف جيد للكلمات الرئيسية والعبارات ذات الصلة الأقل أهمية ولكنها مستهدفة للغاية.

وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن اختصارات لنتائج محرك البحث والتي قد تستمر فقط لفترة قصيرة ولكن يتم تشغيل موقعك بعد 6 أشهر أو نحو ذلك، يسرد شارون هذه التقنيات المشكوك فيها للابتعاد عنها:

1. حشو الكلمات الرئيسية. لا تملأ صفحات الويب بكلمات رئيسية مشابهة أو مماثلة للون خلفية صفحات الويب. تمتلك معظم محركات البحث طرقًا للكشف عن حشو الكلمات الرئيسية. من المحتمل أن يؤدي حشو الكلمات الرئيسية إلى حظر محرك البحث.

2. إخفاء الهوية. يتم إخفاء الهوية عندما يحدد موقع الويب عنوان IP الخاص بعنكبوت محرك البحث ويغذي محتوى العنكبوت بأنه ليس موجودًا بالفعل على الصفحة. يرى محرك البحث بشكل أساسي محتوى محسّنًا غير موجود حاليًا على صفحة الويب التي يتم نشرها. من الصعب على محركات البحث اكتشاف إخفاء الهوية، ولكن إذا تم حظر موقع ما أو إخفاء هويته، فمن الصعب جدًا إقناع محرك البحث بإعادة إدراج المحتوى.

3. لا تضحي بالجودة لا تضحي بالجودة من أجل التحسين. على الرغم من أهمية تحسين محرك البحث، فمن المهم بنفس القدر أن يكون المحتوى الموجود على صفحة الويب منطقيًا. إن وضع موقعك بشكل جيد في محركات البحث على حساب صورة احترافية عالية الجودة مع نسخة ويب مناسبة، لن يؤدي عادةً إلى المبيعات. إنها مسألة تحقيق التوازن.

4. البريد العشوائي. ليس هناك الكثير ليقال عن هذا، لا ترسل بريدًا عشوائيًا. لا ترسل بريدًا عشوائيًا إلى محركات البحث، ولا تقم بحملات بريد إلكتروني عشوائي، ولا ترسل بريدًا عشوائيًا إلى المنتديات. من الصعب التخلص من سمعة مرسلي البريد العشوائي.